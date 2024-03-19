Лукашенко рассчитывает на продолжение совместных с РФ проектов по космическим полетам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным новые совместные проекты по космическим полетам. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко провел встречу по видео-конференц-связи с участниками основного экипажа 21-й экспедиции посещения МКС Олегом Новицким и Мариной Василевской, в ходе которой рассказал о своем намерении обратиться к РФ, чтобы в будущем организовать космический полет всех трех человек, которые готовились к нынешнему старту, — командира Олега Новицкого, Марины Василевской и Анастасии Ленковой.

«Хорошо. Я тогда с президентом России при встрече как раз уже потихоньку буду забрасывать эти вопросы», — сказал он, обращаясь к Новицкому.

В феврале космонавт Новицкий рассказал о полете на МКС с актрисой Юлией Пересильд.

Ранее Песков оценил план отправки белорусского космонавта в космос.