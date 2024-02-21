Сгубили женщины и жадность: каким был крах лучшего советского агента внутри ЦРУ Важнейший советский шпион Олдрич Эймс из ЦРУ был арестован 30 лет назад

Цель любого разведчика — внедриться к врагу и действовать в интересах своей страны. Этого удалось добиться советскому КГБ, когда он завербовал Олдрича Эймса. Американец стал ценнейшим источником в ЦРУ и за несколько лет разоблачил почти всех важнейших шпионов США в СССР. Работал Эймс исключительно за деньги — из-за этого он и попался.

«Вы взяли не того!»

1994-й год многими в США воспринимался как долгожданная эпоха мира и спокойствия. Холодная война окончена, с Россией установились дружественные отношения, и планета плавно движется к «концу истории» по Фукуяме, когда во всем мире установится скучная и стабильная либеральная демократия, а конфликты станут невозможны.

На этом фоне тем более странно выглядела сцена, которая развернулась 21 февраля дома у начальника советского отдела контрразведки ЦРУ Олдрича Эймса и напоминала триллер о Холодной войне. В дом ворвались сотрудники ФБР, надели на мужчину и его жену наручники, объявив им, что они арестованы. Шеф контрразведки ответил на это классической фразой из кино: «Вы совершаете большую ошибку! Вы взяли не того!».

На тот момент ЦРУ и ФБР уже почти год пристально следили за каждым шагом Эймса: за ним ходило наружное наблюдение, в машине стоял «жучок», а агенты регулярно просеивали отходы в мусорном баке у него дома.

Там не удалось обнаружить ничего важного, а задержали сотрудника ЦРУ из-за большого количества накопившихся подозрений, незадолго до того, как он должен был поехать в Россию на конференцию.

Вскоре после ареста и допроса, когда следователи составили полную картину деятельности Эймса, стало ясно, что ФБР «взяло» как раз кого надо. Контрразведчик оказался одним из самых успешных советских шпионов в истории, но после развала СССР он продолжил столь же удачно работать на Российскую Федерацию.

Глава ЦРУ Роберт Вулси из-за скандала лишился должности, а многие политики в США требовали от президента Клинтона смены политической парадигмы, отмены всех программ помощи России и прекращения попыток наладить союзнические отношения. Американский лидер отказался это сделать — в конце концов, в 1987 году был осужден Джонатан Поллард, не менее успешно шпионивший в пользу Израиля, куда более близкого союзника, и ни к каким серьезным санкциям это не привело.

Крупнейший провал контрразведки

Родившийся в 1941 году Эймс проработал в ЦРУ практически всю жизнь, изначально придя стажером на канцелярскую работу во время летних каникул в университете. Вскоре после получения диплома историка в Университете Джорджа Вашингтона, он начал работать в разведке всерьез, занимаясь настоящей агентурной работой. Его перевели в офис в Анкаре и поставили задачу искать и перевербовывать советских разведчиков. О том, скольких удалось привлечь к работе на ЦРУ, публичной информации нет, но с задачей внедрения в коммунистическую среду Эймс справился на отлично, проникнув в Федерацию революционной молодежи Турции через соседа по общежитию. Начальство сочло его работу удовлетворительной, что чуть было не сподвигло разведчика уволиться.

В дальнейшей карьере Эймса были разные периоды: иногда он получал крупные денежные премии за отличную работу, иногда — выговоры за утрату портфеля с секретными документами и отметки в личное дело о пьяных дебошах и внебрачных связях. В 1983 году специалиста перевели в отдел контрразведки против СССР, который он вскоре возглавил и где получил доступ к данным обо всех операциях против КГБ (Комитета государственной безопасности СССР) и ГРУ (Главного разведывательного управления). Одновременно с этим он решил развестись с женой ради полноценных отношений с любовницей, колумбийкой Марией Дюпуи.

Это изменило всю жизнь Эймса: по итогам развода он оказался должен бывшей супруге крупную сумму в $46 тыс., а новая жена скупала в магазинах всю понравившуюся одежду и аксессуары, — после ареста дома у разведчика нашли многие десятки сумочек и сотни пар туфель. Одновременно с этим Эймс постепенно разочаровывался в работе на американскую разведку и в итоге 13 июня 1985 года, сидя в офисе, принял решение, после которого обратного пути уже не было. Он собрал в стопку два килограмма секретных документов с псевдонимами завербованных в СССР агентов, засунул ее в пакет, вышел из здания ЦРУ и поехал на обед с советским представителем.

Как вспоминал потом Эймс, в момент передачи пакета под столом он чувствовал, что передает вместе с ним КГБ свою душу. В обмен он попросил $50 тыс.: советская разведка посчитала полученные документы бесполезными, но решила заплатить ради установления контакта с инсайдером.

Вскоре после этого в ЦРУ начались чудеса — один за другим стали пропадать лучшие агенты в СССР, которых никак невозможно было вычислить.

За несколько лет были арестованы генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков, подполковник ПГУ КГБ (Первого главного управления, отвечавшего за внешнюю разведку, самого почетного) Геннадий Вареник, начальник лондонской резидентуры КГБ Олег Гордиевский, работавший на Ми-6, и многие десятки других людей. Например, среди них был подполковник Виталий Юрченко, экс-глава 5-го отдела управления «К» (внешняя контрразведка) КГБ, — его можно было назвать зеркальной копией Эймса, он был самым ценным агентом внутри КГБ.

При содействии Олдрича раскрыли Адольфа Толкачева из НИО «Фазотрон», который передал в США огромный массив секретных данных о работе советских радаров и систем управления ракет. Арестовали и инженера конструкторского бюро «МиГ», чье имя неизвестно до сих пор: за 14 лет работы он передал ЦРУ всю информацию о техническом устройстве истребителей СССР вместе с результатами испытаний и научными наработками.

close 100% Дом Олдрича Эймса, февраль 1994 года Jeffrey Markowitz/Getty Images

КГБ задерживало американских шпионов со скоростью, не принятой в разведке: считается, что слишком быстрое разоблачение выдаст «крота», благодаря которому агентов находят. Американцы не понимали, что происходит — все указывало на то, что информацию передает кто-то из высокопоставленных сотрудников ЦРУ, но расследование не смогло выявить, кто именно.

Необходимо отметить, что и Советы были в шоке от масштаба проникновения западной разведки в СССР. В том числе КГБ интересовало, как такую массу людей удается вербовать в закрытой стране. Эта тайна не раскрыта до сих пор.

Что погубило Эймса

В деле Эймса самый занятный элемент — мотив предательства. Зачастую занимающие высокий пост люди обращаются к иностранной разведке не по низменным мотивам: например, разоблаченный Эймсом генерал Поляков считал коммунистов врагами России и на многочисленные предложения ЦРУ об эвакуации в Америку после выхода на пенсию отвечал: «Не ждите меня. Я никогда не приеду в США. Я делаю это не для вас. Я делаю это для своей страны. Я родился русским и умру русским» (цитата по О. И. Лемехову, Д. П. Прохорову «Перебежчики. Заочно расстреляны»). Клаус Фукс и супруги Розенберг, передавшие СССР секреты ядерного оружия, были идейными коммунистами.

Эймс же не испытывал теплых чувств ни к коммунизму, ни к России, и работал исключительно за деньги. Поначалу он хотел попросту расплатиться по счетам, но быстро вошел во вкус и в итоге получил от СССР около $4,5 млн.

Эймс попытался прикрыть себя, выдумав историю о безмерном богатстве новой жены, но даже с учетом этого он жил вызывающе роскошно. Коллеги заметили, что контрразведчик начал ходить в пошитых на заказ костюмах, а такое могло позволить себе лишь самое высокое начальство. Эймс же вообще всю жизнь носил дешевые вещи «с распродажи». Его зубы, пожелтевшие за годы курения, стали белыми, при том что косметическая стоматология не входит в страховку разведчиков.

Постепенно расследователи утечки из ЦРУ стали осознавать, что человек с официальной зарплатой $60 тыс. в год имеет оплаченный наличными дом ценой $540 тыс., автомобиль Jaguar за $50 тыс., ремонт за $100 тыс., а также множество премиальных кредитных карт с ежемесячным платежом выше, чем месячное жалование. Поступающие деньги маскировались под доходы жены, получаемые в Колумбии, но к 1989 году коллеги узнали, что она вовсе не богата. При трезвом взгляде на финансы Эймса становилось очевидно, что он работает либо на мафию, либо на иностранную разведку, но по неизвестной причине ЦРУ действовало медленно и тянуло с арестом до 1994 года.

close 100% Олдрич Эймс в день ареста, 21 февраля 1994 года Jeffrey Markowitz/Sygma/Getty Images

В итоге Эймса приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Его жена тоже была признана виновной в преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов, за что получила пять лет тюрьмы. Историк спецслужб Николай Долгополов рассказывал, что российская служба внешней разведки долго пыталась добиться обмена Эймса, но США были непреклонны и бывший шпион отбывает наказание до сих пор. В 2023 году ему исполнилось 82 года.