Ракета «Ангара-А5» стартовала с Восточного с третьей попытки

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Тяжелую ракету «Ангара-А5» до сегодняшнего дня трижды запускали с Плесецка, с Восточного же она отправилась в космос впервые.
Разгонный блок «Орион» с испытательной полезной нагрузкой успешно отделился от третьей ступени «Ангары-А5», запущенной с Восточного, сообщает корреспондент ТАСС.
Ракета «Ангара-А5», впервые стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой.
❗️Тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» после двух отмен во вторник и среду совершила пуск с космодрома Восточный, сообщает корреспондент ТАСС.
Жителей Хабаровского края просили не ходить в зону падения ступеней «Ангары-5А». Воздержаться от похода в зону возможного падения ступеней ракеты-носителя «Ангара-5А», запуск которой намечен с космодрома Восточный на среду, попросили жителей Ванинского района Хабаровского края, сообщает администрация района.
Недочеты, которые удалось выявить во время переносов пусков тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», устранены, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
Третья попытка запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный запланирована на 11 апреля на 12:00. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему первому пуску, сообщили в «Роскосмосе».
Днем позднее первый пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный повторно отменили. Борисов заявил, что сбой в системе контроля запуска двигателя стал причиной повторной отмены пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».
«Это сбой в системе контроля запуска двигателя. Скорее всего это программная ошибка», — сказал он.
Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили 9 апреля и перенесли на 10 апреля. Тогда глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока.
«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — сказал он.