Машинка Гатлинга: почему изобретенный им пулемет оказался столь хорош

По легенде, изобретатель пулемета Гатлинг, родившийся ровно 205 лет назад, надеялся, что его страшное смертоносное оружие заставит людей отказаться от войн. Затея не удалась, но пулемет с вращающимся блоком стволов и правда получился хорошим: он быстро стрелял, безотказно работал и не перегревался. Схема Гатлинга оказалась столь удачной, что его пулеметами заинтересовались и в России, где очень быстро их скопировали. В измененном виде орудие Гатлинга применяется и в наши дни — в качестве скорострельных авиационных и зенитных пушек.

Борьба за скорострельность

Предшественники пулемета Гатлинга появились еще в позднем средневековье. Их называли органными орудиями, а в России — пищалями сороковыми. Внешне они и правда напоминали миниатюрный орган из-за плотно расположенных параллельных многочисленных стволов, стрелявших залпом или один за другим. Первыми их начали применять англичане во время Столетней войны против Франции, особенно смертоносными они были при обороне ворот или полевых укреплений.

Поскольку пушки и ружья той эпохи заряжались через дула, создать полноценный средневековый пулемет не получалось — сколько бы ни было стволов, заряды в них закончатся и придется вручную перезаряжать каждый. Поэтому настоящие протопулеметы, лишь на несколько лет опередившие орудия Гатлинга, появились в середине XIX века. Их можно представить как 25- или 37-ствольные ружья, все стволы которого заряжались разом с помощью «магазина» — загрузочной плиты, из которой торчали патроны.

Так называемые митральезы обладали высокой скорострельностью, но на этом их сходство с пулеметом заканчивалось. Их масса измерялась многими сотнями килограмм и могла доходить почти до тонны, так что использовали их в составе артиллерийских батарей с соответствующей тактикой. Кроме того, огонь нельзя было быстро перевести на другую цель, что в совокупности с низкой мобильностью делало непосредственную поддержку пехоты с помощью митральез почти невозможной.

Доктор оружейного дела

Ричард Гатлинг был типичным американским изобретателем середины XIX века. Он родился в 1818 году в Северной Каролине и никогда не получал системного технического образования. Вместо этого он вел жизнь интеллектуального разнорабочего и в молодом возрасте успел поработать в окружной администрации клерком, преподавателем в школе и торговцем. Все это время основной его страстью было изобретательство.

В 21 год Гатлинг создал гребной винт для паровых кораблей, не зная, что за несколько месяцев до него его успел запатентовать Джон Эрикссон. В 36 лет Гатлинг изобрел машину для сеяния риса и пшеницы, но вскоре заинтересовался медициной и поступил в медицинский колледж Огайо (ныне Университет Цинциннати). Получив степень доктора (M.D.), он ни дня не работал врачом и вместо этого стал разработчиком огнестрельного оружия.

Именно в этом статусе доктор Гатлинг вошел в историю, создав первый в мире пулемет. После него он изобретал приспособления для туалетов, велосипедов, машин для чистки шерсти и многого другого, но успех пулемета повторить не удалось.

Пулемет Гатлинга имел от шести до десяти стволов, расположенных по окружности барабана, и общую массу около 80 кг. Стволы вращались на центральном валу и стреляли один раз за оборот, все из одного положения. Попросту говоря, автоматизированный цикл перезарядки каждого ствола начинался сразу после выстрела и занимал целый круг. Патроны хранились в бункере над стволом и просыпались вниз под действием силы тяжести в фазе, когда затвор ствола был открыт. Затворы зацеплялись за паз, который при повороте продвигал их вперед, вставляя патрон в ствол и приводя в действие ударно-спусковой механизм. Следовал выстрел, и затвор двигался назад по другому пазу, выбрасывая на землю гильзу. Стрелок приводил в движение стволы с помощью рукоятки, и важным бонусом схемы Гатлинга было безразличие к осечкам — даже если выстрела не было, патрон все равно выбрасывался из ствола.

Многие элементы орудия поначалу были примитивными: его заряжали бумажными патронами с дымным порохом, а скорострельность составляла лишь 200 выстрелов в минуту. Именно в таком виде пулемет использовали в Гражданскую войну в США, хоть и в ограниченном масштабе. Известно, что они применялись армией Союза (северянами) при осаде Питерсберга и, судя по тому, что после войны пулемет приняли на вооружение, проявил он себя хорошо.

«Горловки» и вулканы

Заинтересовало орудие Гатлинга и Российскую империю. В 1868 году генерал Александр Горлов, став российским военным агентом в США, изучил американское оружие и заказал партию пулеметов на заводе Colt в Хартфорде. Заодно он попросил пустить его на завод, чтобы проконтролировать качество производства орудий. Но постепенно американцы заметили, что Горлов пытается выведать каждую мелочь. Гатлинг опасался, что его орудие скопируют, и потребовал, чтобы Россия заказала сразу большую партию. В итоге было куплено около 400 пулеметов, с проставленным по заказу на стволе штампом «Горлов». «Горловки» применялись в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов (в том числе при знаменитой осаде Плевны) и, по некоторым данным, использовались при защите Порт-Артура в Русско-японскую войну.

Гатлинг не ошибся насчет судьбы своего оружия в России. Его скопировали и переделали под более удобный 4,2-линейный бердановский патрон, а также создали множество новых орудий по той же схеме.

Потомки пулемета Гатлинга используются до сих пор. У его схемы было три больших плюса: хорошее охлаждение стволов, отличная надежность и почти неограниченная скорострельность. К последним десятилетиям XIX века ее довели до 900 выстрелов минуту, но новую жизнь схема получила после распространения электродвигателей.

Во второй половине XX века в США создали два знаковых оружия такого типа: 7,62-мм вертолетный пулемет M134 Minigun (именно из него стреляет Терминатор во втором одноименном фильме) и 20-мм пушку M61 Vulcan. M61 до сих пор устанавливают на истребители, где особенно важно, учитывая скорости полета, как можно больше снарядов выпустить за секунду. И Minigun, и Vulcan могут стрелять со скоростью 6 тыс. выстрелов в минуту — в десятки раз быстрее своего прародителя из XIX века. В СССР схема Гатлинга не получила большого распространения, но использовалась на кораблях в качестве скорострельных зенитных орудий.

Когда Гатлинг умер в 1903 году, журнал Scientific American в некрологе упомянул, что изобретатель был очень добросердечным человеком и надеялся, что столь ужасное оружие сделает войны невозможными. Неизвестно, правда ли Гатлинг так думал, но сам он выражал эту мысль несколько иначе: «Если бы мне удалось создать механическую систему стрельбы, которая благодаря своей скорострельности позволила бы одному человеку заменить на поле боя сотню стрелков, необходимость в больших армиях отпала бы, что привело бы к значительному уменьшению человеческих потерь».

Как мы видим, этого у доктора Гатлинга не получилось.