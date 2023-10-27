Кустарная ПВО: как Украина запускает западные ракеты с помощью советских систем

Украина заявила, что смогла адаптировать старые американские ракеты «воздух — воздух» AIM-9M для запуска с земли. В результате должен получиться устаревший и средний по возможностям, но рабочий зенитный ракетный комплекс. Куда более интересно, что AIM-9M — это лишь часть большой кампании по интеграции западных компонентов со старыми советскими или вовсе кустарными системами. О том, зачем Украине списанные американские ракеты и как нужда заставила инженеров играть с деталями как с конструктором — в материале «Газеты.Ru».

Новая ракета, старая идея

В конце лета 2023 года Соединенные Штаты объявили, что передут Украине ракеты AIM-9M Sidewinder. Это устаревшая версия стандартной американской ракеты класса «воздух — воздух» для ближнего маневренного боя, в ВВС США ее заменила версия AIM-9X. Смысл этой поставки был неочевиден — современный бой между истребителями, как правило, ведется на больших дистанциях, и именно на расстоянии во многие десятки километров российские Су-35 и Су-30 имеют решающее преимущество над устаревшими украинскими Су-27 и МиГ-29. Ракета ближнего боя здесь ничем не поможет, да и запас аналогичных советских Р-73 (причем превосходящих по характеристикам версию M) еще не должен был закончиться.

Как теперь сообщила Financial Times, Sidewinder нужны Украине не для воздушных боев, а для использования в качестве зенитной ракеты. По словам анонимного украинского чиновника, изделия передали в нерабочем виде.

«Мы их починили. Мы нашли способ запускать их с земли. Это своего рода самодельная противовоздушная оборона», — сказал он.

Некоторые обозреватели увидели в этом либо пример необычайной смекалки, либо индикатор отчаянного положения ВСУ. В действительности же в этой идее нет ничего странного или нового, более того — армия США много лет использовала предыдущие версии Sidewinder в этом качестве.

Как работает Sidewinder

На ракете установлена инфракрасная головка самонаведения (ГСН). Ее оптическая система способна фиксировать источники тепла, а карданный подвес — поворачивать объектив за ними. При применении с истребителя Sidewinder подвешивается на подкрыльевых пилонах и направлен туда же, куда и нос самолета. Летчик направляет нос самолета на цель, головка захватывает источник тепла, и с этого момента карданный подвес поворачивает объектив вслед за ним. В качестве альтернативы указывать вражескую цель может не летчик корпусом самолета, а бортовая РЛС.

Перед стартом обязателен захват цели ГСН, что накладывает большие ограничения на стрельбу: летчик производит пуск, лишь услышав в наушниках «хороший» звуковой сигнал о захвате от ракеты.

close 100% Пример инфракрасной головки самонаведения

Как правило, головка начинает «видеть» цель за пару десятков километров. На практике это зависит от многих факторов: нахождения на фоне неба или земли, насколько мощный у самолета двигатель, использует ли он форсаж, повернут ли самолет к наблюдателю двигателем или кабиной, применяются ли технологии снижения заметности, состояния атмосферы и многого другого.

При этом ракете во многом безразлично, находится ли она в воздухе или на земле.

Пуск с неподвижной платформы, из плотных слоев атмосферы и снизу вверх значительно снизят предельную дальность полета, но ничего не поменяют с точки зрения принципа работы системы.

В 1960-х годах США решили ради экономии денег отказаться от разработки специализированного наземного ЗРК ближнего радиуса действия, и вместо этого использовать слегка модифицированные Sidewinder, изначально версии AIM-9D. Так появилась система MIM-72 Chaparral. Она представляет собой модифицированный бронетранспортер M113 с высокой башней, на которой закреплены четыре ракеты. Внутри башни находится оператор, который наблюдает за обстановкой через стекло, направляет ракеты на цель и производит пуск. Чтобы заранее предупредить оператора о подлете вражеского самолета, вместе с Chaparral использовалась мобильная РЛС AN/MPQ-49, располагаемая на высокой мачте.

Поскольку ракета стартовала, не имея начальной скорости, ее дальность упала до 5 км, а предельная высота — до 4 км. Главными плюсами Chaparral были простота и дешевизна, и потому когда в 1990-х годах угроза войны с СССР исчезла, систему списали из армии США. Ее продолжают использовать в Чили, на Тайване и в ряде других стран.

Количество бьет качество

Неизвестно, передавали ли США Украине установки Chaparral, но в этом нет большой нужды. Эта машина очень проста и в том или ином варианте ее могут смонтировать как украинские, так и восточноевропейские заводы. Ракеты AIM-9M были созданы в начале 1980-х годов и по своим характеристикам лучше, чем те, которые использовал оригинальный Chaparral. Однако в любом случае такой ЗРК будет хуже даже старых советских «Буков» и «Ос», не говоря уже о западных IRIS-T и NASAMS. Зачем же тогда американцы поставляют Sidewinder?

Дело в том, что Украина не производит зенитные управляемые ракеты к старым комплексам, а если и сумеет развернуть такое производство с нуля, то поначалу оно будет мелкосерийным.

Запасы советских ракет тают с каждым днем, а российские «Калибры», согласно официальному Telegram-каналу Минобороны, не закончатся никогда.

Куда быстрее «Калибров» и Х-555 истощают украинские запасы ЗУР дешевые дроны, вроде «Ланцетов», «Орланов» и тех, которые носят название «Герань-2». Вдобавок, «Герани» и крылатые ракеты летят низко и скрываются за складками рельефа местности, поэтому для борьбы с ними ЗРК должны быть рассредоточены по как можно большей площади. Следовательно, важно не столько качество систем, сколько их количество.

Советско-американское производство

Превращение Sidewinder в зенитные ракеты — лишь часть большой кампании по затыканию дыр украинской системы ПВО подручными средствами. Например, современный британский аналог AIM-9, ракету ASRAAM, также адаптировали для запуска с автомобильного шасси. Для этого на грузовик SupaCat HMT-600 установили направляющие для двух ракет и выдвижную мачту с набором сенсоров.

close 100% Безымянная установка для запуска ASRAAM с земли Wikimedia Commons

Судя по внешнему виду, мачта — это система Chess Dynamics Hawkeye с тепловизором, лазерным дальномером и камерой с 30-кратным увеличением. ASRAAM может захватить цель после старта, и потому дальность ее применения ограничена лишь способностью оператора заметить цель и запасом топлива ракеты. По приблизительным оценкам, при старте с земли она улетит на 10 и более километров, хотя «наземная» версия ASRAAM не имеет даже публичного названия и с уверенностью говорить о ее возможностях нельзя.

Компанию украинскому Chaparral и безымянной британской системе составляют «Бук» и «Куб», переделанные для использования авиационных ракет AIM-7 Sparrow. «Куб» — это советский ЗРК средней дальности, разработанный в 1960-х годах, предшественник «Бука». И та, и другая система использует ракеты с полуактивной радиолокационной ГСН. Говоря простым языком, радар установки непрерывно подсвечивает цель, и радиоволны от нее отражаются во все стороны. Их улавливает расположенный на ракете более простой, дешевый и легкий локатор, работающий только на прием. Он определяет положение цели и автоматика направляет ракету для перехвата.

По такому же принципу наводится авиационная ракета средней дальности AIM-7 Sparrow. Она была адаптирована к наземному пуску и использовалась для защиты американских кораблей, пока ее не сменил модернизированный вариант ESSM.

К удивлению многих, более 10 лет назад польские инженеры компании WZU смогли адаптировать ESSM к самоходной огневой установке «Куба», а также предложили сделать тоже самое для схожей AIM-7. Неясно, как именно удалось получить этот кентавроподобный гибрид, о котором не могли даже помыслить при создании оригинальных систем, но в начале 2010-х годов он не пошел в серию исключительно по причине отсутствия покупателей.

close 100% Установка «Куб» с ракетами ESSM WZU

По мнению многих экспертов, именно для создания таких гибридов Sparrow и «Куба»/«Бука» США и передают Украине AIM-7 с лета 2023 года. При пуске с земли дальность применения Sparrow составляет около 30 км, что делает ее примерно равной по возможностям ракетам украинских «Бук-М1». Поскольку США отказались как от авиационного, так и от корабельного варианта Sparrow, цену их поставки Украине можно считать отрицательной — не придется платить за утилизацию.

Предел фантазии

Когда в 2022 году в Донбассе обнаружили обломки противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, многие специалисты по авиационной технике сочли это фейком. Советские истребители считались несовместимыми с американской ракетой по всем параметрам, в том числе по устройству балочного держателя, по электропитанию, по системе управления и бортовому компьютеру. Потом и Украина, и США официально признали поставку этих ракет, а в соцсети было выложено множество видео и фото, на которых из-под крыльев МиГ-29 и Су-27 виднелись характерные большие рули HARM.

И если в случае с AGM-88 способ интеграции до сих пор неясен, то про адаптацию Storm Shadow к Су-24М известно куда больше. На опубликованных украинскими силами видео виден балочный держатель, которым ракета крепится к самолету. Эксперты по западным системам вооружения смогли определить, что к Су-24 прикрепили балку от британско-германского истребителя-бомбардировщика Panavia Tornado. О том, как устроена система управления таким гибридом, информации нет.

close 100% Британские Storm Shadow на украинском самолёте Су-24М Ukrinform TV/YouTube

Неясно, где находится предел возможного при таком «скрещивании». Например, весной 2023 года издание Politico сообщило, что Пентагон рассматривает возможность интеграции дальнобойных авиационных ракет AIM-120 на украинские самолеты советского производства.

На украинских Су-27 и МиГ-29 установлены старые и не очень хорошие радары, по всем параметрам уступающие современным российским «Н035 Ирбис» самолета Су-35. Поэтому целесообразность адаптации дальнобойных ракет к «близорукому» самолету вызывает сомнения — если только ВПК стран Запада не сможет решить и эту проблему.

Логично предположить, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше сюрпризов смогут предложить друг другу стороны.