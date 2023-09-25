«Сжигаем все населенные пункты». Как немцы уходили из Смоленска

Немецко-фашистские захватчики ворвались в Смоленск в июле 1941 года и оставались там до сентября 1943-го. Два года и три месяца смоляне жили в условиях страшного дефицита продуктов питания и под постоянной угрозой физического уничтожения. За время оккупации было убито более 150 тысяч мирных граждан и 230 тысяч военнопленных, более 160 тысяч угнали на каторжные работы в Германию. Отступая, немцы по приказу Гитлера уничтожали здания, взрывали электростанции, мосты и железнодорожные объекты. Большая часть города к моменту прихода советских войск лежала в руинах. «Газета.Ru» вспоминает, как Смоленск пережил этот тяжелейший период.

Начало войны

Война пришла в Смоленск буквально сразу после транслируемого по радио объявления наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. Находящийся в 400 километрах от Москвы город подвергся первой бомбардировке уже 24 июня 1941 года. Спустя четыре дня гитлеровцы совершили вторую воздушную атаку, сбросив несколько тысяч зажигательных и фугасных бомб. Несколько дней полыхали пожары, выгорели целые улицы и кварталы. От образовавшегося огненного вихря люди пытались укрыться в реке Днепр.

В первые же дни Великой Отечественной войны в Смоленске появились беженцы, направляющиеся с запада в восточные регионы Советского Союза. «Когда двинулись с запада люди на поездах, на автомашинах, дети, кто с вещами, кто без вещей, настроение наших людей изменилось. Народ стал какой-то замкнутый, угрюмый», — писал первый секретарь Смоленского обкома ВКП(б) Дмитрий Попов.

Город оказался на пути главного удара фашистских войск по направлению к Москве. Иосиф Сталин приказал защищающим его военным частям «ни в коем случае не отдавать Смоленска врагу».

«Нам выдали винтовки. Это было 8 июля. А 12-го немцы прорвали фронт. Это было мое первое окружение. И я, зная местность, вывел ребят. В Смоленске прямо посреди площади рухнул и — спать. До сих пор это место на площади помню. Супруге после войны показывал», — рассказывал писатель и сценарист Борис Васильев.

Автор знаменитых «Завтра была война» и «А зори здесь тихие» родился и вырос в Смоленске, в 17 лет ушел на фронт добровольцем в составе истребительного комсомольского батальона, 3 июля 1941-го батальон отправили под Смоленск.

10 июля началось знаменитое Смоленское сражение, в котором Красная Армия постоянными контратаками пыталась остановить наступающих немцев. «Битва на смоленской дуге» продолжалась два месяца и обернулась тяжелейшими потерями для Красной Армии. Тем не менее, именно эта «пробуксовка» не дала немцам выйти к Москве до наступления холодов и в конечном итоге сорвала план «Барбаросса».

close 100% 198-я разведывательная рота 133-й стрелковой дивизии Западного фронта в бою за освобождение Смоленской области (точная дата съемки не установлена) Владимир Гребнев/ТАСС

Жизнь в оккупации

Два года и три месяца на территории Смоленской области находились немецкие войска. За это время захватчики почти полностью разрушили 12 городов, в том числе Смоленск, Вязьму, Рославль, Ярцево, Дорогобуж, Рудню, Велиж. Сотни деревень были стерты с лица земли.

Первые же дни оккупации привели к массовым убийствам, начались облавы на еврейское население.

«Исключительно зверски уничтожено все еврейское население города. Всех евреев переселили в поселок Садки, устроив там гетто. 16 июля 1942 года немцы вывозили евреев из гетто на специальных машинах — душегубках за Гедеоновку. За время рейса в машину пускались ядовитые газы. За Гедеоновкой зверски убитых сваливали в ров», — говорится в акте жителей города Смоленска, составленном уже после освобождения города.

Только за один тот день, который описан в историческом документе, было убито около 1500 евреев.

Так жизнь еврейского населения описывали партизаны: «Пищи им не дают. Многие в лагере ходят голые, прикрытые одеялами, даже без нижнего белья, так как имевшуюся одежду променяли на продукты питания. Пьяные офицеры по разрешению коменданта города могут беспрепятственно расстреливать в лагере евреев».

В самом городе ограничивалось передвижение жителей, на улицах разрешалось находиться только с 6.00 до 19.30. Сами улицы переименовали на немецкий лад. На каждого человека заполнялись особые карточки, в которых указывались не только фамилия, имя, отчество, место и год рождения, но и особые приметы — рост, цвет волос, глаз и т.д.

«Для городского населения созданы всяческие ограничения, как в смысле пользования жильем, так и коммунально-бытовыми предприятиями и лечебными заведениями. В городе все население находится постоянно на военном или осадном положении, имеет право хождения по городу только в определенные часы. Для выхода за город требуется специальное разрешение», — говорится в справке, составленной в 1942 году партизанами отряда Борисова-Мозина об оккупированном немецкими войсками Смоленске и прилегающих к нему районах.

Продуктами питания город обеспечивали крайне плохо, жители по сути находились на грани выживания.

close 100% Улицы Вязьмы (Смоленская область) после освобождения от фашистской оккупации, 1943 год Георгий Петрусов/РИА Новости

В конце 1941 года горожане начали получать по карточкам хлеб. Рабочие и служащие получали 300-350 граммов, иждивенцы и инвалиды — 200 граммов, дети — 70-75 граммов. Раз в месяц давали 500 граммов крупы, приготовленной из ржи.

На базарах советские денежные знаки не принимали, в обращении были только немецкие марки. Хлеб стоил огромных денег — 5 марок за 800 граммов. Торговли в городе почти не было, но на рынках был натуральный обмен. «Население употребляет в пищу соли минеральных удобрений или обменивает продукты на соль у немецких солдат. Колхозники меняют на овчины, из расчета: овчина на кило соли, а летом меняли ягоды: 1-2 кг за 20-30 граммов соли», — сообщалось в отчете партизан.

Самые жестокие зверства начались, когда немецкому командованию стало понятно, что в скором времени придется отступать. Некоторые населенные пункты сжигали вместе со всеми жителями.

«Накануне отступления немцы собрали в Гаврилки жителей деревень Кузнецово, Никулинки и других и загнали их в несколько домов. Потом подожгли деревню. Некоторые жители пытались спастись. Немцы, стоящие неподалеку, из автоматов расстреливали тех жителей, которые пытались бежать. В огне сгорели свыше 100 человек, в числе которых было много женщин и детей», — следует из показаний очевидцев.

Немцы взорвали электростанцию, разрушили водопровод, уничтожили здания больниц, школ, более ста промышленных предприятий, в том числе Смоленский льнокомбинат, и весь железнодорожный узел, разорили все колхозы и совхозы.

Летом 2023 года Смоленский областной суд признал массовые убийства мирных жителей, совершенные немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной территории Смоленщины, геноцидом.

close 100% Разрушенный Смоленск, 1943 год ТАСС

Выжженная земля

Красная Армия понесла самые тяжелые потери именно на территории Смоленской области, с этими цифрами не может сравниться ни одна область СССР. Общие потери составили около 3 млн человек, безвозвратные потери — 1,3 млн человек.

По демографии самой Смоленщины война тоже нанесла самый сокрушительный удар. Осенью 1943 года, когда регион полностью вернулся под контроль Советского Союза, его население уменьшилось вдвое по сравнению с довоенным показателем (в 1939 году — 1,98 млн человек, в 43-м — 900 тыс. человек). В воспоминаниях очевидцев описывается, что многие территории «буквально обезлюдели».

В самом Смоленске насчитывалось всего 13 тысяч жителей, что в 12 раз меньше, чем до войны.

Более 300 тысяч жителей Смоленской области были призваны на военную службу. Из этого числа, по данным областной Книги Памяти, на фронтах погибли две трети. Это 10% от общей численности населения в предвоенный период.

Из докладной записки Чрезвычайной Государственной Комиссии СССР об итогах учета ущерба и злодеяний немецко-фашистских захватчиков в Смоленской области следует, что за время оккупации было расстреляно, повешено, сожжено, закопано живыми, отравлено ядом и в душегубках, замучено в застенках СД 151 319 мирных граждан и 230 137 военнопленных. Более 160 тысяч человек угнали на каторжные работы в Германию.

«Мы здесь охотимся за партизанами, но они отходят, чаще всего не оказывая сопротивления. Сжигаем все населенные пункты. Это грустная картина. Но приказ есть приказ. Было бы хорошо, если бы вся эта карусель кончилась», — писал ефрейтор Иоганн Фишнерглайтнер своей семье в немецкий город Промот в июне 42-го.

close 100% Жительницы Смоленской области после освобождения из плена советскими танкистами во время Великой Отечественной войны Марк Редькин/ТАСС

В период с 7 августа по 2 октября 1943 года советские войска после разгрома немцев под Москвой, в Сталинграде и на Курской дуге полностью освободили Смоленскую область. В мае 45-го именно смолянин Михаил Егоров вместе с Мелитоном Кантарией водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

В канун 40-летия Победы над фашизмом Смоленску было присвоено почетное звание «Город-Герой» с вручением медали «Золотая Звезда».