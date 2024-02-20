Климакс, искривление члена и рак простаты: что угрожает мужчинам после 40 лет

После 40 лет многие мужчины сталкиваются с болезнями половой системы — простатитом, эректильной дисфункцией, искривлением пениса и даже мужским климаксом. Как их диагностировать и что делать для того, чтобы сохранить потенцию до преклонного возраста, рассказал в интервью «Газете.Ru» уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Королев.

— С какими заболеваниями мужчины обычно сталкиваются после сорока лет?

— Список достаточно объемный — это эректильная дисфункция, аденома и рак простаты, хронический простатит и гипогонадизм или, в простонародье, мужской климакс. Еще его можно называть возрастным андрогенодефицитом.

Также встречается искривление полового члена, это так называемая болезнь Пейрони. Она возникает в возрасте 50-60 лет и связана в основном с наличием у пациента сопутствующих заболеваний. Как правило, это либо сахарный диабет, либо гипертоническая болезнь. Но все же чаще всего основной причиной, которую удалось выявить, является травма полового члена во время полового акта. Возникает бляшка на месте разрыва, и она со временем приводит к искривлению полового члена, которое становится заметным уже в возрасте.

Конечно, и в мире, и в России чаще всего мужчины страдают от аденомы простаты и эректильной дисфункции .

— Что приводит к развитию аденомы простаты?

— Аденома простаты — это доброкачественное увеличение простаты или предстательной железы. Аденома возникает из-за разрастания желез простаты, расположенных около мочеиспускательного канала.

С возрастом у мужчин уменьшается количество мужских гормонов и увеличивается количество женских (эстрогенов). Из-за этого повышается активность специфического фермента — 5-альфа-редуктазы. Под влиянием этого фермента тестостерон тканей предстательной железы превращается в свой метаболит — дегидротестостерон. ДГТ является активным андрогеном, который усиливает деление клеток предстательной железы.

— Какие симптомы могут указывать на развитие этого заболевания?

— Человек может самостоятельно диагностировать аденому простаты по характеру и качеству мочеиспускания . Например, на заболевание могут указывать частые походы в туалет — человек не может нормально спать из-за этих позывов. Кроме того, мочеиспускание может характеризоваться малыми порциями, вялой струей или даже каплями. Также могут наблюдаться различные виды недержания мочи или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Все перечисленные симптомы аденомы простаты могут длительное время прогрессировать, сохраняться или уменьшаться.

— Аденома может переродиться в рак простаты?

— Нет, аденома — это доброкачественное увеличение предстательной железы. Причем не всегда она может сопровождаться вышеперечисленными симптомами: аденома может быть совсем маленькой, не мешающей жить.

Гиперплазия (разрастание тканей) предстательной железы не означает, что рано или поздно у человека будет рак. Однако за ней все равно нужно наблюдать. Рак простаты почти всегда медленно развивается, больной человек вообще может никаких симптомов не ощущать. К нему может привести другое заболевание — хронический простатит.

— Простатит — это воспаление предстательной железы. Из-за чего оно возникает?

— Его могут спровоцировать инфекции, причем не обязательно половые. Это может быть инфекция, которая присутствует в организме, допустим, кишечная палочка или клебсиелла (эти бактерии вызывают пневмонию, урогенитальные инфекции, в том числе у новорожденных, у ослабленных и пожилых лиц, конъюнктивиты, менингиты, сепсис, острые кишечные инфекции).

Простатит обычно проявляется дискомфортом, болью в промежности, в головке полового члена, нарушенным мочеиспусканием (учащенное, может быть с резью). Плюс простатит идет рука об руку с эректильной дисфункцией, он может быть ее причиной.

Спровоцировать развитие простатита может любой очаг хронической инфекции, — допустим, кариозные зубы, дисбактериоз, болезни ЛОР-органов. Бактерии просто находят в предстательной железе удобное для размножения место, и там начинается воспаление.

— Есть ли какие-то иные факторы?

— Конечно, мы не исключаем предрасполагающие факторы. Основные из них — это гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, это венозный застой в органах малого таза, а также нерегулярная половая жизнь, — предстательная железа должна постоянно опорожняться, застой секрета также вызывает воспаление.

Здесь нужно упомянуть, что существует несколько разновидностей хронического простатита: бактериальный и абактериальный. Когда мы не находим никакой бактерии, и чаще всего это застойный простатит.

— Сколько раз нужно заниматься сексом, чтобы предотвратить развитие застойного простатита?

— «Регулярная» половая жизнь — это около 2-3 раз в неделю . Каждый день не надо, через день-два – достаточно. Опять-таки, многое зависит от человека и его полового партнера. Но важно учитывать, что существуют научные исследования, которые говорят о том, что частая половая жизнь (несколько раз в день) может также приводить к развитию воспаления предстательной железы. Все нужно в меру.

Если у человека нет полового партнера и, допустим, он занимается мастурбацией, то это тоже не совсем хорошо. Хотя вроде как железа опорожняется, но это нефизиологично, потому что нет физической активности, он находится в одном положении. Частая мастурбация сама по себе тоже может вызвать хронический простатит, поэтому важно вести половую жизнь с партнером.

— Простатита можно избежать или это заболевание рано или поздно настигнет всех?

— Его можно избежать. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни, придерживаться здорового питания, контролировать массу тела, исключить табакокурение, прием алкоголя, включать в жизнь физические нагрузки и вести регулярную половую жизнь.

— Теперь давайте поговорим про мужской климакс. Обычно принято говорить про женский. Мужской климакс действительно существует?

— Да, и как и женский он связан с угасанием функции выработки гормонов. Мужской климакс (или возрастной андрогенный дефицит) связан напрямую с уровнем тестостерона.

С возрастом происходит старение организма, соответственно, органы, которые вырабатывают тестостерон или стимулируют его выработку, начинают работать хуже. В итоге возникает дефицит тестостерона и связанные с этим симптомы.

— Какие?

— Первый — это нарушение сексуальной функции, включая низкое либидо, ухудшение спонтанных эрекций, и сама эректильная дисфункция. Также низкий уровень тестостерона может проявляться общей слабостью, усталостью, снижением работоспособности, потому что тестостерон для мужского организма очень важный гормон, он влияет практически на все органы и системы, в том числе на мышечную и костную. Так что они тоже страдают: кости становятся более хрупкими, сила мышц снижается.

Еще один признак мужского климакса — жировые отложения на талии. Переизбыток жировой ткани приводит к повышенному образованию женских половых гормонов в мужском организме, которые влияют на сам тестостерон, его синтез, выработку и на его воздействие на рецепторы клеток.

— С какого возраста начинается снижение тестостерона?

— Существует первичный гипогонадизм и вторичный. Первый связан с тем, что яички изначально уменьшены в размерах и не выполняют свою функцию, тогда заболевание проявляет себя в молодом возрасте.

Во втором случае нарушена связь гипофиза с яичками, потому что стимуляция тестостерона происходит от гипофиза. Если он меньше вырабатывает стимулирующих гормонов, ФСГ (фолликулостимулирующего гормона), ЛГ (лютеинизирующего гормона), то, соответственно, яички меньше вырабатывают тестостерон.

Другой вариант развития возрастного андрогенного дефицита, когда гипофиз вырабатывает достаточное количество ФСГ и ЛГ, однако, эндокринные рецепторы органов-мишеней, в силу возраста пациента, на них не реагируют, поэтому выработки организмом нужных концентраций тестостерона не происходит. Теоретически это может быть в любом возрасте, но если мы говорим именно о возрастном андрогенном дефиците, то здесь идет речь про 40-50 лет.

— Как принято лечить снижение тестостерона?

— Если мужчина в возрасте, и у него нет рака предстательной железы и других противопоказаний, то мы рекомендуем заместительную терапию тестостероном. Это может быть месячная терапия уколами, можно использовать специальные гели, есть даже таблетированные лекарственные препараты, но в России они пока не получили регистрацию.

— Еще одна распространенная проблема — эректильная дисфункция. Почему она возникает?

— Причин очень много. Есть психологическая составляющая, когда у мужчины стоит какой-то блок — неприятный опыт, чувство вины, тревожное состояние, депрессия. Еще есть органические факторы — это наличие сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, атеросклероза, гипертонической болезни, сахарного диабета, и, конечно, наличие вредных привычек.

Еще один из видов эректильной дисфункции возникает вследствие венозной утечки, когда вроде кровь приливает к половому члену, но она в нем не остается надолго. Кроме того, существенное влияние оказывают воспалительные заболевания органов мочеполовой системы.

Эректильная дисфункция может также возникнуть у пациентов, у которых были оперативные вмешательства на органах таза, например, при лечении колоректального рака или рака простаты. А еще у пациентов с межпозвонковыми грыжами за счет сдавления спинного мозга, так как один из центров эрекции находится в поясничном отделе спинного мозга, при его сдавливании может возникать проблема с эрекцией.

Кроме того, мешает эрекции прием различных лекарственных препаратов — те же лекарства от повышенного артериального давления, бета-блокаторы, диуретики, антидепрессанты, психотропные, наркотические препараты.

— Когда мужчине стоит обратиться к врачу?

— У пациента должна быть регулярная половая жизнь. Первый звоночек — если на протяжении месяца-трех у него случаются проблемы с эрекцией на регулярной основе. Второй — отсутствие утренней эрекции, в норме она бывает каждый день.

— Сейчас принято считать, что мужчина может сохранить потенцию до конца жизни. Это действительно возможно?

— Недавно вышло исследование, которое, как ни странно, одним из основных факторов эректильной дисфункции выделяет возраст. С возрастом эректильная функция снижается в любом случае, просто у кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то сильнее, у кого-то нет.

В среднем в возрасте от 40 до 70 лет где-то половина мужчин, около 50-52% могут иметь те или иные признаки нарушения эрекции.

Для того, чтобы ее поддержать как можно дольше, необходима нормализация образа жизни. Все то, о чем мы говорили выше: хороший отдых, питание, сон, отсутствие вредных привычек.

— Какие современные методы существуют для восстановления эректильной функции?

— Первый метод — это лекарственные препараты в таблетках: ингибиторы фосфодиэстеразы пятого поколения. Это аналог виагры, они увеличивают кровоток в половом члене, приводят к релаксации гладких мышц, расширению сосудов, и, соответственно, к достижению эрекции.

Возможно применение терапии с отрицательным давлением — то есть это вакуумные устройства. Они помогают улучшению кровотока в половом члене и вкупе с таблетированными препаратами могут поддерживать эрекцию достаточно длительное время.

Если таблетированные препараты и терапия с отрицательным давлением оказываются неэффективными, то мы рекомендуем следующим этапом использовать интракавернозные инъекции (введении лекарственного препарата в пещеристое тело пениса).

— Пациент их сам должен делать?

— Да. Но есть минус — этот метод лечения убирает спонтанность полового акта. Необходимо куда-то уходить, делать эту инъекцию, ждать пока она подействует.

У кого-то и эти инъекции эффекта не возымеют. В этом случае уже мы предлагаем хирургическое лечение — имплантацию пенильных протезов. Основной недостаток этого способа — цена, протезы довольно дорогие. Тем не менее на ряд протезов государством выделяются квоты, что является хорошим подспорьем для наших российских мужчин.

— Есть ли какие-то анализы, которые нужно сдавать мужчине, который уже перешел возраст 40-50 лет?

— Любое стандартное урологическое обследование начинается с общего анализа мочи, затем идут гормональные исследования — общий тестостерон, лютеинизирующий гормон, уровень эстрогенов в крови. Обязателен анализ крови на глюкозу, гликозилированный гемоглобин с целью исключения сахарного диабета, потому что одним из ранних проявлений сахарного диабета тоже может быть нарушение эрекции. Анализ крови на липидный профиль и холестерин также обязателен у мужчин после 40 лет.

Анализов на самом деле очень много, но их все назначает врач, к которому, конечно, лучше ходить раз в полгода-год, чтобы предотвратить развитие вышеназванных заболеваний и вовремя начать терапию.