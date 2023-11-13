Гениальность, шнуры и нейросифилис. Что ученые нашли в мозге Ленина

Ровно 95 лет назад, 13 ноября 1928 года в Москве на базе лаборатории по изучению мозга Владимира Ильича Ленина, которую возглавил немецкий невролог Оскар Фогт, был создан Государственный институт мозга. Фогта специально пригласили в СССР, чтобы изучить мозг вождя пролетариата и сделать заключение о его гениальности. Был ли Ленин когнитивным «спортсменом», почему мозг вождя после смерти был опасен для окружающих и как Фогт разочаровал советское руководство – в материале «Газеты.Ru».

Что увидел Фогт в мозге Ленина

Владимир Ленин умер 21 января 1924-го на 54 году жизни. Его тело забальзамировали и поместили в Мавзолей на Красной площади, а мозг законсервировали в формальдегиде, где он оставался в течение двух лет, после чего был передан на изучение.

Главным исследователем мозга вождя пролетариата был специально приглашенный в СССР немецкий невролог Оскар Фогт. По своей специализации Фогт был морфологом — изучал внутренние структуры мозга, сравнивал образцы. Поэтому после смерти Ленина именно его пригласили для выявления особенностей мозга великого вождя пролетариата путем гистологического исследования. Этот тип исследований предполагает изучение образцов тканей под микроскопом и широко применяется в современной медицине, помогая установить точный диагноз при ряде заболеваний.

Начало работ стартовало в 1926 году – тогда Фогту позволили открыть небольшую лабораторию, которая потом переросла в Московский институт мозга. В период с 1926-го по 1930 год Фогт руководил его работой. Он провел всесторонний анализ мозга Ленина, исследовав 30 953 его срезов. Сохранились 153 страницы отчета по этому исследованию.

В нем Фогт привел данные о том, что пирамидальные нейроны (основные возбудительные нейроны мозга млекопитающих) слоя III в нескольких областях коры головного мозга Ленина были исключительно большими и многочисленными. По его мнению, их предположительно можно рассматривать как структурную основу богатых ассоциативных связей между различными областями коры.

Как рассказал «Газете.Ru» нейрофизиолог, руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ им.Ломоносова Александр Каплан, Фогт был хорошим анатомом, но делать выводы о том, какие функции выполняет та или иная структура мозга, он не мог.

«В анатомическом отношении мы сейчас знаем 95% от того, что можно знать про то, как устроен мозг. Во времена Фогта знали 5%. Сейчас человека можно поместить в МРТ 7 тесла и увидеть в нем все структуры, включая отдельные клетки. Понятно, что Фогт тогда мог только догадываться о том, какие структуры мозга за что отвечают. И догадывался не верно, так как считал, что пирамидальные нейроны как-то связаны с ассоциациями. Сейчас известно, что пирамидальные нейроны – это двигательные выходные нейроны из коры мозга, которые несут информацию к мышцам. Они не предназначены для того, чтобы связывать разные отделы коры, что нужно для ассоциаций», — отметил Каплан.

Дальнейшие выводы из отчета Фогта содержали информацию о других особенностях «гениального» мозга Ленина. Он отмечал «сложность рельефа и конфигурации извилин, особенно в лобной доле, большой процент коры в глубине борозды и, как результат, увеличение суммарного размера коры головного мозга, а также особенно большой размер лобной доли (которая участвует в функциях оценки ситуации, прогнозирования и обобщения) относительно остального мозга».

По мнению нейрофизиолога Каплана, большой процент коры в глубине борозды объясняется малым размером черепа Ленина. Однако это не дает право делать выводы о его умственных способностях — это просто особенность строения черепа и мозга.

«Мозг Ленина по весу меньше среднестатистического мозга человека, он весит 1340 граммов. Из-за того, что он должен был поместиться в сравнительно небольшую черепную коробку, «сморщенность» его выше. Из-за этого Фогт увидел эти углубления, и процент коры, которая сидит внутри борозд, оказался большим. Но это ни о чем не говорит. Напомню, что у Эйнштейна мозг был еще меньше, 1230 граммов», — объясняет Каплан.

Крах Фогта

В своем отчете Фогт пишет, что вышеупомянутые особенности были выявлены в результате изучения главным образом правого полушария мозга, поскольку левое было серьезно повреждено. Что однако не помешало Фогту предположить, что структурные особенности могут объяснить гениальность личности Ленина. Он назвал Ильича «спортсменом ассоциативного мышления» («Assoziationsathlet»).

Однако вывод Фогта некоторые его коллеги сочли надуманным. Более того, в научной среде появлялись сообщения о признании самого Фогта в том, что он «переусердствовал с выводами исследования».

«Столкнувшись с довольно усохшим мозгом Ленина, Фогт не смог определить какую-либо конкретную область, которая свидетельствовала бы об экстраординарных умственных способностях. Но он, тем не менее, объявил Ленина когнитивным «спортсменом», наделенным повышенной способностью устанавливать связи в мозге из-за необычной плотности определенного типа клеток в верхних слоях его коры», – гласит одна из статей, опубликованных в Nature.

Советская власть со своей стороны тоже начала разочаровываться в Фогте. Во-первых, немецкий ученый с 1928-го совсем перестал появляться в Москве. Во-вторых, Фогт увез один из срезов мозга Ленина в Германию и постоянно показывал его на конференциях. В январе 1932 года заведующий отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) А. И. Стецкий докладывал Сталину:

«Профессор Фохт (старое написание фамилии Фогт),— писал Стецкий,— на основе анатомического анализа мозга Ленина выдвинул механистическую теорию гениальности: наличие большого числа и своеобразного расположения пирамидальных клеток. В немецкой энциклопедии душевных болезней (Handbuch der Geister Kranungien) одна из «величин» — проф. Шпильмейер — выступил с утверждениями, что такого рода большие пирамидальные клетки имеются якобы и у слабоумных . В связи с этим в буржуазной прессе был помещен ряд злобных заметок о тов. Ленине. Проф. Фохт не выступает против этих заметок и против проф. Шпильмейера».

В Москве ученые стали писать докладные записки о несостоятельности Фогта с просьбами заменить его советскими исследователями, не уступающими по своей эрудиции. Один из таких документов «Газета.Ru» публикует впервые. Документ предоставлен редакции врачом-исследователем Валерием Новоселовым.

По словам исследователя, эту записку написал военный комиссар ВМА РККА Ламкин начальнику Политуправления РККА Андреею Бубнову 11 января 1928 года. Судя по надписи от руки на полях «Сталину», записка должна была быть ему показана. Новоселов считает, что пометка была сделана Бубновым, которого Сталин обязал сообщать любую информацию по этому вопросу.

В документе говорится:

В связи с опубликованными в печати статьями, популяризирующими работу ФОХТА над мозгом ЛЕНИНА, среди научных работников, вверенной мне Академии, возникли оживленные суждения. Не вдаваясь в суть этих суждений и их оценку, считаю своим партийным долгом довести до Вашего сведения о следующем:



Школа ФОХТа в работе над мозгом подвергается некоторой критике, противопоставляя ей, якобы, более ценные в научным значении современные пути изучения мозга.

Опубликованные в печати работы ФОХТА не удовлетворяют любознательности наших невропатологов, не являясь, якобы, достаточно научно-обоснованными и, главное, всесторонне освещенными.

Имеются частные разговоры на тему о том, почему бы не использовать в деле изучения мозга наших /СССР/ ученых, якобы, по своей эрудиции уже не уступающих ФОХТУ.

close 100% Из архива Валерия Новоселова

Мозг со шнурами внутри

Так что же увидели врачи, доставшие после смерти Ленина его мозг, пораженный нейросифилисом и разрушенный кровоизлиянием в четверохолмие (зона в мозге, которая включает подкорковые центры зрения и слуха)? Был ли мозг заразным?

По мнению врача-исследователя Валерия Новоселова, автора книги «Смерть Ленина. Медицинский детектив», мозг после смерти представлял серьезную опасность с точки зрения заражения окружающих сифилисом.

«Источник болезни — в данном случае это бледная спирохета — был уничтожен не полностью, так как процесс процесс продолжал свой ход, поэтому вероятность заразности этого биологического материала была очень высокой. Если бы я вскрывал тело такого пациента, я был бы, конечно, очень осторожен», — объясняет Новоселов.

Внешне мозг Ленина также был особенным, вот как его описывает Николай Александрович Семашко, который присутствовал на вскрытии: «Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения и речи в левом полушарии, оказались настолько измененными, что представляли собой не трубочки, а шнурки. Стенки утолстились».

Наличие шнуров объясняется тем, что при нейросифилисе непроходимость сосудов гораздо больше, чем при атеросклерозе, что приводит к такому эффекту.

«Воспалительный процесс привел к тому, что сосуды стали шнурами. То есть, при вскрытии врачи увидели разрушенный мозг со шнурами внутри», — говорит Новоселов.

В настоящее время мозг Ленина находится в Лаборатории цитоархитектоники и эволюции мозга, под руководством академика РАН, Ирины Боголеповой в том самом Институте мозга, который сейчас входит в структуру Научного центра неврологии.