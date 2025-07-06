Фон Браун и операция «Завеса»: правда ли США украли ракетную программу у нацистов

Операция «Завеса» по вывозу немецких специалистов в США была одобрена 80 лет назад

Третий рейх запускал баллистические ракеты V-2 по Лондону в надежде отомстить британцам за бомбардировки. Месть получилась так себе, зато разработанные в процессе технологии стали основой для вывода человечества в космос. Известно, что создатель V-2 Вернер фон Браун и его коллеги после войны массово иммигрировали в США, где запустили первый американский спутник и первого американского космонавта. Это породило популярный миф, что вся ракетная программа США украдена у Германии. О том, почему это не так, — в материале «Газеты.Ru».

Фабрика трофеев

Одной из причин разгромного поражения нацистской Германии был провал стратегического мышления. Столкнувшись с численным и промышленным превосходством союзников, она попыталась решить эту проблему за счет превосходства технического и качественного. Идея сама по себе хороша, но вместо того, чтобы задаться вопросом «какое оружие мы сможем произвести в достаточном количестве, чтобы выстроить систему и усилить армию», немцы пытались создать и довести до совершенства отдельные образцы техники, получив вундерваффе — чудо-оружие. В результате успехи конструкторов не конвертировались в победы на поле боя, зато союзникам после войны достались знатные трофеи и специалисты.

О том, чтобы заполучить на службу немецких ученых и инженеров, власти США задумались весной 1945 года, когда союзные армии преодолели оборону на западе и начали стремительно продвигаться вглубь Германии. Интересовали их образцы бронетехники и ракетного вооружения, реактивные самолеты, подводные лодки, химикаты, а так же способы получения синтетического каучука и нефти — то, в чем немцы продвинулись не хуже, чем в ракетах.

close Вернер фон Браун, сдавшийся в плен американским войскам. Рука сломана не на допросе, а в ДТП. T5C. Louis Weintraub (Public Domain)

После капитуляции Германии США рассчитывали использовать всю эту технику в войне с Японией, которая поклялась никогда не сдаваться. 6 июля 1945 года Объединенный комитет начальников штабов одобрил документ под заголовком «Использование немецких научных и технических специалистов в Соединенных Штатах», который в общих чертах определил контуры программы и подчинил ее разведывательному управлению Минобороны.

Операция получила имя «Завеса» (Overcast), но куда больше известна по позднейшему именованию «Скрепка» (Paperclip).

close Немецкие ракетчики в «плену» в Форт-Блисс, Техас, 1946 год. «Плен» заключался в том, что им нельзя было покидать военный городок без разрешения NASA (Public Domain)

Однако действовать американская разведка начала задолго до официального одобрения. В июне начался экстренный вывоз ученых и инженеров из Саксонии и Тюрингии — земель, частично занятых американскими войсками, но по договору относящихся к советской зоне оккупации. Им раздавали такие письма:

«По приказу военного правительства вы должны явиться с семьей и багажом, сколько сможете унести, завтра в полдень в 13:00 (пятница, 22 июня 1945 г.) на городскую площадь в Биттерфельде. Нет необходимости брать с собой зимнюю одежду. Легко переносимые вещи, такие как семейные документы, драгоценности и тому подобное, следует взять с собой. Вас доставят на автомобиле до ближайшей железнодорожной станции. Оттуда вы отправитесь на Запад. Пожалуйста, сообщите предъявителю этого письма, сколько человек в вашей семье».

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Трудная жизнь в Америке

По большей части, американские и британские технологии превосходили немецкие или находились с ними примерно на одном уровне. Однако были у этого редкие, но важные исключения. Например, у знакового реактивного «Мессершмидта» Me-262 еще до окончания войны появился американский аналог P-80 Shooting Star. В обеих странах независимо пришли к выводу, что скоростные самолеты должны иметь стреловидные крылья. Но немцы сумели построить передовые аэродинамические трубы и экспериментально выяснить точную оптимальную форму крыла, и потому Me-262 был почти по всем параметрам лучше. Другой пример — гидрофоны для подводных лодок. Разработанный в конце войны GHG «Balkon» был настолько совершенен, что в США сделали свой по его образцу. В каждом из подобных случаев разведчики должны были хотя бы поговорить с плененными инженерами, чтобы ускорить работу и лучше понять трофеи.

close Запуск одной из трофейных V-2 с мыса Канаверал в США, 1950 год U.S. Army/NASA (Public Domain)

Но особняком стояли немецкие ракетчики во главе с инженерным гением, Вернером фон Брауном. Баллистические ракеты V-2 (Фау-2) в Германии были запущены в крупносерийное производство, в то время как в других странах инженеры не продвинулись дальше ранних прототипов, разрабатываемых в инициативном порядке. Интересно, что настоящим отцом немецкой ракетной программы считается не фон Браун, который сам по себе консервативным военным мог бы показаться юношей с безумными идеями (на момент начала войны ему было 27 лет). За проектом V-2 стоял один из немецких высокопоставленных артиллеристских офицеров — Вальтер Дорнбергер. Он был фанатом ракетного оружия и смог убедить руководство Вермахта и лично Гитлера, что за ракетами будущее. Это было правдой, но встречать это будущее ему предстояло уже в Америке, где он спустя годы успел приложить руку даже к проекту космического шаттла.

close Участники ракетной программы Редстоунского арсенала в 1956 году. Из них немцы: Герман Оберт на переднем плане, сидящий слева Эрнст Штулингер, сидящий на столе Вернер фон Браун и стоящий справа Роберт Люссер. Единственный американец — генерал-майор Хольгер Тофтой (в форме). NASA (Public Domain)

Кроме фон Брауна и Дорнбергера, работать в США уехали больше сотни других ракетчиков. Поначалу они помогали американцам запускать трофейные V-2 в исследовательских целях, и именно так, например, в 1946 году было получено первое в истории изображение Земли из космоса.

Несмотря на большое число нанятых специалистов, 1945–1950-е годы были эпохой тотальной демилитаризации США, и потому долгое время немцы, по большому счету, бездельничали.

Форсированной и скоординированной программы разработки ракет, в отличие от Советского Союза, у США не было. Потому 1946–1949-е годы в изданных биографиях фон Брауна в основном изложены как череда семейно-бытовых неурядиц, мечтаний о космосе и жалоб на тяжелую жизнь в Америке: его раздражали американская кухня и американские коллеги, которые наотрез отказывались титуловать его «герр профессор» и звали по имени.

Американский спутник

Все изменила начавшаяся в 1950-м году Корейская война, последовавшая за советским испытанием атомной бомбы. Американские политики почувствовали, будто их клюнул жареный петух, и начали экстренно выделять ресурсы на гонку вооружений с СССР. Фон Брауна и других немцев перевели в Редстоунский арсенал в Алабаме, где и началась настоящая работа.

Именно там к 1954 году была создана первая большая американская баллистическая ракета PGM-11 Redstone, носитель ядерной боеголовки оперативно-тактической дальности и, по сути, продолжение старых немецких наработок.

Почти сразу же фон Браун предложил правительству США использовать эту ракету для запуска первого искусственного спутника Земли.

Redstone для этого требовалась лишь небольшая модификация в виде добавления верхней ступени, которую планировалось позаимствовать у параллельных ракетных программ.

Эту модификацию можно было выполнить меньше, чем за год, но президент Эйзенхауэр отклонил предложение фон Брауна по политическим причинам. Во-первых, из американских политиков и генералов он больше всех ненавидел нацистскую Германию и относился к ее бывшим высокопоставленным лицам без всякого понимания. Во-вторых, и в главных, он не хотел, чтобы американская космическая программа выглядела производной от военного носителя ядерного оружия, и потому для запуска спутника выбрал гражданскую ракету Vanguard, разрабатываемую силами флота и находящуюся на куда более низкой степени готовности.

close Ракета Redsone в трех модификациях: баллистическая PGM-11; Juno I во время запуска спутника Explorer-1; Mercury-Redstone во время запуска первого американского астронавта Алана Шепарда (коллаж слева направо). USGov-Military-Army, NASA (Public Domain)

Передумал президент только в конце 1957 года, после запуска «Спутника-1» и взрыва Vanguard на стартовом столе. Редстоунская команда в авральном порядке, примерно за месяц, подготовила свою ракету к запуску и отправила на орбиту спутник Explorer-1 31 января 1958 года. Это придало фон Брауну небывалый моральный авторитет, который тот начал немедленно использовать для популяризации идеи космических путешествий. Немецкий конструктор, как и Сергей Королев, на самом деле никогда не хотел заниматься военной техникой и начавшуюся космическую гонку воспринимал как шанс лично для себя реализовать мега-проекты по строительству орбитальных станций, полетам на Луну и Марс.

С тех пор фон Браун навсегда забыл о баллистических ракетах, успев сделать для американских военных всего одну. Он перешел в только что созданное агентство NASA вместе со старой командой разработчиков, выставив при устройстве на работу всего одно условие: им будет позволено разрабатывать сверхтяжелую ракету, которая позже станет известна как Saturn-V, отправившая американцев на Луну.

Кто что у кого скопировал

История переезда фон Брауна и других инженеров в США вызвала к жизни популярный миф, якобы США позаимствовали свою ракетную программу у нацистской Германии и разрабатывали ее немецкими руками. Вообще тема использования немецких трофеев что в Америке, что в СССР сложна и запутанна. Например, послевоенные истребители F-86 и МиГ-15, очень похожие друг на друга, оба позаимствовали форму крыла и отдельные элементы конструкции у немцев. Зато на американском самолете стоял двигатель Allison J35, разрабатывавшийся со Второй мировой войны, а на советском — РД-45Ф.

Он был нелицензионной копией, но вовсе не немецких трофеев, а британского двигателя Rolls-Royce Nene, закупленного СССР в 1946 году у дружественного левого правительства Великобритании. Автомат АК-47 не имеет прямого отношения к внешне похожему немецкому MP-44, зато послевоенные советские подлодки были упрощенными и модифицированными копиями субмарин типа XXI Elektroboot.

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История фон Брауна и американских ракет забавна тем, что как раз фон Браун сам, по собственному признанию, активно заимствовал идеи для V-2 у американского пионера-ракетчика Роберта Годдарда. Именно Годдард в 1930-е годы, работая по существу в гаражных условиях, определил ключевые компоненты немецкой ракеты и многих последующих: использование турбонасоса для нагнетания топлива в камеру сгорания, охлаждение сопла потоками топлива и управление с помощью гироскопа. Немецкие же инженеры, работая на полигоне Пенемюнде на балтийских берегах, довели эти идеи до совершенства.

close Роберт Годдард с одной из своих экспериментальных ракет, по мотивам которых была создана V-2, 1935 год NASA (Public Domain)

Ракеты фон Брауна и его немецкой команды внести огромный вклад в космическую программу США, но этого совершенно нельзя сказать о ракетной программе как таковой. Например, первая американская тактическая ядерная ракета MGM-5 Corporal разрабатывалась с 1944 года калифорнийской Лабораторией реактивного движения и имела мало общего с немецкими. К баллистической ракете средней дальности PGM-17 Thor на стадии эскизного проектирования приложил руку коллега фон Брауна по Пенемюнде Адольф Тиль, но само изделие разрабатывалось авиастроительной фирмой Douglas, где немцы в крайнем случае присутствовали как отдельные сотрудники.

Первая в мире боеготовая межконтинентальная баллистическая ракета SM-65 Atlas была разработана фирмой Convair и не имела ни малейшего отношения к V-2. Она использовала уникальную надувную конструкцию, поскольку тонкие стальные стенки удерживались за счет давления внутри баков, а также была полутораступенчатой, поскольку сбрасывала разгонные двигатели вскоре после старта. Именно на ней в первый американский орбитальный полет отправился астронавт Джон Гленн. Вторая в США МБР HGM-25A Titan, также ставшая основной американской космической ракетой-носителем на долгие годы, создана фирмой Martin без прямого участия немецких команд.

close Ракета MGM-5 Corporal в транспортной машине U.S. Army (Public Domain)

Ракеты Redstone, Thor, Atlas и многие другие использовали двигатели компании Rocketdyne, которая после войны взяла в качестве отправной точки двигатель Model 39a от V-2 и использовала труд немецких экспертов. Однако американским инженерам быстро удалось решить проблему, которая не давалась немцам в Пенемюнде. Она касалась нестабильного горения в больших камерах. Это позволило создавать куда более мощные ракетные двигатели, в то время как в СССР с этой же целью использовали обходной путь и создавали двигатели со множеством маленьких камер сгорания, причем эта черта сохранилась даже у гораздо более позднего РД-170.

close МБР Atlas на стартовой установке и Titan II GLV при запуске миссии Gemini 3 (коллаж) United States Air Force (Public Domain)

Словом, немецкие ракетные технологии и правда оказали огромное влияние на мир, поскольку фон Браун был первым в мире инженером в этой области, которому государство выделило баснословные деньги на разработку. И СССР, и США, и Франция, и другие страны после победы использовали немецкий прогресс для ускорения собственных разработок. СССР также массово вывез из Германии тысячи специалистов и тоже делал это непублично — секретная операция получила название «Осоавиахим», и ее влияние на советскую индустрию оценить намного труднее из-за секретности.

Но заявлять, будто США позаимствовали ракеты у Германии просто потому, что туда иммигрировали фон Браун и команда, ни в коем случае нельзя.