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«Пациент чихнул и сломал четыре позвонка». Как не допустить развития остеопороза

Реабилитолог Терновой рассказал, по каким признакам заметны микропереломы позвоночника

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Почему люди с возрастом теряют костную ткань? Какие переломы точно указывают на начало остеопороза? Как остановить костную деградацию? Можно ли принять слишком много кальция? Как выглядят микропереломы позвонков при остеопорозе и для чего в сломанный позвонок заливают костный цемент — в интервью «Газете.Ru» рассказал директор Центра медицинской реабилитации, врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

— Остеопороз – это заболевание?

— Нет, это не заболевание, это состояние, когда у человека становится хрупкой костная ткань. Из организма вымывается кальций, кости становятся хрупкими и подвержены, как следствие, переломам. Остеопороз есть или будет у всех жителей Земли, и по статистике он является причиной смерти 25% населения. Но в основном, он поражает все-таки женщин. У них это происходит раньше и сильнее, — после начала менопаузы, — и усугубляется с годами.

— Почему низкий вес является более частым показанием для развития остеопороза, а не наоборот? Ведь при лишнем весе нагрузка на скелет больше?

— Здесь дело не в весе, а в толщине костей. Есть люди с костями тоньше, а есть «крупнокостные», как известная актриса Нонна Мордюкова. Определить толщину костей визуально можно с помощью «индекса Соловьева» — это обхват запястья. Если запястье больше 14 см, кости крупные. Для тонкокостного человека при остеопорозе потери будут более значимы.

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Константин Сергеевич Терновой

Центр медицинской реабилитации Сеченовского Университета

— Почему люди с возрастом теряют костную ткань?

— Это происходит по разным причинам. Например, при нехватке витамина D. Этот витамин является для человека маршруткой, которая возит кальций из желудка в кость. Нет витамина D, — сколько бы вы кальция не съели, — он у вас в желудке и останется. Поэтому нехватка витамина D, особенно для жителей России, где мало солнца, — это большая проблема.

— Как человек может узнать о том, что у него недостаточно костной ткани?

— Первый звоночек — это обычно перелом. Есть три места, по переломам в которых даже без всяких дополнительных исследований можно понять, что развивается остеопороз. Это перелом лучевой кости на руке, перелом позвонков и перелом шейки бедра.

— У мужчин с остеопорозом переломы бывают в тех же местах?

— Да. Просто они случаются позже, скажем, лет на 10-15. Тем не менее, мужчины могут свою природную защиту разрушить курением, отсутствием витамина D, приемом мочегонных. Длительный прием мочегонных, как и у мужчин, и у женщин, способствует вымыванию костной ткани.

— Перелом, это такая штука, которую невозможно не почувствовать. А уж перелом позвонков звучит жутко. Тем не менее, люди с ними продолжают ходить?

— Позвонки ломаются понемногу. Это микропереломы, поэтому их можно не почувствовать. Однако это можно увидеть, — рост становится меньше. У меня был пациент, который один раз чихнул и сломал сразу четыре позвонка.

— И он этого не почувствовал?

— Конечно, почувствовал. Перелом четырех позвонков привел к выраженному болевому синдрому и к оперативному лечению, потому что когда постепенно ситуация меняется — это одно дело, а когда это сразу четыре позвонка — совершенно другое.

Но вообще, микропереломы можно увидеть по уменьшению роста и постепенному наклону туловища: классическая бабушка с клюкой, которая смотрит в пол, — это как раз картина остеопороза, — результат многочисленных микропереломов позвонков, которые сопровождают ее на протяжении десятилетий. Но эти переломы не смертельны, так же как и перелом лучезапястной кости. А вот перелом шейки бедренной кости – это уже очень тревожно, так как он приводит к обездвиженности. Обездвиженность в пожилом возрасте ведет к резкой декомпенсации, слабости. То есть, пациентка если в 75 лет сляжет, — неважно по какой причине, — допустим на месяц, то она вряд ли потом поднимется.

— Как эти сломавшиеся позвонки выглядят на рентгене или на МРТ?

— Позвонок в норме — это шайба. Так как у нас центр тяжести спереди, из-за головы, сила давления идет на переднюю часть шайбы. Когда она ломается спереди, получается клин, у которого более широкое место на спине. Поэтому пациент постепенно начинает наклоняться вперед. Поэтому на рентгене виден треугольный позвонок, который иногда называют «рыбьим».

— Может ли быть, что человек стоит прямо, никакого наклона туловища у него нет, а «рыбьи» позвонки уже есть?

— Да, такое может быть.

— Получается, нужно после 55 лет все время следить за своим ростом?

— Да. И если он уменьшился, — надо пойти к врачу. Также нужно идти к нему еще в двух случаях: если вы женщина, и вам исполнилось 55 лет, а также если вы сломали лучевую кость. Для уточнения диагноза врач назначит вам костную денситометрию – исследование костной плотности. Это три минуты — легли в аппарат, он сделал снимок, и вы вышли.

— Можно ли избежать развития остеопороза или он будет у всех?

— У всех, кто до него доживет. Можно только тормозить его развитие.

Почему это так? Желудок может через «таможню» пропустить, условно говоря, три «грузовика» кальция. Допустим, витамина D достаточно, и все три «грузовика» будут доставлены в кости. С возрастом вымывание достигнет пяти «грузовиков». Поэтому будет отрицательный баланс.

— Можно ли какими-то препаратами «закрыть» этот отрицательный баланс?

— Да, существуют препараты первой линии, — это, в основном, препараты золедроновой кислоты. Они «закрывают» баланс: три грузовика привезли, три грузовика отвезли. Эти препараты достаточно просты в использовании. Можно один раз в год капельницу поставить, можно раз в полгода колоть подкожно, есть таблетки, которые можно принимать раз в неделю. Есть разные формы, они достаточно просты и не имеют почти побочных эффектов.

Но если пациент спохватился поздно и у него уже весь «склад украден», то принимать препараты этой линии бессмысленно. Конечно, вы прекратите «воровство» этого кальция, но склады уже пустые.

— И что же делать в этом случае?

— В этом случае назначают костный анаболик, по-моему, сейчас в продаже есть только один такой — Форстео. Его колют каждый день в живот на протяжении четырех месяцев, и он позволяет наращивать костную ткань. На этом список препаратов, которые могут помочь, заканчивается.

— А почему нельзя начать принимать золедроновую кислоту допустим с 50 лет, чтобы дальше точно все было нормально?

— Это можно начать делать, если у вас есть хороший личный врач, который проверяет вас регулярно. Впрочем, один укол стоит 20 тысяч рублей, два в год — 40 тысяч. Это довольно дорого. Таблетки на год выйдут примерно в 40-50 тысяч. Нужно принимать одну таблетку в неделю. Витамин D принимать проще и дешевле. Женщинам надо понимать, что если у них нет витамина D на протяжении нескольких лет, но еще есть месячные, то организм уже недополучает кальций.

— А нельзя ли наоборот съесть слишком много кальция? Часто тех же женщин пугают кальцинатами, которые находят, например, в груди…

— Нет. Это вообще к приему кальция не относится. Действительно, кальцинаты находят в груди, в сосудах они входят в состав бляшек холестерина. Но это совершенно другие процессы, никак с костной тканью не связанные. То есть, если вы съедите много кальция, у вас кальций в сосудах не появится. Он появляется от совершенно другой болезни, которая называется атеросклероз.

— Что такое кифопластика позвонков и в каких случаях ее проводят?

— Кифопластика – это процедура, при которой врач берет иголку и в сломанный позвонок наливает костный цемент. Костный цемент расправляет позвонок. Это способ вернуть сломанный позвонок к прежнему размеру. К сожалению, кифопластика не дает плотность другим костям. Залитый костным цементом позвонок становится намного плотнее, чем выше и нижележащий позвонок, поэтому он действует как молот, который бьет по наковальне. Выше и нижележащий позвонки пустые, так как остеопороз — это системное заболевание. Все кости становятся хрупкими, кальций вымывается отовсюду.

— То есть это плохая методика?

— Тут нужно серьезно думать в каждом индивидуальном случае, так как методика еще и дорогая. У нас была пациентка с выраженным остеопорозом, у которой все позвонки были на грани перелома. Мы пытались спасти ситуацию с помощью кифопластики. Но когда мы заливали одни позвонки, то другие приходили в негодность. В результате мы залили ей в три приема 13 позвонков. Почему так произошло? Мы залили первый, а остальные поломались, — это называется ползучий перелом. При этом важно понимать, что один позвонок стоит примерно 150 тысяч рублей.

— Говорят, что хороший эффект в поддержании позвоночника при остеопорозе даёт механическая поддержка позвоночника – то есть ортезы, ортопедические корсеты. В каких случаях их нужно носить?

— Надо понимать, что это не способ лечения, а лишь костыль – способ облегчения состояния пациента. Это действительно уменьшает болевой синдром, но позвонки от него крепче не становятся. Поэтому лучше всего заняться профилактикой остеопороза.

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