Условно разбомбили Курилы: самое дерзкое вторжение штурмовиков США в СССР

В 1983 году летчики палубной авиации ВМС США устроили одну из самых дерзких воздушных провокаций в истории Холодной войны. Под прикрытием учений в районе Камчатки они проникли в воздушное пространство СССР и провели бомбардировку одного из островов Курильской гряды — правда, условную. За этот эпизод командование советской ПВО получило такой нагоняй от политбюро, что следующие полгода пыталось сбить хоть какого-то нарушителя, но смогло в итоге лишь южнокорейский Boeing.

Крестовый поход

С приходом к власти в США Рональда Рейгана Холодная война достигла пика, невиданного со времен Карибского кризиса. СССР, говорил президент США, открыто отвергает веру в бога, традиционные представления о добре и зле, провозглашает моральным лишь то, что способствует уничтожению «эксплуататорского класса», и отрицает дарованную людям богом свободу. В его глазах Советский Союз был средоточием земного зла, уже утвердившим тоталитарную власть над каждым своим гражданином и мечтающим поработить весь мир, если силы добра дадут слабину.

Это шло вразрез со взглядом многих американских интеллектуалов, которые видели в Холодной войне лишь недопонимание народов и борьбу сверхдержав за мировое господство.

«Я призываю вас остерегаться искушения гордыни — искушения беспечно поставить себя над схваткой и вынести вердикт «оба виноваты». Нельзя игнорировать исторические факты и агрессивные порывы империи зла, просто назвать гонку вооружений гигантским недоразумением и тем самым устраниться от борьбы между правдой и ложью, между добром и злом», — заявил Рейган в своей знаменитой речи 8 марта 1983 года.

close Рейган выступает с речью об «Империи зла» на конгрессе евангелистов White House Photographic Collection/archives.gov

Объявлять ядерный крестовый поход против коммунизма президент США не собирался, выбрав вместо этого более тонкий метод. Он считал советскую власть глубоко прогнившей системой, обреченной треснуть под серьезным давлением. Империи зла нападают на слабых и нерешительных, но столкнувшись с теми, кто их сильнее и не боится, теряются и не знают, что делать. Создать давление Рейган хотел, запустив американский военно-промышленный комплекс работать в полную силу, а также за счет серии провокаций имеющимися войсками.

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Американские ударные самолеты стали по несколько раз в неделю приближаться к советскому воздушному пространству, разворачиваясь лишь в последний момент, наблюдая за реакцией. Флоты совершали тайные переходы к советским военно-морским базам, уклоняясь от самолетов-разведчиков и спутников. Такое происходило повсеместно, но больше всего страдали советские силы на Дальнем Востоке.

Подразнить цитадель

В сентябре 1982 года сразу две американских авианосных ударных группы (АУГ) прошли менее чем в 500 км от главной базы подводных лодок в Петропавловске-Камчатском, следуя от него на юго-восток вдоль Курильских островов. Спустя месяц в Индийском океане АУГ авианосца Enterprise обнаружила советский авианесущий крейсер «Киев» в 1300 км от себя. Командир авианосца Роберт Келли решил попрактиковаться в нанесении дальних ударов и потому отправил палубные бомбардировщики в групповой вылет против советского корабля (условным поражением цели считалось установление визуального контакта).

Стал гораздо наглее вести себя и американский подводный флот. Субмарины подходили к советским берегам все ближе и чаще, проникая в территориальные воды и районы сосредоточения флота, не слишком смущаясь советских попыток их обнаружить.

close Учения FleetEx 83. В центре кадра видны сразу три авианосца: Enterprise (в центре), Midway (слева) и Coral Sea (справа) US National Archives

В конце марта флот США объявил учения FleetEx 83, собрав для этого три авианосца, включая атомный Enterprise, около 40 кораблей других типов и 300 самолетов. Это была самая мощная морская группировка, когда-либо посещавшая северо-запад Тихого океана. За этой армадой советским флоту и авиации предстояло следить и держать под контролем, — как минимум, для тренировки, но по сути — чтобы быть готовыми к внезапному нападению.

Американский флот не хотел, чтоб за ним следили, и имел целый арсенал методов, чтобы наблюдению помешать. Например, командир субмарины К-305 Виктор Бондаренко вспоминал, как во время этих учений пытался следовать за Enterprise, ориентируясь на шум винтов. Однако спустя несколько часов преследования командир всплыл под перископ и авианосца поблизости не оказалось: вместо него во время одного из маневров встал другой корабль с похожими шумовыми характеристиками, обманув гидроакустиков.

close Фотография Enterprise во время учений, сделанная через перископ К-305

Одной из главных задач FleetEx 83 была симуляция полномасштабной войны между СССР и США. Для американского флота это подразумевало действия внутри Охотского бастиона — защищенного участка моря между Сахалином и Камчаткой, находящегося под контролем советских сил, служившим относительно безопасной гаванью для стратегических ракетоносцев. Американский флот был настолько уверен в своей неуязвимости, что в случае войны планировал атаковать носители баллистических ракет прямо в их бастионе.

close Охотское море, где советские подлодки чувствовали себя в относительной безопасности. Остров Зеленый на этой карте не виден, но расположен у самого южного края гряды, около Японии Shutterstock/FOTODOM

Субмарины США скрытно проникали в Охотское море и пытались найти ракетоносцы. Им помогали противолодочные самолеты, засеивавшие море гидроакустическими буями (одноразовыми гидрофонами), чтобы вовремя предупредить свои подлодки о присутствии субмарин противника. Надводный американский флот все это время пытался запутать советский штаб и ввести его в заблуждение относительно своей позиции и намерений. Подобные действия могли считаться провокацией, но чаще всего либо не нарушали дипломатических правил, либо же факт нарушения было чрезвычайно трудно доказать. Будто пресытившись скучными провокациями, флот США решил сделать то, что командование советского Дальневосточного округа запомнило на всю жизнь.

Бомбим, но понарошку

В начале апреля во время серии маневров Enterprise удалось скрыться от всех средств наблюдения и оторваться от советских подлодок. В условиях строгого радиомолчания корабль с эскортом начал двигаться от Камчатки к южным Курилам. В какой-то момент с палубы поднялись как минимум шесть штурмовиков А-7 и начали движение к острову Зеленый, одному из самых северных в Курильской гряде. Самолеты углубились внутрь советской территории на 30 км, достигли острова, обнаружили советский военный объект и примерно 15 минут кружили над ним, совершая условные бомбометания, — то есть заходили на цель и проводили те же действия, что и при атаке, но без фактического сброса бомб. Закончив учения, штурмовики вернулись на авианосец.

close Штурмовик A-7 готовится к взлету U.S. Defense Imagery

Существуют разногласия насчет состава «атакующей» группировки и ее действий — например, согласно некоторым источникам, таких инцидентов в начале апреля было как минимум два (между 1 и 4 апреля), а другие указывают на участие в операции палубных истребителей F-14. Один раз или два, были истребители или нет, но сам случай был вопиющим.

Советское руководство было в ярости и 3 апреля выступило с нотой протеста. Американский Комитет начальников штабов признал, что какой-то из палубных самолетов мог пройти над южной частью Курильской гряды. Несмотря на это, Госдепартамент даже не думал извиняться, поскольку США не признавали советский суверенитет над Южными Курилами. В отместку за нарушение 6 апреля пара советских бомбардировщиков вторглась в американское воздушное пространство у острова Нунивак (близ Аляски), но ни на какие более решительные шаги СССР не пошел. Зато, по американской информации, генсек Юрий Андропов распорядился лично — любой нарушитель воздушного пространства должен быть уничтожен.

close Спутниковое изображение острова Зеленый glcfapp.umiacs.umd.edu

За защиту воздушных границ Южных Курил отвечал 777-й истребительный авиаполк, базировавшийся на Сахалине и вооруженный перехватчиками Су-15. Выполнить поставленную генсеком задачу ему было непросто из-за недостаточного радиуса действия этих самолетов, но командование это не волновало.

«В полк прилетела после того случая комиссия и учинила нам разнос. Накачали нас тогда! После отъезда комиссии командир полка подсчитал все и сказал: если над Курилами случится воздушный бой, домой вы не успеете вернуться. Так что будем выводить вас на ближайшую сушу, чтобы вы сумели там катапультироваться», — вспоминал служивший в этом полку подполковник Геннадий Осипович, сбивший в сентябре того же года южнокорейский Boeing 747.

По некоторым сообщениям, на самом деле американские самолеты в тот период летали над Курилами и Камчаткой регулярно, но куда менее вопиющим и оскорбительным способом, чем над Зеленым. Советское командование отчаялось сбить хотя бы одного нарушителя, что и стало косвенной причиной катастрофы корейского лайнера.

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Американская «бомбардировка» Курил стала одной из причин острейшего кризиса осени 1983 года, когда человечество ближе всего подошло к ядерной войне. Советское руководство смотрело на мир несколько иначе, чем американцы, и с конца 1970-х годов ждало от США внезапного ядерного нападения в духе 22 июня 1941 года. Обнаружению таких планов на Западе была посвящена операция «РЯН», проводимая совместными силами КГБ и ГРУ и ставшая, вероятно, самым масштабным разведывательным мероприятием в истории. Любые провокации, наподобие условных бомбардировок или развертывания в Европе ракет «Першинг-2», полностью менявших стратегический расклад сил, члены политбюро рассматривали как элементы будущего плана нападения, углубляясь в паранойю.

Поэтому, когда ноябре 1983 года НАТО объявило стратегические учения Able Archer, в ходе которых планировало отрепетировать начало ядерной войны максимально близко к реальности, в политбюро решили, что это — конец. Все ракетные шахты были приведены в готовность, а на самолеты загрузили атомные бомбы. Достаточно было любого подозрительного действий со стороны НАТО или ошибочного разведывательного донесения, чтобы началась война — и уж наверняка ее бы спровоцировала очередная условная бомбардировка.

К счастью для всех, совместить сверхреалистичные ядерные учения с дерзкими авианалетами в США никто не догадался.