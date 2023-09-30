«Мир для нашего поколения»: как Британия и Франция отдали Чехословакию Гитлеру

Во время подписания Мюнхенского соглашения. Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Чиано, 29 сентября 1938 года

Заключенный 85 лет назад Мюнхенский договор историки часто называют самой позорной страницей в западной дипломатии. Британия и Франция согласились на уступки Гитлеру из-за страха перед полномасштабной войной. «Газета.Ru» рассказывает, почему Париж и Лондон предали Прагу и позволили Германии захватить Чехословакию.

Государство Чехословакия возникло в 1918 году по итогам Первой мировой войны в ходе распада Австро-Венгрии. Шедшая многие десятилетия борьба двух славянских народов за независимость от государства с титульной немецкой нацией увенчалась успехом. Однако теперь на месте чехов и словаков оказались этнические немцы, испокон веков жившие на этой территории и теперь ставшие национальным меньшинством в недружественном государстве.

Чехословацкие немцы не смирились с новым статусом. Они считали, что славянское государство их угнетает и ущемляет в правах. Например, без знания чешского языка нельзя было устроиться на работу в государственное учреждение, а немецкие школы регулярно закрывались.

Всего на территории нового государства проживали 3,3 млн немцев, а в Судетском регионе вдоль северных, западных и южных границ страны их доля превышала 90%.

Первая попытка Гитлера

В 1933 году возникла Судето-немецкая партия. Хронологически ее появление совпало с приходом нацистов к власти в Германии, но связана с НСДАП (Национал-социалистической немецкой рабочей партией) она оказалась позднее. Изначально Судетско-немецкая партия отвергала национал-социализм, считала своим идеалом монархию эпохи Габсбургов и выступала за присоединение «немецких» территорий Чехии к соседней Австрии. В качестве альтернативы немецкие националисты требовали от Чехословакии реформировать государство по образцу Швейцарии, предоставив Судетам широкую автономию.

close 100% Адольф Гитлер в Пражском Граде, 15 марта 1939 года Wikimedia Commons

Однако Адольф Гитлер стремился объединить всех немцев в одно государство — даже жителей тех земель, которые никогда не входили в Германскую империю. В марте 1938 года произошел аншлюс Австрии, и сразу после этого он предложил обратить внимание на «ужасающие условия жизни немецких собратьев в Чехословакии». Глава Судето-немецкой партии Конрад Генлейн встретился с Гитлером: вместе они приступили к плану отторжения от Чехословакии немецких территорий.

В апреле лидер партии выдвинул чехословацкому правительству заведомо невыполнимое требование: в кратчайшие сроки предоставить немцам в стране полную автономию. Активисты планировали превратить майские выборы в референдум об отделении и устроить путч. Одновременно с этим войска Германии начали стягивать к границам, а Гитлер подписал план «Грюн», предусматривавший вторжение на территорию страны.

Чехословакия объявила частичную мобилизацию и готовилась дать отпор врагу. Ее армия на тот момент была весьма боеготовой, опиралась на мощную промышленность, сосредоточенную во многом в Судетах, а также на сеть горных укрепрайонов, расположенных там же.

Ни о какой легкой прогулке Вермахта к Праге весной 1938 года не могло быть и речи. Кроме того, Чехословакию поддержали Франция и СССР. Воевать против Германии в союзе с западными странами была готова и Польша. Гитлер временно отступил. Как быстро стало ясно — для того, чтобы устроить более масштабную провокацию и склонить Запад и чехов к уступкам.

«Политика умиротворения»

Гитлер выбрал удачное время для военного давления на западные страны. Германия проиграла Антанте (военно-политическому блоку Российской империи, Великобритании и Франции) в Первой мировой войне, но это именно способствовало распространению нацизма: немецкие националисты мечтали о реванше, возрождении мощи Германской империи и о возврате утраченных территорий.

В Великобритании и Франции не забыли о том, чего стоила победа. Общество Франции было шокировано периодическими шествиями инвалидов-ветеранов, когда по улицам рядами шли безрукие и безногие, люди без глаз и с изуродованными лицами. В британском обществе тоже настороженно относилась к возможной полномасштабной войне.

Поэтому ее правительство вынудило Чехословакию начать переговоры для урегулирования ситуации и направило в страну в качестве посредника лорда Ренсимена. Он заставил чехов принять план по созданию немецких автономных областей, а по возвращении на родину настаивал на передаче этих земель Германии.

«На протяжении трех-четырех лет единственным чувством, которое испытывали судетские немцы, была безысходность. Но подъем нацистской Германии дал им новую надежду», — писал дипломат. Главным сторонником политики умиротворения Германии был британский премьер-министр Невилл Чемберлен.

В начале сентября пронацистские судетские активисты устроили массовые беспорядки, и власти направили на их подавление армию. Вскоре Гитлер публично обвинил руководителя Чехословакии Эдварда Бенеша в стремлении постепенно истребить судетских немцев и произнес на митинге речь, которую посчитали заявлением о подготовке к войне. 13 сентября Чемберлен попросил главу нацистов о личной встрече. После кратких переговоров премьер вернулся в Британию, где совместно с Францией подготовил план урегулирования конфликта.

Великие державы потребовали, чтобы Чехословакия уступила Германии все территории, на которых немецкое население составляло более 50%. Поначалу чешское правительство отвергло эту инициативу.

Последовала серия новых встреч, на которых Гитлер старался выглядеть как можно более грозным и решительным, разыгрывал спектакль с фальшивыми донесениями о новых зверствах чехов и криками: «Я отомщу за каждого из них, чехи должны быть уничтожены».

Такое поведение производило впечатление на британцев, но не на чехов. 23 сентября 1938 года, за восемь дней до объявленного Гитлером крайнего срока сдачи Судет, Чехословакия провела всеобщую мобилизацию, призвав за сутки миллион человек. Общество горело энтузиазмом защищать страну.

Нацисты пообещали, что Судеты — это последнее территориальное требование Германии.

Это обещание показалось Чемберлену заманчивым, в попытке убедить британский народ принять уступки он заявил: «Как ужасно, фантастично, невероятно, что мы должны рыть окопы и примерять противогазы здесь из-за ссоры в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем».

Между тем Гитлер сформировал из активистов «Судетско-немецкий фрайкор» — вооруженную группировку, которая взрывала государственные учреждения и нападала на чешские войска для усугубления кризиса.

Мюнхенский сговор

На 29 сентября 1938 года в Мюнхене была назначена встреча представителей Великобритании, Франции, Германии и Италии — без Чехословакии. Переговоры продолжались до поздней ночи, но в итоге 30 сентября стороны подписали Мюнхенское соглашение. Согласно ему, немецкая армия должна была завершить оккупацию Судетской области к 10 октября, а будущее других спорных территорий решала международная комиссия.

Чехословакию поставили перед фактом и пообещали, что при несогласии ей придется воевать с Германией в одиночку. Возвращаясь на родину, Чемберлен произнес знаменитую фразу: «Я привез из Германии мир для нашего поколения».

Чехи были вынуждены подчиниться, а немцы заняли Судеты — вместе с оборудованным оборонительным рубежом, многочисленными шахтами и заводами. Со стороны Франции сговор был прямым предательством договора о военной взаимопомощи с Чехословакией. Вслед за Германией, по части территории Чехословакии забрали Польша и Венгрия. Гитлер в марте 1939 года вынудил разваливающееся чешское государство принять немецкую оккупацию. Богемия и Моравия были объявлены протекторатом Германии.

close 100% Польские войска входят в аннексированный Чески-Тешин, октябрь 1938 Wikimedia Commons

Он стал кузницей нацистского оружия. В момент аннексии Рейх единовременно захватил 2175 полевых пушек, 469 танков, 500 зенитных артиллерийских орудий, 43 тыс. пулеметов, более 1 млн винтовок и около миллиарда патронов. Это была примерно половина от того, чем обладал тогда Вермахт. Чехословацкое вооружение сыграло важную роль в завоевании Германией Польши, а на момент вторжения во Францию в 1940 году четвертая часть оружия Вермахта происходила из протектората.

Мюнхенский сговор стал высшей точкой «политики умиротворения», после которой западные страны на уступки Гитлеру уже не шли.