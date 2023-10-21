От ассирийцев до британцев: как появилась традиция уничтожать Газу

Газа — город древней и очень тяжелой судьбы. Он застал еще библейские времена и древних фараонов, но существует по наши дни. Однако Газу регулярно осаждали, штурмовали и уничтожали, и каждый раз город восстанавливался. Началось это с походов Александра Македонского, и с тех пор гуманные захваты чередовались с полным уничтожением города. О том, как Газа пережила три тысячелетия штурмов — в материале «Газеты.Ru».

Доброта ассирийцев

Если не считать поселений раннего бронзового века, то Газа возникла в середине II тысячелетия до н. э. Город принадлежал египетским фараонам и был их оплотом в Ханаане — регионе, который сейчас разделен между Израилем, Ливаном, Сирией и Иорданией. В XII веке до н. э. Газу и земли вокруг нее захватили филистимляне, народ мореплавателей. Именно под их властью город находился во время библейских событий, когда пленный герой Самсон обрушил на себя и филистимлян храм Дагона, после того, как красавица Далила остригла его волосы и лишила силы.

К началу эпохи ассирийских завоеваний город располагался на торговом маршруте из дельты Нила в восточное Средиземноморье и одновременно служил конечной точкой для караванов с благовониями из Аравии. В 700-х годах до н. э. за город боролись две «сверхдержавы» — Египет и Ассирия, и местные правители принимали покровительство то одной, то другой стороны. В 734 г. до н. э. ассирийские войска под командованием Тиглатпаласара III начали наступление на Газу, и ее владыка Хануну бежал в Египет без боя. Когда стало ясно, что у фараонов много других забот и помощи не будет, Хануну вернулся на трон Газы, который стал зависимым от Ассирии городом.

close 100% Город Газа, 1857 год Francis Frith/Getty Museum Collection

Когда Тиглатпаласар III умер, Хануну попробовал воспользоваться хаосом и присоединился к антиассирийской коалиции во главе с правителем города Хамата на территории современной западной Сирии. Однако новый ассирийский царь, Саргон II, быстро разгромил основные силы восставших и направился на юг, к Газе.

Войскам Хануну и оставшимся союзникам помогал присланный из Египта корпус. Несмотря на это, ассирийцы победили в битве у Рафии — современного города Рафах на самом юге Сектора Газа.

Вопреки традициям эпохи, с Хануну не спустили кожу за предательство, а всего лишь вывезли в Ассирию, где он, вероятно, был вынужден принять участие в «параде победы» или демонстративно присягнуть Саргону.

Сама Газа не только не пострадала во время боев, но и сохранила независимость в качестве вассала Ассирии. Вероятно, империя не желала терять ценный торговый город и ссориться с его элитой. Таким образом, в этой в борьбе предок сектора Газа не пострадал. Легко отделался.

Подражатель Ахилла

Куда печальнее была судьба жителей города при Александре Македонском. Маршрут македонского царя по завоеванию персидской Державы Ахеменидов пролегал из Анатолии в Египет, и на пути как раз находилась Газа. Город был последней преградой на пути в дельту Нила, и потому служащий Дарию III евнух Батис сосредоточил в нем крупную армию, готовясь к осаде. Газа возвышалась над окружающей местностью примерно на 18 метров, что делало ее хорошей крепостью.

В октябре 332 года до н.э. началась осада. Атакующие насыпали вал, поскольку городские стены находились на холме, и попытались установить на них тараны. Кроме того, под стены пытались подвести подкопы, чтобы непрочная кладка рухнула вниз. Поначалу защитникам сопутствовал успех: они устроили вылазку для уничтожения македонской осадной техники и смогли ранить Александра, когда тот лично бросился в контратаку с отрядом телохранителей.

Однако долго так продолжаться не могло — до Газы македонские войска взяли штурмом неприступную цитадель Тир, расположенную на прибрежном острове на юге современного Ливана. Через какое-то время осадные орудия перебросили из Тира к Газе, и в итоге стены рухнули в нескольких местах. С четвертой попытки войска вошли в город и начали одерживать верх. Жители Газы упорно сражались, а помогали им арабские наемники. Известен эпизод, как один из них притворился, что сдается, и его отвели в лагерь. Там араб бросился на царя, но смог лишь легко ранить его, прежде чем наемника зарубили.

Обороняющиеся почти не сдавались в плен, так что в бою погибло около 10 тыс. местных воинов. После битвы Батис отказался преклонить колени перед Александром, и в ярости тот приказал жестоко казнить евнуха. Через его пятки продели веревку, привязали к колеснице и таскали вокруг города, пока Батис не умер. Это было подражание герою Ахиллу, который так расправился со своим врагом Гектором.

Александр жестоко наказывал за сопротивление. Мужчин Газы перебили, женщин и детей продали в рабство, а города заселили бедуинами, которые симпатизировали Александру. В последствие Газа стала полисом и одним из центров греческой культуры.

Цикл разрушения и возрождения

Александр Македонский заложил дурную традицию, и с тех пор Газа страдала регулярно. Сначала она попала в жернова борьбы между египетской династией Птолемеев (наследников Александра) и Иудеей, которая вела смертный бой со всей языческой греческой цивилизацией и провозглашала культ Яхве. В 96 году до н. э. иудейский царь Александр Яннай осадил союзную Птолемеям Газу и за год взял ее. Город был разрушен, а жители убиты (те, кто не сбежал).

close 100% Палестинский фермер чистит мозаичный пол Византийской эпохи, который он обнаружил, вспахивая свою землю, сектор Газа, 19 сентября 2022 года. Majdi Fathi/NurPhoto/Getty Images

Газа вновь возродилась спустя полвека, когда территория вошла в состав Римской империи в 63 году до н. э. Началась эпоха относительного спокойствия, а в I веке н. э. роль города возросла из-за разрушения римлянами Иерусалима. Газа вновь, как и в древности, стала богатой и торговала с Аравией. Городу благоволили римские власти и император Адриан, при котором был возведен известнейший на всем востоке стадион, проходили соревнования по борьбе и в ораторском искусстве.

В VII веке возник ислам, и многие жители Газы приняли его еще при византийском правлении, до арабского завоевания. В 634 году город осадила армия Халифата под командованием Амра ибн аль-Аса, соратника пророка Мухаммеда. Интересно, что на тот момент еврейская община сражалась на стороне византийцев, в отличие от арабских жителей и мусульман. В итоге после трех лет осады город был захвачен, но аль-Ас не стал ни устаивать резню, ни разрушать город.

В следующие пару веков Газа оставалась относительно процветающим городом: в 867 году один из христианских писателей описал город как «богатый всем». Однако к прибытию крестоносцев в 1100 году город был в упадке по экономическим причинам, и тамплиеры попытались использовать холм Газы в качестве крепости. Город на время возродился, но вскоре вновь был практически разрушен уже Салахом ад-Дином, — лидером исламского мира в борьбе с королевствами крестоносцев. Будучи не в силах взять замок на холме, он просто сжег расположенный вокруг него город и убил множество жителей. Спустя несколько лет мусульманам передали и город, и замок — в обмен на освобождения из плена магистра ордена.

Несмотря на потери, город продолжал жить, пока в 1260 году к его стенам не подошел Хулагу — внук Чингисхана. Город был разрушен до основания, и в последующие десятилетия существовал лишь как маленькая деревня.

Египетские правители попытались его восстановить, но в 1294 году монголы разрушили Газу вновь.

Следующий расцвет города пришелся на османское правление, когда Газа стала столицей Палестины. Османы восстановили Великую мечеть (сейчас поврежденную бомбежками), построили множество бань и рынков. Тоже самое продолжалось и при египетском правлении в XIX веке. В следующий раз город оказался на волоске от гибели во время Первой мировой войны, когда между Османской империей и британскими войсками прошло три крупных битвы за Газу. Учитывая, что европейские города в ту эпоху артиллерии и позиционных боев превращались к груду щебня, та же самая судьба могла ждать и Газу, но ей отчасти повезло. Бомбардировки повредили множество зданий, но не сровняли город с землей.

close 100% Британская армия в городе Газе, 1918 год Wikimedia Commons

С тех пор и до 2023 года город больше ни разу не рисковал полностью потерять свой облик.

Трудно дать четкий ответ, почему город всегда возрождался после множества осад, разрушений и гибели жителей. Вероятно, он обязан этому географией: Газа расположена на пути у моря между Египтом и Палестиной, а возвышенность служит естественным укреплением и наблюдательным пунктом.

Со дня на день армия Израиля может начать на Газу полномасштабное наступление с целью уничтожения группировки ХАМАС, и международное сообщество опасается за судьбу древнего города. И вот — новый поворот истории, в котором неизвестно – возродится ли Газа вновь. И все же, хочется думать, что да.