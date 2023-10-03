«Я даже обрадуюсь!» Симоньян предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирью

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила провести испытания ядерного оружия в небе над Сибирью. Такое заявление она сделала после публикации NYT о планах России по испытанию крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». В Кремле испытания этой ракеты и какие-либо другие испытания отвергли, а также напомнили, что главный редактор RT не отображает официальную позицию Москвы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ключ к решению конфликта

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила устроить ядерный взрыв в атмосфере на высоте 100 км над Сибирью в качестве испытания оружия. Свою инициативу она представила в своей программе «ЧТД».

По словам Симоньян, «если произвести взрыв в сотнях километрах», ядерной зимы не случится, и никто не умрет от онкологии, зато из строя выйдет вся радиоэлектроника и все спутники.

«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93 год — с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них — нет», — заявила главный редактор RT.

При этом она считает, что «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине.

Режим отказа от испытаний

В Кремле идею проведения ядерного испытания над Сибирью отвергли. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные дискуссии невозможны. Как подчеркнул Песков, Россия не выходила из соглашения по отказу от ядерных испытаний.

Песков также призвал не забывать, что Симоньян не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Москвы.

Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал информацию газеты The New York Times о якобы планирующихся Россией ядерных испытаниях в Арктике. Он предложил журналистам NYT «более детально изучать спутниковые снимки» и добавил, что не знает, почему они так подумали.

«В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний, этого не было до сих пор», — сказал представитель Кремля.

Испытания «Буревестника»

The New York Times 2 октября написала о готовящихся Россией новых ядерных испытаниях ракеты «Буревестник». По данным газеты, о подготовке свидетельствуют космические снимки района архипелага Новая Земля.

«Буревестник» — крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, обладающая неограниченной дальностью. Длина ракеты составляет около 9 — 11 м. Разрабатывать ракету начали в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. О появлении такой ракеты в арсенале ВС РФ президент Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

В 2018 году Минобороны опубликовало видео испытаний «Буревестника». Ракета стартовала с наземной пусковой установки. Также оборонное ведомство опубликовало кадры самого полета, сделанные с борта самолета-истребителя.

Во второй половине сентября замглавы МИД России Сергей Вершинин призвал США ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В МИДе также адресовали призыв к остальным семи странам, от которых зависит вступление договора в силу.

Подпись и последующая ратификация необходимы со стороны Индии, КНДР и Пакистана. Еще пять стран, в числе которых Египет, Израиль, Иран, Китай и США, подписали договор, но не ратифицировали его. Под ратификацией понимается официальное подтверждение на бумаге, которым участник соглашения выражает свое согласие на обязательность выполнения для него того или иного договора.