Выдуманная победа над немцами: что на самом деле праздновали в СССР 23 февраля

В наши дни 23 Февраля многими отмечается как «мужской день», зеркальный «женскому» 8 Марта. Однако такой ребрендинг произошел лишь в 1990-е годы, а до того в эту дату отмечали День Советской армии. По легенде, 23 февраля 1918 года Красная армия под Нарвой остановила германское наступление на Петроград, «выбив зубы германскому империалистическому хищнику». О том, почему ни о каких победах под Нарвой в реальности не шло и речи, как эту историю сочинили сталинские пропагандисты и когда на самом деле у Красной армии день рождения — в материале «Газеты.Ru».

Обыграть немцев в наперстки

После прихода партии большевиков к власти осенью 1917 года перед ними встала, на первый взгляд, неразрешимая проблема. Они обещали народу выйти из Первой мировой войны и отпустить мобилизованных солдат домой, что было чуть ли не самым важным пунктом их программы. С другой стороны, им предстояла гражданская война с зарождающимся Белым движением, а советскую республику окружали сплошь недружественные страны. Чтобы выжить в такой ситуации, нужна была армия, но признаться, что антивоенная риторика была лишь тривиальным популистским трюком, Лев Троцкий и Владимир Ленин не могли.

15 декабря 1917 года большевики подписали с Германией соглашение о перемирии, причем не имея особого выбора. Армия разваливалась на глазах, солдаты и офицеры дезертировали целыми подразделениями, и только отдельные энергичные командиры сохраняли островки дисциплины. Немцы тоже это понимали и потому на мирных переговорах в Бресте потребовали от большевиков больших уступок: признать потерю Польши и Прибалтики, западной Украины и Белоруссии, де-факто отдав их немцам. Советская делегация призывала к «белому миру» без аннексий и контрибуций, но, поскольку убедить немцев согласиться на это было невозможно, просто занималась демагогией и затягивала переговоры.

close Подписание соглашения о перемирии, 15 (28) декабря Getty Images

Когда кайзер Вильгельм понял, что красные русские не только дурачат его, но и пытаются поднять восстание в самой Германии, он приказал начать наступление на восток. За две недели, с 18 февраля по 3 марта, немецкие войска продвинулись от Риги до Нарвы и от Ковеля до Житомира, откровенно и вслух потешаясь над русской обороной.

Несокрушимая и легендарная

Если верить советской историографии, именно тогда родилась несокрушимая и легендарная Красная армия. В «Кратком курсе истории ВКП(б)», написанном под кураторством самого Сталина, говорилось на этот счет следующее:

«Немцы продвигались быстро, захватывая огромную территорию и угрожая Петрограду. Германский империализм, вторгшись в Советскую страну, задался целью свергнуть Советскую власть и превратить нашу родину в свою колонию. Старая, развалившаяся царская армия не могла устоять против вооруженных полчищ германского империализма. Она откатывалась под ударами германской армии. Но вооруженная интервенция немецких империалистов вызвала мощный революционный подъем в стране. В ответ на брошенный партией и Советским правительством клич «Социалистическое отечество в опасности!» рабочий класс ответил усиленным формированием частей Красной армии. Молодые отряды новой армии — армии революционного народа — героически отражали натиск вооруженного до зубов германского хищника. Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма — 23 февраля — стал днем рождения молодой Красной армии».

Правда в этом тексте лишь то, что немцы быстро продвигались к Петрограду и потом остановились. Все остальное — откровенная выдумка политработников, которые даже не пытались обратиться к документам или выжившим участникам событий для проверки своих тезисов.

«Были мы солдаты, а теперь до хаты»

О том, как немецкое выступление выглядело на самом деле, в красках рассказывали сами участники событий.

«Мне еще не доводилось видеть такой нелепой войны. Мы вели ее практически на поездах и автомобилях. Сажаешь на поезд горстку пехоты с пулеметами и одной пушкой и едешь до следующей станции. Берешь вокзал, арестовываешь большевиков, сажаешь на поезд еще солдат и едешь дальше. Этот процесс доставляет, во всяком случае, очарование новизны», — писал начальник немецкого генштаба Макс Гофман в мемуарах.

При желании немцы могли бы так доехать до самого Урала, но им было не до завоевательных походов в стиле Александра Македонского. В 1917 году в войну вступили США, и их свежая и рвущаяся в бой армия должна была вот-вот прибыть на Западный фронт, в то время как сами немцы в тылу уже питались брюквой и «военным хлебом» — так называли хлебный суррогат, который в лучшие дни делали из муки с картофелем, а в худшие — из чего угодно съедобного, что можно истереть в порошок и смешать с опилками.

Ни о каких тяжелых боях на 23 февраля под Псковом и Нарвой ни в немецких источниках, ни в мемуарах упоминаний нет. Нет их и в советских (русских) материалах. Короткий бой под Псковом произошел только 24 февраля, и немцы его быстро выиграли и продвинулись дальше. Это не было победой, за которую раздают награды или хвастаются ей в мемуарах. Более того, само утверждение, что свежесозданная Красная армия «поломала зубы германскому хищнику», могло быть написано только после Большого террора, когда реальные участники революции были либо казнены, либо приведены к безусловной покорности Сталину.

«Хвате з нас, навоевались, годи»

Декрет «Социалистическое отечество в опасности!» от 18 февраля в целом можно считать обрядом красной симпатической магии. Большевики верили, что все революции развиваются по одному сценарию, идеально воплотившемуся во Французской революции 1789 года. Поэтому каждый свой шаг они поверяли по ней, и декрет от 18 февраля — это калька с аналогичного декрета Законодательного собрания Франции «Отечество в опасности» от 11 июля 1792 года. Но если французский революционный призыв позволил мобилизовать больше 10% населения Парижа, то желающих воевать за большевиков было немного.

«В Василеостровском районе <...> наблюдается даже уход из рядов Красной гвардии после объявления о возможности перехода гвардии в армию <...> В Обуховском районе <...> узнав о мобилизации, половина Красной гвардии сдала оружие и разошлась», — говорилось в большевистских документах того времени (цитата по Время MN от 22 февраля 2003 г).

close Первая мобилизация рабочих в Москве, весна 1918 года ТАСС

Клим Ворошилов, будучи идейным большевиком, действительно пытался организовать сопротивление немцам. По его собственным словам, выглядело это так:

«Я с пролетарским отрядом луганчан и двумя бронепоездами моряков ведем непрерывную перестрелку с немецкой пехотой. Со стороны немцев вдоль полотна железной дороги проселком движутся, поднимая тучи пыли, колонны солдат. Орудийный и пулеметный огонь с нашей стороны заставляет колонны сойти с дороги, но движение продолжается. Усиленный огонь наших пушек и пулеметов наконец заставил колонну разбиться на небольшие группы, но люди по-прежнему шли в нашу сторону... Через некоторое время получаю сообщение, что идут наши же [русские] солдаты с румынского фронта... На все мои расспросы о немцах и о том, как они их пропустили через свой фронт, я не мог ничего добиться. Попытался было устроить импровизированный митинг, но из этого ровно ничего не вышло. На предложение поступить в отряд хотя бы 2–3 десяткам (из 400–500...) не нашлось ни одного желающего. Больше того, ни один человек не вступил со мною в спор, даже в разговор. «Хвате з нас, навоевались, годи», — раздавались отдельные голоса. Никто из этих людей не интересовался, кто мы, в кого стреляем, кто против нас... Они стихийно рвались домой».

Единственным достойным упоминания успехом большевиков в отражении немецкого наступления был подрыв пироксилинового склада в Пскове 24 февраля. Это привело к многочисленным потерям убитыми и ранеными в немецкой армии, но из строя было выведено никак не более батальона солдат, а скорее всего — гораздо меньше.

close Отряд Псковских красногвардейцев, отправляющихся на позиции в феврале 1918 года Архив Псковской области

День красного подарка

Празднование дня Советской армии 23 февраля еще более странно тем, что у нее есть официальный «день рождения». Это 15 января по старому стилю и 28 января по григорианскому календарю, когда был подписан Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

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В теории годовщину можно было бы отмечать и в этот день, но в первые революционные годы большевикам было, прямо говоря, не до праздников. Дату же выбрали, по сути, случайно. Ленинское правительство долго планировало провести «день красного подарка» — краудфандинговую кампанию для улучшения быта и питания красноармейцев. В этот же день решили отметить и день рождения. «Устройство Дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной Армии, исполнившейся 28 января», — напечатала газета «Известия» 5 февраля 1919 года.

В последующие годы эта дата закрепилась, и 23 Февраля стало важным советским праздником. И лишь затем, после установления полной власти Сталина над страной, случайно выбранной дате придумали героическое объяснение о немецко-империалистических полчищах, остановленных молодыми красноармейцами.