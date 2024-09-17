Штамм коронавируса FLiRT: насколько он опасен и какие вызывает симптомы Врач Жемчугов: распространение нового варианта коронавируса FLiRT будет быстрым

С наступлением осени 2024 года ситуация с распространением коронавирусной инфекции вновь начала ухудшаться. После относительного затишья в теплые месяцы, количество случаев заражения COVID-19 снова стало расти из-за нового субварианта вируса FLiRT. Вместе с иммунологом Владиславом Жемчуговым «Газета.Ru» разобралась, что такое FLiRT, насколько он опасен, как проявляются вызванные им симптомы и какие меры профилактики принимать, чтобы защититься от него.

Что такое FLiRT

FLiRT — это субвариант доминировавшего прошлой зимой штамма Omicron и движущая сила волны COVID-19 этим летом. Эта так называемая сублиния в свою очередь разветвляется на отдельные маленькие «веточки»-штаммы. Они могут обозначаться как KP.2, KP.3, KS.1, LB.1 и так далее.

Впервые FLiRT зафиксировали в Индии в ноябре 2023 года. После этого штамм выявили в других странах — США, Великобритании, Южной Корее и России.

Почему FLiRT так называется

Название субварианта коронавируса собрано из технических названий мутаций в его спайк-белке, которые включают буквы F, L, R и T. Спайковый белок помогает вирусу прикрепляться к клеткам организма хозяина и заражать их, а произошедшие в нем изменения позволяют патогену ускользать от иммунного ответа и заражать даже тех, кто раньше уже болел или сделал прививку.

Вместе с тем изменение конфигурации спайкового белка может снижать способность вируса фиксироваться на клеточной мембране, поэтому особенности действия нового штамма вируса требуют дальнейшего изучения.

Штамм FLiRT в России

В России за период мониторинга до мая 2024 года было выявлено 178 случаев заболевания вариантами FLiRT.

В сентябре же количество случаев заражения резко увеличилось. По данным Роспотребнадзора, за первые две недели сентября удельный вес циркулирующих в стране вариантов штаммов нового коронавируса, входящих в сублинию FLiRT, вырос в 2,5 раза .

«Резкое увеличение доли данных вариантов среди циркулирующих в Российской Федерации наряду с сезонными факторами привело к существенному росту заболеваемости COVID-19 в стране в начале сентября 2024 года», — сообщили в ведомстве.

Насколько FLiRT опасен

По данным Роспотребнадзора, эти варианты обладают особыми мутациями в шиповидном белке, которые позволяют вирусу избегать иммунного ответа, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки.

«По имеющимся данным, варианты LB.1 и KP.3 демонстрируют повышенную инфекционность по сравнению с их предшественником. Мутация, обнаруженная в варианте LB.1, значительно усиливает его способность обходить иммунный ответ», — подчеркнули в ведомстве.

Врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «Газетой.Ru» также отметил, что FLiRT может частично избегать иммунного ответа, вызванного вакцинацией, хотя до окончательных выводов еще далеко.

«Скорее всего летальность у вируса будет небольшой, однако скорость распространения будет высокой. Фактически, его можно рассматривать как новую вакцину, которую нам подарила природа. Он позволит обновить наш коллективный иммунитет, который сложился на основе предыдущих волн заболеваемости и вакцинации», — сказал эксперт.

Специалисты института Джона Хопкинса в США отметили, что вирусы, подобные SARS-CoV-2, часто мутируют, чтобы избежать распознавания иммунной системой человека. Но, когда происходят мутации, это также часто ослабляет способность вируса связываться с рецепторами клеток, которые он хочет заразить.

«Затем мы видим появление мутаций, которые улучшают эту связывающую способность. Этот цикл мы наблюдали уже много раз за все время мониторинга SARS-CoV-2. Тот факт, что эти разные варианты содержат одни и те же мутации, говорит вирусологам о том, что эта комбинация мутаций помогает вирусу наиболее эффективно достигать обоих поставленных целей: и ускользать от иммунитета, и заражать клетки», — сообщили в институте.

Это подтвердил и профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Вирус эволюционирует. Его высокая заразность главным образом связана с тем, что иммунная система человека его просто не узнает. FLiRT может вызвать более сложное течение заболевания у отдельных людей, это зависит от организма человека», — уточнил он.

Симптомы заражения FliRTом

По словам Жемчугова, симптомы заражения вариантом коронавируса FLiRT такие же, как и при инфицировании другими вариантами SARS-CoV-2. В их число входят: лихорадка или озноб, кашель, одышка или затрудненное дыхание, боль в горле, заложенность носа или насморк, потеря вкуса или обоняния, усталость, боли в теле, головная боль, тошнота, диарея.

В Йельском медицинском университете отметили, что пока нет окончательной информации о том, будет ли заболевание новыми субвариантами коронавируса более тяжелым, и как могут измениться симптомы. Поскольку все люди разные, симптомы и тяжесть COVID-19 зависят не столько от того, каким вариантом они инфицированы, сколько от их иммунитета и общего состояния здоровья.

В институте Джона Хопкинса подчеркнули, что период инкубации после заражения не изменился и составляет минимум пять дней. Врачи также напомнили, что человек становится заразным за два дня до появления симптомов, поэтому важно проводить домашнее ПЦР-тестирование для выявления вируса.

Какие осложнения может вызвать FLiRT

Как и другие субварианты коронавируса, FLiRT может вызывать серьезные осложнения. Например, спонтанные образования тромботических бляшек и миокардиты, воспаление легких, синдром острого респираторного дистресса (СОРД).

Кроме того, некоторые переболевшие страдают от постковидного синдрома. Основные симптомы постковидного синдрома — повышенная утомляемость, одышка, депрессия, а также появление признаков когнитивной дисфункции. Они могут дать о себе знать спустя три месяца после заболевания. У некоторых пациентов острые фазы проявлений могут несколько раз сменяться временным улучшением состояния.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории иммунологии и вирусологии ВИЧ-инфекции Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, доктора медицинских наук Вадима Рассохина, до 50–70 % перенесших COVID-19 имеют неврологические или иные проявления постковидного синдрома.

Кто находится в группе риска заражения

По словам Жемчугова, в группы риска входят четыре группы граждан.

Люди с ослабленным иммунитетом, проходящие химиотерапию, перенесшие трансплантацию органов или принимающие иммунодепрессанты. Их иммунные системы не могут эффективно реагировать на инфекции, что делает их более уязвимыми к тяжелым формам COVID-19.

Пожилые люди. С возрастом иммунная система ослабевает, что снижает способность организма бороться с инфекциями.

Работники сферы услуг. Врачи, медсестры и санитарные работники, которые имеют прямой контакт с инфицированными пациентами, подвержены более высокому риску заражения. Также к группе риска могут относиться работники сферы образования и общественного транспорта и питания.

Пациенты, страдающие от сопутствующих патологий. Некоторые заболевания значительно повышают риски развития тяжелых форм COVID-19 и осложнений. Это сердечно-сосудистые болезни, диабет, заболевания легких и ожирение.

Лечение и профилактика заражения FLiRTом

Профилактика и лечение СОVID-19, вызванного FLiRTом, такие же, как и для других штаммов. Врачи советуют следовать простым мерам: прикрывать рот и нос при чихании и кашле, вакцинироваться актуальными препаратами, в случае плохого самочувствия оставаться дома.

«Чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания», — рекомендует Роспотребнадзор.

Пожилым людям, людям с ослабленной иммунной системой и детям следует принимать дополнительные меры предосторожности — избегать мест большого скопления людей и носить маски.

При обнаружении указанных выше симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения профессиональной медицинской помощи.

Будет ли вспышка заболеваемости

По данным многих источников, штамм FLiRT способен эффективнее заражать людей, поэтому существует риск новой вспышки заболеваемости COVID-19.

«Мутации у вирусов, как правило, случайны. Они могут вызывать тяжелые последствия, резко увеличить скорость распространения. Тогда встанет вопрос о серьезной профилактике заболевания или о разработке новой вакцины именно против этого штамма», — отметил Жемчугов.

Штамм FLiRT вызывает обеспокоенность у медиков и экспертов, но, в конечном счете, вероятность вспышки заболеваемости будет зависеть от соблюдения мер предосторожности и уровня вакцинации населения, заключил иммунолог.