«Заходит собака в бар»: какие анекдоты нравились древним римлянам и египтянам

Фрагмент древнеегипетского папируса периода Рамессидов (1250–1150 гг. до н. э.), на котором лев и газель играют в настольную игру

Для понимания юмора всегда необходимо знать ситуацию и контекст. Однако некоторые шутки настолько универсальны, что остаются забавными спустя тысячелетия. В честь Дня рассказывания анекдотов «Газета.Ru» сделала подборку по-настоящему бородатых анекдотов. Предупреждаем: не все из них покажутся смешными современному читателю.

Фараоны и голые женщины

В европейской культуре сложился ложный образ Древнего Египта: миллионы рабов, которых кнутом гонят строить пирамиды, строгая сословная иерархия и тиран-фараон, ради которого мрачные безмолвные подданные готовы пойти на любые жертвы. На самом деле в ту эпоху еще не сложились сословия, шутить про фараона было гораздо безопаснее, чем про многих современных правителей. Египтяне обожали юмор и шутки, в том числе над собой и на серьезные темы. Многие из них дошли до нас в форме рисунков — комиксов, как сказали бы сейчас.

Так, на стене храма Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри изображена царица восточноафриканской страны Пунта. Женщина выглядит очень грузной и полной, а за ней идет маленький тощий ослик. Подпись гласит:

Осел, который должен был нести царицу.

Животные часто становились героями египетских юмористических сюжетов, выполняя несвойственные для себя функции. Так, лев и антилопа могли играть в настольную игру, а кошка — пасти гусей.

Шуток в форме текстов сохранилось гораздо меньше. Есть они, например, в «Повести о Сетне Хамвасе и Си-Осире» о дочери фараона, отец которой хочет выдать ее за генеральского сына.

— Не ты ли подходила ко мне с глупыми словами о том, что ты хочешь жить с Нанеферкаптахом, моим старшим братом? — спросил фараон.

— Давай я буду жить с сыном генерала, а он, в свою очередь, будет жить с дочерью какого-то другого генерала. Пусть наша семья размножится! — ответила дочь.

Другой пример — насмешка одного египтянина над другим.

Ты как слепая на один глаз жена, с которой муж пробыл 20 лет, но в итоге бросил ее ради другой женщины. Когда муж встретился со старой женой, то объяснил ей, что они расстались из-за ее слепоты на один глаз. На что жена ответила: и это все, что ты заметил за 20 лет совместной жизни?

Некоторые египетские шутки по форме похожи на современные анекдоты, но понять их тяжело даже специалистам по эпохе из-за утраты контекста.

Как развлечь скучающего фараона? Поплыви с ним по Нилу в лодке, полной молодых женщин, одетых лишь в рыболовные сети, и предложи фараону половить рыбу.

Как утверждают египтологи, здесь содержится не только сексуальный подтекст. Скорее всего, плавание по Нилу и рыбалка имеют какое-то символическое значение, которое контрастирует с обнаженными девушками.

Первый настоящий анекдот

В XIX веке археологи обнаружили древний шумерский текст, написанный примерно 4000 лет назад.

Заходит собака в бар и говорит: «Ничего не видно. Открою-ка я это».

Это древнейший анекдот про бар, причем его форма осталась неизменной и поныне. Проблема в том, что эта шутка не понятна никому, даже шумерологам.

По одной из версий, собака забыла открыть входную дверь, и историю следует читать как «Собака пришла в бар и ничего в нем не видит. Тогда она спрашивает: может быть, наконец открыть дверь?». По версии других ученых, смысл шутки совсем иной. Слово éš-dam может означать не только бар, таверну или кабак, но и бордель. В таком случае собака хотела увидеть, чем заняты девушки и их клиенты за закрытыми дверями или шторками. Наконец, согласно третьей версии, шутка целиком была основана либо на отсылке к общеизвестному событию, либо вовсе на непереводимой игре слов, которая становится понятна лишь в устной речи.

Однако самым древним считается другой шумерский анекдот.

Есть нечто, чего не случалось никогда с незапамятных времен: молодая девушка не пукала в колени мужа.

Здесь снова мнения ученых расходятся: некоторые считают, что «девушка» никогда не признается в этом, другие — что подобное происходит регулярно, а сам анекдот — сарказм и отрицание очевидного.

Анекдоты со стены римского туалета

Римская эпоха оставила множество письменных памятников, да и римляне похожи на нас гораздо больше, чем на древних египтян или шумеров. Примеры римского юмора во множестве остались на стенах туалетов в Помпеях, сохранились в древних книгах, а некоторые, по-видимому, в измененном виде дожили до наших дней.

Однажды провинциальный житель пришел в Рим, и все на улице обращали на него внимание. Он выглядел как полная копия императора Августа. Узнав об этом, император позвал человека во дворец, взглянул на него и спросил:

— Скажите, молодой человек, бывала ли ваша мать хоть раз в Риме?

— Она — нет. Но мой отец частенько заходил.

Существует современная британская шутка с похожим мотивом, в которой император заменен на аристократа.

Другой анекдот посвящен гадателям и предсказателям, которым редко верили образованные люди.

Бегуну перед Олимпийскими играми приснилось, что он едет в четверке лошадей. Перед забегом он обратился к толкователю снов и спросил, что же это значит. Толкователь ответил ему:

— Ты победишь, с тобой будут скорость и сила лошадей!

Однако атлет хотел удостовериться, правда ли, что сон значит именно это. Тогда он обратился к другому толкователю, и тот ответил:

— Ты проиграешь. Неужели неясно, что впереди тебя уже четверо?

В целом римские анекдоты часто понятны без комментариев:

Человек купил раба, раб на следующий день умер. Покупатель пошел жаловаться к продавцу, на что он невозмутимо ответил: «Ну, когда им владел я, он был жив».

Или такой:

На улице встретились два человека, и один другому говорит:

— Забавно, мне сказали ты умер.

— Ну, как видишь, я еще жив.

— Не знаю, человек, который сказал мне о твоей смерти, гораздо надежнее тебя.

Но все же жизнь римлян и мораль отличалась от современных. Другой анекдот описывает диалог двух друзей:

— Привези мне двух 15-летних мальчиков из поездки.

— Ладно. Не найду двух 15-летних — привезу одного 30-летнего.

Чтобы понять эту шутку, друзей стоит заменить на студентов, которые хотят устроить вечеринку. В этом случае один другому бы пообещал одну 40-летнюю девушку вместо двух 20-летних. По другой версии, этот анекдот сугубо математический и приводит пример абсурдного суммирования, без эротического подтекста.