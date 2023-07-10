Сухость во влагалище, боль и тревога: как получать удовольствие от секса при климаксе

Наступление менопаузы становится сложным периодом в жизни женщины из-за гормональных изменений, которые приходят вместе с проблемами в сексуальной жизни. Среди них снижение либидо, сухость и дискомфорт во влагалище, боль во время секса, а также возникающие тревога и отвращение к партнеру. Насколько совместимы понятия «менопауза» и «секс», как справиться с переменами и научиться получать удовольствие – в материале «Газеты.Ru».

Как климакс меняет жизнь

В возрасте 40-50 лет в организме женщин происходит физиологическая перестройка и наступает климакс: женские половые гормоны постепенно вырабатываются все в меньших и меньших количествах, функция яичников утрачивается, менструации становятся нерегулярными, пока полностью не прекратятся. Менопауза длится около года, а после него и до конца жизни женщины наступает постменопауза.

«Средний возраст наступления менопаузы в России – это 49-51 год. Климакс отсрочить нельзя, количество фолликул заложено генетически, и как только они заканчиваются, наступает этот период. Современные женщины хотят вести активную половую жизнь, однако на фоне угасания функции яичников и других процессов это становится проблематично. У них развивается так называемый климактерический синдром, включающий множество различных симптомов», – рассказала врач акушер-гинеколог клинического центра МГМУ им. Сеченова Кристина Григорьева.

Часто женщины сталкиваются с приливами (неожиданное ощущение надвигающегося жара и потливости), нарушениями сна, раздражительностью, тревожностью и даже симптомами депрессии. Вдобавок к этому из-за нехватки эстрогенов происходит снижение либидо, возникают сухость и зуд во влагалище (атрофический вагинит), как следствие, секс становится болезненным, а оргазм не наступает.

По словам врача-сексолога, психотерапевта Научно-клинического центра «Карповка+» Олега Гулько, не только гормональные изменения становятся причинами проблем в сексуальной жизни в этот период жизни, но и ряд других факторов, также связанных с возрастом.

«Это различные сопутствующие заболевания, которых с возрастом может становиться больше. Кроме того, на сексуальное желание может влиять и регулярное фармакологическое лечение, например гипотензивные препараты, препараты от стресса и депрессии. Средства, снижающие холестерин, также часто становятся причинами проблем в интиме. Стресс, усталость, изменения в теле и мысли о том, что секс – только для молодых, тоже оказывают негативное влияние на сексуальную жизнь», – объяснил Гулько.

Способы лечения

«Если женщина испытывает все эти симптомы, жить половой жизнью трудно. Когда к нам приходит такая пациентка, мы ей назначаем лечение. Часто это заместительная менопаузальная гормональная терапия, — один из самых эффективных способов помочь женщине. Но, как и у любого препарата, у гормональных средств есть свои противопоказания, поэтому перед назначением пациентка должна пройти комплексное обследование организма. Если при назначении оральных контрацептивов достаточно просто собрать анамнез, то с менопаузальной терапией все гораздо сложнее», – объяснила Григорьева.

Некоторые исследования показали, что такой вид лечения повышает риски возникновения рака молочной железы на 30%, однако, по словам Григорьевой, это не совсем так.

«Последние данные говорят о том, что риск увеличивается менее чем на 0,1% в год. То есть это даже не 1 случай возникновения рака молочной железы на 1000 женщин в год. Другие факторы, например малая подвижность, намного больше повышает риск развития онкозаболеваний. Но важно отметить, если у пациентки изначально был рак молочной железы, то мы такие препараты не назначаем. Это прямое противопоказание», – отметила специалист.

Для борьбы с местными симптомами атрофического вагинита — зудом и жжением во влагалище — также применяются гормональные препараты, но локального действия: крема, один из них — овестин. Несмотря на то, что препараты содержат гормоны, они безопасны. Концентрация гормональных веществ там гораздо меньше, следовательно, и риск возникновения рака совсем невелик.

«Кроме того, для легкого прохождения климактерического периода важно вести здоровый образ жизни. Я бы порекомендовала заниматься спортом — около 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности или 75 минут высокой интенсивности в неделю, есть достаточное количество овощей и фруктов, ограничивать употребление соли. К сожалению, нет каких-либо витаминов и БАДов, которые бы имели хорошую доказательную базу и помогали облегчить симптомы. Единственное, что я могу посоветовать, — это принимать витамин D в профилактических дозах (2000 МЕ в день), так как во время менопаузы мы еще боимся возникновения остеопороза. Постоянный секс также может помочь облегчить симптомы климакса, так как во время полового акта вырабатываются гормоны счастья», – отметила Григорьева.

Благоприятная половая активность в паре в период, когда у женщины наступает менопауза, позволяет сохранять как физиологическую, так и психологическую составляющие здорового состояния организма, дополнил Гулько.

Как заниматься сексом

По словам сексолога Гулько, с наступлением возрастных изменений как у женщин, так и мужчин изменяются и их привычные сексуальные реакции, может потребоваться более длительная прелюдия перед близостью.

«С возрастом мужчине для достижения оргазма часто требуется более длительный половой контакт, он может привести к микротравматизации слизистой влагалища женщины. Поэтому рекомендовано не стремиться в обязательному достижению пика в таких контактах, можно прибегнуть к альтернативным способам: сменить акцент с проникающего секса на обоюдные ласки и мастурбации. Можно начать использовать различные секс-аксессуары. Использовать новые формы сексуальных контактов в виде оральных ласк, усилить эмоциональный компонент через большую открытость с партнером», – посоветовал Гулько.

Чтобы вернуть интерес к сексу, специалисты также советуют попробовать заниматься им чаще и делать упражнения Кегеля для укрепления мышц тазового дна — это поможет увеличить приток крови к влагалищу и укрепить мышцы, участвующие в оргазме. Однако перед этим важно поговорить со специалистом, чтобы он объяснил, как правильно их делать.

Также важно использовать лубриканты, поскольку естественной смазки больше не выделяется в достаточном количестве. На рынке представлено множество средств, которые можно разделить на три группы: лубриканты на масляной, водной и силиконовой основе.

«Если говорить о женщинах в постменопаузе, то тут уже нет особой разницы при выборе лубриканта, но у каждого есть свои особенности. Смазки на водной основе нужно обновлять, так как они высыхают быстрее. Масляные и силиконовые оставляют следы на одежде, вторые вдобавок сложно смыть с кожи. Важно отметить, что масляные смазки могут нарушать стенки презерватива, снижая надежность способа контрацепции», – объяснила Григорьева.

Важно отметить, что во время климактерического периода может наблюдаться и обратная описанной ситуация — улучшение сексуальной жизни, поэтому бояться этого периода не стоит.

«Появилось время на себя и партнера, в ситуации когда дети разъехались и живут своей жизнью. Для кого-то имевшийся постоянно риск и страх беременности с наступлением климакса уходит и освобождает путь к сексуальным удовольствиям. Так, в сексологической литературе описан случай, как женщина только после наступления климакса смогла испытать свой первый оргазм и начать вести сексуальную жизнь, получая от нее удовольствие», – заключил Гулько.