«Первая успешная частная посадка»: на Луну сел аппарат Blue Ghost 1 с украинским следом

Уже несколько лет NASA пытается вырастить частную компанию, которая могла бы отправить груз на Луну за умеренную плату и не разбить его. Наконец это удалось — компания Firefly Aerospace, имеющая украинское прошлое, смогла посадить зонд Blue Ghost 1 в целости и сохранности. На нем расположен набор исследовательских приборов для изучения лунной пыли и температурный щуп для исследования недр. Однако научный потенциал миссии не так важен по сравнению с тем фактом, что теперь на Луну при желании может отправить зонд практически кто угодно, даже молодой стартап.

Первый частный

Аппарат Blue Ghost 1 совершил посадку в Море Кризисов на Луне. По неясной причине датчики контакта сработали только на трех опорах из четырех, но посадка была объявлена успешной, а сам аппарат — функциональным. Это первая в истории полностью успешная посадка на Луну частного модуля.

Миссия стоимостью $101 млн началась 15 января 2025 года, когда аппарат отправился в полет на ракете Falcon-9 c мыса Канаверал. Большую часть времени зонд провел на околоземной орбите, поскольку инженеры хотели убедиться в работоспособности приборов и испытать их.

Море Кризисов — это регион на видимой стороне Луны, в верхней правой части диска. В последние годы исследования Луны сосредоточены на южном полярном регионе, где были обнаружены большие запасы воды, столь необходимые для строительства базы. Однако Море Кризисов представляет интерес для геологов, поскольку оно покрыто застывшей лавой древнего извержения. Ранее в этом же регионе работал советский аппарат Луна-24, который доставил образцы грунта.

close Место посадки аппарата на Луне Silvercat

Размеры аппарата — 2 метра в высоту на 3,5 метра в ширину. По углам у платформы четыре опоры, способные поглотить сильный удар при посадке, а центр тяжести аппарата расположен очень низко, чтобы избежать опрокидывания. Например, такая судьба постигла японский зонд SLIM, совершивший посадку в 2024 году, а у частного американского зонда IM-1, севшего в том же году, подломилась посадочная опора. Для торможения при посадке Blue Ghost использует единственный двигатель, работающий на высококипящих компонентах топлива, монометилгидразине и азотном окислителе. Непосредственно перед касанием он отключается, и посадка проводится за счет маневровых двигателей.

«Теперь начинаются наши операции на поверхности, — сказала после посадки Брижит Оукс, одна из разработчиц аппарата. — В течение следующих двух часов Blue Ghost активирует каждую подсистему и проверит их работоспособность. А затем, после полноценного ввода аппарата в эксплуатацию, мы перейдем к экспериментам с использованием полезной нагрузки, которые продлятся 14 дней». В ходе миссии источником энергии аппарата будут служить солнечные панели.

close Первое изображение, переданное Blue Ghost-1 Firefly Aerospace

Лунный пылесос

Миссия Blue Ghost 1 — это часть CLPS (Commercial Lunar Payload Services), программы NASA по привлечению частных подрядчиков к полетам на Луну. Посадочный аппарат Blue Ghost разработан компанией Firefly Aerospace, основанной в 2017 году и не связанной с крупными корпорациями вроде Boeing или Virgin. Интересно, что важную роль в создании Firefly сыграл украинский предприниматель Максим Поляков и до 2022 года в городе Днепр функционировал научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр компании.

close Полноразмерный макет аппарата Blue Ghost NASA

На аппарате размещено 94 килограмма научных приборов. Среди них: пневматический температурный щуп LISTER, способный погружаться на глубину до трех метров для изучения теплового потока из недр; пневматическая система забора образцов грунта PlanetVac, способная задувать пыль в сборник и сортировать ее внутри него; система для изучения адгезии («липкости») лунной пыли RAC, которая должна собрать данные, необходимые для защиты скафандров, солнечных панелей и аппаратов от абразивной пыли; опытная установка для очищения поверхности от пыли электродинамическим способом (EDS), которая докажет возможность создания самоочищающегося стекла или радиатора; отражатель для лазерного дальномера, который позволит измерить расстояние с Земли до Луны; а также набор камер и других сенсоров для исследований условий на Луне.

Как видно, исследовательские приборы на борту посвящены в основном исследованию лунного грунта, что поможет будущим пилотируемым полетам. В то же время ни для кого не секрет, что номинально заявленные задачи зондов программы CLPS имеют второстепенное значение. Главная цель этой программы — создание как можно большего числа частных компаний, способных отправлять полезную нагрузку на Луну за умеренную цену.

Каких значимых космических запусков ждать в 2025 году? 2025-й можно было бы смело назвать годом Луны в космических исследованиях. Впервые в XXI веке... 02 января 08:45

До Blue Ghost в рамках этого проекта было запущено два аппарата, из которых один (Peregrine 1) не смог выполнить задачу из-за аварии в полете, а второй, IM-1, отработал по сокращенной программе из-за подломившейся посадочной опоры. Следующая посадка по этой программе, аппарата IM-2, запланирована на 6 марта.