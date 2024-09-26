Пластырь с иглами и полимер для пениса. Семь альтернативных методов контрацепции

Презервативы, гормональные таблетки и внутриматочная спираль — популярные, но далеко не единственные способы контрацепции. Сегодня ведутся испытания альтернативных методов предотвращения зачатия, например, пломбирующего материала для семявыносящего протока, препятствующего эякуляции, противозачаточной вакцины и ультразвуковых ванн для мужчин. Подробнее об этих и других новых средствах контрацепции «Газете.Ru» рассказала врач первой категории, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Гаяне Саакян.

Обратимая вазэктомия

У сексуально активных мужчин есть только два способа контроля фертильности: вазэктомия (операция по пересечению семявыносящих протоков) и презервативы. Первый крайне эффективен, однако после этого мужчина никогда не сможет иметь детей. Тем не менее ученые разработали и методы «обратимой» вазэктомии.

Один из них — полимер Vasagel . Он представляет собой вязкий гель, который просто закупоривает проток и не пропускает через него сперматозоиды, делая зачатие невозможным. Пока что Vasalgel испытывался только на кроликах и павианах, затем исследования прервались и снова возобновились. Как заверяет компания, продукт будет доступен широкой публике в 2026 году.

«Испытания на обезьянах показали, что процедуру можно легко обратить вспять. Достаточно вымыть полимер простым раствором бикарбоната натрия. На сегодняшний день проект находится на этапе клинических испытаний на людях.

Первые результаты, доступные для широкой общественности, планируют опубликовать к 2026 году. Но пока говорить об эффективности и безопасности метода для человеческого организма нельзя», — рассказала «Газете.Ru» врач первой категории, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра (EMC) Гаяне Саакян.

Второй аналог вазэктомии — специальные переключатели Bimek SLV, которые устанавливаются в семявыносящий проток. Мужчина по своему желанию может перекрыть его нажатием кнопки, которая нащупывается сквозь мошонку. Включить переключатель можно, только зажав две кнопки на нем одновременно.

«Мужчина может носить Bimek SLV всю жизнь и регулировать его самостоятельно одним щелчком. Этот метод запатентован и сегодня находится на этапе испытаний с участием добровольцев. Только после успешных результатов метод сможет претендовать на клиническое применение», — отметила Саакян.

Ультразвуковые ванны для мужчин

Еще один новый метод контрацепции для мужчин — ультразвуковые ванны COSO . Исследование ученых из Северной Каролины показало, что ультразвук, направленный на яички грызунов, изменяет их сперматогенез и обеспечивает защиту на полгода. Именно на этом открытии и основана разработка. Пользоваться устройством просто: его нужно зарядить, наполнить водой до отметки и нажать на кнопку для нагрева. Когда аппарат будет готов к работе, он замигает синим цветом. Затем нужно поместить мошонку в устройство и нажать на кнопку, чтобы начать ультразвуковую терапию на четыре минуты. После процедуры сперматозоиды теряют возможность оплодотворения.

«Дело в том, что в норме сперматогенез не может происходить при температуре тела, поэтому человеческие яички подвешены в мошоночном мешочке с сетью кровеносных сосудов для обеспечения охлаждения. А применение ультразвука низкой интенсивности к мошонке повышает температуру тканей яичек. Результаты исследований доказали, что тепловой стресс на яички приводит к гибели половых клеток. Эксперименты на обезьянах показали 93% эффективности в течение 1–2 недель. Причем количество сперматозоидов полностью восстанавливалось через 7 недель. Интенсивность ультразвука, необходимая для того, чтобы вызвать бесплодие, зависела от размера яичек», — объяснила принцип работы специалист.

Тепловая обработка во время воздействия ультразвуком происходила путем погружения мошонки в воду с температурой 37°C или в физиологический раствор. По словам врача, последнее увеличивало ультразвуковой потенциал, как было отмечено у крыс и обезьян.

«Но при применении данного метода есть опасения. Тепловая обработка может вызвать повреждение ДНК при сперматогенезе. Именно поэтому метод не рекомендован к применению на людях », — отметила Саакян.

Вычислить день X

Существуют специальные приложения, которые отслеживают температуру и менструальный цикл женщины, определяя, в какие дни она может забеременеть, а в какие — нет. Одно из них — Natural Cycle, которое в 2018 году было одобрено в США для использования в качестве метода контроля рождаемости.

Каждое утро женщины вводят данные температуры тела и менструального цикла в приложение. Алгоритм анализирует их для точного предсказания ежедневной фертильности. Результаты отображаются с помощью цветовой графики: зеленый кружок указывает на нефертильный день, когда можно вступать в половые отношения без дополнительной защиты. Красный кружок отмечает фертильный день и предупреждает о необходимости защиты или воздержания.

«Дело в том, что во время овуляции температура тела в состоянии покоя повышается. Постоянное отслеживание этого показателя может подсказать, в какой момент вероятность забеременеть увеличивается или уменьшается. Компания-разработчик говорит об эффективности метода в 93%», — отметила Саакян.

Работа с гормонами

Самыми эффективными методами контрацепции акушер-гинеколог назвала гормональные препараты .

«Наиболее эффективные методы контрацепции — гормональные. 99% — эффективность гормональной внутриматочной системы, внутриматочной спирали с левоноргестрелом. Также в топе оральные контрацептивы и вагинальное контрацептивное кольцо. Их эффективность — 93%. Эти методы нашли широкое применение во врачебной практике, однако есть и более новые методики», — отметила Саакян.

Одна из них — пластырь с микроиглами для женщин . Он полностью создан из полимеров и доставляет в организм препарат под названием «Левоноргестрел». Это синтетический прогестаген, который используется в гормональных контрацептивах.

«Пластырь нужно приклеить на кожу на одну минуту. За это время левоноргестрел проникает под кожу, и пластырь можно отклеить. Гормон медленно высвобождается в течение 30 дней и обеспечивает защиту от нежелательной беременности. Одно из главных преимуществ пластыря — регулярность применения. Пластырь нужно наклеить один раз в месяц, и можно не следить за графиком приема противозачаточных таблеток. Но на сегодняшний день средство находится на этапе клинических испытаний», — отметила врач.

Модификатор женской слизи

Модификатор слизи для женщин Cirgle — это еще один способ негормональной контрацепции, который находится на этапе разработки.

«Суть проста: биополимерная капсула вводится во влагалище. Вещество из капсулы вступает в контакт с цервикальной слизью, она становится плотной и непроницаемой. Сперматозоиды оказываются «запертыми» на пути к матке. На сегодняшний день метод еще проходит доклинические испытания», — объяснила Саакян.

По словам разработчиков, у этого инновационного подхода к контролю рождаемости есть главное преимущество — капсула взаимодействует только с цервикальной слизью и не содержит гормонов. Это означает, что риск возникновения побочных эффектов минимален.

Мужские КОК

Создать мужские КОКи (комбинированные оральные контрацептивы) пытались давно: первую попытку предпринял еще Грегори Пинкус в 1950-х годах. Именно он создал женские контрацептивные таблетки. Но, несмотря на их успех, мужской аналог КОК широкого распространения так и не получил.

Суть гормональной контрацепции у мужчин — изменение гормонального статуса для невозможности сперматогенеза. Но метаанализ всех мужских КОКов показал, что сильный пол испытывает после их применения те же побочные эффекты, что и женщины. Среди них: акне, набор веса, изменения настроения, изменения сексуальной функции и полового влечения. Единственное отличие — у мужчин после применения КОКов не увеличивается риск венозной тромбоэмболии.

«Несмотря на то, что гормональный метод контрацепции имеет ряд преимуществ — многолетние исследования и научные доказательства того, что мужские КОКи не оказывают влияния на качество спермы, — их самый большой недостаток — время действия. Необходимо около 70 дней, то есть больше двух месяцев, чтобы сперматогенез полностью прекратился. А после отмены понадобится три–четыре месяца для восстановления фертильности. Именно из-за этого их применение не особо популярно», — рассказала врач.

Противозачаточные вакцины

Еще одно интересное направление — это вакцинация от зачатия . В рамках специальной программы ВОЗ по исследованиям в области репродукции человека был разработан прототип противозачаточной вакцины для женщин. Действие вакцины было направлено на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ).

Это гормон, который начинает вырабатываться тканью хориона после имплантации эмбриона — уже на 6–8 день после оплодотворения яйцеклетки — и служит одним из важнейших показателей наличия и благополучного развития беременности.

«После четырех лет обширных доклинических исследований безопасности и эффективности были проведены клинические испытания первой фазы. Это случилось в 1986-1988 годах. Сегодня в Индии запланированы клинические испытания второй фазы для оценки эффективности вакцины. Исследования, проведенные на данный момент, доказали, что прототип вакцины против ХГЧ безопасен и хорошо переносится. Но дело в том, что женщине требуется как минимум две инъекции с интервалом в несколько недель, чтобы вызвать иммунный ответ против ХГЧ. Его продолжительность — 3-6 месяцев», — отметила врач.

По словам Саакян, сегодня разрабатывается усовершенствованная прототипная вакцина, предназначенная для создания иммунитета на 12–18 месяцев и после одной инъекции.

«Также была разработана вакцина против ФСГ (фолликулостимулирующего гормона. — «Газета.Ru») для мужчин. Иммунизация после нее приводит к олигоспермии (сокращению количества сперматозоидов в эякуляте) с последующим нарушением потенциала оплодотворения, но снижения уровня тестостерона не наблюдалось. Сегодня ведутся исследования по выявлению антигенов на сперматозоидах, которые могли бы стать основой вакцины. Но вакцина как метод контрацепции на сегодняшний день не внедрена в клиническую практику», — заключила доктор.