Магнитная буря подкралась незаметно. Ученые не смогли спрогнозировать мощную аномалию

Во второй половине суток 5 ноября на Землю обрушилась магнитная буря — одна из наиболее мощных за последние несколько лет. Явление вызвало плазменное облако, выброшенное с Солнца. Оно прошло расстояние в 150 миллионов километров всего за двое суток и ударило по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий ученых с существенно большей силой. Из-за этого восточное полушарие Земли от 65 градусов и выше оказалось «залито» полярными сияниями, фотографии которых выкладывали жители даже тех регионов, где это явление — большая редкость.

На Землю во второй половине суток 5 ноября обрушилась одна из наиболее мощных за последние несколько лет магнитных бурь. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Буря была классифицирована как G3 («сильно» по 5-балльной шкале, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно»).

«На настоящий момент (23:30 мск 5 ноября. – Прим. ред.) Земля находится в облаке солнечной плазмы, в котором, судя по всему, останется как минимум до завтрашнего утра. Температура межпланетного газа в окрестностях Земли сейчас повышена до 300 тысяч градусов, то есть примерно в 10 раз, а скорость солнечного ветра увеличена с 350 км/с (по состоянию на начало дня) до 500 км/с», — говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН.

Измерения космических аппаратов, через которые облако плазмы прошло на пути к Земле, показали наличие в плазме собственного магнитного поля. Оно ориентировано противоположно к направлению земного магнитного поля.

«Это могло вызвать своеобразную аннигиляцию силовых линий при взаимодействии поля выброса с полем Земли, что, скорее всего, дополнительно усилило воздействие на земную магнитосферу», — сообщают ученые.

Ученые такого не ожидали

Нынешнее событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли 3 ноября. Ученые его «видели», но не смогли предположить, что оно станет причиной столь мощного явления.

«По всем признакам выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался завтра, 6 ноября, и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса. По факту, как сейчас стало понятно, облака газа прошли расстояние в 150 миллионов километров от Солнца до Земли всего за двое суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой. Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это все равно не объясняет, как столь слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — говорится в сообщении специалистов ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН.

Буря принесла сияния

Исключительно мощная магнитная буря стала причиной того, что все восточное полушарие на северных широтах от 65 градусов и выше оказалось «залито» полярными сияниями.

Жители целого ряда российских регионов сообщили о замеченном явлении. Фотографии в соцсетях разместили жители Пермского края, Калининградской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Башкортостана, Татарстана, Краснодарского края, Крыма.

Пермский портал 59.ru со ссылкой на астронома Сергея Полищука сообщил, что у жителей региона впервые была возможность увидеть корону северного сияния, самую яркую форму природного явления, при которой хорошо различаются цвета свечения — от розового до ярко-зеленого.

«Это сияние самое сильное за 20 лет», — приводит издание NGS.ru слова новосибирского астрофотографа Алексея Полякова.

Северное сияние заметили даже в Турции.

Магнитная буря — это геофизическое явление, вызванное воздействием солнечного ветра на магнитосферу Земли. В результате этого воздействия возникают возмущения в магнитном поле планеты, что может привести к различным атмосферным и техническим последствиям: сбоям в работе электрических сетей, спутников, радиосвязи, а также вызывать северное сияние.

«Рекордным событием этого года, а также последних нескольких лет остается буря от 23-24 апреля, которая в пике достигала G4. Событий уровня G5 не наблюдалось на Земле уже около 20 лет. Последняя буря соответствующего класса была зарегистрирована еще 11 сентября 2005 года», — уточнили специалисты ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН.