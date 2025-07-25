«Похоже на взрыв атомной бомбы»: как под Парижем при взлете разбился «Конкорд»

«Конкорд» был одним из символов прогресса XX века за счет огромной скорости и легко узнаваемого, «стремительного» силуэта. Поэтому, когда 25 июля 2000 года один из них разбился при взлете со всеми пассажирами на борту, подняв под Парижем в воздух облако, похожее на небольшой атомный взрыв — это стало шоком для всего мира. Причиной катастрофы была не техническая неисправность и не халатность пилотов, а недочет конструкции и лежащий на полосе посторонний предмет.

Вы горите

Рейс Air France AFR 4590 направлялся через Атлантику из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в Нью-Йорк. Командир воздушного судна, 54-летний Кристиан Марти, лишь за год до этого рейса пересел с «Боингов» и «Эйрбасов» на «Конкорд», но имел внушительный налет в 13 тысяч часов. На борту находилась сотня пассажиров, почти все — немцы, которые в Нью-Йорке планировали пересесть на круизный лайнер и отправиться в Южную Америку.

В 16:42:30 по местному времени самолет начал разбег по полосе, переведя все четыре двигателя в режим форсажа. В 16:43:10, когда скорость достигла 300 км/ч, звук работающих двигателей резко изменился, на что экипаж мгновенно отреагировал. «Внимание!» — проговорил второй пилот Жан Марко. В ту же секунду на связь вышел диспетчер: «Конкорд ноль-четыре-пять-девять ноль, у вас пламя... у вас пламя прямо за вами».

close Самолет «Конкорд» Air France рейса 4590 во время взлета из парижского аэропорта Шарль-де-Голль незадолго до крушения, 25 июля 2000 года

Марко зафиксировал отказ второго двигателя и начал его отключать, как тут диспетчер добавил: «Эм... оно прямо горит... оно прямо горит и я не уверен, что это вообще идет от двигателей». Включилась пожарная сигнализация в туалете — но явно не потому, что кто-то из пассажиров решил внезапно покурить для снятия стресса.

Главная проблема была в том, что самолет уже достиг скорости V 1 , после которой остановить разбег уже невозможно. При попытке убрать тягу и начать торможение самолет бы все равно выкатился далеко за взлетную полосу, что в целом можно приравнять к аварийной посадке. Кроме того, за те несколько секунд, в ходе которых экипаж и диспетчеры осмысливали масштаб аварии, «Конкорд» уже успел оторвать шасси от земли, а резкий разворот столь большого и сложного в управлении самолета обратно к полосе был равнозначен самоубийству.

Поэтому пилоты решили завершить взлет и затем пойти на экстренную посадку. «Поступайте по усмотрению. У вас приоритет для возвращения обратно на полосу», — сказал диспетчер. Экипаж пытался справиться с пожаром и отказом двух двигателей, а также решить, что делать дальше, — попутно выяснив, что стойки шасси не убираются.

Диспетчер предположил, что самолет развернется и попытается вернуться обратно на ту же полосу, и доложил об этом начальнику пожарной бригады. Однако услышав это, в 16:44:22 командир Марти ответил: «Никак нет. Мы попытаемся в Ле-Бурже». Ле-Бурже — это другой парижский аэропорт в 10 километрах, дотянуть до которого было проще, чем разворачиваться на 180 градусов.

Однако времени уже не было. Еще за полминуты до этого диалога речевой информатор начал предупреждать экипаж сначала об угрозе столкновения с землей, затем — требовать перевести в набор («повернуть вверх»). В 16:44:25 начали раздаваться частые щелчки переключателей, затем отчетливо стали слышны звуки физических усилий, а спустя секунду, в 16:44:31, запись оборвалась.

close На месте крушения «Конкорд» Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года Reuters

Взрыв колеса на скорости

Как это выглядело со стороны затем восстанавливало следствие путем опроса свидетелей. 25-летний Марк Оливье играл в баскетбол, когда заметил идущий со стороны аэропорта самолет на предельно малой высоте. Он шел на город, и пилот резко повернул вправо, чтобы, по мнению свидетеля, увести от него самолет. Однако при попытке выйти из маневра «Конкорд» потерял скорость, начал снижаться и задел левым крылом за верхушки деревьев. Горящий самолет начал сильно раскачиваться по крену влево-вправо, пока в один момент крыло не задело землю и борт не разбился, как раз на полпути к Ле-Бурже.

40-летний водитель Леон Франческ рассказывал, что самолет чуть не задел его грузовик, а после падения произошел мощный взрыв, который расколол самолет на две части. «Это было похоже на взрыв атомной бомбы, грибовидное облако в небе», — описывал падение другой местный житель, Антонио Феррейра.

Все 100 пассажиров и девять членов экипажа погибли практически мгновенно — на борту только что взлетевшего межконтинентального сверхзвукового лайнера находится слишком много топлива, чтобы в пожаре были шансы на выживание. Помимо этого, самолет врезался в небольшой отель Hotelissimo. Он стоял почти пустой, так что в нем погибли четверо сотрудников. Тушение обломков самолета заняло два часа, и для этого потребовались 400 пожарных и полицейских.

close На месте крушения «Конкорд» Air France рейса 4590 под Парижем, 25 июля 2000 года Reuters

Акции компаний Air France и British Airways — эксплуататоров «Конкорда» — моментально обвалились, так что Air France была вынуждена экстренно остановить торговлю на падении в 10%, чтобы переждать волну паники. В течение первых дней после катастрофы полеты всех самолетов этого типа были приостановлены, чтобы выяснить причину аварии.

Она оказалась очень простой. За пять минут до «Конкорда» с этой же полосы взлетал американский DC-10 компании Continental Airlines. При взлете от одного из его двигателей отвалился кусок капота, имевший вид титановой полоски 43х30 сантиметров. Левая стойка шасси «Конкорда» наехала на эту острую полоску, в результате чего одно из колес взорвалось. На скорости в 300 км/ч центробежная сила отправила пятикилограммовый обрывок шины в фюзеляж со скоростью 500 км/ч. Он ударился в район топливного бака, там, где обшивка была наиболее тонкой. Резина не пробила ее, но послала волну деформации, которая разорвала топливный бак.

close Шасси «Конкорда» размещены непосредственно рядом с двигателями

Вытекающее из бака топливо загорелось либо от искры оборванного кабеля шасси, либо от горячего двигателя. В теории, с таким пожаром на борту можно дотянуть до аварийной посадки, но горючие газы попали в воздухозаборник двух двигателей и сильно снизили их тягу. Двигатель номер один затем постепенно восстановил режим работы, но второй загорелся из-за попадания обрывка шины и был выключен. Без двух двигателей, с большим пожаром в топливном баке и с нарушенной от вытекающего топлива центровкой шансов посадить самолет у пилотов практически не было, и они в аварии оказались никак не виноваты.

Виноваты были те, кто отвечал за эксплуатацию самолета. «Конкорд» отличался очень высокой взлетной скоростью, и потому его шины от центробежной силы рвались постоянно. Из них семь случаев были связаны с тяжелыми повреждениями и пробоями топливного бака — просто из-за везения раньше утекающее топливо не загоралось.

Самолет политиков и актеров. Почему больше никто не летает на сверхзвуковом «Конкорде» Самолет «Конкорд» до прекращения регулярных рейсов в 2003 году считался роскошным способом... 02 марта 12:56

По итогам расследования «Конкорды» серьезно модифицировали: шины сделали прочнее, а на баках разместили кевларовую броню. Но это не спасло самолет: катастрофа наложилась по времени на теракты 11 сентября 2001 года, которые привели к всемирному кризису авиаперевозок. «Конкорд» же и без катастроф был, в лучшем случае, на грани рентабельности. Крушение и теракты же окончательно поставили крест на его коммерческой эксплуатации, которая завершилась в 2003 году.

Лишь спустя пару десятилетий авиакомпании вновь проявляют интерес к сверхзвуковым лайнерам с учетом всех допущенных на «Конкорде» просчетов.