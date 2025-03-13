Новая хронология не отвергнута. Интервью с академиком РАН Анатолием Фоменко

Общепринятая версия хронологии античности и средних веков существенно искажена и нуждается в ревизии — это основная идея академика РАН Анатолия Фоменко и его «Новой хронологии». Несмотря на неприятие его концепции научным сообществом, он продолжает утверждать, что средневековые события были искусственно сдвинуты на несколько сотен и даже тысяч лет в глубокое прошлое. Продолжающиеся много лет нападки историков и обвинения в распространении лженаучных знаний не помешали Анатолию Фоменко до сих пор оставаться действующим академиком РАН, преподающим в МГУ. В день рождения Анатолия Фоменко «Газета.Ru» публикует интервью академика с декларацией его основных идей.

— Анатолий Тимофеевич, продолжаете ли вы читать лекции на мехмате МГУ? Чем занимаетесь в свободное время?

— Да, регулярно читаю в МГУ обязательный курс «Дифференциальная геометрия и топология», а также специальные курсы по современной геометрии и приложениям. Например, «Введение в топологию и симплектическую геометрию», «Геометрия и топология гамильтоновых систем». Свободного времени мало. Разрабатываю теорию интегрируемых гамильтоновых систем. Работаю с учениками, аспирантами, студентами. Значительное внимание уделяю разработке математических методов анализа летописей и других нарративных текстов.

— Вы известны созданием Новой хронологии — концепции радикального пересмотра Всемирной истории. Вы продолжаете придерживаться этой концепции?

— Да, продолжаю. Новая хронология — это важное научное направление, открытое в XX веке профессиональными математиками — А.Т.Фоменко, Г.В.Носовским, Т.Н.Фоменко. Оказывается, общепринятая сегодня версия хронологии и истории античности и средних веков существенно искажена и нуждается в ревизии, вплоть до XVII века включительно. Это утверждение было обнаружено нами на основе новых математических, статистических и астрономических методов, созданных авторами Новой хронологии. В результате выяснилось, что практически все дошедшие до нашего времени старинные письменные источники говорят на самом деле о событиях, произошедших в эпоху XI-XVII веков. Однако в эпоху создания глобальной хронологии в XVI-XVII веках значительная часть этих источников была неверно датирована, в результате чего описанные в них средневековые события были искусственно сдвинуты на несколько сотен и даже тысяч лет в глубокое прошлое и создали там призрачный мираж, фантомное отражение событий XI-XVII веков. Этот фантом был назван «античностью».

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— Кто же создал этот фантом?

— Глобальная хронология древности была создана сравнительно недавно, в XVI-XVII веках средневековыми хронологами Иосифом Скалигером (1540-1609), Дионисием Петавиусом (1583-1652) и «зацементирована» их учениками. В основополагающих трудах Скалигера и Петавиуса хронология древности приводится в виде таблицы без какого-либо научного обоснования. Ее основой была объявлена «церковная традиция», однако ее истоки также не прослеживаются вглубь времен ранее XVI века. Хронология, как «искусство вычисления дат», по существу является разделом прикладной математики.

— Так Скалигер и Петавиус были математиками?

— Они считали себя математиками, однако вся проблема в том, что в ту эпоху математические и астрономические методы были еще весьма грубыми и несовершенными, что и привело к появлению крупнейших ошибок в скалигеровской версии хронологии. Лишь в наше время математика и астрономия развились настолько, что нам удалось создать новые объективные методы, позволяющие уверенно датировать древние события.

В результате, в версии Скалигера-Петавиуса мы вскрыли ошибочные сдвиги истинных дат в далекое прошлое на сотни и даже тысячи лет. А ведь надо понимать, что хронология – это позвоночный столб всей древней истории. Изменение «скелета» радикально меняет все здание истории. Меняем даты — меняется все! Наша Новая хронология существенно влияет на представление о древности. Оказалось, что письменная история человечества начинается лишь с X-XI веков.

— Как известно, Новая хронология отвергнута научным сообществом. С вашей точки зрения, чего именно не способны понять люди, отвергающие ее?

— Новая хронология не отвергнута. Научное сообщество неоднородно. Многие агрессивно выступают против Новой хронологии. Но есть современные ученые, активно поддерживающие и развивающие некоторые ее аспекты. Об этом рассказывает, например, наш официальный сайт «Новая хронология». Кроме того, сомнения в правильности хронологии Скалигера (созданной в XVI веке и лежащий в основе современных учебников по древней истории) возникли не сегодня.

— А когда?

— Об этом заговорили сразу же, как только она была опубликована, и когда ее начали силой внедрять в общественное сознание. В XVI веке против скалигеровской хронологии выступил профессор Саламанкского университета de Arcilla. Затем иезуитский историк и археолог Жан Ардуэн (1646-1729). Знаменитый ученый Исаак Ньютон (1643-1727). Немецкий приват-доцент Роберт Бальдауф (публикация 1902-1903 годов). Английский историк Эдвин Джонсон (1842-1901). И другие. Но первым исследователем, по-настоящему широко и радикально поставившим вопрос о научном обосновании хронологии был замечательный русский ученый-энциклопедист Н.А.Морозов (1854-1946). Он выдвинул и частично обосновал гипотезу, что скалигеровская хронология древности искусственно удлинена по сравнению с реальностью. Он проанализировал скалигеровскую хронологию от якобы глубокой древности до VI века н.э. и указал на необходимость радикального исправления дат. Тем не менее, Морозов не продвинулся выше VI века н.э., считая, что здесь принятая сегодня хронология VI-XVII веков более или менее верна. Это его мнение оказалось ошибочным.

— В чем ошибся Морозов?

— Как мы показали, на основе наших новых методов датирования, хронология Скалигера нуждается в исправлении не до VI, а вплоть до XVII века (то есть до эпохи самого Скалигера, что, кстати, не случайно). Мы утверждаем, что только после середины XVII века принятая сегодня хронология более или менее справедлива. Ранее же XVII века истинные даты многих важных событий были искусственно сдвинуты вниз примерно на 100 лет, или на 330 лет, или на 1050 лет, или на 1800 лет. Для восстановления истинной истории, теперь следует «поднять вверх» скалигеровские датировки событий на указанные величины сдвигов.

— Основные дискуссии по поводу Новой хронологии «отгремели» в начале двухтысячных годов. Накопили ли вы с того времени факты, доказывающие вашу правоту? Если да, то можете ли привести в пример эти факты?

— Внимание к Новой хронологии не ослабело. Сегодня активные дискуссии о Новой хронологии в основном ведутся в интернете. На нашем сайте «Новая хронология» приведено много ссылок на многочисленные бурные обсуждения, на критику, даются ответы на критику. В Ярославле в 2019 году открыт большой Музей Новой Хронологии в старинном особняке князей Куракиных. Экспозиция на трех этажах. Там много посетителей. Мы продолжаем наши исследования. Новые результаты публикуются в новых наших книгах. Они регулярно издаются крупнейшим издательством АСТ и пользуются большой популярностью.

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— Вы действительно считаете, что современная история сфальсифицирована? Если да, то кто и зачем ее фальсифицировал?

— Фальсифицирована хронология древней и средневековой истории. Здесь нужно важное уточнение. Мы не разделяем мнение некоторых ученых, будто вся древняя литература сочинена «из головы» в Средние Века. Такой тезис глубоко неверен. Известная нам сегодня версия истории вовсе не была выдумана из головы. Мы утверждаем, что основные знаменитые «античные» авторы – Геродот, Тит Ливий, Гомер, Ксенофонт описывали реальные события XII-XVII веков. Их тексты – отнюдь не выдуманные фантазии. Они искренне пытались рассказать нам о прошлом. Но другое дело, что эти тексты были потом пропущены через тенденциозное редактирование, через цензуру XVII-XVIII веков. Цензоры эпохи Реформации отредактировали этих авторов в нужном им ключе, и в первую очередь внесли ошибочные скалигеровские даты, искусственно отодвинув описанную античными авторами реальность в глубочайшее прошлое.

— Так когда была античность с вашей точки зрения?

— Античность – это эпоха XII-XVI веков. Поэтому, читая сегодня античных авторов, надо постоянно задаваться вопросом – когда и где происходили описанные события? События эти – реальные, однако, как выясняется, часто они происходили в другое время, куда более близкое к нам (в эпоху X-XVII веков), и часто совсем не в тех географических регионах, как сегодня считается.

— Так зачем же цензоры редактировали историю? И что значит «в нужном ключе»?

— Цель цензоров была в том, чтобы создать «новую модель древнего мира», радикально изменить всю картину древности. Причины этой деятельности очень важны, их удалось вскрыть, и мы подробно разъясняем их в наших книгах. Одним из ведущих мотивов было стремление скрыть существование в эпоху XIII-XVI веков единой Ордынской Империи, охватывавшей огромные территории Евразии, Европы, часть Африки и Америки, и известной нам сегодня под различными именами, например, «античная Римская Империя», «Империя Карла Великого», «Империя Карла Пятого», «Священная Римская Империя германской нации», «Арабский Халифат», «Империя Габсбургов», «Монгольская Империя» и т.д. Эта Империя раскололась в начале XVII века в результате мятежа Реформации.

В конце XVI века в Ордынской Империи начинается Великая Смута. Западноевропейские наместники открыто отделяются от центра — метрополии Руси-Орды. Мятеж разрастается и приобретает небывалый до того размах. Империя раскалывается.

С целью обосновать свои права на захваченную власть в провинциях Империи, узурпаторы-мятежники в Западной Европе и узурпаторы Романовы на Руси (то есть в бывшей метрополии) переписывают историю прошлого. Великая = «Монгольская» Империя намеренно вытирается со страниц летописей, многие важные события сознательно отодвигаются в далекую древность. Именно для этой цели создается фальшивая скалигеровская хронология, намеренно удревняющая даты многих событий XIV-XVI веков.

— То есть, по-вашему, таким образом избавлялись от имперских амбиций?

— Сама «имперская идея» стала всячески осуждаться как «шовинистическая». Особенно доставалось России, которую постоянно подозревали в попытках реставрации Империи. Не любили и Турцию. Подобный процесс нам хорошо знаком по недавней истории напористого мятежного развала СССР. Аналогичный раскол с аналогичными последствиями.

Так, например, арабы стали думать, что у них была своя арабская Империя. У немцев появилась – на бумаге — своя Священная Империя германской нации. У китайцев – своя Поднебесная Империя. У итальянцев — своя Римская империя. И так далее. Все эти Империи были якобы совсем разными, существовавшими в различные исторические эпохи. Так одна Великая Империя «размножилась» — на бумаге — в несколько местных «малых» Империй. Таким образом, приказ о переписывании в нужном ключе всей древней и недавней истории преследовал исключительно политические цели, жизненно важные как для западноевропейских реформаторов, так и их ставленников на Руси, то есть Романовых. Этим объясняется согласованность исторической фальсификации, развернувшейся фактически по единой программе в разных странах.

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— Правда ли, что вы критически оцениваете точность радиоуглеродного датирования? Чем именно этот метод заслужил ваше неуважение?

— Радиоуглеродный метод в его современном состоянии обладает точностью в плюс-минус 1000-2000 лет на образцах, возраст которых оценивается не более тысячи лет. Поэтому пока непригоден для датировки исторических образцов возраста 2000 лет и менее. То есть, метод пока мало что может сказать о хронологии событий последних двух тысячелетий.

Радиоуглеродный метод нуждается, как минимум, в повторной независимой градуировке, без опоры на ошибочную скалигеровскую хронологию.

Что представляет собой радиоуглеродное датирование? Радиоуглеродный метод датирования применяется для определения возраста органических останков путем измерения содержания в материале радиоактивного изотопа Углерода-14. Живые организмы поглощают вместе с пищей и нерадиоактивный, и радиоактивный углерод, который постоянно вырабатывается в атмосфере из-за воздействия космических лучей. После смерти животного или растения обмен углеродом с окружающей средой прекращается. По остаточной удельной активности Углерода-14, можно рассчитать время смерти организма. По оценке директора Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Владимира Шишова, к которому «Газета.Ru» обратилась за разъяснением, точность метода имеет разброс в 50 лет.



Другие физические методы датировки еще более грубы и, следовательно, пока ничего не могут сказать о датировке объектов возраста 2000 лет и менее.

Скалигеровская хронология явно или неявно проникла в градуировки шкал археологических методов и даже физических методов, в том числе радиоуглеродного метода (и термолюминесцентного). Это тем более ставит под вопрос применимость метода в его современном виде для датирования исторических объектов.

Кроме того, как признают некоторые археологи, бытует глубоко порочная практика предварительного ознакомления физических лабораторий, датирующих образцы радиоуглеродным методов, с априорным мнением археологов о приблизительном возрасте находки. Получается порочный круг.

— А дендрохронология «работает»?

— Еще сложнее обстоит дело с дендрохронологией. Как сообщают сами археологи, все шесть основных шкал (построенные по разным типам деревьев) имеют разрыв около 1000 года новой эры. Таким образом, ни одна из них не может быть непрерывно продолжена от нашего времени вниз далее десятого века новой эры. Поэтому сегодня метод фактически неприменим к событиям более ранних эпох. Более того, серьезные проблемы есть и для интервала X-XVII веков, о чем мы подробно говорим, например, в нашей книге «Новая хронология Руси».

Что представляет собой дендрохронология? Дендрохронология – один из разделов науки об изучении древесных годичных колец, который может применяться, в том числе для точного датирования климатических событий, природных явлений, археологических находок и древних предметов. По словам директора Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Владимира Шишова, к которому «Газета.Ru» обратилась за разъяснением, на данный момент существует не шесть длительных дендрохронологических шкал, а порядка 46, которые перекрывают период истории Земли от 1000 до более восьми тысяч лет. Эти хронологии часто используются для датировки события и явлений с точностью до года. Сам Владимир Шишов занимается моделированием роста древесных растений на основе одной из самых известных имитационных моделей роста деревьев Ваганова-Шашкина, которая входит в топ-3 по цитируемости в мире. Он также сообщил, что существует открытая международная база дендрохронлогических данных — International Tree-Ring Data Bank (ITRDB), где находятся порядка 30 тысяч абсолютно датированных древесно-кольцевых хронологий, которые покрывают практически всю наземную территории Земли, за исключением Антарктиды. Каждый ученый может зайти в эту базу данных и воспользоваться ими, а в случае обнаружения ошибки в датировке сообщить об этом научному сообществу.

— В 1984 было произведено радиоуглеродное датирование памятников древнего Египта. Но в 2014 году ряд памятников Древнего Египта, в том числе пирамиду Менкаура и храм Сфинкса в Гизе, датировали другим методом – термолюминесцентным. Эти датировки снова уложились в период правления фараонов. Как это можно объяснить с вашей точки зрения?

— Проблемы здесь еще более серьезны, чем для радиоуглеродного метода. Считается, что в археологии термолюминесцентное датирование применяется для датировки античной керамики и других изделий из обожженной глины, таких как терракоты, обжиговые печи, кирпич, а также обожженных кремневых орудий и камней очагов, искусственного стекла и шлаков. Этот метод предполагает обязательную калибровку, в основе которой заложена гипотеза о неизменности радиационного фона. Однако исследований, подтверждающих эту гипотезу, пока нет. Более того, для выявления колебаний радиации в прошлом нужны независимые данные. Этого пока не сделано. Поэтому вопрос о точности метода пока открыт.

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Что касается Древнего Египта, мы считаем основными, например, абсолютные датировки так называемых зодиаков (гороскопов), которых много найдено в Египте и Европе. Речь идет о старинных записях или изображениях расположений планет по созвездиям зодиака. Даты таких событий (зодиаков) сегодня можно рассчитать при помощи компьютерных программ. Такая продвинутая профессиональная программа нами создана. Мы датировали несколько десятков древнеегипетских зодиаков, обычно относимых в глубочайшее прошлое. Однако независимое датирование показало, что их даты (а следовательно, и даты связанных с ними древнеегипетских событий) попадают в интервал от XI до XVI века н.э. Следовательно, именно в эту эпоху и развивалась история «Древнего Египта».

Эти объективные датировки (причем абсолютные, а не относительные) радикально противоречат гипотезам, выдвигаемым сторонниками радиоуглеродных и термолюминесцентных датировок. Наши же результаты могут быть проверены (и проверялись) интересующимися желающими, владеющими естественно-научным аппаратом.

— Что бы вы сказали специалистам, которые считают, что вы отрицаете любые методы датировок из-за того, что они не подтверждают вашу теорию?

— Наши методы и статистические результаты никто содержательно не оспаривает. В основном, оппоненты сразу обрушиваются на наши гипотезы и реконструкцию подлинной истории, хотя мы постоянно подчеркиваем, что реконструкция пока во многом гипотетична. В то же время, мы гарантируем достоверность наших вычислений и полученных дат. Тем более, что они доступны проверке и любой желающий может их повторить (и их неоднократно проверяли). Так что мы работаем в сложной атмосфере борьбы вокруг Новой хронологии. Кстати, некоторые молодые историки нас поддерживают и сообщают интересные факты, но при этом просят не называть их фамилий, опасаясь отрицательной реакции некоторых старших коллег. Надеюсь, в недалеком будущем Новая хронология начнет восприниматься историками более спокойно, и постоянно предлагаемое нами сотрудничество математиков и историков, наконец, состоится.

— Продолжаете ли вы писать картины?

— Сейчас картины уже не рисую. Этот период давно закончился, много других дел и задач. Но недавно в известном издательстве URSS вышел мой итоговый альбом со 199 картинами <<Математика, миф, «Мастер и Маргарита» в 199 картинах>>. Собраны основные мои графические и живописные работы. Многие из них использовались как иллюстрации в книгах других авторов. Состоялось более сотни выставок как в России, так и за рубежом. Например, в Третьяковской Галерее в 2015 году на выставке «Гиперреализм» было представлено 13 моих картин.

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Графический и живописный материал, создаваемый мною, — это попытка как бы сфотографировать изнутри мир современной математики. Я создал также цикл иллюстраций к замечательному роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Крупнейшее издательство АСТ опубликовало этот роман, сопроводив его моими работами. Получилось эффектное издание с Котом Бегемотом на обложке.