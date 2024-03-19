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Лукашенко рассчитывает на продолжение совместных с РФ проектов по космическим полетам

Лукашенко обсудит с Путиным совместные проекты по космическим полетам

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным новые совместные проекты по космическим полетам. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко провел встречу по видео-конференц-связи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской, в ходе которой рассказал о своем намерении обратиться к РФ, чтобы в будущем организовать космический полет всех трех человек, которые готовились к нынешнему старту, — командира Олега Новицкого, Марины Василевской и Анастасии Ленковой.

«Хорошо. Я тогда с президентом России при встрече как раз уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы», — сказал он, обращаясь к Новицкому.

В феврале космонавт Новицкий рассказал о полете на МКС с актрисой Юлией Пересильд.

Ранее Песков оценил план отправки белорусского космонавта в космос.

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