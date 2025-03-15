Горбачев или Павел I? На кого будет похож Дональд Трамп, если подружится с Россией

Приход Дональда Трампа к власти в США сулит миру перемены, невиданные с конца 1980-х годов. Он и его администрация непрерывно критикуют Европу и западный мир, с уважением и пониманием высказываясь о России. И хотя неясно, как именно сложатся теперь российско-американские отношения, некоторые журналисты предполагают немыслимое: США могут стать партнером Москвы и присоединиться к ее неформальному геополитическому лагерю. «Газета.Ru» выясняет, на кого в этом случае Трамп будет похож — на Горбачева или на Павла I.

Павел I и Дональд Трамп

Аналогий между Павлом I и Дональдом Трампом больше, чем кажется. Павел пришел к власти после смерти своей матери Екатерины II. Между ними были очень тяжелые отношения и, по слухам, царица даже планировала лишить сына престола, передав его внуку. Став царем, Павел в качестве символической расправы над наследием Екатерины реабилитировал всех, кто попал при ней в опалу, и в целом любил подчеркивать, что теперь в стране все будет иначе.

close Портрет цесаревича Павла Петровича А. Свердлов/Русский музей/РИА Новости

Он также отличался тяжелым характером: своенравным, нервным и раздражительным. Царь не стеснялся выносить резких суждений по любому вопросу и готов был продавливать свои идеи силой, игнорируя сопротивление придворных и отправляя в отставку несогласных чиновников. В целом новый император, в отличие от своей матери, считал русское дворянство сборищем декадентов, которое следовало преобразовать наподобие рыцарского ордена, положив конец их вольготной жизни. Он насаждал дисциплину и порядок, понимая их как беспрекословное следование его указам. Так, однажды царь отправил в опалу в Сибирь целый гвардейский полк из-за неудачи на маневрах, но передумал, когда тот промаршировал в ссылку уже 16 километров. Некоторые историки, в особенности в советское время, утрировали эти черты, представляя Павла эдаким капризным ребенком на троне, но этот гротескный образ еще сильнее сближает его с тем, как представляют Трампа его критики.

Внутри России Павел провел множество важных реформ, в том числе ослабив крепостной гнет и гуманизировав армию, где до этого рекруты были бесправными рабами. Во внешней же политике он запомнился резкой сменой альянсов, предательством идеалов и ссорами с союзными государствами — то есть тем, в чем обвиняют Трампа.

Правление Павла пришлось на эпоху Французской революции, которая изменила ход истории Европы и мира. В борьбе против революции, а затем и Наполеона объединилась практически вся традиционная монархическая Европа, и Россия была участником антифранцузской коалиции с 1793 года.

Дела у коалиции шли так себе, и Французская республика победа за победой шла к тому, чтобы подчинить себе западную Европу. В 1799 году русско-австрийским войскам под командованием Суворова удалось зачистить от французов Италию, но в Швейцарии их ждало поражение, несмотря на проявленную доблесть. Павел обвинил в поражении императора Франца I и его амбиции — якобы он стремился не «спасать Европу», а расширить свои владения. Поэтому и дальше помогать австрийцам царь отказался.

Осенью того же года произошла ссора с Великобританией — после поражения англо-русской экспедиции в подконтрольную Франции Голландию. В том поражении не было виноватых, и союзники успели эвакуироваться морем с помощью Королевского флота, но британцы сильно оскорбили Павла: всю кампанию они обвиняли русскую армию в мародерстве, а потом не эвакуировали в Англию, а, будто прокаженных, высадили на остров Уайт в Ла-Манше.

Но окончательный разрыв с коалицией произошел после отказа Великобритании возвращать Ордену Святого Иоанна захваченную в 1800 году Мальту. Павел был великим магистром этого ордена, и в ответ на британскую политику, для начала, арестовал все находившиеся в России британские корабли и интернировал их команды.

close «Высадка англичан и русских в Голландии» Royal Museums Greenwich

После этого он решил пересмотреть всю российскую внешнюю политику: Наполеон к тому моменту уже был первым консулом и чуть притушил огонь революции, больше не угрожая традиционному порядку. Также он искал союзников против Британии и рассматривал в этом качестве и Россию.

Павел принял его предложение и стал действовать с Наполеоном заодно. Этим он предал не просто антифранцузскую коалицию, что было нормальным — союзы в тех войнах перетасовывались регулярно. Он предал идею, объединявшую всю традиционную аристократию Европы. Ее трудно выразить формально, как манифест компартии, но ее суть сводилась к тому, что странами должны править монархи из древних династий, соблюдая основанные на христианстве порядки. Наполеон же со своей родословной претендовать на титул настоящего короля не мог, напротив, он уничтожил остатки феодальных порядков. Да и был он продуктом Французской революции и соратником тех, кто казнил Людовика XVI — хорошего приятеля Павла.

Это не помешало русскому царю войти с ним в союз, и так началось одно из самых загадочных мероприятий в отечественной истории: индийский поход Павла I. Согласно плану, французская армия должна была пересечь южную Европу и Черное море, соединиться с русским корпусом в районе Астрахани, вместе с ним через Каспийское море достичь Персии и из нее перейти в Индию. Из-за секретности неясно, в какой степени этот план был принят сторонами, но Павел, не дожидаясь французов, начал действовать самостоятельно. В январе 1801 года казакам Войска Донского было приказано направиться к границам Индии через Среднюю Азию.

О безумии этого приказа говорит даже текст предписания, полученный атаманом Орловым: «Карты мои идут только до Хивы и до Амурской реки, а далее ваше уже дело достать сведения до заведений английских и до народов Индейских, им подвластных». По степени неожиданности как для подданных, так и для всего мира это можно было сравнить с заявлениями Трампа о намерении присоединить Гренландию и Канаду — своих же союзников по НАТО, которых США обязаны защищать.

close Убийство императора Павла I, гравюра из французской исторической книги, 1880-е годы Русский музей

Прошагать они успели лишь до Покровской Слободы (города Энгельс) на Волге, поскольку в марте 1801 года Павла убили заговорщики из числа высокопоставленных чиновников и офицеров. Они устали от непредсказуемой политики царя, непрерывных оскорблений и попытки насадить свои порядки, желая видеть более покладистого правителя. Интересно, что незадолго до убийства к Санкт-Петербургу выдвинулась британская эскадра под командованием адмирала Нельсона, который намеревался уничтожить или запугать русский флот. В мае он достиг Ревеля (Таллина) с 18 кораблями, однако к тому моменту новый царь Александр I уже прекратил конфронтацию с Англией и фактически вернул Россию в коалицию.

Михаил Горбачев и Дональд Трамп

С точки зрения личных качеств между Трампом и Михаилом Горбачевым нет вообще ничего общего: американский президент явно выраженный эксцентрик, сметающий традиционные американские порядки бульдозером, а советский генсек был классическим осторожным партийным аппаратчиком. Однако если Трамп будет соглашаться с российской политикой не на словах, а на деле, возникнет полная аналогия с проводимой Горбачевым международной политикой.

В основе внешней политики СССР начиная с конца Второй мировой войны было противостояние Западу. Главным образом это противостояние было идейным: СССР провозгласил идеалом общественной жизни социализм и настаивал, что он должен победить во всем мире. Капитализм виделся советским идеологам тупиковой системой, угнетающей рабочих и колонизированные страны третьего мира. При Хрущеве это противостояние приобрело форму соревнования: кто будет лидером в космосе, кто быстрее всех будет развивать науку и обеспечит народ материальными благами, тот и прав. Чуть позже стало ясно, что советский социализм откровенно проигрывает, особенно по последнему пункту, но вплоть до середины 1980-х годов СССР настаивал на правильности своей системы.

close Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев Эдуард Песов/ТАСС

Одновременно с идейным противостоянием шло военно-политическое. Европа была поделена на два военных блока, НАТО и Организацию Варшавского договора, а в остальном мире существовал разлом между теми, кто ориентировался на западный мир и на СССР. Сверхдержавы стали заложниками этой бинарности, поскольку если одна страна третьего мира начинала враждовать с другой страной третьего мира и получать помощь от СССР, то ее врагам автоматически приходили на помощь США, и наоборот.

Именно это противостояние стало предпосылкой Перестройки. В первой половине 1980-х годов советское руководство осознавало, что больше не в состоянии поддерживать гонку вооружений и условный военный паритет с США. Особенно ярким это растущее отставание было в сфере электроники, и его было невозможно компенсировать экстенсивными методами (делать оружие более дорогое или в большем количестве). В том числе этому мешала стагнирующая экономика, которая не могла эффективно распорядиться огромными ресурсами страны. Понимая, что эти проблемы — прямой продукт несовершенной системы хозяйствования, еще в 1983 году советское руководство задумало рыночные реформы, которые бы разрешили создание кооперативов и частных предприятий.

В полной мере эти реформы начались лишь при горбачевской Перестройке, и из них логически вытекали другие. Так, для рыночной экономики необходим хоть сколько-то свободный обмен информацией без оглядки на политработника, да и постоянное замалчивание проблем государства не способствовало их решению. Так появилась Гласность.

Но Горбачев планировал не только увеличить доходы, но и уменьшить расходы, для чего необходимо было прекратить гонку вооружений и Холодную войну. Это было сделано путем уничтожения подоплеки Холодной войны — борьбы за торжество коммунизма.

Горбачев провозгласил доктрину Нового мышления, которая предполагала отказ от идеи классовой борьбы и главенство общечеловеческих ценностей. Фактически это означало безоговорочную идеологическую капитуляцию всего советского блока. К аналогичной капитуляции, возможно, идет и Трамп — он явно отказывается признать идеологию «борьбы за демократию», которая кажется ему обманом.

В отличие от своего предшественника Джо Байдена, новый президент США не обещает, что «свободный мир» победит «авторитаризм», который олицетворяют, по мнению Байдена, Китай и Россия. Трамп выбросил идейные основы, которые определяли, как минимум на словах, всю внешнюю политику США последние 80 лет. Россия для него — просто крупная держава со своими интересами, с которыми надо считаться.

close Президент США Рональд Рейган с Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, прибывшим с официальным визитом в Вашингтон, 1987 год Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Крах социалистического блока не имел прямой связи с территориальным распадом СССР, но косвенно однозначно ему поспособствовал, — без идеи общей борьбы за коммунизм трудно понять, почему Белоруссия должна находиться в одной стране с Узбекистаном. И хоть идейные основы США были не так выражены, как у СССР, нельзя исключать, что вскоре аналогичные вопросы будут задавать себе и американские штаты.

Правление и Павла I, и Горбачева, пришлось на эпоху великих перемен, которые изменили мир до неузнаваемости. Вполне возможно и сейчас мир стоит на пороге подобных перемен, во главе которых — Дональд Трамп.