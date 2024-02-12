В США человек впервые умер от аляскинской оспы. Ждать ли волны заражений в России? Роспотребнадзор исключил риск завоза в РФ смертельного вируса Аляскапокс

Житель США стал первым в мире человеком, умершим из-за аляскинской оспы. Ранее инфекция не считалась опасной: она распространялась среди мелких животных и редко передавалась людям. Заразившийся мужчина рассказывал, что его поцарапала бездомная кошка, однако у нее патоген не нашли, поэтому путь заражения остается неустановленным. Роспотребнадзор уже заверил, что в Россию вирус не попадет.

Роспотребнадзор в своем Telegram-канале заверил, что риски завоза вируса Аляскапокс (аляскинская оспа. — «Газета.Ru») на территорию России исключены. Ведомство держит ситуацию с обнаруженным на Аляске заболеванием под контролем.

Специалисты Роспотребнадзора намерены проверить информацию о смерти американца от вируса Аляскапокс.

«Несмотря на то, что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспортебнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу. Для этих целей задействована АИС «Периметр», позволяющая анализировать и выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вирус чаще всего находят у красных полевок и землероек, однако им могут заразиться и домашние животные — кошки и собаки. При этом передачи Аляскапокса от человека к человеку зарегистрировано не было.

Первая жертва

9 февраля департамент здравоохранения США сообщил, что в конце января от Аляскапокса умер житель полуострова Кенай. Мужчина был пожилым и боролся с онкологическим заболеванием, из-за чего у него был ослаблен иммунитет. Он стал первым человеком, который умер от заражения вирусом.

Эпидемиолог Джулия Роджерс заявила в беседе с Alaska Public Media, что вирус в основном циркулирует среди животных, только в редких случаях им может заразиться человек. Инфекцию обнаружили в 2015 году на Аляске, она связана с оспой, коровьей оспой и с оспой обезьян .

По словам Роджерс, на Аляске выявили только шесть случаев заражения людей, все заболевшие находились в районе города Фэрбанкс и контактировали с животными. Власти штата проверили мелких млекопитающих в регионе и обнаружили вирус у нескольких животных, в основном это были красные полевки и белки. Эпидемиологи пока что не могут точно сказать, как именно происходит заражение. Они предполагают, что для этого нужен прямой контакт с больным животным.

Умерший мужчина проживал в одиночестве в лесной зоне. Он подкармливал бездомную кошку. Житель Кеная рассказал специалистам, что животное его постоянно царапало. Он был уверен, что она питается мелкими млекопитающими. Кошку нашли, у нее взяли анализы, однако наличия заболевания не выявили.

Мужчина обратился к медикам, так как заметил небольшие высыпания в области подмышек, затем они начали разрастаться. Его лечащий врач посчитал, что у пациента оспа, поэтому отправил мазок в Центр по контролю и профилактике заболеваний. Именно там поставили точный диагноз. При этом обнаруженный штамм Аляскапокса отличается от ранее выявленных в регионе. Сотрудники департамента здравоохранения предположили, что вирус распространен по территории Аляски шире, чем это раньше считалось.

Специалисты предупредили жителей Аляски, что им нужно быть осторожнее при контакте с животными, извлекать грызунов из ловушек только в перчатках, а после этого тщательно мыть руки. Кроме того, они попросили избегать контактов домашних животных с дикими, особенно во время охоты.

По данным Alaska Public Media, не все медицинские работники могут поставить правильный диагноз в случае заражения, потому что это похоже на «странную сыпь». Иногда опухают лимфоузлы, особенно вблизи очагов поражений. Американские власти уже порекомендовали медработникам ознакомиться с симптомами данного заболевания.