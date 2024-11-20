Залили кровью Мекку и Каабу: как предки ИГИЛ устроили самый дерзкий теракт в истории ислама Террористы-салафиты захватили Каабу в Мекке 45 лет назад

Мечеть Аль-Харам в Мекке — это главная святыня исламского мира, где находится Кааба. На рассвете 20 ноября 1979 года она выглядела так же, как и почти каждый день в течение прошлой тысячи лет. Во внутреннем дворе для утренней молитвы собрались десятки тысяч человек, некоторые несли с собой гробы, чтобы проводить умерших в последний путь. Внезапно какой-то мужчина грубо оттолкнул имама от микрофона, и по сигналу паломники вскрыли гробы, похватали из них автоматы и взяли мечеть под контроль. Так начался самый дерзкий теракт в истории современного ислама.

Да здравствует Махди

Боевик, который отобрал у имама микрофон, был Джухейманом аль-Утайби, малоизвестным до того смутьяном, который несколько раз привлекал внимание саудовских сил безопасности. »Братья-мусульмане (организация запрещена в России), сегодня мы объявляем о пришествии Махди… который будет править справедливо и беспристрастно на Земле после долгих лет несправедливости и угнетения», — говорил он толпе. В качестве Махди — исламского мессии, истинного преемника Мухаммеда, который должен явиться перед концом света, — Джухейман представил собственного зятя, стоявшего неподалеку.

Повстанцев было около пяти сотен, и помимо пронесенных в гробах автоматов они достали оружие из загодя устроенных тайников в подвалах мечети. Этого хватило, чтобы превратить боевиков в полноценный пехотный батальон. У них были даже противогазы, на случай, если правительство решится применить химическое оружие. Боевики расстреляли на месте двух охранников, вооруженных одними деревянными дубинками для поддержания порядка, заперли входные ворота и разместили на минаретах снайперские позиции.

«Внимание, братья! Ахмад аль-Лехеби, поднимитесь на крышу. Если увидите, что кто-то сопротивляется нам у ворот, стреляйте в него!», — командовал бойцами Джухейман.

То тут, то там в толпе раздавались вскрики «да здравствует Махди», но в основном реакция паломников напоминала реакцию на любой другой теракт. Многие из них приехали из дальних стран и вообще не говорили по-арабски, поэтому новость о пришествии Махди не восприняли. Более того, в Большой мечети строго запрещено насилие в любой форме, — даже для того, чтобы вырвать с корнем растение, требуется разрешение духовного лица. Поэтому вид автоматчиков и звук выстрелов заставили людей в панике разбегаться.

close Дым, поднимающийся из Большой мечети во время нападения на галерею Марва-Сафа, 1979 год. AP

На полный захват гигантской мечети ушел целый час. После этого повстанцы, которые называли себя «Аль-Ихван» (в честь ополчения, основавшего Саудовскую Аравию), стали готовиться к обороне, попутно донося до общественности свою политическую программу.

Богослов-самоучка

Повстанцы принадлежали к фундаменталистам-салафитам, «Аль-Джамаа ас-Салафия аль-Мухтасиба» (примерный перевод «Салафитская группа за праведность»). Очень грубо их можно сравнить с современными «Исламским государством» (организация запрещена в России) и Аль-Каидой, с той лишь разницей, что последователи Джухеймана были меньшими интернационалистами и фокусировались на родной Саудовской Аравии. Салафиты считают, что Коран следует понимать буквально и не опираться на спорные толкования (таклид), которые, по их мнению, подгоняют истинную веру под греховный образ жизни. Ислам же, в их понимании, это не источник морали и не средство спасения души, а исчерпывающее руководство по организации повседневной жизни.

Саудовскую Аравию часто критикуют именно за чрезмерное следование законам шариата. В особенности жителей западного мира возмущает бесправие в этой стране женщин. Однако так было не всегда. После Второй мировой войны Саудовская Аравия с этой точки зрения мало отличалась от других арабских стран вроде Иордании или ОАЭ. Ислам в ней играл важную роль, равно как и пережитки племенного строя, но страна постепенно наполнялась нефтедолларами и превращалась в общество потребления. Автомобили и электроприборы становились обычным явлением, шла урбанизация, а в некоторых регионах мужчины и женщины начали контактировать на публике, что раньше дозволялось лишь близким родственникам.

Саудовская династия при этом даже не думала ни о каком панисламском единстве. Ее ближайшими союзниками были США и западные страны, единственным коренным разногласием с которыми было непризнание Израиля. Члены королевской семьи вели гедонистический образ жизни, получали западное образование и в целом видели свою страну частью современного мира, а не клубом исторической реконструкции жизни древних арабских племен.

close Джухайман аль-Утейби AP

Интересно, что сам Джухейман при этом не бы

л ни признанным богословом, ни даже праведником по общечеловеческим меркам. Он имел за плечами четыре класса образования и, по собственному признанию, до прихода к вере занимался наркоторговлей, хотя успел около 20 лет отслужить в Национальной гвардии. После обращения к вере его стала возмущать эмансипация женщин, существование телевидения и паспортов, ношение коротких шорт футболистами и банкноты королевства с изображением монарха. Поскольку настоящие богословы подняли бы Джухейман на смех в момент, как он бы открыл рот, для проповедей ему пришлось искать менее взыскательную аудиторию.

«Джухейман стремился в изолированные и сельские районы, где живут бедуины, — вспоминал один из последователей мятежника. — Поскольку его классический арабский был слабым из-за сильного бедуинского акцента, он избегал обращаться к какой-либо образованной аудитории, чтобы избежать разоблачения».

Этого было достаточно, чтобы набрать достаточное число фанатичных последователей и собрать деньги на оружие. Захват мечети Аль Харам должен был стать первым шагом на пути к очищению всей страны от греха и, в первую очередь, от нечестивой саудовской династии.

Огонь по минаретам

О захвате мечети власти узнали потому, что один из сотрудников компании, которая ее ремонтировала, успел позвонить в штаб-квартиру. Реакция была вялой, — полиция поначалу вообще не осознала масштаб произошедшего и, подозревая какой-то дебош, отправила разбираться несколько патрульных на автомобилях . Однако при попытке приблизиться к мечети они попали под плотный огонь из автоматического оружия, и стало ясно — это настоящий мятеж.

Затем на штурм отправили группу из примерно сотни сотрудников министерства внутренних дел.

«Их немедленно расстреляли. У [захвативших мечеть] метких стрелков было очень хорошее оружие, бельгийские винтовки очень хорошего калибра», — вспоминал о последствиях штурма Марк Хэмбли, представитель посольства США.

Стало ясно, что повстанцы хорошо спланировали свою атаку и выбить их будет непросто. Вокруг Большой мечети поставили кордон, вызвали армейский спецназ и бронетанковые подразделения.

К вечеру город Мекка был эвакуирован, а авторитетные саудовские богословы (улемы) издали фетву, разрешающую использовать военную силу внутри мечети. Важно понимать, что даже это разрешение не давало возможности применять тяжелое вооружение, вроде авиабомб, из-за риска полного разрушения важнейшей святыни.

На второй день противостояния саудовские вооруженные силы начали лобовые атаки на главные ворота.

«Я видел артиллерийский огонь в сторону минаретов и вертолеты, постоянно висящие в воздухе, а также боевые самолеты» — вспоминал один из гражданских паломников, находившихся внутри.

Два дня военные волна за волной пытались прорваться в мечеть, но их каждый раз отбрасывали снайперы с большими потерями. В какой-то момент защитники подожгли внутри матрацы и покрышки, создав густую дымовую завесу, превратившую бой в хаос. Одновременно с этим повстанцы транслировали требования из громкоговорителей по всем улицам Мекки, призывая прекратить экспорт нефти в США и выслать всех иностранных гражданских и военных экспертов с Аравийского полуострова.

Проиграли бой, но выиграли войну

Но силы были неравны. Противотанковые ракеты и артиллерийские орудия смогли выбить стрелков с минаретов, а бронетранспортеры с разгона протаранили ворота. На шестой день боев саудовским силам безопасности удалось взять под контроль двор мечети и окружающие ее здания. Но оставшиеся повстанцы отступили в подвалы мечети, представляющие из себя лабиринт из сотен комнат.

«Нас окружала вонь от мертвецов или гниющих ран. Вначале вода еще была, но позже ее начали нормировать. Потом финики закончились, и они начали есть шарики из сырого теста. Это было похоже на фильм ужасов», — рассказывал один из гражданских лиц, оказавшийся в подземелье с боевиками.

Но даже в этих условиях последователи Джухеймана сдаваться не собирались, а внутри тесных катакомб можно было похоронить любое количество правительственных войск.

close Захваченные во время штурма террористы, 1980 год Global Look Press

В итоге подвалы удалось зачистить при консультативном участии GIGN французского спецназа, к которому саудовцы обратились за помощью. В полу во многих местах просверлили дыры, через которые внутрь начали забрасывать гранаты со слезоточивым газом. Джухейман и его последние соратники дышали им два дня , пока у них не закончилась еда и патроны. После этого последние мятежники вышли с поднятыми руками.

Последователи Джухеймана совершили теракт неслыханной дерзости, залив кровью величайшую исламскую святыню. Всего к концу боев внутри Аль Харам и в окрестностях было не менее 255 трупов, из которых, как минимум, 127 принадлежали бойцам сил безопасности. Поэтому саудовские власти даже не думали проявлять милосердие. Спустя месяц 63-м выжившим мятежникам публично отрубили головы на улицах восьми городов по всей Саудовской Аравии. Джухейман погиб первым.

Парадокс заключается в том, что хоть повстанцы и проиграли, но их требования власти во многом выполнили. Так, Джухейман возмущался женщинами-телеведущими, и с тех пор ни одна из них не показалась в эфире. Обязательные нормы шариата стали строже, модернизация общества почти остановилась, и в целом Саудовская Аравия приобрела тот облик, который имеет сейчас. Вероятно, династия поняла, сколь мощную силу представляет собой исламский фундаментализм, и решила учитывать его в своей политике.