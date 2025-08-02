«Неописуемое счастье и восторг»: корабль Маска привез на МКС космонавта из Челябинска

Российский космонавт Олег Платонов прибыл на МКС на борту американского Crew Dragon, для него полет стал первым в карьере. Как рассказал его коллега Алексей Зубрицкий, Платонов пока адаптируется на борту, но уже сказал, что его очень впечатлил вид Земли в иллюминаторе. Сам космонавт отметил, что испытал «неописуемое счастье и восторг». Миссия стартовала 1 августа с мыса Канаверал во Флориде.

Корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, пристыковался к Международной космической станции (МКС). В составе экипажа — российский космонавт Олег Платонов. Трансляция велась на сайте NASA.

«Только что встретили коллег, прибывших на борту Crew Dragon. Олег Платонов пока адаптируется, но уже сказал, что его очень впечатлил вид Земли в иллюминаторе. Когда он увидел ее впервые, она оказалась намного красивее, чем он себе представлял», — рассказал спецкор ТАСС, космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий.

Миссия Crew-11 отправилась на МКС 1 августа с мыса Канаверал во Флориде. Полет выполнялся на ракете-носителе Falcon-9, изначально запуск был запланирован на 31 июля, однако старт отложили из-за погодных условий. Помимо Олега Платонова, в экипаж также вошли американские астронавты — командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Японского агентства аэрокосмических исследований Кимия Юи.

Для российского космонавта этот полет стал первым .

«Находясь на космическом корабле и облетая нашу планету, я испытываю неописуемое счастье и восторг», — описал он свои впечатления, пообещав выполнить все поставленные задачи на «отлично».

«Мы встретились с экипажем. Они в хорошем настроении. Они готовы к полету, и Олег Платонов, наш космонавт, летит на борту этой миссии. Это будет его первый полет, но мы знаем, что он в надежных руках», — рассказывал замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

РИА Новости отметило, что вскоре после стыковки на Землю вернется предыдущий корабль Crew Dragon. На его борту будут российский космонавт Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японский астронавт Такуя Ониси, прибывшие на МКС в марте в рамках миссии Crew-10. Они должны покинуть станцию 6 августа — их корабль, как ожидается, приводнится в Тихом океане вблизи берегов Калифорнии.

Кто такой Олег Платонов

Платонов — уроженец Челябинска, ему 39 лет. Он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности «эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», получив квалификацию инженера и звание лейтенанта.

Сначала служил в войсках в качестве летчика, командовал звеном авиационной эскадрильи 22-го гвардейского истребительного авиационного полка Воздушно-космических сил России. Пилотировал самолеты Л-39, Су-27, Су-30, Су-35С, дослужился до майора и участвовал в боевых действиях в Сирии.

В 2017 году он прошел отбор в отряд космонавтов, получил допуск от медкомиссии и приступил к подготовке. На должность космонавта-испытателя Платонова назначили в 2021 году, с тех пор он дважды готовился к полету на МКС в составе дублирующего экипажа, однако отправиться в космос смог только в 2025-м.

Программа перекрестных полетов

Миссия Crew-11 стала 11-й ротацией экипажа в рамках программы коммерческих пилотируемых полетов NASA. Она также проходит в рамках программы перекрестных полетов американского космического агентства и «Роскосмоса». Она предполагает, что некоторые американские астронавты летают на МКС на российских «Союзах», тогда как космонавты РФ — на американских кораблях Crew Dragon.

В январе начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (входит в «Роскосмос») Максим Харламов сообщал, что программа продлена на 2025-2026 годы включительно. 31 июля глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что министр транспорта США, и.о. главы NASA Шон Даффи подтвердил готовность продлить соглашение о перекрестных полетах.

Глава «Роскосмоса» и и.о. главы НАСА встретились в США Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи... 01 августа 01:25

«Подписание соглашения — это юридическое действие, но важно было принципиально об этом договориться. И мы рады, что новый руководитель NASA, который является также министром транспорта Америки, подтвердил желание и готовность продлить это соглашение», — отметил Баканов.

Изначально соглашение было подписано в июле 2022 года. Оно было направлено на обеспечение надежной работы МКС за счет гарантированного присутствия на борту как минимум одного российского космонавта и американского астронавта даже в случае нештатных ситуаций.