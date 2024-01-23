Мелкие буквы, большая подпись. Можно ли узнать характер по почерку Психолог Деулин рассказал о методиках определения характера по почерку

23 января в мире отмечают день ручного письма, или день почерка. Связан ли почерк с характером человека? Что может предсказать графология — дисциплина, которая изучает эту связь? Чем графологическая экспертиза отличается от почерковедческой и могут ли люди совсем перестать писать рукой, рассказал «Газете.Ru» декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин.

— Существует почерковедческая криминалистическая экспертиза и экспертиза графологическая. Чем они отличаются?

— Почерковедческая экспертиза считается видом традиционной криминалистической экспертизы, которая устанавливает подделку, фальсификацию подписи и рукописной записи, способствуя идентификации исполнителя.

Почерковедческая экспертиза выполняется всегда экспертом-почерковедом в соответствии со специальными познаниями и основывается на нормах права, главным образом на уголовно-процессуальном и гражданско-процессуальном кодексах. Целями проведения такой экспертизы является установление автора рукописи, его поза при письме, его физическое состояние, возможность искажения почерка и так далее.

Главный объект почерковедческой экспертизы — именно подпись и, соответственно, ставится вопрос, мог ли конкретный человек эту подпись сделать.

Это проблема больше криминалистическая, юридическая, раскрыть которую может опытный эксперт-почерковед.

— А кто выполняет графологическую экспертизу?

— Психолог. Психографологическая экспертиза считается нетрадиционным криминалистическим исследованием почерка, в ходе которой специалист устанавливает индивидуально-психологические характеристики его автора.

Итальянский ученый XIX — начала XX века Чезаре Ломброзо полагал, что почерк является врожденной функцией человека. Хотя потом, конечно же, было много исследований, которые доказывали, что на формирование почерка оказывают влияние множество факторов на протяжении всей жизни человека. Это сложный такой феномен, манера изложения букв на письме.

Тем не менее психографология может с определенной долей вероятности, например, различить мужской и женский почерк. У мужчин почерк беззаботный, уверенный, торопливый, неравномерный, некрасивый, размашистый, присутствует сильный нажим, встречаются чаще острые углы, орфографические ошибки. У женщин же почерк более чистый, аккуратный, определенный, правильный, преобладают маленькие линии без нажима, буквы более округлые. Маскулинность и феминность находят отражение в почерке.

— В каком проценте случаев определение пола по почерку работает?

— Есть разные методики, позволяющие определять половую принадлежность, основываясь на почерке. Например, методика дифференциации рукописей на мужские и женские (П.Г. Кулагин и А.И. Колонутова), модифицированная методика определения пола исполнителя рукописи по средневыработанному почерку (О.Н. Каюнов, Н.Г. Сахарова, А.В. Смирнов), комплексная методика установления пола, возраста и психологических свойств исполнителя текста, выполненного почерком высокой и выше средней степени выработанности (Л.В. Сидельникова, А.Н. Герасимов) и многие другие уникальные авторские методики, представленные в научной литературе.

Стоит отметить, что такие методы выявляют психологическую сущность человека, с нормотипичными феминными или маскулинными признаками. Бывает так, что первичные половые признаки и гендерная идентичность человека не совпадают при различных нарушениях (например, транссексуализм). Поэтому современная наука продолжает заниматься поисками совершенных методов безошибочной диагностики половой и гендерной идентичности с опорой на почерк человека. Существует еще, например, клиническое направление графологии, когда осуществляется диагностика различных психопатологий.

Я лично в условиях проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа использовал психографологический анализ почерка как вспомогательный метод. С его помощью удалось добиться повышения качества результатов полиграфной проверки.

— Как именно помогла графология?

— Когда мы проводим профессионально-психологический отбор персонала или полиграфную проверку, важно установить психологический контакт с испытуемым. И, прежде чем его установить, можно посмотреть на особенности почерка лица, проходящего такое кадровое испытание. По его параметрам возможно определить индивидуально-психологические особенности обследуемого: способность на оказание сопротивления проверочным действиям, наличие высокого уровня тревожности, склонность к конфликтному поведению и др.

По особенностям штрихообразования можно, например, судить о возможных психических трудностях во взаимодействии с испытуемым.

Например, если слова в тексте заканчиваются горизонтальным штрихом в конце строки, — испытуемый проявляет недоверие, осторожность и осмотрительность.

Это значит, что с таким испытуемым следует более тщательно проработать вопрос психической адаптации, снять блокирующие негативные сигналы в его психоэмоциональном поле.

— Эта теория совпадает с практикой?

— Да, приведу один пример. У меня была обследуемая — женщина, 42 года, — прежде чем подключить ее к полиграфу, я проанализировал ее почерк. На бумаге я увидел крупное письмо с преувеличенными дугами, завитками, некоторой угловатостью букв. Все это указывает на готовность к сопротивлению, неуступчивости, самодовольству, недоверчивости, нарочитости общего поведения.

И с первых минут стало понятно, насколько результаты анализа почерка соответствовали ее поведению. То есть мой личный опыт говорит о том, что графология работает. Безусловно, этот метод вероятностный и требуются значительные усилия в области проведения научных исследований, чтобы повысить его объективность, достоверность, валидность и научную обоснованность. И здесь стоит задача проведения научного эксперимента на большой выборке испытуемых с привлечением методов математической обработки полученных данных.

— Многие ученые и специалисты, в том числе Британское психологическое общество, считают графологию псевдонаучным учением. Доказано ли, что существует связь между почерком и индивидуальными особенностями личности?

— Как я уже отметил, к сожалению, эта область имеет проблемы количества и качества проводимых научных исследований. Именно поэтому данный инструмент рекомендуют применять с осторожностью, в комплексе с другими методиками. На мой взгляд, рассматриваемый метод можно отнести к проективным психологическим методам, которые тоже не обладают высокой степенью научной обоснованности.

И все же существуют даже судебные психолого-почерковедческие экспертизы, в которых устанавливается, под каким эмоциональным воздействием писал человек определенный текст, находился ли он под угрозой и т.д.

Сегодня, на мой взгляд, в условиях развития прикладной психографологии не совсем справедливо было бы ее упрекать в неточности. Однако, как и в любом вероятностном методе, в нем встречаются погрешности и даже возможны ошибки. Поэтому я бы не стал сразу отвергать этот метод и относить его к псевдонауке.

Да, возможно, не все положения этой области находят научное подтверждение, верификацию, но это не означает, что вовсе отсутствуют закономерности между индивидуальными особенностями человека и его почерком. В любом случае, чтобы этот метод не сводился «к гаданиям по буквам», необходимо проведение дополнительных современных научных исследований.

— Существуют ли авторские методики анализа почерка для установления характера человека?

— Да. В разное время отдельным аспектам почерка уделяли внимание Сергей Алесковский, Инесса Гольдберг, Игорь Носс, Илья Моргенштерн, Антон Копьяк, Илья Щеголев, Дмитрий Зуев-Инсаров и многие другие как отечественные, так и зарубежные исследователи. Психографология — это составная часть психографического метода изучения личности, в рамках которого предметом анализа выступает не только почерк, но и любые графические артефакты, например рисунки. Принципы анализа почерка во многом легли в основу так называемых проективных рисуночных тестов, которые используются в психологии.

Существуют и графометрические методы оценки почерка, где предлагается оценивать психическое состояние обследуемого по изменениям размера букв. Например, психолог Гесиод Аминев акцентирует свое внимание на букве «р» в письме. Под воздействием различных стимулов можно наблюдать как один и тот же испытуемый может изменять размер штриха буквы. Этот метод можно применять и как дополнительный в рамках выявления скрываемой информации (полиграф). Под влиянием стресса могут происходить изменения размера буквы, и человек может быть изобличен во лжи.

— Есть ли какие-то общие закономерности в почерке, по которым можно выявить те или иные индивидуально-психологические особенности пишущего?

— Ну, например, в психологии считается, что чем больше буква, да и вообще, чем больше шрифт, тем более высокая самооценка у человека. Это можно связать и с подписью человека: если она крупная, считается, что человек особенно в себе уверен, возможно, даже «бред величия» имеется. В большинстве книг по графологии указывается взаимосвязь между характерологическими особенностями человека и конкретными признаками его почерка.

Если в тексте много читаемых букв, то, скорее всего, человек коммуникабельный, открыт к общению, а еще это может говорить об отсутствии оснований что-либо скрывать, говорить неправду.

Как правило, если текст направлен вверх, что человек полон оптимизма, жизнерадостный, есть стремление достичь поставленных целей. Если почерк уменьшается, а буквы «заваливаются», то здесь, напротив, наличие пессимизма, депрессивности, слабоволия.

О наличии скупости, жадности, эгоизме может свидетельствовать совсем мелкий почерк. Прерывистый почерк — непредсказуемость. Если человек украшает свою подпись различными завитушками и крючками, то можно подозревать театральность, хвастливость, даже вычурность, а в некоторых случаях истероидный тип личности.

О физической силе могут говорить жирные линии, кроме того, излишний нажим — признаки раздражительности, тревоги, агрессивности. Перечеркивание штрихами подписи говорит о неуверенности, склонности к излишней самокритике, самоедству. Такой анализ можно продолжать и дальше.

— Сейчас письмо от руки все меньше и меньше задействуется в жизни. Даже подпись цифровую изобрели. Какое будущее у графологии?

— Действительно, сейчас цифровые системы очень сильно развиваются, рукописного текста требуется все меньше и меньше, а подпись, возможно, вообще уйдет в небытие, так как будут предложены другие технические решения проблемы идентификации человека.

Но ведь люди и на компьютере пишут по-разному, у них есть свой «цифровой почерк», изучением которого, возможно, и займется новая научная отрасль — «цифровая графология».

Во всяком случае, подобные разработки уже ведутся. Ну а если человек полностью перестанет писать рукой, это, конечно, будет печально, так как связь рукописного текста с развитием высших психических функций человека как раз доказана. А ранние попытки письма в форме рисунка как разновидности изобразительной деятельности являются драйвером психического развития ребенка.

Если сейчас у нас, у взрослых, есть еще такая детская прививка, то у будущих поколений ее, возможно, не будет. Но в любой научно-технической революции есть явные очевидные преимущества и недостатки. В данном случае, с повсеместным развитием компьютерных текстовых редакторов и внедрением цифровых образовательных сред, возникает риск возможной утраты навыков рукописного текста.

Стоит еще раз заострить внимание, что рассматриваемая сегодня нами область прикладной науки, бесспорно, нуждается в дальнейшем совершенствовании как экспериментальной базы, так и своих теоретических, методических и организационных положений.