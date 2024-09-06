Калугин — агент ЦРУ? Что известно о «главном предателе» и самом молодом генерале КГБ 

Об Олеге Калугине широкая публика узнала в начале 1990-х годов, когда он заявил о себе как о генерале-реформаторе из КГБ. Находясь внутри системы, он стал требовать расширить горбачевскую перестройку на органы госбезопасности. Затем, уже после развала СССР, Калугин стал разоблачать советские спецслужбы, был обвинен в предательстве, разжалован и сбежал в США. Что известно о бывшем генерале КГБ, которого назвал предателем лично Путин — в материале «Газеты.Ru».

Мастер знакомств

Биография Олега Калугина идеологически верна для советского времени — его отец был офицером НКВД, за его плечами юность в деревне и неоконченная средняя школа. Правда, отец, в отличие от сына, никогда не занимался ни разведкой, ни контрразведкой, а служил вместо этого в охране высших должностных лиц Ленинграда.

После школы Калугин-младший учился оперативной работе и иностранным языкам в чекистских вузах: Институте иностранных языков МГБ СССР и Высшей разведывательной школе № 101 КГБ. В 1958 году, имея звание старшего лейтенанта, потомственный чекист получил должность в самом престижном структурном подразделении КГБ — Первом главном управлении (ПГУ), отвечавшем за внешнюю разведку и контрразведку.

Первой серьезной миссией Калугина стала поездка с группой других студентов на обучение в Колумбийский университет (расположен в Нью-Йорке) по программе молодежного обмена в 1958 году. Учиться предстояло журналистике, и поскольку туда бы вряд ли приняли выпускника Высшей разведывательной школы, ему сделали фальшивый диплом филфака ЛГУ. Американцы от советских студентов были в восторге: приехавшие из СССР молодые люди оказались не угрюмыми и замкнутыми выходцами из «империи зла», а очень общительными и открытыми миру.

«Русские студенты жили в течение года в мире и согласии с американскими студентами на двенадцатом этаже Джон-Джей-холла и искренне заявляют, что аспиранты, специализирующиеся в сфере бизнеса в Колумбийском университете, среди которых они жили, стали их лучшими друзьями по кампусу. Специалист по журналистике в составе группы г-н Калугин всячески старается показать, что весьма доволен проведенным здесь временем, но не думает, что американские газеты рисуют сбалансированную картину Советского Союза», — сообщила пресс-служба университета после окончания стажировки.

close Олег Калугин приветствует избирателей, 1 августа 1990 год Ольга Кропова/РИА Новости

Прочитав эту фразу, человек, который знает, кого СССР был склонен отправлять на международные стажировки, мог бы посмеяться над глупыми и наивными американцами, которые стали «лучшими друзьями» советских разведчиков. Зато «специалист по журналистике» точно не врал, что доволен поездкой: ему удалось завербовать агента в американском военно-промышленном комплексе, что поспособствовало стремительному взлету его карьеры в КГБ. Жертвой вербовки оказался советский невозвращенец, сотрудник химико-технической корпорации Thiokol. Сам Калугин рассказывает об этой истории в весьма бахвальном тоне:

«В 1958 году я иду по территории Колумбийского университета, вдруг ко мне подходит какой-то мужик и говорит: «Я вас видел на телевидении». Я говорю: «Ну и что?». «Ваш Хрущев — сволочь, предатель». Со своей стороны, советского гражданина, я мог ему сказать: «Пошел отсюда вон». Но я ему говорю: «Слушай, что стоять на улице, пойдем в пивную, поговорим!». Пошли в пивную, поговорили. В общем, через месяц оказывается, что он имел доступ к совсекретным материалам, причем тогда это было твердое топливо для ракет. Тогда в России это было только на стадии разработки, и я получил образец и документы, как это делать». Завербованный ученый стал работать под псевдонимом «Кук».

Самый молодой генерал

Если принять эту историю за чистую монету, то Калугин должен считаться супершпионом вроде Штирлица и заслуживал за этот успех государственных наград. Однако последующий анализ показал, что смех над наивными американцами был преждевременным, и что на самом деле они прекрасно понимали, кто к ним приехал под видом историков и филологов. Объективно судить об этом невозможно, пока не рассекречены архивные материалы ЦРУ и КГБ, но многие специалисты по разведке считают, что удача молодого разведчика была, в лучшем случае, постановкой американских спецслужб.

close Олег Калугин знакомится с прессой, 1990 год Петшаковский/РИА Новости

«Агент нью-йоркской резидентуры Кук, который самоинициативно «подставился» Калугину в 1959 году, оказался агентом ФБР. Анализ материалов показал еще в начале 70-х годов, что сотрудник КГБ, принявший предложение Кука, знал об этом и был либо агентом ФБР, либо действовал в карьерных целях. Материалы по твердому ракетному топливу, переданные Куком, нанесли ущерб Советскому Союзу, по оценкам специалистов, на сумму свыше 60 миллионов рублей в тех ценах», — говорил ветеран КГБ и СВР полковник Александр Соколов.

Сам Соколов считает, что американцы не просто воспользовались молодым и тщеславным чекистом, которого начальство сразу предупредило, что история пахнет подставой. По его версии, Калугина уже тогда завербовали спецслужбы США, а материалы Thiokol (вероятно, сфабрикованные) передали, чтобы продвинуть своего агента на высокий пост в КГБ.

С карьерой у Калугина и правда все вышло прекрасно. После серии других успешных загранкомандировок он переквалифицировался в контрразведчика, и в 1973 году получил должность начальника управления внешней контрразведки ПГУ. Спустя год, в возрасте 40 лет, ему присвоили звание генерал-майора. Самой громкой операцией, проведенной Калугиным на этом посту, стало похищение из Австрии двойного агента ЦРУ и КГБ Николая Артамонова. По пути тот впал в кому из-за воздействия хлороформа, но глава ПГУ Владимир Крючков все равно был в восторге и представил своего подчиненного к ордену Красного Знамени.

Удача изменила Калугину в самом конце 1970-х, когда в КГБ стали вновь расследовать историю «Кука», который к тому моменту вернулся в СССР. Советские спецслужбы были почти уверены, что он работает на западную разведку, но Калугин до последнего с этим спорил и настаивал, что передача материалов по твердому ракетному топливу была чистой разведывательной удачей. В итоге одного из самых молодых генералов в истории КГБ самого заподозрили в предательстве и отправили на беспрецедентное понижение: с должности начальника управления в ПГУ — на должность первого замначальника УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Перевод из центрального аппарата и ПГУ в территориальное управление, да еще и на должность заместителя, был серьезным ударом по Калугину, всегда выделявшегося самомнением.

close Олег Калугин во время интервью, 1990 год Владимир Вяткин/РИА Новости

Из генералов — в депутаты

Находясь в Ленинграде, в 1987 году Калугин сделал очень смелый шаг: написал Михаилу Горбачеву письмо с предложением реформировать КГБ. Сам он пересказывал это письмо так: «Я высказался в том смысле, что мы не можем, если хотим всерьез заняться перестройкой, действовать рука об руку с организацией, которая проникла во все поры нашей жизни, которая вмешивается по воле партии или с ее ведома в любые дела государственной и общественной жизни — в экономику, культуру, науку, спорт, религию. Короче, нет ни одной сферы жизни в нашей стране, в которой бы не присутствовала рука или тень КГБ. Я писал о том, что наша страна переживает до сих пор — а это был 1987 г. — патологическое пристрастие к секретности, что наши граждане живут в огромном концлагере, который охраняется десятками тысяч пограничников, что наши органы государственной безопасности по численности превышают все органы, вместе взятые, Европы, Америки и Азии (без Китая)».

Если бы подобное письмо генерал КГБ направил генсеку несколькими годами раньше, его бы заподозрили даже не в предательстве, а в умопомрачении, а на его карьере точно бы был поставлен крест. Горбачев, по-видимому, отнесся к письму с симпатией, и генерала-бунтовщика вновь перевели в Москву, — правда, на не слишком почетную должность главы первого отдела Академии Наук. Однако со временем Калугин начал громить КГБ все более громко и публично, клеймил его как сталинскую организацию, существующую ради террора собственного населения. Почти каждое его заявление советской и зарубежной прессе сразу трактовали как «клевету на КГБ». Это уже было недопустимо, независимо от сути обвинений: вероятно, даже менеджер придорожной закусочной не может непрерывно ее публично критиковать и оставаться в должности. Поэтому в 1989 году его выпроводили на пенсию, а уже в 1990 году Горбачев подписал указ о лишении Калугина звания, наград и пенсии.

Это не помешало в 1990 году стать ему депутатом Верховного совета от Краснодарского края. Разжалованный генерал влился в ряды борцов за демократию и сторонников Бориса Ельцина, транслируя все те же идеи, что и в письме Горбачеву. Казалось бы, после распада СССР в независимой России Калугин мог бы дослужиться до высших должностей в госбезопасности, но государству Ельцина генерал-мятежник тоже не пришелся ко двору.

В результате самый молодой генерал в истории КГБ уехал жить в США, где продолжил выпуск книг о советских спецслужбах. Периодически он выступал свидетелем на судах над бывшими советскими разведчиками, за что в 2002 году российский суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену. Предателем бывшего чекиста назвал и сам Владимир Путин, находясь еще в должности и. о. президента. Сам Калугин утверждает, что никого никогда не «сдавал», и говорил о тех агентах, которых западная контрразведка раскрыла и так.

close Олег Калугин, октябрь 1990 года Фред Гринберг/РИА Новости

Существуют две версии биографии Калугина. Согласно одной из них, он с молодых лет работал на западные спецслужбы, был одним из лучших агентов ЦРУ в составе КГБ и сорвал чекистам немало операций. Все его успехи, согласно этой трактовке, были лишь операцией прикрытия для более глубокого саботажа. Когда его стали выводить на чистую воду, он ушел от ответственности, замаскировавшись под преследуемого бунтаря и демократа, а после смены власти вовсе сбежал в США, получил гражданство и стал приживалой западных спецслужб.

По другой версии, которой придерживается сам Калугин, он всегда был патриотом, любил работу в ПГУ и никогда не имел ничего против внешней разведки. КГБ он не любил лишь за выполнение функций политической полиции и преследование диссидентов (сотрудники ПГУ и правда не слишком уважали тех, кто борется с внутренней оппозицией). Окончательно в необходимости реформы КГБ его убедило не знакомство с жизнью в США, а работа в Ленинграде:

«Для меня это было очень полезно, потому что я узнал реальный социализм в его полном исполнении в Ленинграде, общаясь с нашими: советской интеллигенцией, на разных уровнях, с рабочим классом — ну, не совсем рабочим… Как раз ленинградский опыт привел меня к выводу о том, что в Советском Союзе надо менять систему — она не пригодна. Перемены во мне не от Америки произошли, а от познания собственной страны».

Верить на слово профессиональному разведчику и специалисту по вербовке, в любом случае, было бы неосторожно. Поэтому правду о его жизни получится выяснить лишь когда с архивных материалов ЦРУ и ФБР исчезнет гриф секретности.