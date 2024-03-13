Некий Круглов. Кем был человек, создавший КГБ? КГБ СССР был создан 70 лет назад по инициативе Сергея Круглова

Создание КГБ было попыткой понизить статус чекистов: если при Сталине органы госбезопасности имели статус целого министерства, то после его смерти они лишились всякой политической самостоятельности. Инициатором этих реформ и создателем КГБ выступил некий Круглов — неприметный соратник Берии, успевший вовремя его предать. Будучи подпаском в юности, Круглов смог взлететь на самый верх партийной номенклатуры, а потом резко ушел на дно, лишившись партийного билета и закончив жизнь под колесами поезда. О том, почему никому не известный Круглов олицетворял целую эпоху — в материале «Газеты.Ru».

От главы избы-читальни до зама Берии

Путь Сергея Круглова в органы безопасности был очень долгим и разительно отличался от карьеры других руководителей чекистов. Все они, начиная с создателя ВЧК Феликса Дзержинского и заканчивая Лаврентием Берией, были ветеранами революции 1917 года и старыми большевиками. Круглов же родился в 1907 году в семье крестьян Тверской губернии и не мог принять участие в революционных событиях в силу возраста. Свой карьерный путь он начал в 12 лет, работая подпаском, а образование получал в нескольких «трудовых» школах. В них он сначала стал просоветским молодежным активистом, а затем в 16 лет вступил в комсомол.

Таким образом, если старые большевики начали свой путь в оппозиции и были революционерами, то для Круглова советская власть была данностью, он сразу влился в провластное мейнстримное движение. Став секретарем сельсовета, а затем его главой, он регулярно выступал как уполномоченный посланник волостного исполкома.

Потом Круглов заведовал местной избой-читальней, возглавлял комсомольскую ячейку, затем — местное общество потребителей, — словом, шел вверх сквозь все низовые партийные должности.

В 1931 году молодой человек поехал в Москву, поступать в Московский индустриально-педагогический институт имени Карла Либкнехта на специальность инженера-педагога. Начиная с первого курса, комосомолец вел занятия по обществоведению для рабочих завода «Геофизика», что сподвигло директора заводского техникума на такие слова: «проявил максимум большевистской энергии», «работа обществоведческого цикла не имела ни одной политической ошибки» и «преодолел последствия вредительства руководителей учебной части». В переводе на современный язык это значит, что комсомолец Круглов был безусловно лоялен линии партии и оптимально ее продвигал.

После череды мелких и средних должностей Круглова направили работать в НКВД. Это случилось в ноябре 1938 года, после прихода туда Лаврентия Берии и последовательного расстрела двух предыдущих руководителей ведомства. В предвоенные годы Круглов стал заместителем Берии, но с началом Великой Отечественной войны начал выполнять разнообразные поручения партии, — в том числе, возглавлял саперную армию, организовывал охрану Ялтинской мирной конференции и сопровождал Молотова на первое заседание ООН в Нью-Йорк. Таким образом, из мелкого комсомольского активиста он вырос в крупного партийного функционера.

Вовремя предать — это предвидеть

Круглов возглавил НКВД в 1946 году, когда в послевоенные годы политическая атмосфера стала гораздо мягче. Берия к тому моменту целиком сосредоточился на кураторстве атомного проекта, но, как считается, оставил вместо себя руководить верного заместителя. Вскоре наркоматы преобразовали в министерства, а НКВД разделили на сугубо полицейское Министерство внутренних дел и разведывательно-политическое Министерство государственной безопасности. По официальной версии, это сделали ради уменьшения «непомерного объема работы», но, скорее всего, Сталин попросту опасался настолько мощной службы. Так или иначе, Круглов остался главой полицейской половины бывшего наркомата, занимая пост министра внутренних дел вплоть до смерти Сталина в 1953 году. Там он не запомнился никаким решительными и яркими шагами, зато вскоре ему выпала уникальная роль.

Когда умер Сталин, Берия возглавил МВД, а после очередной перетасовки ведомств весной 1953 года вновь влил в него органы госбезопасности. Это было ненадолго: новая партийная верхушка боялась таланта бывшего сталинского наркома плести интриги и потому решила превентивно обвинить его в подготовке переворота. Уже в июне 1953 года Берию арестовали военные во главе с маршалом Жуковым и спустя полгода некогда всесильный чекист был расстрелян. Круглов, по ряду свидетельств, предал своего многолетнего начальника и покровителя, влился в ряды борцов с «переворотом» (почти наверняка — целиком вымышленного Хрущевым) и принял активное участие в аресте и допросе Берии.

close 100% Лаврентий Берия, 1945 год РИА Новости

За это он стал новым главой МВД, но оказался при этом в очень опасной позиции. Ему предстояло расследовать многочисленные преступления Берии, в том числе связанные с репрессиями, обходя при этом самого себя. Но бывший комсомолец вновь проявил себя верным функционером, поскольку границы его расследования и список злодеяний Берии определялись Хрущевым, а Круглов выступал лишь техническим исполнителем.

И — вот он — главный шанс, который, возможно, казался тогда лишь формальной перегруппировкой сил. 4 февраля 1954 Круглов подает инициативное предложение в ЦК по созданию КГБ.

Его «проект» позволяет вновь выделить оперативно-чекистские подразделения из МВД, сократить штат на 20% и сгруппировать их в отдельное ведомство уже не в статусе министерства. Созданное 13 марта КГБ должно было теперь находиться в полном подчинении партийной верхушки и не иметь своего политического веса.

Эта задумка удалась. Вряд ли сейчас то-то вспомнит имя хоть одного председателя КГБ, кроме Юрия Андропова, ставшего затем генсеком, и Владимира Крючкова, прославившегося провалом путча ГКЧП. Напротив, глав ВЧК-ОГПУ-НКВД Берию, Ягоду, Ежова или Дзержинского знали почти все.

Тень Берии

Круглов не пошел на понижение и остался министром внутренних дел. Однако Хрущев и партийное руководство никогда ему не доверяли: сказалось проявленное к Берии сочувствие после ареста — Круглов жаловался на плохое обращение с ним в тюрьме. В 1950-е годы в СССР уже не могли действовать сталинскими методами и отправлять неугодных министров после короткого допроса в могилу, но и просто уволить человека с большим послужным списком уже было тяжело. Поэтому Круглова стали изводить серией понижений. Сначала он стал заместителем министра строительства электростанций СССР. За этим последовала совсем уж оскорбительная для бывшего министра должность зампреда Совета народного хозяйства Кировского района, пока наконец старого функционера не отправили в отставку по инвалидности.

Это казалось советской верхушке недостаточным, и потому за допущенные в прошлом «нарушения социалистической законности» Круглова лишили генеральской квартиры и пенсии. Наконец бывшего комсомольца исключили из партии, что было гуманным аналогом расстрела для функционеров.

Формально его обвиняли в том, что «занимаясь в 1944 году выселением чеченцев и ингушей, он допустил произвол по отношению к выселяемым, применял расстрелы невинных людей, больных стариков и женщин с детьми» («Отчет о работе Комитета партийного контроля при ЦК КПСС за период с XX по XXII съезд КПСС (1956–1961 годы)») . Депортации народов при Сталине действительно происходили примерно так, но роль и вина в этом лично Круглова неясна, однако и неважна. Он никогда не пытался взбунтоваться и публично оспорить эти обвинения, поскольку, скорее всего, понимал их подоплеку. Партия хотела избавиться от тени Берии, а с учетом того, что все другие руководители НКВД были расстреляны, Круглов должен был быть благодарен судьбе за возможность спокойно встретить старость в роли рядового советского пенсионера.

close 100% Иван Серов Wikimedia Commons

Конец жизненного пути бывшего соратника Берии оказался загадочным. Вечером 6 июля 1977 года Круглов не приехал с дачи домой в московскую квартиру к назначенному времени.

Жена и внук забеспокоились и поехали на дачу сами, где их встретили незапертые калитка и дверь. Вскоре выяснилось: бывший глава МГБ попал под поезд и скончался.

По одной из версий, он решил свести счеты с жизнью, поскольку до него дошли слухи о новой волне расследования депортации народов. Однако историки, опирающиеся на документы, исключают эту версию: вероятно, 69-летний мужчина и правда переходил железную дорогу ночью в неположенном месте и не заметил поезд.