«О поломке телефонов не идет и речи»: физик оценил идею Симоньян взорвать ядерную бомбу над Сибирью

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян предложила отключить «всю радиоэлектронику, цифру и спутники», взорвав атомную бомбу в космосе над Сибирью. «Газета.Ru» узнала у физика Михаила Могилевского, что произойдет, если устроить такой взрыв. Спойлер: подобные испытания уже проводились 60 лет назад.

3 октября главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила устроить ядерный взрыв в атмосфере на высоте 100 км над Сибирью. Эту идею ей подсказал «знакомый инженер-радиоэлектроник».

«Мы еще знали в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв — например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. [...] А что будет — так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит», — заявила Симоньян в эфире своей авторской программы «ЧТД».

По мнению журналистки, подобные испытания станут ядерным ультиматумом для западных стран и позволят завершить конфликт на Украине в пользу России.

«Пока они (Запад. — «Газета.Ru») не увидят мгновенную угрозу, они не остановятся», — сказала женщина.

Ядерный блэкаут

close 100% Космический ядерный взрыв Starfish Prime US Department of Defense

«Газета.Ru» решила выяснить, действительно ли можно устроить такой ядерный взрыв без последствий для Земли. По словам заведующего лабораторией авроральных явлений отдела космический плазмы ИКИ РАН Михаила Могилевского, это не соответствует действительности.

«Воздействие на космические аппараты зависит от мощности взрывного устройства и расстояния до него.

Если спутник попадет в зону поражения, где на него будут воздействовать электромагнитный импульс, жесткое излучение, энергичные частицы, то работа космического аппарата будет нарушена, и это нарушение может быть невосстановимым.

Размеры области поражения зависят в том числе и от высоты, на которой произведен взрыв: с увеличением высоты плотность газа уменьшается, и размеры области поражения увеличиваются», — рассказал специалист.

Другим источником опасности для электроники служат радиация и радиационные пояса Земли. В 1960-е годы проводились испытания ядерного оружия в атмосфере и космическом пространстве. В ходе атомного испытания Starfish Prime, проведенного США в 1962 году, образовался дополнительный искусственный радиационный пояс, который был зарегистрирован на спутнике «Космос». Однако через несколько дней искусственный пояс исчез полностью, пояснил Могилевский.

close 100% Космический ядерный взрыв Starfish Prime Image of Starfish Prime from U.S. Congress

В целом, испытания Starfish Prime c физической точки зрения и были тем, что предлагает Симоньян.

Кроме того, атомный взрыв порождает плазменное облако, состоящее из ионизированного газа. Этот слой может экранировать радиосигнал при передаче информации со спутников на Землю и команд управления с Земли. Но такое облако имеет примерно те же размеры, что и область поражения, и его время жизни ограничено. Поэтому связь со спутниками в этом секторе неба действительно может пропасть, но быстро восстановится, в интервале от десятков минут до суток.

«Необходимо учитывать, что связь нарушается в основном на прямой линии между радиостанциями. Если взрыв производить на высоте 100 км, где спутники летать не могут из-за торможения об атмосферу, то облако отсечет от земли какое-то количество аппаратов над ним. Если взрывать выше, на высоте 500 км, то не возникнут проблемы у спутников на более низких орбитах. При этом чем ниже взрыв и чем плотнее атмосфера, тем облако получается меньше и исчезает быстрее», — уточнил ученый.

Накрыть всё разом не выйдет

Могилевский отверг возможность необратимого повреждения спутников в большом радиусе: электроника боится возникающих при взрыве высокоэнергетических частиц и электромагнитного импульса, но их воздействие за пределами зоны поражения минимально.

Такой взрыв может стать проблемой для кремниевых солнечных панелей, покрытых защитным стеклом. Стекло — диэлектрик, и на нем могут оседать заряженные частицы. При достижении критической величины заряда происходит поверхностный разряд, который создает микротрещины, приводящие к помутнению стекла и уменьшению эффективности солнечных батарей. Но если стекло покрыть тонким слоем напыленного металла, который не позволяет накапливаться зарядам, указанных последствий не будет.

По словам ученого, ядерное оружие действительно эффективно для уничтожения конкретного спутника при прицельном «выстреле», но ни о каком глобальном разрушении орбитальных группировок и тем более поломке камер и телефонов не может идти и речи.

«Может быть, слова Симоньян были сказаны в полемическом запале, она хотела выразить что-то эмоциональное, но с точки зрения физики атомный взрыв на такое не способен», — подчеркнул Могилевский.

Кроме того, спутники могут связываться с Землей и через другие спутники. В таком случае сигнал обойдет облако плазмы и дойдет до адресата другим путем.