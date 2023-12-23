«Запас яйцеклеток заложен с рождения»: интервью с гинекологом

Что такое женская фертильность, как оценить ее уровень и зависит ли она от партнера? С помощью какого анализа выявляют запас яйцеклеток и можно ли замедлить его истощение? На эти и другие вопросы в интервью «Газете.Ru» ответила Елена Кавтеладзе, гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник».

— Что такое женская фертильность и женщин какого возраста называют фертильными?

— Фертильность — это способность организма воспроизводить на свет здоровое потомство. Женская фертильность подразумевает под собой наступление беременности, вынашивание и рождение здорового ребенка.

Фертильным возрастом называют отрезок жизни женщины, во время которого есть менструация, но существуют нюансы.

Первый менструальный цикл у девочек может начаться с 10 лет (средний возраст 12-14 лет), но это не значит, что организм готов к вынашиванию беременности и родам. И наоборот, средний возраст наступления менопаузы, когда прекращаются месячные, в нашей стране 50 лет, но это не значит, что в период 40-50 лет женщины могут легко реализовывать репродуктивную функцию.

В старшем репродуктивном возрасте снижается как количество, так и качество яйцеклеток. Поэтому наличие овуляции не является гарантом фертильности. Если самостоятельное наступление беременности невозможно, проводится программа ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии) и перенос эмбриона с собственными или донорскими яйцеклетками.

— Бывают ситуации, когда у женщины высокая фертильность, но нет материнского инстинкта. И наоборот — кто-то мечтает о ребенке, но фертильность снижена. Это ошибка природы?

— Материнский инстинкт – это индивидуальные особенности каждой женщины.

На формирование желания стать матерью скорее влияет не фертильность, а особенности поведения в семье, социальные факторы, а также внутренние комплексы и страхи, которые женщина маскирует отрицанием материнства. В некоторых случаях речь идет об инфантильности, неготовности отвечать за другого человека или стремлении «жить только для себя», ведь материнство – это огромная ответственность и труд, а еще сплошные компромиссы.

— Можно ли по внешности женщины понять уровень ее фертильность?

— Однозначно сказать по внешним признакам, конечно, трудно. Но если у женщины лишний вес, повышенная сальность кожи, акне, повышенное оволосение или, наоборот, алопеция (выпадение волос на голове) – эти признаки могут служить симптомами различных гормональных нарушений, которые способны приводить к бесплодию.

— А можно ли оценить уровень фертильности по анализам, например, выявить уровень запаса яйцеклеток?

— Для определения овариального резерва (запас яйцеклеток) достаточно оценить уровень АМГ (анализ крови на антимюллеров гормон) и по данным УЗИ посчитать количество антральных фолликулов в яичнике.

Однако фертильность женщины не сводится только к определению овариального резерва. Для комплексной оценки фертильности необходимо исключить наличие патологии матки, убедиться, что у женщины проходит овуляция, что маточные трубы проходимы, нет спаечного процесса в малом тазу, нет изменений в гормональном профиле (оценивается уровень ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, ТТГ, Т4 свободный, тестостерон свободный). Так же исключаем наличие половых инфекций.

— От чего зависит фертильность – от наследственности или от образа жизни?

— Фертильность зависит как от наследственных факторов, которые определяют овариальный резерв и в целом состояние здоровья женщины, так и от образа жизни.

Существуют врожденные состояния – такие как отсутствие яичников, маточных труб, матки, – которые напрямую влияют на фертильность женщины. А также генетические заболевания, при которых резко снижен овариальный резерв. Кроме того, на фертильности негативным образом сказываются перенесенные оперативные вмешательства на яичниках и органах репродуктивной системы, внутриматочные вмешательства.

Множество исследований доказали негативное влияние курения, приема алкоголя и различных медикаментов на женскую и мужскую фертильность.

Нарушать циклическую выработку гормонов и влиять на овуляторную функцию способны не только вредные привычки, но и особенности образа жизни: вредные факторы на работе, контакт с токсическими продуктами, радиацией, работа в ночное время суток, напряженный график, стрессы на работе, высокие физические нагрузки, лишний вес.

— А от возраста зависит? Почему в юном возрасте у девушек бывает низкий АМГ?

— Возраст – ведущий фактор, который определяет, в первую очередь, качество яйцеклеток. С возрастом неуклонно снижается как количество, так и качество яйцеклеток.

У каждой девочки уже с момента рождения заложен определенный запас яйцеклеток, который с возрастом истощается. Чем раньше женщина решит стать матерью, тем выше ее шансы на наступление беременности.

Однако и молодые девушки нередко сталкиваются с проблемой снижения овариального резерва, в таких случаях деторождение важно планировать заранее.

Также причиной снижения овариального резерва могут стать любые оперативные вмешательства на яичниках, наличие эндометриоза яичников, химиотерапия и облучение.

— Правда ли, что женская фертильность может зависеть от партнера?

— Напрямую – нет. Но фертильность в паре определяется в совокупности. У женщин с низкой фертильностью при высоких показателях фертильности партнера шансы на естественное зачатие намного выше, нежели при наличии низких показателях спермы партнера.

И наоборот, при высоких фертильных показателях женщины и сниженных параметрах спермы партнера шансы на наступления беременности выше, чем у женщины с низкой фертильностью.

— Можно ли повысить фертильность или хотя бы замедлить истощение запаса яйцеклеток?

— К сожалению, время невозможно остановить, прием контрацептивов тоже не замедляет снижение овариального резерва. Но выход всегда есть. Можно воспользоваться современной технологией витрификации (заморозки) яйцеклеток в более молодом возрасте, а воспользоваться ими уже в будущем.

Увеличить овариальный резерв нельзя, но повлиять на другие факторы можно.

Так, улучшить фертильность возможно при лечении гинекологических заболеваний, внутриматочной патологии и других сопутствующих заболеваний, нормализации массы тела и гормонального статуса. Отказ от вредных привычек и оптимизация образа жизни положительно скажется на параметрах фертильности.

— Какие витамины, минералы и продукты питания полезны для женской фертильности?

— Витамины и минералы способны улучшить здоровье плода и будущей матери во время беременности. Для женщин наиболее важен прием фолиевой кислоты, витаминов группы B, витамина D, аскорбиновой кислоты (витамин C), магния, кальция.

При планировании беременности необходимо правильно питаться и придерживаться здорового образа жизни как женщине, так и мужчине. В обязательный рацион должны входить овощи, фрукты, продукты, богатые белком: бобовые, жирная рыба, курица, морепродукты. Также зерновые продукты: крупы, рис, хлеб, макаронные изделия из муки твердого помола. Молочные продукты (источники кальция): молоко, йогурты, сыр. Продукты с высоким содержанием жира и сахара, кондитерские изделия лучше исключить или ограничить.

Прием поливитаминов и продуктов, богатых витаминами и антиоксидантами, положительно влияют как на качество яйцеклеток, так и на качество спермы.

— Когда после родов у женщины восстанавливается фертильность и от чего это зависит?

— Все индивидуально и зависит от того, кормит ли мать грудью или нет. У женщин, у которых нет лактации, менструальный цикл восстанавливается через 4-6 недель.

Гормональные изменения во время кормления грудью нередко блокирует овуляцию, но далеко не всегда, и об этом нужно помнить. Вероятность наступления новой беременности после родов у кормящих матерей – 10%, у некормящих – 50-70%.

У кого-то через пару месяцев восстанавливается цикл, а у кого-то – не восстанавливается в течении всего периода лактации (поэтому вероятность забеременеть низкая). Но нужно помнить, что восстановление менструального цикла – это лишь внешние проявления тех гормональных изменений, которые происходят в организме женщины. Есть случаи, когда женщина беременела после родов, так и не дождавшись цикла. Это значит, что у нее овуляторная функция восстановилась и с первой же овуляции наступила беременность.

Менструация обычно начинается через 14 дней после овуляции (если не произошло оплодотворение). Поэтому, если женщина не планирует беременность, необходимо предохраняться еще до наступления первой после родов менструации.

Вынашивание беременности, роды, кормление грудью требуют огромных ресурсов, поэтому необходимо выждать хотя бы один-два года (а в идеале три года) перед тем, кто повторно беременеть.