Галлюцинации, потеря речи, параличи. Как умирал Ленин и мог ли он написать последнюю работу

Лечащие врачи Ленина в последние два года его жизни вели нецензурированный дневник. Из него понятен диагноз, который потом не фигурировал ни в одном документе о смерти вождя. Дневник остается закрытым до 2024 года, однако с его содержанием удалось ознакомиться председателю секции геронтологии МОИП при МГУ им. М.В. Ломоносова, доктору Валерию Новоселову. О том, что действительно происходило с 1922-го по 1924-й год в жизни «пациента Ульянова», он рассказал «Газете.Ru».

— Валерий, как вам удалось получить доступ к засекреченным документам?

— Это был долгий процесс. Сначала я обратился в ФСБ. Там сказали, что среди Ленинского фонда документов о Ленине много чего секретного, но дневники врачей они «не закрывали». Тем не менее, документ оказался закрытым от исследователей до 2024 года, находящимся на спецхранении. Это так называемый режим ограниченного доступа, что означает, что документ не секретен, но получить его невозможно. Так как это был 2017 год — 100-летие революции, — мне этот документ неожиданно выдали, но с невозможностью фотографировать. Я работал под видеонаблюдением и при условии отсутствия телефона.

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— Почему документ до сих пор находится в ограниченном доступе?

— Так получилось, что в 1999 году Ольга Дмитриевна Ульянова, — племянница Ленина, — написала письмо в Российский государственный архив социально-политической истории (сегодня он называется РГАСПИ, а тогда он назывался РЦХИДНИ) с просьбой продлить ограниченный доступ еще на 25 лет. И его продлили с фантастической формулировкой:

«На основании того, что все о болезни уже напечатано и известно, мы считаем возможным продлить срок секретности».

— Это называется оксюморон…

— Поэтому я подал в суд на Росархив. Так как я работал не просто с историческими документами, а с медицинскими, мне нужно было постоянно смотреть медицинскую документацию, учебники, монографии 20-х годов. Потому что все формулировки, определения другие. Невозможность фотографирования сильно растягивала эту работу.

Например, болезнь тогда называлась артериосклерозом, а сегодня называется атеросклерозом. А артериосклерозом сегодня называется изменение всех артерий с возрастом. Ученые и врачи даже сегодня путают эти термины. Нейросифилис назывался парасифилисом. Плюс еще врачи в дневниках применяли шифры, сокращения, вели учет суммарных дозировок примененных препаратов. Я просил через суд дать мне полный доступ к этому документу.

— Вы проиграли суд?

— Конечно.

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— Итак, что было известно раньше большинству людей о смерти Ленина? Какой стоял диагноз?

— Непосредственной причиной смерти было кровоизлияние в четверохолмие (зона в мозге, которая включает подкорковые центры зрения и слуха).

Официальной причиной этого кровоизлияния комиссия, которая вскрывала тело, назвала Abnutzungssclerose.

Это немецкое слово, что само по себе удивительно. Даже при том, что российская медицина и медицина Германии теснейшим образом связаны, а среди врачей-консультантов Ленина было аж 9 иностранных подданных.

— Почему главное слово диагноза было написано по-немецки?

— С моей точки зрения, специально для того, чтобы ввести в заблуждение народы государства нового типа.

— Для чего это было надо?

— Это сложно объяснить, как и само наличие дневника, которые вели три врача. Обычно врачи дневники не ведут.

Вот как выглядит заключение: «Основой болезни умершего является распространенный артериосклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания». И вот теперь в скобочках: «Abnutzungssclerose». Дальше: «Вследствие сужения просвета артерий мозга и нарушения его питания от недостаточности подтока крови наступали очаговые размягчения тканей мозга, объясняющие все предшествовавшие симптомы болезни (параличи, расстройства речи). Непосредственной причиной смерти явилось: 1) усиление нарушения кровообращения в головном мозге; 2) кровоизлияние в мягкую мозговую оболочку в области четверохолмия». Подписи десяти человек. Обратите внимание: комиссия состоит из одиннадцати человек, но подписывают только десять.

— Кто же не подписал?

— Не подписал личный врач семьи Федор Александрович Гетье. Причем бюллетень, где говорится о кровоизлиянии, Гетье подписал. Получается, он согласен с непосредственной причиной смерти — разрывом сосуда, кровоизлиянием. Но не согласен с тем, что вызвало этот разрыв.

— Так что же его вызвало?

— Нейросифилис. Те специфические препараты, которые ему давали, применялись тогда только для лечения этого заболевания. Периодически, как написано в дневнике, Ленину делали реакцию Вассермана, выясняли, есть ли у него бледная спирохета – возбудитель сифилиса.

— Когда он мог им заразиться?

— Думаю, это произошло в самарский период (1889-1993гг). Сифилис — это инфекционное заболевание, возбудитель которого передается, прежде всего, половым путем. И довольно долго считалось, что бытовым путем он передаваться не может. Изучив ситуацию, я могу сказать так: в те годы, когда было огромное количество раневой поверхности, не было не только горячей, но и чистой воды, — сифилис мог передаваться и по-другому. Мало того, были специфичные пути передачи, которые сегодня представить невозможно.

— Какие, например?

— Первая мировая и Гражданская война привели к тому, что погибло очень много кормильцев, и многие дети стали беспризорниками. Они поголовно были заражены сифилисом, потому что их всех насиловали. Общество беспризорников очень жесткое, это была трагедия вселенского масштаба. Они не просто просили денежку, они говорили: «Дай денежку, или я тебя укушу, — я сифилитик». И кусали. Их слюна была заразной.

Сифилиса было очень много, 5% населения Москвы имели признаки сифилиса на вскрытии. Это пишет главный патологоанатом Москвы, в будущем академик — Ипполит Васильевич Давыдовский, именем которого названа 23-я больница имени Медсантруд. Если взять бюллетень Наркомздрава за 1919 год, в поселках вдоль Уральской железной дороги поражены 100% населения. По данным дореволюционных сифилидологов, при тотальных осмотрах населенных пунктов некоторых областей было найдено до 40% зараженных.

— Вы хотите сказать, что эта бледная спирохета была везде?

— Да, она была везде. И не только в России. В Гамбурге 20% мужского населения и 10% женского населения болели.

— То есть, Ленин мог заразиться и бытовым путем?

— Конечно, мог, хотя вероятность, несомненно, меньше. По данным его анамнеза (собирал врач Василий Васильевич Крамер), в 1893 году Ленин перенес тяжелую малярию. Дальше написано: «потом не болел, за исключением повторных приступов малярии, которые выражались у него общим утомлением, головной болью и слегка повышенной температурой».

А теперь «следите внимательно за руками»: человек уехал в Европу и жил там фактически до начала 1917 года. В Европе малярии тогда не было. Сейчас известно, что если человек уезжает из малярийного очага, то он самоизлечивается в течение пары лет. Это мнение специалистов-малярологов уровня экспертов ВОЗ.

То есть его приступы с малярией связаны не были. А теперь посмотрим, какое же заболевание вызывает стойкие головные боли, которые то появляются, то исчезают непонятно почему, у человека средних лет? Это только сифилис.

— Могут быть просто мигрени…

— Нет, тут именно инфекционный процесс, так как «слегка повышенная температура». Это говорит об инфекции. Потом, у мигрени довольно характерная картина.

— А был ли сифилис у Крупской?

— Медицинские документы Крупской почитать не дали. Я несколько раз пробовал их получить в архиве.

Но что важно знать? Течение сифилиса делится на определенные стадии: первичный, вторичный, третичный. В поздней третичной стадии, когда заболевание уходит внутрь организма, поражает кости, уходит в мозг, он уже не заразен. Единственное, — такие семьи, как правило, бесплодные.

— Почему вы думаете, что заражение произошло в Самаре?

— Потому что именно тогда он перенес тяжелую «малярию».

— То есть, вы думаете, что никакой малярии вообще не было?

— Возможно, была. И в момент заболевания или на какой-то стадии излечения он получил еще и сифилис. Но не исключено, что никакой малярии не было в помине. Как заканчивает Крамер? Он пишет: «транскортикальное поражение на фоне»… — и пробел, там нет ничего.

— Если он получил его в 1893-м году, то получается, что он болел почти 30 лет?

— Да, и знал об этом. Поэтому, когда он в 1917 году говорит: «Промедление смерти подобно», эта фраза звучит уже по-другому.

— Как мог проявляться сифилис на протяжении этих лет, до 1922 года?

— Инфекция могла сидеть и никак себя не показывать, в этом и фокус. Это заболевание носило особенный характер. Не понятно было, почему у одних пациентов болезнь развивается в нейросифилис, а у других нет. Знали только, что условия жизни, переохлаждения, злоупотребления, психические и физические нагрузки, провоцируют переход болезни из скрытого состояния в такую форму. А Ленин жил в относительно хороших условиях.

Сейчас мы лечим сифилис легко, антибиотиками, врачи фактически не видят пациентов на такой запущенной поздней стадии.

Но в 1922 году у него началась явная деменция и множественные параличи, — это описано в дневниках. Для таких характерны приступы агрессии, склонность к авантюрам, изменения в характере. Можно привести пояснение лечащего врача Ленина Виктора Петровича Осипова: часто больные (с таким диагнозом) жалуются на тяжесть в голове, неясность и затруднение мышления, умственную и физическую утомляемость, что легко доказывается объективно; раздражительность, придирчивость, мнительность, подозрительность, тревожное и беспокойное состояние, бессонницу.

— Чем лечат Владимира Ильича?

— Список большой. В ноги ему втирали препараты ртути, так как тяжелые металлы оказывают токсическое действие на спирохету. Кроме этого, использовали препараты на основе мышьяка. Они появились в России сразу после Первой мировой войны, за пять лет до болезни Ленина. Последнее достижение медицины на начало 20-х годов — препараты висмута (тоже тяжелый металл). Кроме того, в таких пациентов вливали йод в больших количествах.

Ни для чего другого, кроме сифилиса, ни эти препараты, ни их сочетание не использовалось.

— Ему давали мышьяк, висмут, втирали ртуть. По сути, его травили…

— Другого выхода не было, ведь антибиотиков еще не существовало. Делали все это по схемам, мышьяк не давали, а кололи. И это был не просто мышьяк, а специальные препараты, которые показали хорошие результаты. Ведь победа над сифилисом началась не с антибиотиков, — волна начала спадать именно с применением этих препаратов. Конечно, если бы Ленин дожил до пенициллина, все было бы решено мгновенно.

— Ленин постепенно теряет речь?

— В 1922 году он сразу теряет речь и сразу теряет интеллект, но поскольку это воспаление, то деменция развивается волнообразно. 25-го мая 1922 года у него обширное поражение речи, он не может выполнить простейшие команды, — а в начале июня уже все нормально, и он не понимает, что это было. Потом это все повторяется. На какой-то стадии образуется полноценный инсульт. В начале марта 1923 года — следующий инсульт.

— У Ленина были галлюцинации?

— Да, они подробно описаны в дневниках. Зрительный бугор находится поблизости от четверохолмия, куда произошло кровоизлияние, — туда восходят все афферентные сигналы. Если есть воспаление, то какие-то сосуды сужаются.

Есть еще стопроцентное доказательство, что у Ленина был именно нейросифилис, и оно связано с видом его сосудов при вскрытии.

Его сосуды были похожи на шнуры. При нейросифилисе непроходимость гораздо больше, чем при атеросклерозе, что приводит к такому эффекту. Берешь труд любого сифилидолога, и у каждого все это описано: шнуры, тяжи.

Вот, что пишет Николай Александрович Семашко, который был на вскрытии: «Отдельные веточки артерий, питающие особенно важные центры движения и речи в левом полушарии, оказались настолько измененными, что представляли собой не трубочки, а шнурки. Стенки утолстились».

— У Ленина постоянно возникали параличи?

— Немели и отнимались руки-ноги. Это называли тогда псевдопараличами, когда какой-то участок мозга в этот момент не получает кровоснабжения.

— Что чувствовал Ленин, возвращался ли он к нормальному состоянию с начала активной стадии болезни в 1922 году?

— Конечно, осенью 1922 года он даже выступал. Динамика волнообразная. То ему плохо, он не может говорить, то кислород прошел по сосуду, и у него все нормально. Но вот мог ли он написать две свои последние работы «Лучше меньше, да лучше» и «О кооперации»?

— Интересный вопрос… «О кооперации» написана 4 - 6 января 1923 года, а «Лучше меньше, да лучше» — 2 марта 1923 года.

— Да, этот вопрос интересует очень многих. Я делаю вывод, что самую последнюю работу он уже не мог не только написать, но и надиктовать.