Материнский штраф и вычет за замужество. За что дали Нобелевку по экономике

Нобелевская премия по экономике присуждена Клаудии Голдин за ее исследования разницы между зарплатами мужчин и женщин. Она ввела понятия «материнский штраф» и ответила на вопрос: почему во все времена зарплата женщин ниже, чем мужская. О третьей женщине в истории, которая получила Нобелевскую премию по экономическим наукам, — в материале «Газеты.Ru».

В 2023 году Нобелевскую премию по экономике присудили экономисту Клаудии Голдин из Гарвардского университета за исследования ключевых факторов гендерных различий на рынке труда.

«До определенного момент гендерные различия, присутствующие на рынке труда, не находились в центре внимания специалистов. Клаудия Голдин одной из первых глубоко занялась этим вопросом. Ее исследования очень иллюстративны, богаты качественной эмпирикой, и они показывают, как женщин можно еще более эффективно интегрировать в экономику и как преодолеть гендерные разрывы в оплате труда. Сейчас выводы ее работ, возможно, могут кому-то показаться достаточно очевидными, но когда профессор начала исследования в 1970-1980-е годы, все это выглядело абсолютно новым. Она, по сути, проложила дорогу новому направлению исследований», – рассказал «Газете.Ru» и.о. завкафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Мальцев.

Женский вопрос

Лауреатка представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их месте на рынке труда за последние 200 лет. Голдин всю жизнь занималась исследованием разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами, пытаясь найти ответ на вопрос: «Почему женщины получают меньше»? В результате Голдин предложила объяснение, которое раньше не рассматривали всерьез.

Голдин установила, что несмотря на модернизацию, экономический рост и увеличение доли занятых женщин в XX веке, разрыв в доходах между женщинами и мужчинами практически не сокращался. Обычно основными факторами при высчитывании разрыва в заработных платах были образование и опыт, затем начали обращать внимание и на другие: отрасль, должность и т.д. Клаудия Голдин заявила, что необходимо также учитывать семейные характеристики, в частности то, что женщины уходят в декрет и рожают детей. В этот момент и происходит то самое отставание, которое не дает женщинам получать зарплату, равную мужской.

«Это так называемый материнский штраф на рынке труда. Когда женщина выходит после декрета на работу, она теряет опыт и, соответственно, зарплату. Именно это лежит в основе разрыва, который нарастает со временем, считает Голдин. Интересно, что женщины даже более образованные, чем мужчины, после декрета получают меньше.

Клаудия также рассмотрела вопрос демографических революций: женщины понимали, что хотят добиться высот, строить карьеры, поэтому откладывали материнство. Это привело к тому, что сейчас мы видим тренд на снижение рождаемости. Женщины хотят быть более равными в правах и понимают, что именно в момент беременности происходит эта потеря», – рассказала «Газете.Ru» профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Вакуленко.

Однако в своих работах Голдин не представила возможных вариантов решения гендерных проблем. По словам Мальцева, это связано со спецификой экономических наук.

«Для наук об обществе крайне важна историческая ретроспектива: в данном случае – исследования Голдин с опорой на данные показывают, как менялась роль женщин в ходе перехода экономики из аграрного в индустриальное и постиндустриальное состояние. Страны мира находятся на разных этапах социально-экономического развития, и, благодаря таким исследованиям, мы можем понять, куда они пойдут в будущем и какие изменения, вероятно, претерпят их рынки труда», — отметил специалист.

Женщины в России

Однако выводы Клаудии Голдин о гендерной разнице в зарплатах не подтверждаются данными по России. Об этом «Газете.Ru» рассказали исследователи рынка труда, профессор Школы экономики и менеджмента УрФУ Людмила Ружанская и профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Котырло.

«У нас невелик разрыв между мужчинами и бездетными женщинами — у них зарплаты сопоставимы. С одной стороны, это хорошо, но это создает проблемы для демографии. Повышение оплаты труда женского подкладывает мину под «традиционную» модель семьи, скорее всего, в будущем эта модель поменяется, но как, сказать сложно», — считает Ружанская.

Вывод о равной оплате труда в России у мужчин и женщин «Газете.Ru» подтвердила и профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Елена Котырло, которая провела собственные исследования на этот счет.

Нынешняя ситуация на российском рынке труда, по словам профессора Ружанской, может дать дорогу женщинам, так как сейчас количество квалифицированных сотрудников, в том числе мужчин, сокращается.

«При наличии дефицита квалификационных кадров спрос на женский труд будет расти, и скорее всего у них могут подняться зарплаты, также появятся новые возможности продвижения по карьерной лестнице. Кроме того, играет свою роль и цифровизация: она снижает гендерные различия и открывает женщинам доступ к тем видам работ, к которым ранее они не могли получить доступ, например из-за более низкой физической силы. При автоматизации рабочих мест этот разрыв сокращается», — отметила специалист.

Также в России сохраняются женские отрасли — учителя, воспитатели считаются женскими профессиями, и они, как правило, оплачиваются ниже. При этом даже в «мужских отраслях» разрыв существенно сокращается: и женщины, и мужчины получают примерно равные заработные платы.

По мнению Елены Котырло, отсутствие гендерной разницы оплаты труда в России объясняется тем, что страна прошла через социалистический период, в который «любая кухарка была способна руководить государством», как говорил В.И. Ленин. Поэтому результаты анализа рынка труда в России не совпадают с выводами о гендерных различиях в оплате мужчин и женщин в США, данные о которых анализировала Клаудия Голдин.

Помешанная на науке

Клаудия Дейл Голдин с детства хотела стать ученым, причем микробиологом, но судьба распорядилась иначе. В возрасте 77 лет она стала третьей женщиной в истории, которая получила Нобелевскую премию по экономическим наукам.

Голдин окончила высшую научную школу в городе Бронкс, после чего поступила в Корнелльский университет, который окончила с отличием.

«Сколько я себя помню, я мечтала стать ученым. Когда я была маленькой, идея заглянуть в микроскоп и открыть для себя целый мир была захватывающей. Будучи подростком, я думала, что знаю все на свете. Но затем я поступила в колледж Корнелльского университета и мгновенно обнаружила, как мало я знаю на самом деле. Это меня сначала расстроило, но потом воодушевило. Так я стала тем, кого можно назвать помешанной на гуманитарных науках. И я просто все попробовала: я пыталась заниматься антропологией, литературой. Но моя склонность к математике мешала мне реализоваться в этих областях», – признается Голдин в интервью редактору журнала «Регион» Дугласу Клементу (это экономический журнал Федерального резервного банка штата Миннеаполиса).

Потом, по ее словам, она открыла для себя экономику и стала ею очарована. Она получила магистерскую степень по экономике в Чикагском университете, и в 1972 году там же — степень доктора по экономике. Тогда наставниками Клаудии Голдин были будущие нобелевские лауреаты Гэри Беккер и Роберт Фогель.

Затем началась череда карьерных побед. Голдин удостоена многочисленных профессиональных наград: первая женщина, получившая должность на экономическом факультете Гарварда, член Американской академии искусств и наук, а также многие другие. Зачастую ее включают в число десяти самых влиятельных женщин-экономистов в мире.

Сама она признается, что ее страсть – необработанные данные. Она обожает копаться в давно зарытых библиотечных файлах, пыльных школьных записях, малоизвестных газетных статьях.

«Как историк экономики я интерпретирую «настоящее через призму прошлого». В основном я исследую истоки проблем, вызывающих озабоченность в настоящее время», – рассказывала Голдин в том же интервью.

Голдин оставила свой след в экономике, проведя новаторское исследование о городском рабстве, влиянии технологических изменений на структуру заработной платы и роли образования в смягчении неравенства. Затем она посвятила себя трудовой истории американских женщин.

«Я начала с вопроса: почему мужчины и женщины на протяжении всей истории называли определенные профессии женскими, а другие — мужскими? Возьмем, к примеру, дойку коров. На Среднем Западе мужчины сказали бы, что это женская работа. Но, как ни странно, на Востоке это считалось мужской работой. Я хотела найти корни этого», – отметила Голдин.

Последние работы Голдин касаются не только материнских штрафов, но и штрафов за замужество. В своих статьях Голдин утверждает, что люди в официальном браке имеют меньшую зарплату, нежели люди, которые состоят в гражданском браке. По ее мнению, это связано с тем, что люди, не узаконившие свои отношения, склонны чаще менять работу. Из-за этого их могут удержать только большой зарплатой.