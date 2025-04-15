Не учи ученого. Как в России фальсифицируют научные отчеты за многомиллионные гранты

Сотни миллионов рублей, выданных министерством образования и науки России, украдены из-за научной фальсификации. Ниже приведены отрывки научных статей, отчетов и писем, из которых даже не имеющий среднего образования читатель может понять, как недобросовестные люди «делают науку» в России. Все случаи имеют отношение к одному ученому — Алексею Шевелеву, сотруднику Института общей генетики РАН. К счастью, приведенные примеры уже обсуждаются в суде и грозят реальными сроками. О несуществующей вакцине для овец, о якобы добытой секретными методами подледной воде антарктического озера Восток, и скачанных из интернета и таким образом «переоткрытых» генетических последовательностях — в расследовании «Газеты.Ru».

Властелин овец

Эта история началась еще в 2022 году. В редакцию «Газеты.Ru» обратился доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института общей генетики РАН (далее ИОГен РАН) Алексей Борисович Шевелев. Ученый в этот момент находился под домашним арестом, проходя по уголовному делу (No12101450133001155) по статье 159, ч. 4 УК РФ (совершение мошенничества в составе организованной преступной группы, а также с причинением ущерба собственнику в особо крупном размере — свыше 1 000 000 рублей). Шевелев просил о возможности предоставить широкой общественности доказательства того, что следствие полностью и сознательно игнорирует его научные достижения в рамках выполнявшегося проекта, а также его успешную и результативную работу после выхода из него. В письме журналисту Анне Урманцевой Шевелев настаивал на своей невиновности, и требовал незамедлительного освобождения и возвращения в ИОГен РАН.

Кто такой Шевелев? Шевелев Алексей Борисович, 1970 г.р., в 1992 году окончил Биологический факультет МГУ (кафедра молекулярной биологии). С 1990 года работал в Государственном институте генетики и селекции промышленных микроорганизмов, где в 1994-м защитил кандидатскую диссертацию. С 2003 по 2008 год работал в Институте биохимии им. А.Н. Баха РАН. В 2006-м защитил докторскую диссертацию. С 2008 по 2016 год работал в институте полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, где с 2011-го занимал должность заведующего лабораторией биотехнологии. С 2016 по 2018 год работал в институте сельскохозяйственной биотехнологии РАН, а с 2018-го – в институте общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН. С 2021 года занимает должность заведующего лабораторией ДНК-метилома и редактирования транскриптома.

close Алексей Борисович Шевелев ЕврАзимут

В редакции решили, что эта статья может быть написана после того, как будут получены доказательства широкой поддержки Шевелева среди ученых. Но даже те семь исследователей, которые вначале подписали такую бумагу, вскоре отозвали свои подписи. В результате материал в «Газете.Ru» так и не был опубликован, но автор продолжала с тех пор внимательно следить за тем, что происходит в рамках уголовного дела.

В центре этого дела была вакцина для овец. Шевелева обвиняли, во-первых, в том, что он подал заявку на конкурс Минобрнауки по созданию вакцины против анаплазмоза овец (это клещевое заболевание, поражающее жвачных животных, собак и лошадей и вызываемое бактериями анаплазмы), заведомо не имеющую актуальности вместо того, чтобы подать заявку по созданию вакцины против ценуроза овец (хроническое заболевание, вызываемое гельминтами). Во-вторых, в том, что он совершил подлог документов. В-третьих, что представил в министерство образования и науки недостоверную отчетную документацию о выполнении научно-исследовательской работы (НИР) по созданию лабораторного прототипа вакцины. И в-четвертых, что вступил в преступный сговор с целью присвоить бюджетные средства. Эти сведения «Газете.Ru» сообщил сам Алексей Шевелев.

В этой «редакции» обвинения выглядели несуразными. Каким образом в Минобрнауки могли принять заявку на не имеющую актуальность вакцину и выделить под нее деньги? Получается, ни один эксперт в Минобрнауки не обратил внимания на неактуальность вакцины? Почему же тогда претензии предъявляют ученому, который сделал работу по поданной и оплаченной грантом заявке?

Подлоги и подача недостоверной документации совсем не свойственна российским ученым, поэтому ситуация казалась действительно невероятной. Однако необходимость в заступничестве «Газеты.Ru» неожиданно отпала, так как меру пресечения изменили с домашнего ареста на подписку о невыезде и Шевелев вернулся к работе в институте. Как выяснилось позже, уголовное дело не было закрыто и только что по нему вынесли приговор. Но об этом позже.

Мутная водичка

Через несколько месяцев в распоряжении редакции оказалось письмо от директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александра Макарова и начальника Российской антарктической экспедиции (РАЭ) Александра Клепикова. Оно адресовано заместителю министра науки и высшего образования России А.М. Медведеву. В нем сказано, что сотрудники ИОГен РАН совместно с Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина опубликовали статью о биологическом и химическом исследовании воды из подледного озера Восток, находящегося в Антарктиде. Речь идет о том же же самом Алексее Шевелеве и его сотрудниках. Специалисты ААНИИ задаются вопросом: откуда же у исследователей образец воды?

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Вот цитата из письма (пунктуация сохранена): «Данная статья вызывает много вопросов у специалистов, но главным из них является вопрос о происхождении исследованного образца, который авторы выдают за образец воды подледникового озера Восток в Антарктиде.<…> В ходе состоявшихся в 2012 и 2015 гг. двух вскрытий озера Восток пробы озерной воды не были получены, так как использованная технология вскрытия озера не предполагала (и не допускала) отбора проб жидкой воды . <…> По-видимому, авторы, изначально мало знакомые с технологией вскрытия озера Восток, не особенно утруждали себя изучением имеющихся публикаций на эту тему. Именно поэтому все, что написано ими в разделе Материалы и Методы об отборе воды из скважины с помощью термобуровой коронки,<...> 10-дюймового стального шнека <...> и пятилитрового пробоотборника Niskin, является чистой выдумкой авторов, которая очень далека от реальности. На наш вопрос о происхождении исследованного образца авторы сообщили, что он был получен от представителей секретных служб, которые не захотели себя раскрывать. Считаем, что данная публикация является примером научной фальсификации. <…> В связи с этим информируем Минобрнауки о том, что ААНИИ и РАЭ направили в издательство MDPI письмо с просьбой отозвать указанную статью как основанную на ложных данных».

«Газета.Ru» подтвердила факт отправки письма ААНИИ в Минобрнауки и узнала, что статья, несмотря на компрометацию, до сих пор находится в опубликованных материалах издательства MDPI. Возможно потому, что за обработку с помощью рецензентов MDPI и сам факт публикации по правилам журнала нужно заплатить 2500 швейцарских франков (около 252 тысяч рублей). И эта сумма уже была уплачена.

Также «Газета.Ru» отправила в Минобрнауки запрос с просьбой поделиться информацией по поводу окончания этой истории. Была ли в результате научная статья принята в виде отчета по гранту Минобрнауки, который был выдан по соглашению №204-21/223 от 12.11.2021 и указан в конце статьи, как источник финансирования?

Минобрнауки не ответило на этот вопрос «Газеты.Ru» в семидневный срок (в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации», ст. 40). Из чего можно сделать предварительный вывод, что статья была принята как отчет по гранту, а это значит, что деньги были потрачены зря. Также министерство промолчало и по поводу вакцины для овец.

Метод научного копипаста

Согласно порталу «Электронное правосудие», ИОГен сейчас привлечен и по еще одному делу. На институт подал в суд Казанский научный центр, который поделился деньгами с группой Алексея Шевелева по проекту Минобрнауки «Наука и университеты», так как является исполнителем научного проекта по теме «Генетическая технология селекции микроорганизмов и конструирования консорциумов на их основе для создания препаратов в растениеводстве». Проще говоря, нужно было выделить определенные полезные микроорганизмы, которые проживают в природе с другими полезными микроорганизмами, и доказать, что они сгодятся при создании лекарств для растений. Естественно, отчет по гранту должен был включать генетические последовательности этих микроорганизмов. О том, что этим занимается именно группа Шевелева, говорил сам ученый в письме в «Газету.Ru», где он упоминал о сотрудничестве с КазНЦ.

КазНЦ требует от ИОГен вернуть им 9 089 166,5 рубля. Как рассказали «Газете.Ru» в КазНЦ, часть присланных сиквенсов группой Шевелева А.Б. скачана из интернета. Сколько, — они пока затрудняются сказать, так как продолжается экспертиза. Но этот факт и является сутью иска.

При этом в Минобрнауки «Газету.Ru» проинформировали, ответив на официальный запрос, о том, что не нашли никаких нарушений в ходе рассмотрения отчетности , предоставляемой ФИЦ КазНЦ РАН, по гранту.

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«Рисков, влияющих на выполнение работ и достижение значений результатов предоставления гранта, выявлено не было. Обязательства ФИЦ КазНЦ РАН, как получателя средств гранта в рамках Правил, исполнялись в полном объеме и удовлетворяли условиям соглашения между Минобрнауки России и ФИЦ КазНЦ РАН», — сообщили в ведомстве.

В Минобрнауки также рассказали, что «объем финансового обеспечения исследовательской программы за счет средств федерального бюджета на 2021 – 2024 годы составил 392 млн рублей ».

Найди отличие

«Газета.Ru» обратила внимание на еще один иск, связанный с Алексеем Шевелевым. Однако это дело инициировал сам Шевелев, как это сказано на портале судов общей юрисдикции города Москвы. Он подал иск о защите чести и достоинства, призвав к ответу Светлану Александровну Боринскую – доктора биологических наук, сотрудника ИОГен РАН. Иск был отклонен судом.

«Газета.Ru» обратилась к Светлане Боринской, чтобы понять суть предъявляемых претензий.

«В августе 2023 года мне в руки попал документ, свидетельствующий о проведении Шевелевым бюджетных средств через различные фирмы. Я обратилась к директору ИОГен РАН Александру Кудрявцеву (его сняли с должности в январе 2024 года) со служебной запиской, в которой предупреждала его о возможных признаках обналичивания денежных средств в закупках Шевелева, и указывала названия фирм, через которые могло происходить обналичивание. После этой записки Кудрявцев поручил комиссии внутреннего контроля провести проверку. На заседание комиссии был приглашен Алексей Шевелев, ему показали мою записку и спросили, соответствует ли изложенное в ней фактам. На этот вопрос Шевелев ответил отрицательно, что полностью удовлетворило комиссию», — сообщила Боринская.

Остается только гадать, почему члены комиссии не провели более детальное расследование.

«Поданная мной служебная записка дала еще один результат, — говорит Боринская. – Примерно в то же время директор ИОГен Александр Кудрявцев сообщил научному руководителю института академику Николаю Янковскому, что на основе обращения Алексея Шевелева к директору помещения лаборатории Янковского передаются Шевелеву, на что Янковский согласия не давал. Однако Кудрявцев прекрасно понимал, что если дело с обналичками Шевелева вскроется, и при этом окажется, что директор передал ему дополнительные лабораторные помещения, то он попадет в сообщники. Таким образом варварская передача лаборатории была моей запиской заблокирована», — объясняет Боринская.

Также Боринская огорчила Шевелева своим выступлением в апреле 2024 года, когда сообщила Ученому совету ИОГен, что отчет А.Б.Шевелева за 2023 год полностью копирует его же отчет за 2022 год. Только изменена нумерация рисунков и таблиц и некоторые абзацы поменялись местами.

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Тексты заключений, по словам Боринской, полностью совпадают.

Отсутствие новых результатов в отчете означает, что в 2023 году, видимо, исследования вообще не проводились, хотя зарплату за них Шевелев и его сотрудники весь год получали.

Присутствовавший на заседании Ученого совета на тот момент уже бывший директор ИОГен Александр Кудрявцев назвал выступление Боринской травлей Шевелева. По какой причине Кудрявцев защищал Шевелева, неизвестно. Когда Кудрявцева сняли с должности директора, была попытка подать это как преследование за религиозные убеждения (Кудрявцев прославился своим выступлением на теологической конференции, где он сказал, что люди раньше жили 900 лет, а мутации в генах происходят из-за грехов). Однако, как и говорил Президент РАН Красников в интервью ТАСС, решение было принято по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности института.

Новый и.о. директора ИОГен Андрей Мисюрин сформировал комиссию для расследования ситуации с отчетами, но история оказалась сложнее, чем можно было ожидать, о чем свидетельствуют судебные разбирательства. Новому директору пришлось вникнуть в проблемы, накопленные предыдущей администрацией. Одна из них — кадровая, потому что при Кудрявцеве уволилось несколько десятков человек, наиболее квалифицированные специалисты.

«За год Мисюрин успел завоевать авторитет и симпатии в институте. При выборах нового директора за него проголосовало подавляющее большинство и научных, и административных сотрудников», — отметила Боринская. — «Кажется, благодаря новому руководству институт выходит из кризиса, что очень важно, ведь остальные сотрудники, все кроме Шевелева, были и остаются высококвалифицированными, которые любят свою науку и работают добросовестно».

Мисюрин в ответ на запрос «Газеты.Ru» отказался комментировать ситуацию с Шевелевым, сославшись на то, что его слова могут повлиять на решение суда.

На вопрос о том, как в ИОГен проверяется, действительно ли было выполнено госзадание, Мисюрин ответил так:

«При подготовке отчетов о проведенных научных исследованиях первичную проверку данных проводит руководитель работ. Затем эта информация на электронном или бумажном носителе предоставляется для ознакомления и проверки сотрудникам научно-организационного отдела, Ученому секретарю, заместителю директора по науке, научному руководителю института, а также директору. При обнаружении признаков недостоверности или неполноты представленной информации, плагиата или самоплагиата, несоответствия техзаданию и календарному плану, отчет возвращается руководителю научной темы на доработку. При обнаружении грубой подтасовки данных в отчете, администрация института издает приказ о создании специальной комиссии для изучения факта недостоверности отчета, причин этого и сопутствующих обстоятельств. При необходимости для проведения экспертизы привлекают специалистов из других учреждений. Выверенный текст отчета передается заказчику работ. Соглашения, в рамках которых проводятся научные исследования, предусматривают возможность отказа заказчика от приемки отчета. В этом случае отчет возвращается в институт и дорабатывается. Таким образом, предусмотрено несколько этапов проверки соответствия научных данных в отчетах фактически выполненной работе по Госзаданию, грантам, соглашениям и договорам», — рассказал Мисюрин «Газете.Ru».

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Если все действительно так, то остается вопрос: каким же образом ученый, предоставивший в качестве отчета два одинаковых текста с картинками в 2023 году, до сих пор числится сотрудником ИОГен?

Следите за руками

«Вакцина для овец», анализ воды из подледного озера Восток, скачанные из интернета генетические последовательности по контракту с КазНЦ, сфальсифицированные научные отчеты по госзаданию, признаки обналички… Давайте подсчитаем, сколько денег таким образом, по примерным прикидкам, могло быть украдено у Минобрнауки? Договор НИР 204-21/223 с Казанским научным центром РАН по теме «Генетическая технология конструирования искусственных консорциумов микроорганизмов для создания биопрепаратов в растениеводстве», согласно сайту «Закупки 360», предполагал расходование 65 млн рублей . Вакцина для овец стоила 210 млн рублей . А еще Шевелев «работал» по госзаданию, получал зарплату. И это мы посчитали только те случаи, когда Шевелева поймали за руку.

Судя по информации RTVI, Шевелева сейчас отправили в заключение на шесть с половиной лет по делу о вакцине для овец. Сейчас идет обжалование приговора. Однако остается неясным: как получилось, что обложенного со всех сторон судебными разбирательствами Алексея Шевелева, многократно фальсифицирующего свои научные данные, до самого ареста держали в институте, не увольняли? Ведь кто-то позволял ему открывать все новые проекты, брать гранты, взваливать на себя новые обязательства, если старые он не выполнял?

А главный вопрос «Газеты.Ru» адресован Минобрнауки. Ведомство все раздает деньги государства, подходя формально к учету статей и не особенно вникая в результаты научной деятельности, а также все реже отвечает на запросы СМИ, предпочитая замалчивать ответы на острые вопросы.

Иначе как стали возможны такие «Остапы Бендеры» в российской науке, как Шевелев?