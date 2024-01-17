Гордость Эрдогана: зачем первый турецкий астронавт отправится на МКС Компания SpaceX отправит на орбиту первого турецкого астронавта Гезеравджи

Турция обычно воспринимается как развивающаяся страна, однако в последнее десятилетие правительство Эрдогана начало несколько проектов, которые должны поставить ее в один ряд с высокотехнологичными державами. Один из них — запуск на МКС первого турецкого космонавта. Помимо демонстрации флага, он должен выполнить ряд любопытных научных экспериментов. О них и турецких амбициях — в материале «Газеты.Ru».

Эра частного космоса

Космонавтика XX века была дорогой игрушкой сверхдержав, тесно связанной с военной сферой. Многие технологии создавались на ходу без оглядки на бюджет, а инженеры следовали высочайшим и избыточным стандартам качества, поскольку космический полет проводился в то время на пределе возможностей человечества. С тех пор многое изменилось, и ракеты в космос стали запускать вчерашние студенты и страны вроде Ирана и КНДР.

В связи с этим страны Запада также пытаются изменить подход к этой сфере и перепоручить простые рутинные задачи коммерческим фирмам, которые благодаря частной инициативе способны придумывать необычные подходы и, самое главное, экономить деньги. Преемником государств на околоземной орбите решила стать американская компания Axiom Space. К концу 2020-х годов она планирует развернуть первую частную космическую станцию Axiom, а пока проводит подготовительные миссии и отправляет астронавтов на МКС.

close 100% Станция Axiom Space Axiom Space

Ax-3 (Axiom Mission 3) , запускаемая 17 января с помощью корабля Crew Dragon и ракеты Falcon 9 от SpaceX, станет третьей миссией в истории компании. Командиром экипажа выступает кадровый сотрудник Axiom Space Майкл Лопес-Алегриа. Кроме него, в команду входят три военных летчика Вальтер Вилладеи из ВВС Италии, Альпер Гезеравджи из ВВС Турции и швед Маркус Вандт. Интересно, что это первый космический полет в истории, все участники которого имеют европейское гражданство (Лопес-Алегриа гражданин США и Испании).

Третья миссия Axiom Space

Путь с места старта на мысе Канаверал на атлантическом побережье до МКС займет 36 часов и, если все пойдет по плану, то 19 января Crew Dragon состыкуется со станцией. При отсутствии связанных с погодой задержек уже через две недели астронавты вернутся на землю на том же корабле и приводнятся у побережья Флориды.

Основная официальная задача миссии — проведение научных экспериментов, связанных с долгим пребыванием человека на орбите. Однако у полета есть и более важная, не заявленная прямо цель: отработка Axiom всех процедур и стандартов, связанных с эксплуатацией орбитальной станции.

Ожидается, что к 2026 году компания присоединит к МКС частный стыковочный модуль, который постепенно «обрастет» как минимум тремя дополнительными и превратится в автономный компонент.

После этого сегмент Axiom можно будет отстыковать и превратить космическую станцию. Вероятно, этот процесс будет связан с выводом из эксплуатации стареющей МКС.

Сегмент Axiom будет ориентирован на привлечение туристов и исследователей, и потому должен иметь стильный дизайнерский интерьер (а не функциональный облик МКС), скоростной Wi-Fi и большие панорамные окна для наблюдения за космосом.

Первый турок на орбите

Швеция и Италия не новички космосе, а вот Альпер Гезеравджи станет первым турецким космонавтом.

«Я представляю мою прекрасную страну, Турцию, как ее первый гражданин, отправившийся в космос. Однако ее суть не в том, что она первая пилотируемая [для нашей страны], а том, что она одна из многих исследовательских миссий, которыми мы планируем обогатить мировую науку», — заявил он порталу Space.com.

Традиционно Турция воспринимается как развивающаяся страна и импортер технологий, в первую очередь, из США и Европы. Однако в последнее десятилетие правительство Эрдогана начало несколько проектов, которые обычно считают индикатором выхода на уровень крупного и технологически самостоятельного государства.

Так, Турция разрабатывает собственный истребитель пятого поколения TAI TF Kaan со сниженной радиолокационной заметностью, современный танк Altay (в кооперации с Южной Кореей), а также другие статусные технологии. Обеспечение непрерывного присутствия в космосе своих граждан и ведение исследовательской программы логично укладывается в эту политику.

close 100% Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и пилот ВВС Турции Альпер Гезеравджи на военной выставке Teknofest в Стамбуле, 2023 год Turkish Presidency/AP

Президент Турции пытается всячески подчеркнуть выход своей страны на новый уровень. Например, в мае 2023 года на технологической ярмарке Teknofest Эрдоган в присутствии ближайших союзников — президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Ливии Абделя Хамида Дбейбы — анонсировал скорый полет Гезеравджи и охарактеризовал его как «героического турецкого пилота». Затем летчик и Эрдоган сделали совместную фотографию, где они оба держат флаг республики.

Наконец, 10 января президент Турции опубликовал предстартовый анонс полета в социальной сети X (бывшая Twitter):

«Мы очень близки к достижению нашей цели — впервые отправить своего гражданина в космос с научной миссией. Гордись, Турция».

Важные эксперименты

Несмотря на политическую подоплеку, в турецкой космической исследовательской программе, запланированной на Ax-3, есть несколько действительно интересных экспериментов.

Так, на орбиту отправится растение Schrenkiella Parvula, эндемик (специфическая составная часть какой-либо флоры, фауны) расположенного в Турции соленого озера Туз. Оно способно выдерживать экстремально соленые почвы, а так же повышенное содержание лития и бора. Ученые хотят выяснить, как на его стойкость повлияет низкая гравитация, а также сравнят его реакцию на стрессовые условия с популярным модельным растением Резуховидкой Таля. В зависимости от полученных результатов исследователи решат, можно ли использовать i>Schrenkiella Parvula для превращения лунного и марсианского реголита (поверхностного слоя) в плодородную почву.

close 100% Растение Schrenkiella Parvula Ismail Turkan

В ходе других опытов турецкие ученые (руками астронавтов) проверят эффективность метода редактирования генома CRISPR в условиях микрогравитации, а также продолжат проект «Вокалкорд». Его цель — создать искусственный интеллект для выявления заболеваний путем анализа звуков разговора и кашля людей.

Наконец, в ходе турецкой миссии должны провести эксперименты с микроводорослями, собранными в Антарктиде.

«Микроводоросли, легкие для культивации и богатые питательными веществами, способны помочь космическим путешествиям во многих аспектах, таких как увеличение содержания кислорода в воздухе и улучшение качества воздуха, переработка отходов, а также могут послужить пищей для космических путешественников», — рассказал агентству Anadolu Дидем Балканлы Озчимен, преподаватель кафедры биоинженерии Технического университета Йылдыз.

Выбор антарктических водорослей неслучаен, поскольку считается, что условия на этом континенте максимально близки к космическим.