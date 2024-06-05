Starliner отправил людей к МКС: прервет ли корабль гигантскую череду провалов Boeing? NASA: после многих лет запущен космический корабль Starliner с людьми на борту

После многих лет задержек и провалов на испытаниях Starliner наконец-то смог взлететь с людьми на борту. Трансляция пуска велась в аккаунте NASA в соцсети X. Если все пройдет удачно, корабль дополнит Crew Dragon Илона Маска и позволит доставлять людей и грузы на МКС. Вероятно, больше всего в благополучном исходе миссии заинтересован топ-менеджмент Boeing. На фоне новостей о том, что у новых лайнеров компании отваливаются люки на лету, успех Starliner пойдет на пользу ее репутации.

Лучше поздно, чем никогда

Космический корабль Boeing Starliner отправился в первый пилотируемый полет Boe-CFT (Crewed Flight Test). Старт произведен с мыса Канаверал с помощью ракеты Atlas-V компании United Launch Alliance в 10:52 (17:52 мск). Если все пройдет удачно, то через примерно сутки капсула с экипажем пристыкуется к МКС. Первоначально запуск должен был состояться 7 мая, но из-за проблем со сбросным клапаном кислорода верхней ракетной ступени был отменен за два часа до старта. Несколько попыток отправить корабль в космос в мае, а также 1 и 2 июня закончились неудачно.

На борту Starliner можно разместить до семи человек, но в этой испытательной миссии экипаж состоит лишь из двух — Барри Уилмора и Суниты Уильямс. Для Atlas-V это так же первый раз, когда ракета используется для отправки в космос людей.

«Проектирование и разработка [космического корабля ]сложны, особенно пилотируемого, — сказал Марк Наппи, вице-президент и менеджер программы Starliner в компании Boeing. — На этом пути нам пришлось преодолеть ряд неожиданностей. Это, безусловно, сделало команду гораздо сильнее. Я очень горжусь тем, как они преодолели каждую проблему, с которой мы столкнулись и довели нас до этой точки».

Трудности, о которых говорит Наппи — это многолетняя задержка программы и серьезные отказы в ходе испытаний.

Изначально Starliner должен был быть готов в 2015 году, а решение о его создании было принято даже раньше, чем Crew Dragon компании SpaceX, — в 2010 году. Тогда подходила к концу программа Space Shuttle, и ей требовалась срочная замена. В итоге Crew Dragon совершил первый полет с экипажем в 2020 году, несмотря на вдвое меньшее финансирование ($2,6 против $4,2 млрд), и если бы не Илон Маск, у США не было бы сейчас способа доставлять астронавтов на орбиту.

Трудности кораблестроения

Starliner нельзя назвать чем-то новаторским. От предшественника, командного модуля корабля Apollo 1960-х годов, он отличается в лучшую сторону лишь большей пассажировместимостью, автоматическим управлением и возможностью повторного использования спускаемого аппарата.

В остальном это все та же «космическая капсула» с возможностями, не имеющая коренных отличий от конкурентов. К полету за пределы околоземной орбиты и доставке крупногабаритных грузов (подобно Shuttle) он не пригоден. С учетом того, что Boeing имела большой опыт в разработке Apollo, «шаттлов» и МКС, задача обеспечить США доступ к космосу обещала быть нетрудной.

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Существование проблем в разработке стало очевидно в 2019 году, когда для выполнения простого задания потребовалось выделить дополнительное финансирование в размере $287 млн . В американской и мировой космонавтике это не редкость, но противоречит сути идеи использования кораблей, разработанных частными компаниями под ключ: NASA должно было заплатить оговоренную сумму, после чего получить продукт (корабль) и услуги по доставке людей на МКС, все риски должны были лечь на корпорацию.

Куда хуже дело обернулось во время первых летных испытаний в декабре 2019 года. Тогда корабль смог взлететь и должен был достичь МКС, но произошла накладка в работе таймера . В результате система управления Starliner пыталась использовать маневровые двигатели для коррекции мнимой ошибки траектории и израсходовала слишком много топлива. В итоге корабль пришлось вернуть на землю.

Еще более болезненным был провал второй попытки летных испытаний в августе 2021 года . Тогда полета не получилось вовсе, поскольку за несколько часов до старта клапаны подачи окислителя топливной системы корабля не смогли пройти проверку открытием-закрытием.

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Расследование показало, что влажный климат привел к попаданию в окислитель воды, что вызвало коррозию металла и поломку. И климатические условия на космодроме, и используемое топливо, и опасность попадания воды были известны задолго до запуска, и потому ответственность лежит целиком на создателях корабля: впрочем, в Boeing так и не смогли найти виноватого.

Первой хорошей новостью проекта Starliner стало достижение кораблем МКС 19 мая 2022 года в беспилотном варианте. Задачи миссии были выполнены полностью, но вновь с поломками: некоторые маневровые двигатели не функционировали. Тем не менее, испытания сочли успешными и руководство NASA разрешило пилотируемый полет.

Если у Boeing все получится, то Starliner станет регулярно летать на МКС и дополнит существующий Crew Dragon.

Луч надежды для Boeing

Компания Boeing находится в глубоком кризисе, в первую очередь из-за состояния бизнеса по производству пассажирских самолетов. Созданный чуть более 10 лет назад Boeing 787 Dreamliner стал настоящей катастрофой: из-за ужасного качества производства и недостаточной надежности его отказываются покупать авиакомпании, а эксперты призывают отозвать из эксплуатации все выпущенные борты.

Новости о проблемах с Dreamliner идут практически сплошным потоком: например, в марте 2024 года внезапное резкое снижение привело к травмированию пассажиров и госпитализации 12 из них. Буквально только что американский надзорный орган FAA начал новое расследование в отношении самолета из-за подозрения в том, что сотрудники попросту соврали, что провели в ходе производства надлежащие проверки качества соединения крыльев и фюзеляжа.

Не намного лучше складывается судьба Boeing 737 MAX, свежей модификации старого самолета. В 2018-2019 годах он стал причиной двух одинаковых авиакатастроф: рейса JT-610 под Джакартой и ET302 под Аддис-Абебой. В обоих случаях 737 MAX начали внезапное пикирование без вмешательства пилота, что привело к падению с летальным исходом для всех пассажиров и членов экипажа. Это вызвало приостановку эксплуатации всех бортов. Как показало расследование, при проектировании самолета были допущены грубейшие ошибки, в том числе, программное обеспечение для него разрабатывали аутсорсеры из Индии за $9 в час.

В январе 2024 года полеты Boeing 737 Max запретили опять: на этот раз из-за того, что на борту одного из них в воздухе открылся люк аварийного выхода.

Наконец, за последние несколько месяцев сразу два разоблачителя Boeing из числа бывших сотрудников ушли из жизни при странных обстоятельствах. Один из них, Джош Дин, в возрасте 45 лет умер от некой инфекции после двухнедельной болезни, несмотря на отличное здоровье. Другой, Джон Барнетт, якобы решил внезапно застрелиться на автомобильной парковке — вскоре после новостей о том, что иск против бывшего нанимателя наконец сдвинулся с мертвой точки.

Один из друзей Барнетта, так же работавший в Boeing, вскоре после этих новостей поспешил сообщить журналистам, что его здоровье в полном порядке, мыслей о суициде нет, а машину он водит аккуратно. В целом, американская общественность относится крайне скептически как минимум к версии о самоубийстве Барнетта.

Все разоблачители обвиняли Boeing в одном и том же: в последние несколько десятилетий руководство компании увольняет опытных инженеров и нанимает вместо них менеджеров. Бывший генеральный директор Джим Макнерни открыто заявлял, что фактор опыта в оценке сотрудников преувеличен, а инженеров и механиков презирал как социальный класс. Руководство отменило практически весь контроль качества на производстве, в результате чего на работу приходили сборщики прямо «с улицы» в состоянии наркотического опьянения, а детали загоняли на нужное место, прыгая на них.

Производством пассажирских самолетов и космических кораблей занимаются совсем разные группы специалистов и менеджеров. Поэтому вполне возможно, что Starliner собирали квалифицированные люди без помощи кувалды, саморезов и изоленты в качестве крепежа. В этом случае, если эксплуатация космического корабля начнется без серьезных эксцессов, в истории Boeing появится первое за долгое время светлое пятно.