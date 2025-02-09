Первый подводный бой: как субмарина потопила U-864 с секретным подарком от Гитлера

Подводные лодки Второй мировой войны, вопреки своему названию, были надводными ныряющими торпедными катерами. Друг друга в подводном положении они встречали редко, а уж потопить противника при такой встрече могли лишь случайно. Удалось это только одному человеку, капитану HMS Venturer. Он смог обнаружить и перехватить немецкую океанскую субмарину, шедшую с секретным грузом в Японию. Выждав момент, англичане запустили торпеды и попали по немецкой подлодке, несмотря на то, что она активно уклонялась. Как у них это получилось — в материале «Газеты.Ru».

Секретный груз

Гитлеровской Германии крайне не везло с союзниками, и гораздо чаще они сами нуждались в ее помощи, чем приходили на помощь ей. Не была исключением и Япония, ввязавшаяся в неравный бой с США, которые превосходили ее по всем важным для войны параметрам. В середине 1944 года американские войска отбили у японцев Марианские острова, при взлете с которых новейшие стратегические бомбардировщики B-29 могли без проблем достичь Токио. С этого момента началось планомерное уничтожение японской промышленности.

Понимая, что чем больше Япония создаст проблем Америке, тем меньше бомб упадет на Германию, немцы решили оказать союзнику посильную помощь. Они собрали большой груз высокотехнологичных «подарков» общей массой 2150 тонн. В него входили чертежи и ключевые детали реактивных двигателей истребителя Me-262 (Messerschmitt Me. 262 «Schwalbe»), компоненты других авиационных двигателей, системы управления баллистических ракет «Фау-2» и 60 тонн ртути, необходимой для промышленности.

Доставить это можно было в Японию только на океанской подводной лодке типа IX, способной преодолеть более 12 тысяч миль с большим грузом внутри. К концу войны они, как и весь немецкий подводный флот, значительно устарели и не могли нести серьезную угрозу морским коммуникациям. Но в ходе грузовой миссии командир мог использовать самые безопасные маршруты, избегая боевых кораблей, и поэтому шансы достичь Японии у лодок этого типа были хорошие.

В декабре 1944 года посылку поместили внутрь субмарины U-864, которая вышла из порта в Киле под командованием корветтен-капитана Ральфа-Реймара Вольфрама.

Поход сразу начался с крупной неудачи — при пересечении Кильского канала лодка села на мель и была вынуждена отправиться на ремонт в порт в оккупированном норвежском Бергене. Это, вместе с бомбардировками верфей союзниками, отложило операцию на два месяца, и вновь выйти в море U-864 смогла лишь 7 февраля.

Однако опять приключилась беда: один из двух дизельных двигателей начал сбоить и шуметь, что выдавало позиции лодки. Необходимо понимать, что к 1945 году из-за господства союзной авиации немецкие субмарины не могли перемещаться в надводном положении, как делали все подводные лодки той поры. Они могли ходить в открытом море только под шноркелем: дыхательной трубкой наподобие перископа, которая обеспечивала работу дизельных двигателей в подводном положении. Опускали шноркель и переключались на аккумуляторы при опасности или во время атаки, когда требовалось нырнуть глубже или идти тише и быстрее. Поэтому шум двигателя был большой проблемой, и U-864 вновь повернула к базе.

close Примерный облик торчащего из воды шноркеля deutsche Zeitung Photo/Global Look Press

Охотник-убийца в засаде

Немцы не знали, что британская разведка давно наловчилась быстро взламывать их зашифрованные радиосообщения, кодируемые с помощью машинок семейства «Энигма». Особенно больно это ударило по Кригсмарине (ВМФ), поскольку у корабля или подлодки нет других способов связаться с берегом, кроме как по радио. Великобритания заранее узнала о миссии U-864 и направила на перехват к норвежскому побережью HMS Venturer, подводную лодку типа V под командованием 25-летнего лейтенанта Джимми Лондерса (это звание соответствует капитан-лейтенанту ВМФ России).

Эти лодки относились к условному классу «охотников-убийц», предназначенному, среди прочего, для охоты на вражеские подлодки. Благодаря большой по тем временам подводной скорости в 10 узлов немецкие субмарины не могли от них уйти. Кроме того, на тип V устанавливались не только гидрофоны, способные улавливать шумы кораблей, но и эхолокационные станции ASDIC. Они издавали звуковые импульсы и фиксировали отразившееся от подлодок эхо.

Venturer заняла позицию близ острова Федье, к северо-западу от Бергена, погрузилась и стала ждать в засаде. Лондерс решил не переводить ASDIC в режим эхолокации. Его импульсы слышны с гораздо большего расстояния, чем можно уловить эхо. Поэтому, заслышав работу эхолокатора, U-864 просто обошла бы его стороной. Вместо этого Venturer зависла в воде и стала слушать окружающие звуки.

8 февраля в 9:32, на заре, оператор гидрофона услышал слабый шум, характерный для работы дизельного двигателя. Поначалу экипажу показалось, что это какой-то рыбак завел свой баркас, но звук исчез раньше, чем можно было сделать вывод. Через 40 минут звук вернулся, стал громче, и оператор определил: цель подводная, дизельный двигатель, приближается. В 10:50 вахтенный офицер, осматривающий горизонт в перископ, доложил, что наблюдает торчащий из воды другой перископ. Это была как раз U-864, которая шла в порт для ремонта.

close Подлодка типа IX в Тронхейме Numenor 90/Wikimedia Commons

Лондерс продолжил отслеживать перемещение субмарины с помощью гидрофона и надеялся, что она всплывет и позволит совершить по ней точный пуск торпед. Проблема была в том, что дистанцию до цели в те годы определяли, преимущественно, оптическим методом. Зная размер цели (например, высоту мачты) и измерив ее угловой размер в минутах, можно вычислить дистанцию до нее. Но у погруженной подлодки не было торчащих деталей известной длины, поскольку перископ старались не держать над водой долго, а шноркель выступает мало. Не зная ни расстояния, ни скорости цели, рассчитать упреждение для пуска торпед невозможно.

Выстрел «на глазок»

Однако U-864 не всплывала, а вскоре немцы сами заметили преследующую их Venturer. Вероятно, ее тоже выдал перископ, поскольку работающий в подводном положении дизельный двигатель должен был оглушить гидрофон и сделать его бесполезным. Обнаружив противника, капитан Вольфрам приказал своей субмарине двигаться зигзагом. Он понимал, что уйти от куда более быстрой британской подлодки за счет скорости нельзя. Он также знал: идущая зигзагом субмарина условно неуязвима для неуправляемых торпед, а погоня будет не очень долгой. Через несколько часов у британцев сядут аккумуляторы, а шноркель позволял немцам идти на дизельных двигателях под водой хоть до Гренландии.

Лондерс тоже это осознавал, и через три часа погони принял нестандартное решение. Он заметил, что U-864 делает однообразные, предсказуемые повороты.

В 11:52 наблюдатели Venturer вновь увидели перископ и примерно, «на глаз», определили параметры цели: курс 135 градусов, скорость 3,5 узлов (6,4 км/ч), дистанция 2000 ярдов (чуть меньше двух км). В 12:10, после очередного правого поворота цели, Лондерс отдал команду: «право на борт (руль до упора вправо), курс 140°», что выводило подлодку в оптимальное положение для уточнения параметров цели с помощью эхолокатора ASDIC.

close Лейтенант Джимми Лондерс Imperial War Museums

В 12:12 Venturer, проведя быстрые расчеты, выпустила все две пары торпед. Сразу после этого британцы ушли на глубину, чтобы не стать жертвой ответной атаки.

На U-864 пуск торпед услышали даже с работающими дизелями. Вольфрам отдал приказ об экстренном погружении, и субмарина даже успела его начать. Однако Лондерс предугадал этот маневр, и потому вторая пара торпед шла на большей глубине. В результате в 12:14 весь экипаж Venturer услышал взрыв, а оператор гидрофона доложил о характерном звуке разрушения прочного корпуса. От U-864 осталось только масляное пятно на воде и груда стали на дне.

Так молодой Лондерс, слывший на флоте математическим гением, сообразительным парнем и грамотным моряком, стал обладателем уникального достижения. Впервые в истории одна подводная лодка потопила другую, в то время как обе находились под водой. С тех пор его больше никто не повторил — в основном потому, что между крупными, равными и технически развитыми соперниками больше не было войн. К удивлению, это было сделано неуправляемыми торпедами, идущими по прямой, и без нужных для расчета пуска приборов, исключительно благодаря интеллекту и скорости принятия решений экипажа. При этом противник тоже действовал грамотно и старался не подставиться под удар, но недооценил вражеского командира.

close Лежащая на дне U-864 American Chemical Society

Важно отметить, что это был первый результативный бой только между двумя погруженными подлодками. Случаи уничтожения всплывшей субмарины бывали и ранее. Также это не было первое удачное попадание по погруженной субмарине торпедами: американцы регулярно топили немецкие подлодки авиационными торпедами Mark 24 с акустическим самонаведением.

В итоге чертежи первого в мире реактивного истребителя до японцев не доехали, а U-864 до сих пор покоится на дне на глубине 150 метров. Очевидно, взрыв повредил сосуды с ртутью, которая теперь отравляет местную биосферу. Поэтому крабов, пойманных к востоку от Федье, есть стоит с опаской.