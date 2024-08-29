Засунули в мешок и увезли на лодке: как и зачем КНДР похищала иностранцев по всему миру Кореист Ланьков: в 1959 году спецслужба КНДР похитила музыканта в центре Москвы

Одного молодого музыканта в центре Москвы закинули в машину средь бела дня, накачали наркотиками и посадили в самолет. У другого японского мужчины попросили прикурить, после чего избили, засунули в мешок и увезли на лодке. Это описание действий не международного наркокартеля, а северокорейских спецслужб в эпоху, когда они массово похищали людей. «Газета.Ru» рассказывает, как КНДР стала крупнейшим автором таинственных исчезновений людей и зачем это ей было нужно.

«Сотни тысяч похищенных лично Кимом»

Спецслужбы некоторых государств готовы расправляться с врагами и недовольными любыми способами, в том числе за рубежом. В список методов входят и похищения: например, советское ОГПУ сумело доставить на Родину для расправы нескольких лидеров Белого движения, а агенты МОССАД привезли на суд из Аргентины в Иерусалим Адольфа Эйхмана, одного из главных организаторов Холокоста. Однако если бы обычный повар или музыкант из Европы заявил, что за ним по пятам ходят северокорейские шпионы в темных очках и пытаются похитить, ему бы многие посоветовали поменьше смотреть боевики.

Именно так к подобным жалобам и относились в разных странах на протяжении десятилетий, пока наконец в 2002 году правительство Ким Чен Ира не созналось в похищениях 13 японцев и не согласилось вернуть на родину пятерых из них.

С тех пор похищение людей северокорейцами окончательно перестало быть байкой про тоталитарный режим, но вопросов о подоплеке происходящего все еще больше, чем ответов.

В 2011 году Комитет по борьбе за права человека в Северной Корее (базируется в США) издал пространный доклад «Захвачены! Преступные похищения граждан других стран Северной Кореей».

В нем говорится, что 13 японцев, в похищении которых сознался Ким Чен Ир, — это лишь верхушка айсберга и попытка отвлечь внимание от масштаба проблемы. Всего, по оценке авторов доклада, за время своего существования КНДР могла похитить около 180 тыс. человек.

«Это число получено методом откровенной манипуляции. В него включены люди, чья судьба никак не связана с похищениями. Во-первых, когда во время Корейской войны Север недолго контролировал Юг, он считал эту территорию своей и проводил на ней мобилизацию. Когда американо-южнокорейские части начали контрнаступление, мобилизованные отступили вместе с остальной армией на север и после войны остались в КНДР.

Во-вторых некоторые жители юга поддерживали коммунистов или согласились на них работать, поэтому бежали, опасаясь расправы антикоммунистических властей юга. Наконец, армия Ким Ир Сена развернула на юге небывалый террор, более масштабный, чем на территории самой КНДР. Многих из тех, кого военные и спецслужбисты арестовали на территории от Сеула до Пусана, этапировали на север. Однако авторы доклада правы в том, что похищенных было далеко не 13», — рассказал «Газете.Ru» специалист по северокорейской политике Андрей Ланьков, профессор Университета Кукмин в Сеуле.

Как происходили похищения?

Самый банальный метод, по которому работают северокорейские охотники на людей, — найти одинокую жертву в море. В основном это касается южнокорейских рыбаков на небольших судах. Как сказано в докладе «Захвачены! Преступные похищения граждан других стран Северной Кореей» ночью 29 мая 1970 года экипаж рыболовной лодки «Бонсан» неожиданно почувствовал, как в них с громким звуком ударился корабль. На борт запрыгнули вооруженные винтовками спецназовцы Корейской народной армии (КНА) и заорали:

«Сдохнуть хотите? А ну-ка пошли отсюда!»

«Бонсан» отбуксировали в КНДР, а его команду задержали. Многих людей вернули домой спустя несколько месяцев, но часть моряков как минимум на долгие годы осталась на Севере, как считается — против воли.

Подобных историй, считают исследователи, было очень много, и таким образом в КНДР попали несколько тысяч южнокорейцев. Этот метод, вероятно, применялся и против граждан Японии.

Один из сбежавших северокорейских спецслужбистов рассказал про случай, произошедший в 1963 году в море у берегов японской префектуры Исикава. 13-летний Такеши Теракоши плыл с двумя своими дядями в лодке, которая в внезапно столкнулась с каким-то судном. Мальчик начал что-то громко кричать в его сторону, и на его беду японцам повстречались северокорейцы. Один из них открыл огонь, убив одного из взрослых мужчин, после чего мальчика и его дядю доставили в КНДР. Долгие годы считалось, что они просто пропали в море.

Однако некоторые похищения внешне походят не на морской разбой, а на шпионский боевик. Например, по сообщению авторов доклада, 15 ноября 13-летняя японка Мэгуми Ёкота ушла домой после тренировки по бадминтону, но семья ее так и не увидела. У похищения не было непосредственных свидетелей, но расследователи пришли к выводу, что ее закинули в машину, привезли к берегу, погрузили на корабль и в трюме отвезли в КНДР.

close В верхнем ряду фото Ясуси Чимура и Фукиэ Хамамото, в нижнем - Юкико Окудо и Хитоми Сога, которая была также похищена в Северную Корею вместе со своей матерью Миёси Сога с острова Садо в Японии в 1978 году Kyodo via Reuters

7 июля 1978 года 23-летние японцы Ясуси Чимура Фукиэ Хамамото были на свидании у берега в заливе Вакаса. Домой они не вернулись, и семьи десятилетия не могли понять: куда они исчезли в сравнительно спокойной и благополучной Японии? Лишь в 2002 году они вернулись в Японию и стало ясно: в тот вечер на берегу к ним подошли северокорейские агенты и силой заставили сесть в лодку, доставившую их в КНДР.

В том же месяце 20-летний студент Каору Хасуике и его девушка Юкико Окудо гуляли у моря в городе Касивадзаки. К паре подошли несколько мужчин подозрительного вида и попросили прикурить. Внезапно один из подошедших ударил Хасуике кулаком в лицо, а два других схватили за руки и связали их. В рот ему засунули кляп, после чего, как и его девушку, засунули в мешок. Обоих погрузили на надувную лодку, которая доставила их на стоявший неподалеку северокорейский корабль.

Подобных историй, вероятно, было куда больше, чем известно публике, ведь северокорейских агентов ни разу не удалось поймать с поличным.

close Ясуси Чимура (слева) и Фукиэ Хамамото после возвращения, 2002 год Kyodo via Reuters

«Чайковский так до сих пор в шоке и стоит с растопыренными руками»

«Работали» северокорейские похитители не только в Азии. Один из известных случаев произошел в СССР, прямо в центре Москвы.

В 1959 году к советским властям с просьбой о предоставлении убежища обратился находившийся в Москве музыкант Ли Сан Гу, гражданин КНДР. Убежище ему власти были предоставить скорее готовы, но безо всякого энтузиазма, переговоры продолжались.

«И тут при свете дня северокорейские агенты напали Ли Сан Гу и похитили его. Это произошло рядом с Московской государственной консерваторей, где музыкант учился, прямо у памятника Чайковскому. Его затащили в подъехавшую машину, причем он кричал, активно сопротивлялся и звал на помощь. После этого ему, видимо, вкололи какие-то препараты, замаскировали под инвалида и посадили в самолет до КНДР. После этого случая по Москве в узких кругах кореистов ходила шутка, что Чайковский с тех пор так и стоит в шоке с растопыренными руками», — вспоминает профессор Ланьков.

close Памятник композитору П.И. Чайковскому на Большой Никитской перед зданием Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Сергей Пятаков/РИА Новости

У многих может возникнуть резонный вопрос: а где же было КГБ СССР в момент, когда в центре Москвы какие-то иностранцы занимаются бандитизмом средь бела дня? Этот же вопрос адресовало чекистам ЦК КПСС во время разбора ситуации, ради которого специально собиралось Политбюро.

Ланьков, изучавший ту служебную переписку, пришел к выводу, что у КГБ не было инструкций, что делать в подобных ситуациях, поэтому оно просто зафиксировало происшествие и направило сообщение ЦК.

При этом Ким Ир Сен уже несколько раз пытался похитить из СССР северокорейских диссидентов, и пообещал, что прекратит эти попытки. «После этого наш посол в КНДР, Пузанов, получив инструкции от главы МИД Громыко, попросту вломился поздним вечером в резиденцию Ким Ир Сена и потребовал объяснений. Тот ответил, что во всем виноват посол в Москве, который погорячился и будет за это наказан. В качестве наказания его отозвали из Москвы и тут же назначили замминистра образования», — рассказал кореист.

О похищениях граждан СССР северокорейцами ничего не известно: вероятно, это было строгое табу. Зато спецслужбы КНДР работали на территории других социалистических стран. Например, южнокорейская актриса Юн Чжон Хи и ее муж пианист Пайк Кун У едва избежали похищения в югославском Загребе 30 июля 1977 года. Пайк Кун У поступило необычное предложение о выступлении в этом городе, но прямо в аэропорте он с супругой он заметил самолет в ливрее северокорейской авиакомпании, — а увидеть их можно нечасто. После этого, также в аэропорту, они увидели странно одетую девушку. На ней были темные очки и очень короткая юбка, — так в те годы в Югославии люди не ходили.

После этого их доставили в одно из поместий, из которого пара услышала речь с северокорейским акцентом. Сразу после этого пианист и актриса вызвали такси до американского посольства. Там их согласился спрятать вице-консул Кристенсен в своем номере отеля, и на следующий день в 6:40 утра в дверь номера постучали трое корейских мужчин. Однако американские дипломаты смогли тайно вывести супружескую пару из отеля и доставить в аэропорт, позволив спастись.

Желание похитить известных корейских музыкантов или диссидентов объяснить можно. Однако никто так и не понял, зачем КНДР похищала обыкновенных иностранных граждан. У этого есть популярное объяснение: будто бы северокорейцы нуждались в учителях для обучения языкам.

Однако оно не выдерживает никакой критики. В Японии есть большие клубы поклонников КНДР, и любой из его членов охотно бы научил своих кумиров чему угодно. Даже в самых антикоммунистических странах можно найти безработного человека и предложить ему большие деньги за помощь в обучении.

Вероятно, похищения имели иррациональную подоплеку.

«Точного ответа про мотивацию похищений я не знаю. Моя личная гипотеза: они могли быть связаны с личными пристрастиями кого-то из высшего руководства КНДР. Например, известно, что Ким Чен Ир всю жизнь любил западные шпионские фильмы. Ким Ир Сен тоже вырос в шпионско-бандитско-партизанской среде, с героями, предателями, тайнами и секретными операциями. Но это предположения, я ни готов утверждать ни про одного, ни про другого. Другое возможное объяснение — интриги в высших эшелонах власти КНДР, в которых столь странные операции могли принести аппаратный вес», — поделился соображениями кореист Ланьков.

Судя по всему, в настоящий момент Северная Корея больше не похищает иностранцев, да и скрыть это в эпоху смартфонов было бы куда сложнее.