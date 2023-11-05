Латекс, куклы и лужи ртути: как создали и убили жидкого терминатора T-1000

«Тот жидкий терминатор» — второе имя американского актера Роберта Патрика. Он сыграл десятки ролей, но ни одна из них не сравнится со зловещим роботом Т-1000, способным менять форму по своему желанию. Важную роль в создании этого персонажа сыграли спецэффекты, ставшие прорывными для своего времени. В честь юбилея Роберта Патрика «Газета.Ru» рассказывает, как родился его знаменитый персонаж: из латекса, луж ртути и компьютерной магии.

Пули не берут

Робот Т-1000 состоял из металла, способного становиться то твердым, то жидким. При попадании пуль его тело вело себя, как густая жидкость: в нем появлялась дырка, которая затем затягивалась. Чтобы понять, как это могло выглядеть в реальности, глава группы по созданию спецэффектов Стэн Винстон неделями вместе с командой бросал в полужидкую глину тяжелые «грузила» и смотрел, какие трехмерные формы получаются в результате. После этого мастера слепили множество аппликаций похожей формы, которые можно прикреплять к одежде, в частности — к униформе полицейского.

close 100% Рубашка Т-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день» на аукционе Entertainment Memorabilia Auction, Лос-Анджелес, Калифорния, 1993 год William Nation/Getty Images

Аппликации создавали из резины или пенопласта, покрывая их металлизированным латексом для иллюзии застывшего металла. Поскольку пули попадали в терминатора во время непрерывной съемки без монтажных склеек, их нельзя было навесить на тело сразу. Вместо этого их устанавливали на подпружиненный механизм, который раскрывал «дырку» подобно цветку. Для этого механизма требовалось место, и потому униформа надевалась не на голое тело, а на толстую нагрудную пластину с вмонтированными «цветками».

close 100% Кадр из видео/Stan Winston School

Затягивались раны уже с помощью компьютерной графики. Если присмотреться, видно, что в этот момент они выглядят хуже и менее реалистично.

Руки-мечи

T-1000 был способен превращать части тела в холодное оружие. В частности, он протыкает острыми руками отчима Джона Коннора, охранника в психиатрической клинике, а так же цепляется за машину героев руками-крюками. Эти мечи и крюки получили тривиальным образом, прикладывая к телу актера бутафорские лезвия. Например, в сцене разговора Джона с приемными родителями «нож» Т-1000 в образе опекунши прикреплен к плечу актрисы, а покрытое кожей основание ножа — тоже муляж.

close 100% Костюм Т-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день» на фестивале Comic Con в Токио, 2022 год Michael Steinebach/AFLO/Global Look Press

Как и в случае с дырками от пуль, в роли металла жидкого терминатора выступал металлизированный латекс на полимерной твердой основе. Сделать его похожим на фантастический металл очень сложно, и муляжи переделывали множество раз.

В сцене, где T-1000 на глазах зрителей протыкает глаз охранника острым пальцем, использовалось сочетание натурных съемок и компьютерной графики. Вся рука была муляжом, изготовленным в трех экземплярах: с коротким, средним и длинным острием. Их попеременно сменяли в кадре, а затем с помощью компьютера нарисовали промежуточные кадры, чтобы создать иллюзию непрерывного движения.

Кукольный театр

При получении больших повреждений в T-1000 появлялись видимые разрывы: дробовик разбивал ему голову, а стальной стержень — почти отрубил плечо. Эти сцены были сняты с помощью искусно сделанных муляжей и кукол. Куклы Патрика настолько малоотличимы от живого человека, что их «лицо» можно снимать даже крупным планом.

close 100% Carolco Pictures

Например, сцена с разбитой головой снята с помощью двух кукол, надетых на голову человека. Модели сначала лепили из глины точно в форме головы актера, после чего мягкую глину разламывали (как если бы пуля попала в жидкий металл) и после отверждения использовали для создания пенопластовой модели. Первая модель могла раскрываться по команде после того, как происходил выстрел. Это хорошо заметно на стоп-кадре: голова T-1000 перед выстрелом уже имеет разрыв в середине и при пристальном взгляде заметно, что это не живой актер.

close 100% Кадр из видео/Stan Winston School

Вторая кукла была сложнее. Во-первых, она должна была обратно «закрываться», чтобы показать, что терминатор пытается исцелиться. Во-вторых, у нее в процессе шевелились глаза. И то, и другое сделали с помощью подвижных механизмов, и лишь на третьем кадре лицо Роберта Патрика «сшили» с помощью компьютера.

Сцену с ударом стальным стержнем сняли аналогичным образом. На актера надели куклу, имитирующую оторванную правую сторону тела, причем человеку приходилось стоять под углом, чтобы сохранить нормальную ширину плеч. В момент удара устройство раскрылось, актер изобразил, что оглушен, но вскоре перехватил торчащий из куклы стержень для контратаки.

close 100% Кадр из видео/Stan Winston School

Наконец, самая сложная кукла-марионетка потребовалась для съемок последних мгновений жизни T-1000. После того, как в него выстрелили из гранатомета, его тело разорвалось. Терминатор окончательно потерял контроль над ним и вскоре упал в расплавленный метал.

Эту сцену создали с помощью трех кукол, управляемых с помощью стержней и веревок. Первая из них должна была по команде раскрываться, имитируя последствия взрыва. Вторая показывала покачивающегося оглушенного T-1000 — движениями тела управляли люди, как марионеткой, а глаза и рот шевелились с помощью радиоуправления. Наконец, третья кукла, уже неуправляемая, падала в расплавленный метал.

close 100% Роберт Патрик в роли T-1000 в кадре из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991) Lightstorm Entertainment

Разбить и сплавить

Одна из самых завораживающих сцен «Терминатора-2» была перед попаданием на металлургический завод, когда T-1000 гнался за героями на автоцистерне с жидким азотом. Цистерна разбилась, и металл робота затвердел и стал хрупким, без возможности им управлять. В итоге Т-800 (Арнольд Шварценеггер) выстрелил в замерзшего врага и разбил на тысячи осколков, но это не помогло. Из-за жара, исходящего от металлургического завода, материал Т-1000 быстро нагрелся, стекся в кучу и воссоздал робота.

Для того, чтобы снять, как T-1000 разваливается на части, съемочная команда наняла человека с ампутированными ногами и сделала для него полимерные протезы в виде ног в ботинках. Эти протезы были распилены на двое и держались лишь за счет крепления, которое разрывалось по сигналу. В итоге когда робот, играемый дублером, попытался поднять ногу, она отломилась по голени. Тоже самое повторили для второй ноги.

Руку оторвали уже настоящему Патрику, но накладную и фальшивую, а вот разбивали на осколки куклу.

close 100% Роберт Патрик в роли T-1000 в кадре из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991) Lightstorm Entertainment

Чтобы показать, как замерзшие осколки становятся жидкими, использовали легкоплавкий металл, помещенный на стальную плиту с нагревателем. Куда более необычные, но простые методы потребовались для сбора капель жидкого металла воедино. Для этого использовали ртуть, которая сама по себе вживую выглядит как спецэффект. Чтобы показать, как терминатор медленно собирает себя по частям, режиссер и его команда сняли, как фен разгоняет лужу ртути, а затем пустили кадры в обратном порядке. По другой версии, ртуть заставили стекаться в центр поддона с углублением, но может быть создатели фильма совместили оба метода.

Замена стали водой

Финальные сцены фильма разворачиваются на сталелитейном заводе, остановленном в разгар производства. Повсюду видны чаны расплавленного металла, и обоих терминаторов в итоге топят в одном из них. Если бы фильм снимал Кристофер Нолан, известный страстной приверженностью реализму, возможно, вокруг актеров и правда плескалась бы настоящая жидкая сталь. Однако Джеймс Кэмерон и его команда решили не подвергать людей опасности и заменить сталь водой, смешанной с полупрозрачным минеральным маслом и рядом других добавок. Чтобы заставить белую густую жидкость светиться подобно раскаленному металлу, под ванной разместили множество ярких оранжевых ламп. Именно в такой «стали» завершили свой путь оба терминатора.

close 100% Carolco Pictures

«Терминатор-2» считался прорывом для своего времени с точки зрения качества компьютерной графики. Например, без нее невозможно было бы показать, как T-1000 проходит сквозь стальную решетку или меняет форму. Однако по-настоящему хорошую картинку смогли получить, лишь грамотно комбинируя сгенерированное компьютером изображение с практическими эффектами. В конце концов, куклы Роберта Патрика смотрятся как живые даже на фотографиях из мастерской, и снятые с их помощью сцены выглядят отлично даже для 2023 года.