Хоббиты, похищающие детей. Что за карликовый народ жил в доисторические времена на Флоресе?

У аборигенов острова Флорес есть легенда о карликовом обезьяноподобном народе, представители которого похищают детей, бормочут непонятные звуки себе под нос и служат источником проблем. В XXI веке ученые сделали открытие, из которого следовало, что это может быть вовсе не выдумка. Десятки тысяч лет назад на острове Флорес жили хоббиты, — карликовые примитивные люди. В их открытие долго не верили и считали, что черепа принадлежат больным современным людям, но сейчас научное сообщество постепенно приходит к согласию: хоббиты все-таки существовали.

Маленькая леди

Тропический остров Флорес расположен в срединно-южной части Индонезии. Как и на многих островах региона, на нем издревле жили коренные племена меланезийцев, — родственников папуасов, которые заселили Флорес около 30 тыс. лет назад. Вплоть до начала XXI века никаких более древних людей на острове не находили, — хотя считалось, что там когда-то жил человек прямоходящий (erectus), скелеты которого отыскали на соседней Яве.

В 2003 году группа археологов под руководством Майка Морвуда искала следы древних миграций человека из Азии в Австралию. Они работали в пещере Лианг-Буа, большом и живописном укрытии как для всех древних, так и современных людей. Логично, что в ней лежало множество древних каменных орудий различных эпох. Но все эти находки померкли на фоне того, что археологи нашли в сентябре.

Это был весьма полный и хорошо сохранившийся скелет человека. Первым, что бросилось в глаза ученым еще до всяких измерений, был его рост — около одного метра.

close Скелет Человека флоресского Emoke Denes/Natural History Museum

Наметанный глаз антрополога сразу бы заметил странное, архаичное строение черепа, но главная новость была не в этом. Череп сохранился настолько хорошо, что позволял точно измерить объем мозга индивида, и оказалось, что он составляет 380 кубических сантиметров (при уточнении оказался равен 426 см).

«В тот момент у меня челюсть отвисла до колен. С небольшим ростом легко смириться, но небольшой размер мозга — большая загадка, и она остается таковой до сих пор», — рассказывал палеоантрополог Питер Браун год спустя. Это значение было примерно таким же, как у шимпанзе или у современных новорожденных, в 2–3 раза меньше, чем у взрослых erectus и в 3–4 раза меньше, чем у современных людей.

Напрашивался вывод, что ученые открыли какой-то новый вид древних людей. Его описали по найденному скелету, получившему обозначение LB1 и который, после изучения, атрибутировали 30-летней женщине, «Маленькой леди Флореса». Помимо нее, в пещере были найдены останки и других особей, сохранившиеся хуже. Вид назвали Homo floresiensis по месту находки, но все, включая ученых, шутили, что наконец-то человечество смогло найти хоббитов, сказочных миниатюрных людей из «Властелина колец». По первоначальным оценкам, жили эти хоббиты 40–13 тысяч лет назад.

close Пещера Лианг-Буа, в которой нашли останки «хоббита» Rosino/Flickr

Прожорливый народ

В научном мире принято с осторожностью относиться к любым сенсационным находкам, особенно когда сенсация слишком уж напоминает приключенческую литературу. Так, у аборигенов острова Флорес существует легенда о существах эбу-гого, чье название можно примерно перевести как «прожорливый дед/бабка».

Эбу-гого похожи на людей, но ростом не выше полутора метров, с широкими и плоскими носами, большими ртами на широких лицах, волосатыми телами и обвислой грудью у женщин. На человеческом языке они не говорили, но бормотали что-то на собственном, иногда будучи способны, как попугаи, повторять обрывки человеческих фраз.

В легендах эти существа считались источником проблем и иногда похищали человеческих детей в надежде их съесть, но дети, как правило, могли их перехитрить.

Один из рассказов повествует о том, как люди подарили эбу-гого пальмовое волокно для шитья одежды, но как только те принесли его в свою пещеру, меланезийцы закидали ее горящими головнями и сожгли существ.

Казалось, что археологи нашли этих существ из легенд аборигенов. Никто достоверно не знает, сколько лет тем историям, которые первобытные племена рассказывают европейцам — может быть, тысячи, а может, и пятьдесят. Дикари обычно плохо дружат с календарем. Поэтому, если бы удалось доказать связь эбу-гого с реальным архаичным видом людей, с которыми люди разумные конкурировали, — это был бы настоящий переворот в культурной антропологии, возможно, более важный, чем само открытие «хоббитов».

Микроцефал и даун

Почти сразу на Человека флоресского обрушилась атака скептиков. Одним из самых яростных был известный индонезийский антрополог Теуку Якоб, уже вышедший на пенсию, но работающий по старой памяти в Университете Гаджа Мада. Он заявлял, что археологи нашли не новый вид, а субрасу Человека разумного, каких-то пигмеев, а размер мозга легко объяснить микроцефалией, — врожденной патологией современных людей.

Он забрал останки себе, якобы для изучения. Но никаких работ он не написал, зато спустя три месяца вернул кости в ужасном состоянии. Не хватало двух костей ног, на подбородке были сильные порезы, а таз был раздроблен, что лишало шансов надежно восстановить походку и осанку. Считается, что эти повреждения были нанесены при попытке снять слепки, но в итоге из-за скандала власти Индонезии закрыли доступ в пещеру Лианг-Буа до 2007 года, что сильно осложнило дальнейшее изучение.

close Череп особи LB1 (слева) и череп современного человека, страдающего микроцефалией Avandergeer/Wikimedia Commons

Споры о патологии Флоресской леди шли долгие годы. Иногда они проходили в формате диалога «Похоже на микроцефалию» с ответами «Нет, не похоже». Иногда ученые пытались придумать комплексные аргументы и доказательства, помимо размера. Например, американский антрополог Дин Фалк в 2007 году обнаружила, что мозг здоровых людей отличается от микроцефалов отношением ширины мозга к ширине мозжечка, а также степенью выступа мозжечка из-под затылочной доли. Однако в 2011 году Роберт Ваннуччи из Атлантического университета Флориды поставил под сомнение выборку черепов для исследования и его методологию, — и выходило, что особь и впрямь может быть микроцефалом.

Иногда Homo floresiensis приписывали синдром Дауна, который бы объяснял видимую асимметрию черепа.

Этот мяч ученые перекидывали друг другу годами, но, в конце концов, ученые склонились к тому, что найденные в пещере останки действительно принадлежат новому виду.

В пользу этого говорят особенности строения черепа, вроде толщины его свода, на которую болезнь так повлиять не должна. Кроме того, медики вообще не нашли у «Флоресской леди» следы врожденных патологий черепа.

Так что, видимо, хоббиты все-таки существовали.

close Реконструкция облика «хоббита» Moacir Elias Santos (Archaeological Museum of Ponta Grossa)

Кем же они были?

Как сейчас считают антропологи, Homo floresiensis произошли от какого-то древнего вида людей, скорее всего, Человека прямоходящего. Альтернативные гипотезы предполагают эволюцию от очень примитивного вида гоминид, вроде австралопитеков или Человека умелого, которого в сумерках можно было бы принять за обычную обезьяну. В этом случае бы выходило, что хоббиты — настоящая параллельная ветвь эволюции человека, альтернативный путь развития. К сожалению, почти наверняка эта гипотеза ошибочна, так как не существует никаких доказательств существования столь примитивных людей за пределами Африки.

Так что, скорее всего, хоббиты появились после того, как более современные люди переплыли пролив и колонизировали Флорес.

Уменьшение же размера было связано с островной карликовостью, — распространенному в живой природе явлению, возможно, связанному с дефицитом пищи в изолированном ареале. От современных людей они отличаются, помимо размеров, чуть более обезьяньим черепом и животными зубами. Также их отличали плоские и большие стопы, из-за которого при ходьбе приходилось сильно подгибать колени. Это приводило к неуклюжей походке и, что более важно, к низкой скорости. Отличалось и строение верхних конечностей, будто хоббиты постоянно пожимали плечами.

close Человек флоресский рядом с вымершей гигантской индонезийской птицей Leptoptilos robustus, спекулятивный рисунок I. van Noortwijk/Wikimedia Commons

Но что самое важное: уменьшение мозга, скорее всего, не сказалось на когнитивных способностях. Хотя интуитивно кажется, что так быть не может, но в действительности интеллект связан с объемом мозговой ткани не жестко, — иначе бы попугаи и вороны не были бы такими умными. Поле Бродмана 10 — участок префронтальной коры, ключевой для познания — было в их мозгу сравнимо с таковым у современных людей.

Поэтому нет ничего удивительно в том, что хоббиты использовали каменные орудия, во множестве найденные в пещере. Ученые дискутируют о том, использовали ли они огонь, но общий уровень технологического развития floresiensis был сравним с таковым у поздних erectus.

Зато гипотеза о связи хоббитов и эбу-гого, скорее всего, ошибочна. Как оказалось, оценки возраста находок в 12 тысяч лет были связаны с ошибкой в датировке слоев в пещере. Самые молодые следы их существования датируются периодом 50 тысяч лет до нашей эры. Примерно в ту же эпоху эти острова заселяли современные люди, и есть вероятность, что между событиями есть прямая связь: маленькие и примитивные люди не имели никаких шансов против куда более быстрых, умелых и продвинутых конкурентов.

Так что если между аборигенами и древними людьми и правда происходили стычки, то маловероятно, что они бы сохранились в фольклоре. 50 тысяч лет — слишком долгий срок для устной истории, и потому эбу-гого, вероятно, были такой же фантазией, как и хоббиты.

Впрочем, раскопки продолжаются, и нельзя исключать, что Человек флоресский смог прожить подольше.