Почему Крещение не повод окунаться в прорубь

В ночь на 19 января многие россияне собираются окунуться в прорубь или специально освященный водоем. Как эта традиция связана с православной верой, почему официальная церковь и врачи в один голос осуждают такие омовения и как минимизировать вред, если вы все же собираетесь участвовать в Крещенских купаниях, — в материале «Газеты.Ru».

Что за праздник Крещение Господне

Далекий от религии человек может задать вопрос: как Иисус Христос мог принять крещение, если новообращенные христиане крестятся его именем (во имя Отца, Сына и Святого Духа)? Более того, он принял его в 30 лет, в самом начале своей проповеднической деятельности и задолго до смерти на кресте, от которого происходит слово «крестить».

В действительности этой традиции много лет, и она старше самого христианства. Символические купания (омовения) существовали в иудаизме испокон веков для очищения от ритуальной нечистоты, без которой в древнюю эпоху нельзя было участвовать в богослужении .

По-новому к этому обряду подошел Иоанн Креститель, проповедовавший о важности покаяния в жизни еще до проповеди Иисуса. Святой окунал людей в воду в знак очищения от грехов. Именно он крестил Сына Божьего в реке Иордан. В тот момент на Христа, согласно Евангелиям, снизошел Святой дух, и он начал своей земной мессианский путь.

Интересно, что использование слова «крещение» для обозначения этого таинства — особенность славянской православной терминологии. В греческом оригинале оно называлось βάπτισμα, что звучит как «ваптисма» и означает погружение в воду.

close 100% Водосвятие на Неве в день Крещения Господня Рисунок из немецкой книги «Нынешняя Россия. Рисунки и изображения из всех частей европейского царства» (Лейпциг, 1876)

Народная традиция окунаться в прорубь

В честь крещения Христа в Иордане возникла народная традиция ритуального купания. Православный праздник Крещения Господня отмечается 19 января, или 6 января по старому стилю. Поскольку в январе на большей части территории России стоят морозы, в нашей стране традиция приобрела форму окунания в прорубь. В южных странах, вроде Болгарии, купания на Крещение проходят на открытой воде. Важно помнить, что это народная традиция, а не церковное таинство.

Официальная церковь в праздник Крещения со средних веков проводила водосвятный молебен над вырубленной во льду полыньей (пространством чистой воды в ледяном покрове) в форме креста, которую именовали иорданью. Ключевой частью ритуала было погружение креста в воду, что ее освящало. Над крещенской прорубью ставили переносную часовенку, а вокруг нее шел крестный ход.

На этом религиозная часть мероприятия заканчивалось и начиналась народная, которую церковь во многом осуждала. Так, православный мыслитель Сергей Булгаков считал, что традиция купания в проруби — это попытка искусить Бога.

Погружение в холодную воду опасно для неподготовленного человека, а осознанно рисковать в надежде на то, что Бог в честь праздника совершит чудо и спасет человека — грешно само по себе.

Но славянская народная традиция существовала отдельно от официальной церкви и называла этот праздник Водокрещи. Люди придавали этому дню особое, во многом языческое содержание, якобы в этот момент «открывается небо», а вода в чаше с крещенской водой может самопроизвольно всколыхнуться, если взглянуть на нее с верой. Купание же в освященной воде, по поверью, позволяло больным исцелиться, а здоровым — избавиться от духовной скверны.

close 100% Картина Теодора Аксентовича «Православное крещение», конец XIX века

Что говорят врачи

Как пояснила «Газете.Ru» врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина, народная традиция погружения в прорубь далеко не безобидна, поэтому ее не поддерживают большинство врачей. Именно они сталкиваются с ростом воспалительных заболеваний и обострением хронических после таких купаний.

«У любителей крещенских купаний возникает обострение синуситов (воспаление слизистых оболочек придаточных пазух носа) и проявляются ларингиты (воспаление слизистой оболочки гортани). У мужчин обостряются цистит и простатит (что потом очень долго лечится), а у женщин — аднексит (воспаление фаллопиевых труб и яичников). Ревматологи видят обострение воспаления в суставах. Восстановление после них может занимать до шести и более месяцев», — предупреждает Саламатина.

При погружении в ледяную воду организм испытывает сильный стресс — холодовой шок. А реакция на шок является типичным патологическим процессом.

Особенно нежелательно ныряние для неподготовленных людей, если прежде они не закаляли свой организм, подчеркивает врач.

«При погружении в холодную воду происходит резкое сужение поверхностных сосудов кожи и подкожно-жировой клетчатки, поскольку организм рефлекторно пытается уменьшить отдачу тепла. Кроме того, происходит резкий выброс адреналина, который на первом этапе вызывает всплеск положительных эмоций. А далее развиваются отрицательные реакции на перераспределение крови и адреналин. Во-первых, резко повышается артериальное давление и учащается сердцебиение, сосуды испытывают колоссальную гемодинамическую нагрузку. И если они имеют какие-либо дефекты, происходит их разрушение и даже разрыв, образуются тромбы . Это прямая дорога к кровоизлияниям и тромбозам: риск инсульта и инфаркта в любом органе резко повышается. Отсюда понятно, что имеющим хронические сердечно-сосудистые заболевания купание в ледяной воде крайне опасно для жизни,» — объясняет Саламатина.

По ее словам, крайне нежелательно окунаться в прорубь и тем, кто имеет проблемы с иммунной системой: часто болеющим простудой, имеющим онкологические, аллергические и аутоиммунные заболевания, хронические заболевания дыхательной системы, ВИЧ-инфицированным. Кроме того, купание в проруби противопоказано тем, кто перенес коронавирусную инфекцию. Для них COVID-19 — это ярко выраженный удар по иммунитету, и наносить ему еще больший вред окунанием в прорубь однозначно не нужно.

«Тот, кто думает, что это купание в проруби поможет восстановить иммунитет после COVID-19, — ошибаются, организм просто не справится с такой нагрузкой», — утверждает кардиолог.

Вторая опасность холодового шока для неподготовленного человека — рефлекторная резкая остановка дыхания , в результате которой человек теряет сознание. Это происходит молниеносно. Так как сознание отключается, человек начинает уходить под воду. Поэтому в проруби можно просто утонуть.

Тем не менее существует группа людей, которые могут позволить себе Крещенские купания. Это так называемые моржи — люди, раньше занимавшиеся моржеванием — особым видом закаливания, после которого организм готов к такого рода шоку. Именно у них, по мнению Саламатиной, и возникает укрепление иммунитета. Оно действительно происходит, но лишь при условии, что человек занимается моржеванием постоянно.

Если все же, несмотря на все предостережения, вы решили окунуться в прорубь, стоит придерживаться нескольких правил.

Пребывание в ледяной воде в идеале должно составлять 30-60 секунд — не дольше.

Раздеваться и погружаться в купель нужно медленно.

«Сначала следует снять с себя брюки, затем шапку. Снять кофту, затем обувь и носки. Голову и лицо мочить нежелательно, особенно затылок, где находится ствол мозга — там расположены центры работы сердца и дыхания.

После погружения сразу необходимо перейти в теплое помещение, вытереть насухо тело, быстро одеться в шерстяные и хлопчатобумажные ткани, выпить теплой жидкости», — говорит Саламатина.

Важно также помнить, что употребление спиртных напитков после такого холодового шока противопоказано категорически.