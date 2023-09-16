Мексиканский уфологический театр: что за мумии инопланетян показали на слушаниях в конгрессе?

Недавно глава NASA признался, что верит в существование инопланетной жизни. Поскольку рассказал он об этом на презентации доклада об исследовании НЛО, кому-то может показаться, что американское правительство верит в «зеленых человечков». Именно их останки якобы показали в конгрессе Мексики за несколько дней до этого. Во что на самом деле верит NASA, почему НЛО и изучение инопланетной жизни никак не связано с «зелеными человечками» и что попытались выдать за мумии инопланетян — в материале «Газеты.Ru».

Инопланетные индейцы

В конгрессе Мексики прошли слушания об НЛО. На них известный мексиканский уфолог Хайме Моссан принес в саркофагах-футлярах и представил публике якобы мумифицированные останки гуманоидов. По словам Моссана, останки были найдены в Перу в 2017 году и обнаруженные существа непохожи ни на какой земной организм. Якобы их возраст составляет около 1000 лет, согласно исследованию Национального автономного университета Мексики (UNAM).

close 100% Мумия «инопланетянина», представленная в Конгрессе Мексики, 12 сентября 2023 года Henry Romero/Reuters

Внешний вид находок не впечатляет — мумии похожи на классических «зеленых человечков» из второсортных фантастических фильмов конца XX века. У них худощавое телосложение, вытянутые головы и длинные руки с тремя пальцами на кистях. Лица маленькие и плоские, с широко посаженными глазами.

На презентации был бывший летчик морской авиации ВМС США Райан Грейвс, который ранее давал показания в конгрессе США о своем опыте наблюдения НЛО. Он верит, что число контактов с объектами неизвестной природы замалчивается, но мумии Моссана его разочаровали.

«Вчерашняя демонстрация стала огромным шагом назад в этом вопросе [исследования НЛО], — сказал он. — Я глубоко разочарован этим трюком, представленным безо всяких доказательств».

Его скепсис хорошо понятен. Во-первых, Моссан в 2018 году уже пытался предъявить общественности гуманоидных нечеловеческих мумий. Тогда оказалось, что это древние мумии индейской культуры наска. Как считают ученые, Моссан соединил реальные мумифицированные останки человека с чем-то еще.

«Я особенно нахожу отвратительным то, что кто-то [смеет] дегуманизировать умершие человеческие тела. Нельзя лишить человека человеческого состояния!» — сказал тогда Гвидо Ломбарди, профессор судебно-медицинской экспертизы Перуанского университета Каэтано Эредиа.

Предполагаемая кожа состояла из смеси клея, растительных волокон, бумажной массы и резины. Кости, на которые их натягивали, принадлежали животным.

«То есть они отрезали часть морды и использовали только середину черепа, а в задней части, где находится затылочная часть, создали лицо этих «инопланетян», — пояснил Эредиа.

По мнению специалистов по доколумбовой Америке, нынешние «находки» — это лишь модификация прошлых, чтобы выдать их за новые.

«Учитывая опыт, который имеют все исследователи, работавшие с доколумбовыми мумиями, особенно из района Наска, нам совершенно ясно, что эти мумии представляют собой доколумбовых человеческих существ, модифицированных для коммерческого использования. Маленькие мумии и вовсе собраны из разных элементов», — рассказал газете El Comercio Гвидо Ломбарди, изучавший мумии в Перу.

Но НЛО обсуждают в Пентагоне и в NASA. Почему нельзя серьезно отнестись и к свидетельствам Моссана?

Недавно NASA опубликовало 36-страничный отчет с разбором некоторых случаев наблюдений НЛО. В нем эксперты на основе открытых источников пытаются понять природу необычных летающих объектов. В некоторых случаях разгадка проста — например, за творение внеземного разума можно принять спрайты — редкий тип атмосферных разрядов, возникающий в мезосфере (слой над стратосферой). На НЛО могут быть похожи экзотические аэростаты или артефакты компрессии видео — как на кадрах, снятых американским дроном MQ-9 в Юго-Восточной Азии.

close Спрайты (слева) и аэростат Артефакт компрессии Неопознанный объект Полную галерею можно посмореть

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При этом на видео, снятом таким же дроном на Ближнем Востоке, виден объект, который несовершенством алгоритма сжатия изображения уже не объяснишь. Он похож на блестящий шар, летящий под дроном на высокой, но, видимо, дозвуковой скорости. Он привлек внимание оператора, поскольку он постарался проследить за полетом объекта, поворачивая камеру. Происхождение этого объекта неясно даже экспертам ВВС США и NASA, и он остался неопознанным.

Американское правительство исторически относится к сообщениям об НЛО серьезно — в том плане, что никогда не принимало их на веру. Начиная со второй половины XX века регулярно проводились опросы свидетелей и экспертов в попытке выяснить, что же именно видели люди. Еще ни разу правительство не встречало феноменов, похожих на корабли пришельцев. Необходимо помнить, что термин «неопознанный летающий объект» не несет в себе никаких указаний на инопланетное происхождение. Ассоциативная связь между НЛО и внеземным разумом возникла стараниями уфологов. В связи с этим в Пентагоне предлагают даже отказаться от этого термина, и говорить вместо него о «неопознанных воздушных феноменах» (НВФ).

«Наука — это процесс, который открывает реальность, а не формирует ее — независимо от того, насколько неудобной или запутанной может быть эта реальность», — прокомментировал публикацию доклада глава NASA Билл Нельсон. При этом директор подчеркнул, что сам верит в существование внеземной жизни.

В этом заявлении нет ничего сенсационного, поскольку исследование космоса и поиск в нем жизни — одна из основных задач NASA. Эта задача стоит и перед телескопом James Webb, который обошелся правительству США более чем в $10 млрд. Например, этой осенью он обнаружил экзопланету в 120 св. годах от Земли, на которой потенциально есть водяной океан. Где есть вода, может зародиться и жизнь. Однако между поиском следов хотя бы микроскопической жизни в соседних звездных системах и охотой на «зеленых человечков» на Земле нет ничего общего.

«Верю ли я, что существует жизнь во Вселенной, которая столь огромна, что мне трудно понять, насколько она велика? Мой личный ответ — да. Однако это не означает, что НВФ являются свидетельством существования такой жизни. Если разумная [внеземная] жизнь действительно существует, ей, вероятно, придется преодолеть многие миллионы, если не миллиарды световых лет, чтобы достичь Земли и остаться практически незамеченной»,— сказал Нельсон.

В итоге, пояснил глава NASA, ему бы хотелось, чтобы исследования неопознанных объектов в небе стали менее сенсационными и более ориентированными на поиск научного обоснования. Поскольку Хайме Моссан никому не дает даже потрогать свои мумии, а показывает их через стекло, ни о каком научном поиске здесь не может быть и речи.