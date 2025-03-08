Настоящий план Даллеса: правда ли США планировали помириться с Гитлером за спиной СССР?

В 1990-х годах в отечественной публицистике обсуждали «план Даллеса»: составленный якобы в конце Второй мировой войны документ американской разведки, в котором излагаются способы уничтожения СССР через моральное разложение. Это грубо сделанная фальшивка, но в истории существовал и реальный план Аллена Даллеса. Он надеялся договориться с немецкими войсками о капитуляции в Италии без участия в переговорах СССР, что было воспринято Сталиным как крайне недружественный жест. О том, как нацисты пытались с американцами сторговаться — в материале «Газеты.Ru».

Альпийский пат

Во время Второй мировой войны в основе отношений между СССР и западными союзниками лежало одно незыблемое положение — необходимость уничтожить гитлеровскую Германию, из чего логически вытекал запрет сепаратных мирных переговоров с ней. Это обсуждали с момента вступления СССР в войну и первых контактов с Великобританией, а окончательно закрепили по итогам Тегеранской конференции 1943 года.

Но чем хуже становилось положение Рейха, тем сильнее его руководство рассчитывало на сепаратные переговоры и развал коалиции. Гитлер и Геббельс непрерывно фантазировали о ссоре Великобритании с СССР или США, а командиры рангом ниже пытались договориться о каких-нибудь хотя бы локальных уступках, в том числе для спасения самих себя. К началу 1945 года идеальная ситуация для этого сложилась на Итальянском фронте.

Как только в конце лета 1943 года англо-американские войска высадились в Италии, режим Муссолини пал, а новое правительство вступило в войну на стороне союзников. В ответ на это уже находившиеся в Италии немецкие войска оккупировали северную половину страны и, по неизвестной причине, встали на смерть южнее Рима, чтобы не пустить врага к Альпам. В течение 1944 года союзные войска продвинулись до самого севера Апеннинского полуострова, но дальнейшее продвижение не имело большого смысла. Германия отделена от Италии труднопроходимыми Альпами, и любые ресурсы британцам, американцам и французам было выгоднее бросать на фронт, который двигался от Нормандии к Рейну. Возникла патовая ситуация, в которой немецкие войска обороняли неизвестно что, но и просто убрать их оттуда было нельзя.

close Карл Фридрих Отто Вольф Bundesarchiv

Эту проблему немцы попытались решить переговорами. Особенно в этом был заинтересован обергруппенфюрер Карл Вольф, командующий силами СС в Италии. Он был виновен в многочисленных военных преступлениях против итальянских мирных жителей, совершенных в ходе контрпартизанской борьбы, а так же принял участие в Холокосте. На переговорах он надеялся облегчить свою участь после войны, которую Германия должна была неизбежно проиграть.

План Даллеса—Вольфа

Во время Второй мировой войны Аллен Даллас возглавлял бернскую резидентуру американского Управления стратегических служб — предшественника ЦРУ. Берн, как и вся Швейцария, служил разведывательно-торговым хабом для обеих сторон войны из-за нейтралитета швейцарского правительства. С учетом того, что из северной Италии в Швейцарию ведет прямой путь, неудивительно, что Вольф решил связаться с союзниками именно там.

У американской разведки был свой интерес касательно севера Италии. Ядром антинацистского сопротивления там были коммунисты, многие из которых даже не были связаны с советским НКВД или Коминтерном. Многие итальянские рабочие стали симпатизировать красным в качестве антитезы фашистскому режиму Муссолини, да и итальянские демократические антифашистские силы не могли предложить людям ничего внятного. Американцы боялись, что если Германия капитулирует и немецкие войска перестанут существовать, территория на севере перейдет под власть коммунистов, которые просто так ее не отдадут под власть признанного правительства Италии.

close Аллен Даллес US Government

Понимая это, Вольф прибыл в Цюрих 8 марта 1945 года вместе с группой ближайших помощников. Встреча с Даллесом прошла вечером того же дня на конспиративной квартире Управления. Обергруппенфюрер рассчитывал договориться с максимальной выгодой: по сути, он хотел негласного перемирия и прекращения бомбардировок перевала Бреннер, чтобы немецкие войска беспрепятственно отступили в Австрию. На тот момент немецкая группа войск C на севере Италии насчитывала около 800 тыс. человек. Это намного больше, чем обороняло от Красной армии Будапешт и примерно равно немецким силам, защищавшим Берлин. Вольф надеялся, что эти войска будут использованы для защиты от Красной армии Вены, а саму предлагаемую сделку считал взаимовыгодной, поскольку нацисты переоценивали вражду между СССР и США.

В ответ американцы сразу дали понять: речь может идти только о капитуляции, пусть и хорошо организованной. Ни о каких «договорняках», способных подорвать отношения с СССР, не могло быть и речи, поскольку США надеялись, что Советский Союз будет играть важную роль в послевоенном мироустройстве и в ООН. Торговаться, по сути, было не о чем, но полномочий самого Даллеса было недостаточно даже для таких переговоров. Поэтому Вольф и американская разведка договорились встретиться еще раз, когда союзников будет представлять делегация высокопоставленных военных.

close Сан-Джованни Вальдарно, Италия, 1944 год AP

Тем же вечером Даллес доложил о переговорах командованию союзных войск в Италии, и те санкционировали начало операции «Санрайз».

Переговоры закончились, осадок остался

Несмотря на оптимизм Даллеса, операция завершилась провалом, а Вольф еле выжил. О переговорах узнал его начальник, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, который немедленно вызвал его к себе в Берлин в начале апреля. В нормальной ситуации это бы означало смертную казнь за самовольные переговоры с противником с целью ему сдаться, что означает государственную измену. Однако Гиммлер и сам искал способы договориться с западом, и потому между нацистами началась смысловая игра. Вольф объяснил начальству, что пытался договориться не о капитуляции и сложении оружия, а о выводе войск или хотя бы о какой-то паузе, или о чем-то еще, что пойдет на благо Рейха.

Гиммлер поначалу сделал вид, что поверил в эту ложь, но спустя две недели вновь вызвал Вольфа в Берлин и обвинил в измене в присутствии шефа РСХА (немецкий аналог НКВД) Кальтенбруннера. С помощью ряда аппаратных уловок и интриг тот сумел не попасть сразу в застенки Гестапо, а добился аудиенции лично с Адольфом Гитлером. В этом помогло наличие адресованного фюреру письма, написанному Рудольфом Раном, немецким послом в марионеточной Итальянской социальной республике. Ран был с Вольфом за одно, и потому в письме заступился за обергруппенфюрера, что Гиммлер проигнорировать не мог.

close Heinrich Hoffmann

Гитлер принял Вольфа и Кальтенбруннера 18 апреля, за полторы недели до самоубийства, когда Красная армия уже вела Берлинскую наступательную операцию. Фюрер прекрасно понимал, как много нацистов пытается сбежать с тонущего корабля, и еще полгода назад, выслушав историю Вольфа, он бы распорядился его повесить. Однако к весне 1945 года Гитлер уже утратил волю к жизни и находился в прострации. Иногда у него были вспышки гнева, в ходе которых он хотел казнить предателей, но иногда он будто бы не вникал в речь собеседника и готов был кивать головой даже на нелепую ложь. Благодаря этому Вольфу удалось убедить главу Рейха, что переговоры с американцами способны задержать начавшееся наступление союзников и позволят отступить к укрепрайонам в Альпах.

В итоге Вольф вернулся в Италию, но к этому моменту из переговоров вышла вторая сторона. Американский посол в СССР предупредил советское руководство об операции еще 12 марта, и нарком иностранных дел Молотов дал ответ: Советский Союз не возражает против подобных переговоров, но при условии, что на них будут присутствовать советские представители. В противном случае это будет рассмотрено как сговор с противником за спиной СССР.

В теории пустить советскую делегацию на переговоры было можно, но на практике не существовало никакого способа тайно перевезти советского генерала в Швейцарию. Поэтому просьбу проигнорировали, что привело к крупному дипломатическому скандалу: Сталин стал обвинять США и Великобританию в пренебрежении интересами СССР и требовал немедленно прекратить любые сепаратные переговоры, о чем бы они ни шли. Видимо, советский вождь опасался, что одной лишь капитуляцией итальянской группировки дело может не ограничиться.

В итоге Рузвельт решил не ссориться и направил Сталину письмо: «Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы. Во всяком случае не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся». Это письмо было получено Сталиным 13 апреля, на следующий день после смерти американского президента.

close Итальянские партизаны, 1945 год AP

Операцию «Санрайз» приказали прекратить, и Даллес остался не у дел, — хотя сам он считал, что был на пороге большого успеха, в том числе своего личного. Инцидент омрачил американо-советские отношения и стал одной из предпосылок будущей Холодной войны, — хотя, конечно, она была неизбежна и без него.

Единственным победителем в той ситуации оказался Вольф, который из-за покровительства американской разведки смог избежать серьезного наказания за военные преступления и всего лишь пробыл три года в трудовом лагере.

Операция «Санрайз» — единственный существовавший в реальности план Даллеса, направленный (в какой-то степени) против СССР в годы Второй мировой войны.