Миф Переяславской рады: правда ли Украина воссоединилась с Россией в XVII веке?

Осколки Древней Руси
Переяславская рада буквальный перевод — «совет», но этим же термином часто обозначают соглашение по его итогам была подписана в 1654 году по итогам восстания Богдана Хмельницкого против польского владычества на территории современной центральной Украины, где проживали в основном православные. Некоторые люди, опираясь на советскую историографию, называют Переяславскую раду «воссоединением Украины с Россией». Но что ей предшествовало?
Судьбы юго-западной части Древней Руси и северо-восточной разделились по итогам татаро-монгольского владычества. В 1397 году ордынский хан Тохтамыш передал великому князю литовскому Витовту территории Киевщины, Подолья (Винница и Хмельницкий) и Черниговщины в обмен на помощь в войне с империей Тимуридов под руководством Тамерлана — «нового Чингисхана», который завоевал всю Центральную Азию.
Однако Тохтамышу это не помогло. Справиться с Тамерланом и его ставленниками Великому княжеству Литовскому, Русскому и Жемойтскому было не под силу. Напротив, по итогам войны оно попало в еще большую зависимость от Королевства Польского, с которым состояло в отношениях сложной унии (уния представляет собой общность государств, которые возглавляются одним монархом). Влияние литовского и русского боярства падало, и в XVI веке киевщина и другие южнорусские земли, вместе со всем Великим княжеством, вошли в состав Речи Посполитой — польско-литовской конфедерации.
Однако к юго-востоку от Чернигова и Киева, там, где сейчас находятся города Днепр и Запорожье и южнее от них, возникла «ничья земля». Она находилась на границе лесной (русской и «цивилизованной») и степной зоны, где властвовали кочевники (в основном — крымские татары). Там постепенно скапливались беглые люди, как из Русского царства, так и из Литовского княжества. К XVI веку за этими поселенцами закрепляется именование казаки. У них не было центрального правительства, а об их жизни известно мало, но, судя по всему, жили они за счет рыбной ловли, разбойничества и наемничества.
Польский историк XVI века Марцин Бельский описывал их так:
«Эти посполитые люди [мещане] обыкновенно занимаются на Низу Днепра ловлею рыбы, которую там же, без соли, сушат на солнце и тем питаются в течение лета, а на зиму расходятся в ближайшие города, как-то: Киев, Черкассы и другие. [...] Прежде не было так много казаков, но теперь их набралось до нескольких тысяч человек; особенно много их увеличилось в последнее время. Они причиняют очень часто большую беду татарам и туркам и уже несколько раз разрушали Очаков, Тягинку, Белгород и другие замки, а в полях немало брали добычи, так что теперь и турки и татары опасаются далеко выгонять овец и рогатый скот на пастбище... Казаки нас наибольше ссорят с турками; сами татары говорят, что если бы не казаки, то мы могли бы хорошо с ними жить; но только татарам верить не следует: хорошо было бы, чтобы казаки были, но нужно, чтобы они находились под начальством и получали жалованье».
Руководству Речи Посполитой пришла в голову та же идея, и потому начиная с последних десятилетий XVI века казаков начинают нанимать на постоянную службу королю для отражения набегов татар. Участвовали казаки и в походах против России: например, гетман Сагайдачный захватил предместья Москвы в 1618 году. Вместе с тем, именно казаки стали главными сторонниками перехода в российское подданство.
От восстания — к Переяславской раде
Когда в 1648 году полковник Войска Запорожского Богдан Хмельницкий начал антипольское восстание, недостатка в добровольцах не было: в его армию массово стекались даже крестьяне, что было редкостью для той эпохи. Шляхта обирала крестьян, отказывалась уравнять в правах православное и католическое население, а казаков — в привилегиях с собой. Русское дворянство постепенно выдавливали изо всякой власти, так что в итоге поляками были недовольны все сословия.
Восстание шло слишком хорошо, но запорожцы не знали, что делать со своими успехами. Хмельницкий в союзе с крымчаками разбил польские войска в нескольких битвах, захватил всю центральную Украину и дошел до Львова, а его борьбу повсеместно поддерживали в городах и деревнях. Однако весной 1648 года случилось неожиданное событие: умер король Владислав IV, который всегда хорошо относился и к русским, и к православным, и к казакам, и пытался защитить их права.
Речь Посполитая была не централизованным, а феодальным государством, поэтому Хмельницкий воевал не столько с Польшей в целом, сколько с частью шляхты, а с королем планировал договориться. Теперь говорить было не с кем, — новое польское правительство приняло решение подавить мятеж максимально жестоко и любой ценой, и потому повстанцы решили написать в Москву с просьбой о покровительстве.
Панно «Переяславская Рада» на станции метро «Киевская» в МосквеТатьяна Макеева/ТАСС
Русскому царству это пришлось кстати, поскольку оно считало себя истинным наследником Древней Руси и хотело взять под контроль всю его территорию. Важно помнить, что идея преемства была совсем не очевидной: начиная с XVI века московские интеллектуалы тратили много сил, пытаясь доказать, что «Москва — третий Киев» (после Владимира).
Поэтому нельзя и сказать, что Хмельницкий пытался присоединиться к исторической родине или вспомнил о корнях: главной связующей силой запорожцев и Москвы были православная вера и вражда с поляками. Россия решила поддержать повстанцев и начала войну против Речи Посполитой.
В итоге в январе 1654 года в город Переяслав под Киевом прибыло русское посольство, имея на руках решение Земского собора: принять Гетманщину (современная центральная и западная Украина с частью Белоруссии) в состав Русского царства.
Переговоры начались 18 января, а по их итогам Хмельницкий, его приближенные и духовенство присягнули царю Алексею Михайловичу. Это событие и вошло в историю как Переяславская рада.
Карта ГетманщиныСергей Плохий «Врата Европы. История Украины»
Гетманщина, выражаясь современным языком, стала протекторатом России с сохранением широкой автономии, но у запорожцев были свои условия. Их они изложили в Мартовских статьях, которые направили царю для утверждения. Согласно заключенному договору, Войско Запорожское и местное дворянство должны были сохранить все привилегии и вольности, которые имели в Речи Посполитой, а также независимый выборный суд, казакам гарантировали право собственности на имения.
Воссоединение России и Украины?
Поднимая на щит образ Переяславской рады, сталинские идеологи забывали упомянуть, что заключенный тогда союз России и Гетманщины не протянул и пяти лет. Русское подданство желали принять далеко не все жители Украины, — например, известно, что часть киевского духовенства и мещан казаки привели к присяге царю силой. Не стала присягать даже часть окружения Хмельницкого, не желая терять самостоятельность. В этом расколе не было ничего удивительного в ту эпоху: например, среди жителей Нидерландов тоже было немало сторонников испанской власти, но борцы за независимость их, как правило, просто убивали.
Боярин Бутурлин принимает присягу от гетмана Хмельницкого на подданство РоссииНиколай Карамзин «Живописный Карамзин. Русская история в картинах»
Решение Переяславской рады отменили не разногласия среди жителей Украины, а политика. Союзник Хмельницкого, шведский король Карл Х, начал вторжение в Польшу в 1655 году и поставил ее на грань выживания. Этим воспользовалось Великое княжество Литовское и попыталось отделиться, признав над собой шведскую власть. Шведы занимали литовские города, что было угрозой уже для самой России. Поэтому Алексей Михайлович заключил с Польшей мир и начал войну со Швецией, — причем союз был так важен, что какое-то время поляки думали избрать царя наследником короны Речи Посполитой. Помощь в борьбе с поляками была ключевой предпосылкой даже для начала переговоров Гетманщины о русском подданстве.
Возникла парадоксальная ситуация: протекторат России Гетманщина в союзе с Швецией воюет против Польши, которая в свою очередь является союзником России. Сам Хмельницкий разрешить этот парадокс не успел, его не стало в 1657 году. Однако его преемник Иван Выговский на следующий год Переяславское соглашение разорвал и подписал Гадячский договор с поляками, по которому Гетманщина возвращалась в состав Речи Посполитой под именем «Великое Княжество Русское».
Украинский историк Василий Павлов в эфире «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) характеризует Переяславскую раду так:
«Это одно из наиболее мифологизированных событий, как ни посмотри: со стороны украинцев — со знаком «минус», со стороны россиян — со знаком «плюс». Украинцы воевали с русскими и до, и после Переяславской рады — так же, как с поляками, как с крымскими татарами.
Это было состояние перманентного мира, перетекающего в перманентную войну. Единственная оговорка: я бы тут не стал использовать термины «русские» и «украинцы» в современном значении. Во-первых, нации еще не были сформированы, во-вторых, казачество, участвовавшее в конфликтах, — это лишь социальная прослойка».
Гетманщина переходила из рук в руки еще много десятилетий, и окончательно Россия закрепила за собой территории Украины лишь при Петре I, после Полтавской битвы. Запорожскую Сечь как автономное формирование ликвидируют при Екатерине Великой — в первую очередь потому, что цари более не желали терпеть государство в государстве.