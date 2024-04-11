Ракета «Ангара-А5» стартовала с Восточного с третьей попытки

11:00

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили 9 апреля и перенесли на 10 апреля. Тогда глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — сказал он.