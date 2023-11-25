Верблюды не на месте: почему Исхода евреев из Египта не могло быть в реальности Анализ ДНК показал, что предки израильтян всегда жили в Ханаане

Миф об Исходе Моисея и евреев из Египта лежит в основе христианского представления об истории. Выражение «казни египетские» связаны именно с этим мифом, а многочисленные переселенцы и беженцы позднейших эпох часто ассоциировали себя именно с народом Израилевым, бегущим от угнетателя-фараона. Некоторые ученые пытаются найти подтверждения этого события, но большинство согласны с тем, что написанное в книге Исхода не может быть правдой. О том, как верблюды и египетская стела доказали, что евреи жили в Ханаане всегда — в материале «Газеты.Ru».

Что говорит Библия?

Согласно книге Исхода, предки евреев (потомки Иакова, позже прозванного Израилем) переселились в Египет, чтобы пережить голод на их родине в Ханаане. Они находились под властью фараона 430 лет, со временем размножились и превратились в грозную силу. Один из новых фараонов (его имя не названо) начал бояться сынов Израиля, и потому повелел изнурять их тяжелыми работами.

Перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли [нашей]. Фараон Египта (имя неизвестно) Исх. 1:10

Когда и это не помогло, властитель приказал бросать всех новорожденных израильских мальчиков в реку.

Новорожденный Моисей чудом избежал этой участи и, когда вырос, вынужден был бежать из Египта. Спустя годы к нему явился Бог в виде неопалимой купины (куста, который горел, но не сгорал), повелел вернуться в землю египетскую и потребовать от фараона отпустить народ Израилев. Моисей сделал это, но фараон поначалу отказывался выполнить требование. Тогда Бог начал обрушивать на египтян десять казней одну за одной: вся вода обращалась кровью, земля наполнялась лягушками, мошками и саранчой, с неба шел огненный град, а средь бела дня исчезло солнце, причем от темноты не помогали даже факелы. Фараон сдался и согласился отпустить Моисея и его народ лишь после десятой казни — смерти всех египетских первенцев.

close 100% Переход евреев через Красное море Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Египет с Моисеем покинуло шесть сотен тысяч взрослых мужчин, но внезапно фараон передумал и отправил армию, чтобы вернуть евреев и поработить их вновь. Войско достигло их у Красного моря, которое раздвинуло воды перед Моисеем, но сомкнуло вновь, когда по дну за евреями погналась египетская армия. Затем евреи заключили Завет с Богом и получили 10 заповедей, но все равно вынуждены были скитаться 40 лет, прежде чем вступили в Ханаан, Землю Обетованную. В Ханаане и было основано Израильское царство со столицей в Иерусалиме, где при царе Соломоне возвели Храм.

Уйти незаметно

Исход стал ключевым элементом самоидентификации еврейского народа и, как следствие, христианской цивилизации, поскольку христианская церковь считается «Израилем не по крови, но по духу». Мусульмане также частично признают Ветхий завет и события Исхода. Поэтому неудивительно, что историки и археологи многие столетия ищут доказательства масштабного древнего переселения народов. В самом тексте Библии нет точной даты, но толкователи считают, что Моисей жил не позднее XII века до н. э. — более поздняя дата Исхода войдет в противоречие с другими известными событиям истории евреев.

Раз в несколько лет исследователи заявляют, что обнаружили археологическое свидетельство реальности Исхода, а недавно физики доказали возможность разделение вод с помощью сил ветра — правда, для этого место свершения чуда пришлось перенести из Красного моря в дельту Нила.

Но что говорят об Исходе египетские письменные источники — папирусы и надписи на камне? Поиски затрудняются анонимностью библейского фараона, но ни в одной египетской хронике не описывается ничего даже отдаленно похожего на Исход. Так, в текстах эпохи Нового царства упоминаются азиатские рабочие и рабы, но не говорится об их массовом побеге. Более того, на стеле Мернептаха (XIII век до н.э.) упоминается народ, название которого можно перевести как «израиль» — но живет этот народ как раз в Ханаане.

close 100% Стела Мернептаха Wikimedia Commons

Однако в истории Египта были случаи, когда неприятные события удавалось почти полностью стереть из хроник. Например, из-за этого возникла легенда об исчезновении персидской армии в пустынной буре, хотя на самом деле она была уничтожена мятежниками. Если события Исхода и правда развивались по библейскому тексту, то это был величайший позор для власти фараона, который стоит забыть.

Библейские «попаданцы»

Поиски Исхода в хрониках можно было бы вести бесконечно, например, часть исследователей отождествляла эти события с изгнанием враждебных гиксосов. Однако с тех пор, как современная египтология позволила точно восстановить историю этой страны, в тексте книги Исхода стали заметны крупные дыры.

Рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах: будет моровая язва весьма тяжкая; Моисей (в обращении к фараону) Исх. 9:3

Египет и правда трудно представить без верблюдов, но одомашнены эти животные были лишь в X веке, как раз в окрестностях Ханаана. До этого момента фараон никак не мог владеть верблюдами, а караваны перевозить с их помощью товары (Быт. 37:25). Более того, в Библии перечисляются многочисленные побежденные евреями страны во время пришествия в Ханаан, например, Эдом и города мадианитян. Однако Эдом был заселен лишь в VII веке, а мадианитяне не возводили городов до наступления той же эпохи. Тоже самое касается района города Арада, пустынного, по данным археологов, до VIII века до н. э.

Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с Израильтянами и несколько из них взял в плен Библия Исх. 15:1

Таким образом, автор книги Исхода допустил типичную для многих исторических и фантастических романов ошибку: наполнил эпоху анахронистическими предметами и явлениями. Как если бы бояре отпрашивались у царя Ивана Грозного провести отпуск в крымском санатории, в то время как эта территория принадлежала крымчакам, а санатории стали культовым явлением лишь в советскую эпоху.

Точно так же египетский фараон в книге Исхода боялся, что евреи будут сотрудничать с некой могущественной вражеской державой: «соединится и он с нашими неприятелями». В действительности же у Египта в то время просто не было врагов — «великих держав» до подъема Ассирии в VIII веке.

Наконец, помочь разрешить загадку могли бы археологи. У них есть как минимум два надежных метода идентификации народа — по типологии металлических, глиняных и каменных артефактов и по анализу ДНК. Согласно исследованиям генетиков, евреи, как и населяющие Израиль арабоязычные жители — более чем наполовину потомки древних хананеев, причем генетическое родство фиксируется вплоть до бронзового века. Археологи так же не видят никаких признаков того, что в древнем Ханаане в какой-то момент появилась чуждая культурная группа, хотя логично, что евреи должны были принести с собой из Египта, например, стиль лепки глиняных сосудов. Напротив, по данным археологов, культура самых ранних израильских поселений — ханаанская.

А что же было?

По одной из гипотез, книга Исхода отражает не одно исторической событие, а долгий период, в ходе которого из Египта в Ханаан переселялись люди. Доказать или опровергнуть эту версию тяжело, поскольку люди мигрируют туда и обратно всю человеческую историю. Однако почти все исследователи, читающие Библию с научных позиций, сходятся на том, что книга Исхода не могла быть написана в нынешнем виде до VII века до н.э. Может быть, прототип этой истории появился еще в X веке, но был сильно изменен под влиянием Вавилонского плена и возвращения из него в Израиль. По мнению известного археолога Уильяма Девера, поиск археологических свидетельств Исхода заведомо бесплоден.

close 100% Моисей посылает шпионов в Ханаан, чтобы оценить качество земли Mary Evans Picture Library/Global Look Press

В следующую эпоху, с IV до н.э. по I век н. э., во время борьбы иудеев против языческого эллинистического и римского мира, миф об Исходе играл ключевую роль в израильском национальном самосознании. Интересно, что многие правые израильтяне и в наши дни ссылаются на Библию, говоря, что современный Израиль — это Земля Обетованная, заповеданная Богом евреям. Парадоксальным образом, для нерелигиозных людей опровержение этого мифа подтверждает итоговый тезис еще сильнее: евреи — коренной народ Ханаана, живший там с бронзового века.