«Первые изменения начинаются в 22 года». Почему люди слепнут после сорока

Глаукома, катаракта, возрастная дальнозоркость, макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия — эти глазные заболевания могут развиться почти у каждого после 40 лет и привести не просто к проблемам со зрением, а к его потере. Почему с возрастом начинаются изменения в глазах, какие симптомы указывают на вышеназванные заболевания и почему в будущем число пациентов, страдающих от этих патологий, вырастет — в интервью «Газете.Ru» рассказала заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.

— Какие возрастные изменения происходят в глазах после 40 лет?

— В глазу изменения начинаются гораздо раньше, с 22 лет. Человек рождается дальнозорким, потому что у него короткий глаз, примерно 16 мм. По мере роста ребенка к 7–10 годам глаз приобретает размеры, как у взрослого человека, то есть достигает длины 24 мм. С 22 лет хрусталик уплотняется в центре, в нем формируется ядро, которое с возрастом становится все больше, и обычно к 40 годам хрусталик начинает терять свои функции.

— Какие задачи выполняет хрусталик глаза?

— У него четыре функции. Первая — светопроведение (через хрусталик проходит свет к сетчатке). Вторая — светопреломление (процесс преломления световых лучей в оптической системе глаза, рефракция). Третья — аккомодационная (изменение рефракции при переводе взгляда с более дальних на более близкие предметы). Четвертая функция — защита сетчатки от ультрафиолетовых лучей.

Аккомодация — это способность глаза четко видеть на разных расстояниях, фокусировка, которая происходит в связи с изменением формы хрусталика. С возрастом эта функция постепенно нарушается, хрусталик становится более плотным и хуже реагирует на натяжение связочного аппарата. Из-за этого у пациентов старше 40 лет нередко появляются жалобы на снижение зрения вблизи. Так, в 40 лет человек начинает пользоваться очками +1,0Д (диоптрии), в 50 лет — +2,0Д, а в 60 — уже +3,0Д, если нет каких-то аномалий рефракции. Это нормальное возрастное снижение зрения — возрастная дальнозоркость, которая называется пресбиопия.

— Эти изменения никак нельзя предотвратить?

— Предотвратить нельзя, так как это обусловлено возрастными изменениями в организме. Коррекция пресбиопии может проводиться различными способами, чаще это очковая коррекция для близи, но можно использовать пресбиопические контактные линзы, провести лазерную коррекцию зрения или замену хрусталика на искусственный.

— Какие еще возрастные заболевания глаз могут развиться после 40 лет?

— Одно из самых частых — катаракта. Она встречается примерно у 70% людей старше 60 лет. Заболевание связано изменениями строения волокон хрусталика. В молодости он прозрачный и похож на желе, а с возрастом становится более плотным, мутнеет и перестает пропускать свет.

На ранних стадиях катаракта себя почти не проявляет, однако есть указывающие на нее признаки. Как мы уже отметили, после 40 лет люди начинают страдать от пресбиопии и им приходится использовать очки для чтения. И как только им начинает казаться, что зрение восстановилось и они снова хорошо видят вблизи, это может указывать на подбухание хрусталика и миопизацию глаза — начинающуюся катаракту.

— Как на сегодняшний день врачи лечат катаракту?

— Вылечить ее можно только хирургическим путем, остальные методы могут только замедлить или приостановить ее развитие. На сегодняшний день катаракту хорошо оперируют и полностью возвращают зрение пациенту. Но если к нам приходит пациент старше 85 лет с начальной стадией катаракты и тяжелой соматической патологией, мы понимаем, что на ее развитие уйдет еще 15–20 лет, то мы ему назначаем различные витаминные капли для глаз.

close 100% Заведующая отделением офтальмологии КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова Из личного архива

Катаракта может развиться и у молодых людей, подростков, часто после травмы. Бывает врожденная катаракта. Если она снижает зрение, то мы, конечно, рекомендуем операцию. Вмешательство происходит через тоннельный разрез роговицы длиной всего 2-3 мм. Ультразвук дробит хрусталик и превращает его в эмульсию, которую удаляют из глаза, а на это место устанавливается заранее подобранный искусственный хрусталик — интраокулярная линза.

— Как известно, существует еще одно заболевание глаз — глаукома. Почему она развивается?

— В норме внутриглазная жидкость, играющая ключевую роль в обмене веществ всех структур глаза, вырабатывается в задней камере глаза. До 95% этой жидкости через зрачок перетекает в переднюю камеру и через угол передней камеры уходит из глаза. Так как глаз замкнутая структура, то усиленная выработка внутриглазной жидкости или нарушение оттока на любом этапе будет приводить к повышению внутриглазного давления (ВГД) и прессингу зрительного нерва.

— Что пациент при этом чувствует? Можно ли как-то самостоятельно понять, что давление внутри глаз повышено?

— Повышение внутриглазного давления — первый признак, говорящий о начале развития заболевания. Очень распространено мнение среди пациентов, что боль в глазах, темные точки, которые плавают перед глазами, помутнения, радужные блики или круги перед глазами, снижение зрения, рассеивание объектов, головная боль при попадании в темное помещение или резкое кратковременное снижение зрения могут свидетельствовать о повышении внутриглазного давления. Однако, к сожалению, это не всегда так.

Часто повышение внутриглазного давления протекает бессимптомно. Единственный способ отследить этот показатель — это посещать офтальмолога для измерения внутриглазного давления раз в год.

— Что происходит после постановки диагноза «глаукома», какое лечение назначает врач?

— Пациентам с глаукомой назначаются глазные капли для стабилизации внутриглазного давления, и они должны постоянно наблюдаться у врача (2–4 раза в год). Существуют четыре группы капель от глаукомы с разным механизмом действия. Но золотым стандартом считаются простогландины. Это вещества, которые вырабатываются в организме при воспалении и участвуют в поддержании гомеостаза, регуляции иммунного ответа. Такие капли очень хорошо помогают, пациенты капают их на ночь один раз в сутки, и они держат внутриглазное давление в течение 24 часов. Если этих капель становится недостаточно, то мы добавляем препараты из других групп. При неэффективности консервативной терапии или если приходится использовать максимальное количество препаратов, лучше планировать оперативное вмешательство.

Приведу пример: у меня на приеме был пациент, у которого случайно во время осмотра обнаружили глаукому на начальной стадии. У его отца тоже было это заболевание, поэтому мы можем говорить о наследственной форме болезни. И пациент уже примерно три года закапывает гипотензивные препараты. За это время ухудшения у него не было, однако это не повод расслабляться.

— Еще одно возрастное заболевание глаз — это макулярная дегенерация. Как она развивается?

— Это относительно новое заболевание, его начали диагностировать в связи с увеличением продолжительности жизни. Оно очень часто диагностируется после 75 лет, чаще встречается у курящих и светловолосых пациентов. Однако существуют и более молодые пациенты с этой патологией.

Макулярная дегенерация — это заболевание, при котором постепенно поражается центральная зона сетчатки — макула. Сетчатка состоит из палочек и колбочек, и последние отвечают за центральное зрение. Однако с возрастом в этой области скапливаются продукты жизнедеятельности (распада) колбочек, и из-за этого человек перестает видеть в центральной части зрения.

Иногда при запущенных стадиях центральное зрение снижается до такой степени, что пациенты видят лишь боковым зрением (эксцентрично), а в центре — только черное или серое пятно. Как правило заболевание поражает оба глаза.

— А какие симптомы указывают на развитие макулярной дегенерации еще до появления этого черного пятна?

— Первые изменения врач сразу заметит при осмотре, поэтому достаточно регулярно его посещать. Но есть хороший метод самостоятельной проверки зрения, тест Амслера. На расстоянии 15–20 см от лица пациент располагает разлинованный лист бумаги с точкой по центру, сосредотачивает свой взгляд на этой точке, прикрывает ладонью один глаз и оценивает квадраты и линии вокруг точки: есть ли искривления, искажения, все ли квадраты одинаковые или появились серые пятна. Потом то же самое он повторяет и для второго глаза. При первых признаках искажений линий требуется немедленно обратиться к специалисту.

— Какие методы лечения болезни существуют?

— Все зависит от формы заболевания. Например, мы можем назначить пациенту зарегистрированные в России витаминно-минеральные комплексы, в которых содержатся антиоксиданты, например, каротиноиды, экстракт плодов черники, цинк, витамины А, С, Е, лютеины, зеоксантины. Они позволяют нормализовать обменные процессы и увеличить антиоксидантную защиту сетчатки, снижая риски развития поздних стадий возрастной макулодистрофии.

Кроме того, сейчас существуют ингибиторы ангиогенеза (процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани, который сопровождает влажную форму болезни). Это дорогостоящие инъекции в глаза, которые нужно регулярно проводить по рекомендации офтальмолога. Поэтому существуют квоты Минздрава на данные введения. После введения ингибиторов ангиогенеза у человека может постепенно купироваться отек, тогда зрение восстановится. Но иногда возникает рубцевание, тогда зрение не восстановится, но и заболевание прогрессировать не будет.

— Диабетическую ретинопатию тоже включают в число возрастных заболеваний глаз, но ведь диабет может возникнуть и у молодого. Почему эту болезнь считают старческой?

— Это заболевание глаз развивается при диабете 1-го и 2-го типа. У пациента происходят изменения сосудов на глазном дне, иногда даже бывает так, что люди узнают о диабете от офтальмолога.

Гипергликемия и глюкозотоксичность со временем приводят к гибели клеток в сосудах — перицитов, которые контролируют обмен жидкости, сужая и расширяя капилляры. После их разрушения проницаемость кровеносных сосудов сетчатки повышается, они становятся тоньше и растягиваются в связи с давлением скапливающейся жидкости под слоями сетчатки. Это приводит к образованию микроаневризм — небольших локальных расширений капилляров сетчатки, которые способствуют развитию ишемии. В запущенном случае человек теряет зрение.

Но дело в том, что при диабете 2-го типа это заболевание становится более грозным. Во-первых, люди часто не догадываются о том, что у них развивается диабет, а поражение глаз происходит именно из-за недолеченного диабета, примерно через 10–15 лет после начала болезни. Поэтому с диабетической ретинопатией сталкиваются уже возрастные люди.

— Какие симптомы могут указывать на болезнь?

— Как и другие заболевания, на начальных стадиях она никак не проявляется. На поздней стадии болезни появляются первые симптомы. Когда отек затрагивает центр сетчатки, пациент ощущает нечеткость зрения, ему становится трудно читать, писать, набирать текст, работать с мелкими деталями на близком расстоянии. При кровоизлияниях возникают плавающие серые или черные плотные пятна, которые движутся вместе с глазом, ощущение пелены или паутины перед глазами. Эти симптомы появляются из-за поражения сосудов на глазном дне. Когда после лечения кровоизлияния рассасываются, пятна исчезают. Однако симптомы могут возникнуть вновь при нестабильном уровне глюкозы или скачке артериального давления.

— Сейчас многие врачи говорят об эпидемии ожирения и диабета 2-го типа. Получается, в будущем станет больше людей с диабетической ретинопатией?

— Да, более того, в будущем увеличится число пациентов со всеми названными выше заболеваниями. Это связано с образом жизни: у современного человека сильно страдает питание, оно не полноценное, и глаза просто не получают достаточно витаминов и минералов, он испытывает стресс, плохо спит, ведет преимущественно сидячий образ жизни. Главной профилактикой глазных болезней является корректировка образа жизни и своевременное обращение к специалисту.

Появление современной высокоточной диагностической аппаратуры позволяет выявлять болезни глаз на самых ранних этапах развития. Раннее выявление возрастных заболеваний глаз — залог здоровой старости.