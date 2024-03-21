Такое с «Союзом» случилось впервые. Почему ракета не стартовала с Байконура? Борисов: пуск «Союза МС-25» отменен из-за просадки напряжения источника тока

На космодроме Байконур в последнюю минуту отменили запуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблем «Союз МС-25». На борту находились россиянин Олег Новицкий, американка Трейси Дайсон и белоруска Марина Василевская, для которой этот полет должен стать первым. В «Роскосмосе» позже сообщили, что при пусковой подготовке произошла внештатная ситуация. Причина уже установлена. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Запуск ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25» к Международной космической станции (МКС) на космодроме Байконур отменили в последний момент, следует из трансляции «Роскосмоса».

«Прошла автоматическая отмена пуска… Подготовиться к стоянке на 24 часа», — объявил диктор.

Изначально корабль «Союз МС-25» должен был отправиться к МКС 13 марта, но запуск перенесли на 21 марта. Старт был запланирован на 16:21 мск. На борту находились россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон.

Планировалось, что Василевская и Новицкий проведут на космической станции 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с американкой Лорал О'Хара.

Что произошло при старте «Союза»?

Во время прямой трансляции «Роскосмоса» причину, по которой «Союз МС-25» не стартовал, не озвучили. Однако диктор в прямом эфире NASA сообщил, что двигатели ракеты-носителя «Союз — 2.1А» не включились в положенное время.

Позже глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал журналистам, что при пусковой подготовке произошла внештатная ситуация и вся процедура была прервана.

«Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, что причиной была просадка напряжения химического источника тока. Слава богу, ничего страшного не произошло», — пояснил Борисов.

Глава «Роскосмоса» добавил, что экипаж «Союза» полностью здоров, это люди подготовленные, «выдержанные». Борисов отметил, что у белоруски Василевской при подготовке к старту даже не поднялся пульс.

«Сейчас будет возвращаться в исходное положение стартовый комплекс. <…> После этого будет проведен детальный анализ причин», — сообщил глава госкорпорации.

Борисов также подчеркнул, что возникшая ситуация вполне понятная и весь расчет знает, что делать. «Никакой паники нет <…> все находится под контролем», — заключил глава «Роскосмоса».

Директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что экипаж «Союза МС-25» покинул корабль и вернулся на карантин. Резервная дата запуска уже назначена, он состоится 23 марта в 15:36 мск.

Такое с российской ракетой случилось впервые

Научный журналист Михаил Котов в беседе с РБК сообщил, что в России впервые в последнюю минуту отменили запуск ракеты с пилотируемым кораблем. Однако раньше подобное уже происходило в США.

Один из последних таких случаев — отмена миссии Crew Dragon 6, в которой летел российский космонавт Андрей Федяев.

«Отмена была за две минуты до старта. Тоже, как сказало NASA, из-за проблем с наземными системами. Там (в США. — «Газета.Ru») это вообще случается достаточно регулярно. Я могу за последний десяток лет раз шесть вспомнить, если не семь», — добавил Котов.

Подробности об экипаже

Для Героя России, космонавта Олега Новицкого полет на «Союз МС-25» должен был стать четвертым. На орбите он провел в общей сложности 531 сутки 6 часов и 58 минут. Новицкий также трижды выходил в открытый космос.

Марина Василевская из Белоруссии полетит в космос впервые. После старта «Союза МС-25» она станет первым космонавтом в новейшей истории своей страны. Василевская родилась в Минске, шесть лет проработала бортпроводником-инструктором в авиакомпании «Белавиа».

В июле 2023 года Марина Василевская и Анастасия Ленкова (детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии, дублер Василевской), отобранные из шести кандидаток, прибыли в Звездный городок для подготовки к полету. Она заняла восемь месяцев, в рамках подготовки девушки изучили системы корабля «Союз МС», российского сегмента МКС, и научились действовать в нештатных ситуациях.

Американка Трейси Дайсон ранее уже дважды летала в космос — в 2007 и 2010 годах. Планируется, что в рамках новой миссии Дайсон проведет на МКС больше года и вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на «Союзе МС-25».