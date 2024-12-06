Мозг крысы подключили к ИИ, что дальше? Интервью с нейрофизиологом Михаилом Лебедевым Нейрофизиолог Лебедев: крыса с мозгом, подключенным к ИИ, скоро научится читать

Ученые МГУ совместно с биотех-лабораторией Neiry смогли подключить мозг крысы Пифии к искусственному интеллекту. Благодаря имплантации ИИ крыса знает ответы на любые вопросы об устройстве мира, ведь в нее вмонтирован условный «Яндекс». Сигнал, который ИИ подает крысе внутри мозга, дает ей возможность нажимать лапкой на рычаг, обозначая правильный ответ. Идеолог разработки, нейрофизиолог, профессор МГУ и главный научный сотрудник ИЭФБ РАН Михаил Лебедев рассказал «Газете.Ru» о перспективах развития этого направления.

close Нейрофизиолог Михаил Лебедев Из личного архива

— Действительно ли подключение мозга крысы Пифии к ИИ можно считать прорывом? Ведь сама крыса этого не осознает?

— Думаю, это действительно прорыв. Мы впервые в мире подключили мозг животного к искусственному интеллекту. Это серьезное достижение. Пусть пока это крысиная модель, самая простейшая, но сделать это было не так легко. Надо знать, куда эти электроды имплантировать и как это сделать.

— Это обычная крыса? Серая?

— Белого цвета. Ей имплантировали два электрода в сомато-сенсорную кору. Крысе сомато-сенсорная кора очень нужна, потому что на ней есть представительство усов, а у крыс это важнейший орган. Он практически заменяет крысе зрение, она ощупывает усами разные предметы. Мы стимулируем область усов на ее сомато-сенсорной коре, это «вход» в крысу.

Еще крыса хороша тем, что она не такое высокоинтеллектуальное животное, как, скажем, обезьяна. Крыса не задумывается над стимулом, как обезьяна, которая начинает напряженно думать, когда чувствует сигнал: «Что это произошло, что это значит»? Крыса просто реагирует на стимул, связанный с вознаграждением. Если стимул позволяет ей получить это вознаграждение, то она его довольно быстро обучается использовать. Получается, что крысу можно быстро обучить: если задействуется правый электрод — значит, она нажимает на левую педаль, и наоборот: правая педаль — левый электрод.

— Как крыса ощущает эту стимуляцию?

— Этого никто не знает, так как крыса не может нам этого рассказать.

— Ну а предположительно? Это удар током в мозг?

— Этот небольшой импульс может ощущаться как щекотка, например. Как только возникает щекотка, крыса понимает, что надо нажать на педаль.

close Подопытная крыса с имплантированными электродами Из личного архива Михаила Лебедева

— Долго ли надо обучать крысу нажимать на педаль?

— Зависит от интеллекта конкретного животного, но, скажем, несколько дней. Крысы довольно быстро обучаются.

— А обезьяны медленнее?

— Тоже зависит от обезьяны. Но обезьяна, как ни странно, обучается медленнее крысы, потому что, когда она сталкивается с чем-то непонятным для нее, она думает: «Буду игнорировать это».

— Вы говорили ранее, что связь с искусственным интеллектом дает крысе Пифии эволюционное преимущество. В чем оно?

— Берем обычную крысу, не соединенную с ИИ, и Пифию. Допустим, у них две минуты на обед после того, как будет нажата педаль. Пифия успевать наесться, а обычная крыса нет. В конце концов обычная истощает и умрет.

— У меня есть возражение. Обычная крыса может просто оттолкнуть Пифию и забрать у нее еду после того, как Пифия нажмет на педаль, повинуясь сигналу искусственного интеллекта. Вот так запросто нивелируется все эволюционное преимущество, которое дает ИИ. Разве нет?

— Это возможно в том случае, если обычная крыса сообразит это сделать. Тогда победит сильнейший. Но посмотрите на людей: не обязательно сильнейший выживает.

— Почему же? При прямом столкновении умного и сильного выживет сильный.

— Ну, это в подворотне. А современном мире выиграет тот, кто заработает миллион и наймет себе охранников.

— Но крысы живут, скорее, «в подворотне». Разве нет?

— Да, естественно. Но мы опробуем на крысах технологии, которые потом будут работать в современном человеческом мире. Что делает человек, когда хочет, например, обучиться играть в шахматы? Он обучает свою нейросеть в мозге, биологическую. И она дает ему ответ на вопрос, как сейчас ходить. При подключенном ИИ — искусственной нейросети — она будет ему отвечать на вопрос, как сейчас ходить. При этом человек не должен тратить кучу времени на обучение. Крыса с подключенным ИИ так же просто получает ответ на вопрос, например, в какую сторону бежать.

— Но для этого для нее должен быть организован специальный лабиринт, созданный человеком. Правильно?

— Да. Причем, можно запустить такой эксперимент, в котором крыса приблизится по когнитивным способностям к человеку, так как сможет с помощью ИИ читать надписи в лабиринте и, таким образом, выбирать дорогу.



Например, на голове у крысы можно установить видеокамеру. И вот она ходит по комнате, где есть надписи: «Иди направо», «Сюда не ходи». Камера считывает эти надписи, искусственный интеллект их анализирует и помогает крысе ориентироваться. Таким образом, можно сказать, что крыса сможет «прочесть» надписи, сделанные на человеческом языке .

— Но крыса же даже не поймет, что это надписи? Она просто реагирует на стимул…

— Кое-что она понимать будет. Она будет знать, что нужно направить камеру на какие-то цветовые пятна, камера их прочтет. В конце концов она получит награду. Примерно как люди ездят по навигатору.

— Получается, вы научите крысу понимать человеческий язык?

— Да. Скоро мы будем делать такой же, как с Пифией, эксперимент на других животных – собаках, обезьянах. Они также получат возможность читать надписи на человеческом языке. В любом случае, прежде чем перейти на человека, нам нужно будет опробовать все наши задумки на животных.

— Как вы видите первые шаги по подключению ИИ к человеку?

— Скажем, было бы интересно внедрить искусственный интеллект в кохлеарный имплантат — это такой «протез слуха», прибор, воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий некоторым пациентам снова начать слышать. Можно между этим прибором и нервом поставить искусственный интеллект, который будет слушать разговоры людей, сможет выходить в интернет и давать ответы на любые вопросы. Это было бы интересно.

— А что с протезами зрения?

— Их пока нет, это все на уровне фантазии. Но Илон Маск сейчас собирается сделать стимуляцию зрительной коры, таким образом можно будет передавать некую информацию. Существует карта нашего зрительного поля, которую можно стимулировать так, чтобы в разных ее местах были видны вспышки света.

— И таким образом, с помощью света и его отсутствия, можно будет составить некую картинку?

— Да, примерно так. Это уже делалось на людях, они могут видеть какие-то контуры. Но пока они очень нечеткие, эту технологию надо улучшить. Надо сделать так, чтобы зрительная кора правильно считывала электрические сигналы. В первом приближении уже показано, что это возможно. Карту света и тьмы нужно детализировать.

— Абсолютно слепые от рождения люди смогут видеть?

— Да.

— И это прямо на горизонте?

— Ну раз Илон Маск взялся за это дело...



— Сейчас Илон Макс занимается еще тем, что вживляет чипы с большим количеством электродов уже даже не свиньям, а людям. Это может привести к какому-то прорывному результату?

— К сожалению, они не публикуют своих результатов в научных журналах. Это может быть как в случае того, что они не получили прорыва, так и в противоположном. Поэтому одному Богу известно, что они там делают.

Самая большая проблема — это биосовместимость. Электроды довольно быстро обрастают тканью внутри мозга, две–три недели работают, а потом перестают и их надо вынимать. Возможно, они как-то улучшили ситуацию.



— Допустим, они действительно улучшили ситуацию. Что это даст?

— Любые научные результаты в конце концов что-то дают для прогресса. Они могут получить информацию от нейронов, которую можно будет как-то декодировать.

Они ожидают, что будут записывать 10 тысяч нейронов и постепенно снижать отношение сигнала к шуму. Каждый нейрон шумит чуть-чуть, но, в конце концов, можно добиться снижения шума, улучшения качества информации, получаемой от клеток мозга.

Скажем, когда у меня 10 нейронов, — информации мало, когда сто, тысяча – тоже мало. А вот когда 100 тысяч, – то уже можно будет сделать нейроинтерфейс. Тогда мы получим нейропротезы, которые получают очень качественную информацию от мозга, приближаются к биологической функции.



— То есть будет создана какая-то подробная карта мозга или хотя бы моторной коры, и будет понятно, как она организована?

— Даже не надо знать, как организована. Они записывают нейроны, смотрят, как они коррелируют с какой-то переменной. Можно по активности этих нейронов выделять управляющий сигнал, который будет управлять протезом конечности или экзоскелетом конечности, или, может быть, стимулировать парализованные мышцы.

— Насколько сейчас исследована моторная кора? Недавно можно было с нее снять только четыре команды: вперед-назад, вправо-влево. Максимум — шесть…

— Ну, нет. Это уже карта, где известных точек около ста. Представьте сетку, 10 на 10 — это уже 100 возможных положений.

— Грубо говоря, можно уже мысленно играть в компьютерную игру?

— Да. Если раньше пациенту с парализованными конечностями для этого нужно было джойстик вставлять в рот, то теперь ему просто нужно подумать. А в результате мы будем знать, где на коре располагается каждый палец, и можно будет создать такой протез, который работает от мысленных реакций так же, как и обычная рука.

— Возвращаясь к вашим экспериментам. Что будет уметь ваша собака после имплантации ИИ?

— Мы хотим сделать даже не одну такую собаку, а нескольких. И чтобы они могли обмениваться информацией друг с другом телепатическим способом .

— Это как?

— Допустим, одна собака сидит на диване, а другая побежала, прочитала надписи с помощью камеры, и сообщила той, которая осталась на диване, куда бежать.

Это можно по-разному делать. Либо искусственный интеллект может сообщать, куда бежать, либо та собака, которая сбегала, прочитала, принимает какое-то решение, и на основе активности мозга формируется сообщение для других.

— Допустим, вы успешно провели все эти эксперименты на животных. Вы переходите на человека. К чему это может привести?

— К появлению людей с дополнительными возможностями зрения и слуха. Инфракрасное зрение, слух в тех пределах, в которых человек не слышит. Появятся люди с вмонтированным «Яндекс. Нейро», с мгновенными ответами на все вопросы, с вживленным навигатором, возможностями контроля аппетита, контроля сознания. В какой-то момент наступит перелом, когда эти технологии дадут большие преимущества, они окажутся в чем-то лучше наших нормальных органов чувств или нашей нормальной моторики.

— Но никто не научится управлять сознанием, нет даже подходов к этому. Никто даже не знает, что это такое…

— Пока да... Но это как раз путь к управлению сознанием.



— Будут ли когда-нибудь подпольные нейро-салоны, похожие на современные тату-студии, где будут за деньги устанавливать в мозг «Яндекс»?

— Наверное, да. Просто даже для крутизны: вы мне покажите свои нейроны, а я вам покажу свои.



— Тем не менее, люди с «Яндексом» в мозге в обычной драке так же проиграют?

– В обычной — да. А с каким-нибудь лазерным оружием победят.

— Приведет ли это к разделению на расы?

— Да уже привело. Люди с высоким интеллектом ищут себе в пару соответствующий интеллект. Расслоение уже произошло. И оно будет еще более глубоким, когда повсеместно появятся нейроимпланты.