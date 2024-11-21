Русифицировать и одомашнить: почему Екатерина II упразднила украинскую автономию и гетманов Указ о ликвидации украинской Гетманщины был подписан 260 лет назад

Долгое время после перехода Украины «под руку Москвы» она оставалась на карте аномалией. Ею правил не назначенный царем чиновник, а местный гетман, в городах существовали свои суды, а казаки сами избирали себе полковников и сотников. Эту систему подорвал Петр I после предательства Мазепы, а окончательно ликвидировала царица Екатерина II. Сделала она это одним днем по своему желанию, без малейшего сопротивления со стороны номинального гетмана и украинского народа. О том, как так вышло — в материале «Газеты.Ru».

Последний настоящий гетман

Гетманами традиционно называли командиров Запорожского войска, подчинявшегося королю Речи Посполитой. После того, как по итогам Переяславской рады территории современной центральной Украины перешли под российский протекторат, их стали называть по имени правителя, Гетманщиной.

По условиям соглашения с царем Гетманщина сохраняла все те же вольности и привилегии, которыми пользовалась в составе Польши. В частности, у нее оставалась своя правовая и фискальная система, а править ею должен был не назначенный царем наместник, а избранный войском гетман. Во многих городах действовало Магдебургское право, которое подразумевало широкую местную автономию и самоуправление. Иными словами, гетманщина находилась под верховной властью русского царя, но не была частью остальной России.

close Репродукция гравюры работы художника Евгения Голяховского «Встреча Московского посольства запорожскими казаками 31 декабря 1653 года» В. Леонов/РИА Новости

Вопреки насаждаемому в советские времена мнению, Переяславская рада не была поворотным пунктом в отношениях Украины с Россией. Они воевали как до, так и после подписания соглашения, и формально Переяславское соглашение разорвал преемник гетмана Богдана Хмельницкого всего через несколько лет после подписания. Потом другие гетманы вновь заключали договора с Россией, и на эти периоды опять начинала действовать украинская автономия. Это изменилось после того, как Иван Мазепа перешел на сторону Швеции, в ответ на что царь Петр I, разгромив шведов, упразднил автономию и учредил вместо гетманства Малороссийскую коллегию (министерство).

close Портрет гетмана Богдана Хмельницького Государственный исторический музей

Она управляла Украиной до эпохи царицы Елизаветы Петровны, которая согласилась символически восстановить гетманство и посадила на эту должность Кирилла Разумовского, в обход всех принятых процедур и голосования. Единственное достоинство Кирилла заключалось в том, что он был младшим братом графа Алексея Разумовского. Настоящее имя этого графа — Олеша Розум, и был он пастухом из-под Чернигова — пока не стал любовником императрицы, чем и заслужил титул. Гетман Разумовский прекрасно понимал и сам, что гетман он «ряженый», и признавал, что последним настоящим гетманом был Мазепа.

Независимость — пережиток прошлого

В 1762 году к власти в России пришла Екатерина II, свергнув своего мужа Петра III в ходе дворцового переворота. Ей претила идея любой автономии как таковой, и с первых дней правления она взяла курс на строительство централизованного государства. Доставшаяся ей в наследство Гетманщина была не чета себе образца эпохи Богдана Хмельницкого или Мазепы, когда Украина, по сути, могла вести свою внешнюю политику, лишь согласовывая ее с Москвой. Однако там все еще правили выборные полковники и сотники (полками и сотнями назывались территориальные единицы), а крестьяне были закрепощены куда менее, чем в остальной России. В глазах Екатерины такие подданные выглядели как волки, которых сколько ни корми, смотреть будут в лес. Теперь их надлежало по-настоящему одомашнить.

close Портрет Петра III и Екатерины II Одесский историко-археологический музей

«Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которые правятся конфирмованными [подтвержденными] им привилегиями: нарушить оные все вдруг весьма непристойно б было, однакож и называть их чужестранными, и обходиться с ними на таком же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностию глупостию. Сии провинции, также и Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они обрусели и перестали бы глядеть как волки к лесу», — писала императрица в инструкции генерал-прокурору.

Необходимо также понимать, что с эпохи Богдана Хмельницкого сильно изменилась военно-политическая обстановка. В XVI-XVII веках ополчение казаков было серьезной военной силой, которое могло прикрыть русские земли от набегов крымских татар или вести войну против Польши и Турции. К XVIII иррегулярные, плохо организованные силы практически перестали играть роль на поле боя. Они не могли противостоять регулярным линейным полкам, будь то российской или какой угодно другой европейской армии. С учетом того, что казаком нельзя еще и помыкать, как рекрутом, ценность таких бойцов для империи стремилась к нулю, а проблем они порождали массу.

Поэтому еще Петр I во время Северной войны, сразу после предательства Мазепы, уничтожил главный оплот казаков на реке Чертомлык (приток Днепра) и ликвидировал Запорожскую сечь. После смерти Петра Сечь восстановили, но никакой серьезной военной роли она больше не играла, как и казаки в целом. А раз казаков больше нет как явления на поле боя, то по какому праву они должны выбирать себе правителей?

Людей переписать, выборы отменить

Конец Гетманщины был быстрым и бесславным. Разумовского вызвали в Петербург и поставили в известность, что Гетманщины больше не существует. 21 ноября 1764 года вышел указ императрицы об упразднении гетманского достоинства, а Разумовский превращался в обыкновенного генерал-фельдмаршала, — разумеется, без армии, в которой он ни дня не служил. Для управления Украиной возродили Малороссийскую коллегию, во главе которой встал один из самых верных слуг русских царей, фельдмаршал Петр Румянцев.

close Кирилл Разумовский с гетманской булавой. Художник Луи Токке, 1758 Третьяковская галерея

В 1765 году Румянцев поселился в Малороссии и стал править ею по составленной царицей инструкции: медленно превращать бывшую Гетманщину в обычную российскую губернию, не вызывая при этом бунтов резкими шагами. Империя хорошо понимала, что лягушку надо варить медленно.

«Прежде всего должны знать порученную вам губернию по всем положениям ее околичностям и для того иметь верную карту в такой подробности, чтоб полки, города, местечки, села, деревни, хутора, отхожие и монастыри, пустыни, заводы и всякие, какие бы ни были селения, также реки, озера, болота, леса, пашенные земли, степи, проезжие дороги», — говорилось в наставлении Екатерины фельдмаршалу. На первый взгляд это распоряжение выглядит невинно, но историкам колониализма хорошо известно, что составление точного списка подданных и опись их имущества — первый и необходимый шаг для приведения их к полному подчинению империи.

Румянцев отменил выборы в казачьих полках, а потом и вовсе упразднил сами полки. На их месте создавались гусарские полки, и казаки могли либо поступить в них на службу, как обыкновенный российский подданный, либо начать платить подушную подать. Все органы государственного управления Гетманщины постепенно поглотились органами Малороссийской коллегии, сугубо чиновничьей структуры. Была проведена подушная перепись.

В 1767 году Екатерина созвала Уложенную комиссию для проведения законодательных реформ, в которую вошли депутаты и от Украины. Изначально они планировали попросить царицу восстановить хотя бы часть былых привилегий Гетманщины, но близкие к Екатерине чиновники нашли аргументы, чтобы заставить их отказаться даже поднимать этот вопрос.

И понятно, почему восстановление Гетманщины было бессмысленно даже обсуждать. Многие правители иных стран соглашались на требования депутатов из-за угрозы восстания. Однако жители Украины, от казачьих старшин, которых приравняли к русским дворянам, до крестьян, которых назначили им в крепостные, восставать не планировали. Они либо не считали себя угнетенными, либо не готовы были предпринимать никаких шагов для выражения недовольства.